Голландцы остались без Мемфиса, французы - без Джеффа

вчера, 16:08

«Соккер.ру» рассказывает о потерях, которые понесли участники чемпионата Европы.

Если бы «Лион» знал, чем обернётся для него домашняя игра с «Ренном», он бы, наверное, не вышел на этот матч. Ну, засчитали бы техническое поражение 0:3, да ладно, всё равно проиграли 0:1. Какая разница. Зато два ведущих игрока были бы целы.

На 35-й минуте захромал полузащитник «ткачей» Джефф Рен-Аделед. На лицах врачей читалось, что произошло что-то нехорошее. Джеффа пришлось заменить. Но это ещё не всё. Через несколько минут получил травму Мемфис Депай. На второй тайм капитан не вышел. Потеряв двух футболистов, «Лион» не только не обыграл «Ренн», но ещё пропустил в конце встречи и проиграл. Но больше всего болельщиков расстроили результаты обследования Мемфиса и Джеффа. Оба порвали крестообразные связки. Голландец на левом колене, француз - на правом.

Этот диагноз означает, что в нынешнем сезоне мы их больше не увидим. На чемпионате Европы, увы, тоже. Ждите в сентябре. В лучшем случае в августе, хотя кресты такая травма, что с возвращением торопиться не надо.

Особенно расстроились в Нидерландах. Мемфис славно потрудился в отборочном турнире и мог бы сыграть достойно на Евро (хотя бы не хуже, чем летом 2014 года на чемпионате мира). Тогда юный голландец стал одним из открытий первенства. Соскучившийся по большим делам Мемфис мог стать одним из героев Евро-2020. Теперь не станет.

Казалось бы - потеря всего одного игрока. В голландском футболе нет дефицита нападающих и атакующих полузащитников. На вакантное место выстроится целая очередь. Но дело в том, что не любящий свою фамилию (доставшуюся от бросившего его в детстве отца) футболист, не просто один из списка. Мемфис, способный сыграть и на флангах, и в центре, - системообразующий игрок команды Рональда Кумана. Слишком много проводов замыкалось на нём. И заменить его в полном объёме будет непросто. Нужно будет наигрывать новые связи. Также Мемфис был и остаётся лидером раздевалки. Его (сына африканца и голландки) воспринимали как своего и коренные жители Нидерландов, и вест-индцы, и футболисты с африканскими корнями. Своего рода стержень команды, которую построил Куман. Теперь этот стержень выдернули.

Про Джеффа Рен-Аделеда я собирался написать в блоге «Будем знакомы», но всё откладывал. Теперь молодой француз стал героем другой рубрики. Конечно, потеря молодого лионца для чемпионов мира не столь критична, как утрата Мемфиса голландцами. Рен-Аделед ещё не играл в сборной Франции и не факт, что он бы попал в число 23-х избранных. В расширенную заявку бы вошел, а дальше вряд ли. Но это не отменяет всю печальность ситуации. Молодой футболист, проводивший отличный сезон и заметно прогрессировавший, получил тяжёлую травму. Ещё неизвестно, как он будет выглядеть после восстановления. Джеффа сбили на взлёте, в сезоне, который мог бы вывести 21-летнего футболиста на новый уровень.

Джефф начинал сезон в «Анже». Сыграл один матч, поразил ворота «Бордо», после чего был продан за 25 миллионов евро «Лиону». И уже с трибуны домашнего стадиона клуба наблюдал, как его новая команда разгромила старую со счётом 6:0. А потом Рен-Аделед стал регулярно выходить на поле, как при Силвиньо, так и при Руди Гарсия. Одно из главных достоинств Джеффа - его универсализм. Он хорош не только на правом фланге полузащиты, но и в центре в роли атакующего игрока. Но может сыграть и опорника. В «Анже» Рен-Аделед нередко играл нападающего и в первом сезоне забил четыре мяча. Нынешний сезон для него второй.

Рен-Аделед родился в пригороде Парижа, воспитывался в академии «Ланса», после чего был замечен посланцами «Арсенала» и уехал в Лондон. Арсен Венгер связывал с молодым французом большие надежды, но не торопился вводить его в основной состав. И не успел. Не факт, что Унаи Эмери знал о существовании игрока с двойной фамилией, не говоря уже об игровых достоинствах Джеффа. Летом 2018-го года Рен-Аделед вернулся во Францию, обосновался в «Анже» и хорошо проявил себя. Иначе бы в «Лион» не позвали. Все юношеские сборные страны Джефф прошёл, сейчас играет за молодёжку. Был готов постучаться в первую команду, но дан приказ - отставить.

В нынешнем «Лионе» Рен-Аделед стал весьма важным игроком, который, кстати, мог бы взять на себя часть работы Мемфиса - а именно организацию атак. Но теперь они товарищи по несчастью. Вряд ли «Лион» будет покупать игроков на ставшие проблемными позиции. Но не исключён вариант с арендой своего бывшего бомбардира Мариано Диаса, который не играет в «Реале». Может, ещё кого-нибудь возьмут во временное пользование, ведь в составе «Лиона» имеются Бертран Траоре и Максвелл Корне, которые больше времени проводят на лавочке, нежели на поле. Оба сыграли по 13 встреч. Корне забил парочку голов, а Траоре, которого очень хвалил перед матчем с «Зенитом» Руди Гарсия, - ни одного. Траоре, вероятно, заменит Мемфиса, а Корне - Рена-Аделеда.

Зима для «ткачей» будет жаркой. Да и весна тоже, если команда не хочет торчать в середине таблицы. Возрастёт нагрузка на Бертрана и Максвелла, Теперь пробил час буркинийца и ивуарийца. Идите, замените Мемфиса и Джеффа, докажите, что вы достойны места в основе!