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Озил в центре международного скандала. Цена свободы слова

вчера, 20:55

Один человек может остановить колону танков, но большие деньги закрывают рты миллионам? «Соккер.ру» убеждается, что все сложнее.  

Что сделал Озил и почему другие молчат?  

Месут вступился за единоверцев – упрекнул мусульманам всего мира, что замалчивают проблемы уйгуров. Согласно комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации, минимум 1 из 11 миллионов уйгуров Китая прошли «лагеря перевоспитания».  

В Пекине настаивают, что это «центры обучения», и подчеркивают, что среди жителей региона есть вооруженные сепаратисты. Китайская делегация даже брала уроки «борьбы с терроризмом и экстремизмом» у почетного президента «Ахмата».  

Положение сложное, область важная для Китая, там есть нефть и газ, регион граничит с Россией – завязана логистика. Стычки не первые, раньше гибли люди, совершались теракты, были аресты и расстрелы. С местным населением власти строги, но заверяют, что ситуация под контролем.  

Главные мировые политики активную сторону в конфликте пока не выбрали. Трамп, который ведет торговую войну с китайцами и хочет перемирья, не влезал. Только Конгресс сейчас может заставить президента США ввести персональные санкции против создателей «лагерей перевоспитания».  

Месут пошел туда, куда главы Франции, Германии, России, Великобритании, США и арабских стран не суются. Поэтому реакция ФК «Арсенал» читалась – дистанцировались от резкого заявления. Боятся потерять доступ к китайскому рынку.  

Почему в Китае так резко отреагировали? 

Месут не в курсе исторической правды о Китае – часто хватало скудной армии, чтобы поработить или разделить страну. Не верите – спросите у японцев, или британцев с французами. Следовательно, сейчас в КНР резко реагируют на любое вмешательство во внутренние дела. 

Панически боятся смены режима извне или отделения территорий. В МИД Китая заявили, что Озил стал жертвой «фейк ньюс», пригласили посетить регион Синьцзянь, проверить положение уйгуров лично. А вот партия действует жестко – упоминания о Месуте стерли из поисковика, удален фан-клуб, сжигают футболки.  

«Арсенал» пока нельзя упоминать на китайских каналах, игру с «Манчестер Сити» уже не показали, Озила удалили из мобильного футбольного симулятора. «Канониров» их хавбек здорово подставил. Если прогнутся под китайцев, думая о бизнесе – получат от своих фанатов, которым стало интересно, хорошо ли обращаются с уйгурами?  

Не извинятся – китайцы начнут разрывать рекламные контракты и закроют для клуба рынок. Повторятся угрозы, что были в случае с похожим скандалом в США. Генеральный менеджер бывшего клуба китайца Яо Мина - Дэрил Мори, опубликовал картинку с текстом: «Сражайся за свободу. Будь вместе с Гонконгом».  

Дальше начался фарс. Китайцы жутко обижались, угрожали, не показывали игры, представители НБА искали выход на Яо Мина – курирует баскетбол в Китае, а отдельные звезды лиги боялись пикнуть, чтобы не пострадать. Простые американцы возмутились, что их любимцы заткнулись – увидели давление на свободу слова, а это первая поправка к Конституции, священное право.  

Но затем ситуацию медленно спустили на тормозах, предсезонные матчи снова показывали. Китайцы скорее пугают, чем реально уходят с интересных рынков. Не верьте диким прогнозам, АПЛ после слов Озила вряд ли что-то угрожает.  

Месут Озил сделал уйгурам только хуже?  

Немец вроде как взялся за благородное дело – защиту мирных людей, но его могли использовать. Например, Эрдоган встречался с Озилом, а Турция заступалась за мятежных уйгуров. И генеральный секретарь США Помпео подхватил заявление Месута, чтобы получить рычаг влияния на китайцев в торговой войне.  

А сам Китай боится, что у радикально настроенных на отделение людей, даже если такие в тотальном меньшинстве, появится оружие массового поражения для превращения северно-западной части страны в Сирию. Одновременно методы, которыми «ассимилируют» миллионы людей, справедливо нужно ставить под сомнение.   

Похоже, и Озил не соврал, и китайцы не случайно переживают. А вот если говорим о трусливой реакции отдельных людей в НБА или в АПЛ, то дело строго в деньгах. На фоне «Brexit» в Великобританию заходят китайские инвесторы. ВБА, «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и другие клубы получают восточные деньги. У всей лиги огромный телевизионный контракт.  

Но азиаты не хотят инвестировать десятки миллиардов в тех, кто будет поддерживать восстания в КНР и учить их жизни. В принципе, логичная реакция. Например, Гюндоган имеет родню в Крыму. Если бы немец сделал серию резких политических заявлений о крымских татарах, какой была бы реакция в Москве? Матчи «Манчестер Сити» вряд ли убирали из сетки вещания, но хавбек получил бы массу «комплиментов» на ТВ и в комментариях.  

Немец выжмет максимум из ситуации? 

Озил мог поступить умнее, в интересах самих уйгуров, конечно же. В мире полно звездных футболистов-мусульман. Рибери, Озил, Бензема, Хедира, Шакири, Погба, Мане, Салах, Феллаини, который как раз в Китае играет вместе с Яя Туре – последний уже сделал заявление, что Месут говорит о том, в чем не разбирается.  

Стоило всем вместе попросить китайцев помочь разобраться в вопросе. Мол, переживаем за мирных людей. Могли посетить регион, изучить гуманитарное положение с правозащитниками, если судьба единоверцев важна. Превратив все в грамотный диалог, добились бы большего. А так получается, что уйгуров используют для давления на Китай, а тамошние власти это очевидно злит, как фото Винни Пуха.  

Персонаж Милна запрещен в КНР, поскольку медвежонка сравнивают с главой государства. Восток – дело тонкое, с ними нельзя работать в лоб, как поступил Месут. Цель благая, но как теперь убедиться, что китайцы после заявления не ужесточили условия в «лагерях перевоспитания»? Когда футболист, а не политик с собственной разведкой, делает резкие заявления, то должен думать о последствиях для тех, кого защищает.  

У свободы слова есть цена, и заключается она также в том, что слова надо уметь выбирать. Озил хотел сделать, как лучше, и у него пока не получилось. Но тема очень важная и горячая. Кстати, даже к российскому футболу вопрос ближе, чем кажется. В сборной России есть уйгур – Ильзат Ахметов из ЦСКА. Но хавбек ушел от ответа на вопрос о правах своего народа в Китае. 

Теперь, если Озил примет приглашение Пекина, соберет делегацию футболистов и вместе с «Красным полумесяцем» проверит «лагеря перевоспитания» - поможет народу Ахметова. А пока Месут даже регион этот обозначил так, как сами сепаратисты. Нельзя допускать репрессии против невиновных людей по религиозному или национальному признаку, вот только ни одна страна мира не допускает, чтобы сепаратистам подыгрывали извне.  

Плохо, что людям затыкают рты деньгами – в АПЛ настолько трусливые, что консультируют клубы и футболистов, чтобы ни слова о Гонконге или Синьцзян больше не сказали. Но раз политики трусливые пошли и двуличные, то пришлось футболисту высказываться. Свой диалог с Китаем Озил может начать с извинений – азиаты это дело любят, и принятия предложения посетить провинцию.  

Главное – не подставить уйгуров, чтобы на них сейчас не отыгрались. Легко делать громкие заявления из Лондона, но важно, чтобы не пострадали люди в стране, где разрешены расстрелы. Кстати, обратите внимание, что если в скандале с Гонконгом китайцы прекратили показ всех матче команд НБА, то с футболом персональная реакция на Озила, и рикошетом – на «Арсенал».  

Видать, сами понимают, что ситуации скользкие. Например, когда китайцы шантажируют большие спортивные лиги США или Великобритании, куда сами инвестировали, то должны осознавать последствия. Кто их товары покупает? И понравится китайцам, что им не покажут НБА и АПЛ? В мире все экономики связаны, поэтому будут угрозы, ответные угрозы и мирные соглашения. А важнее всего, чтобы в большой игре не пострадали люди.  

Не только уйгуры, в этих лагерях и казахи есть, и представители других национальностей. Мировому сообществу пора озаботиться положением 11 миллионов людей. Раз политики тему предпочитают не замечать, пришлось высказаться футболисту. Резко, необдуманно, но вопрос поднял важный.   

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
   160 / 845
сегодня в 01:20
"в АПЛ настолько трусливые, что консультируют клубы и футболистов, чтобы ни слова о Гонконге или Синьцзян больше не сказали"

Причём тут АПЛ? Зачем вообще смешивать политику и спорт?
Выражение "спорт вне политики" придумали не зря же - при подобных высказываниях бизнес всегда может пострадать и вообще нехилая цепная реакция запуститься. В спорте и "спортивной политики" хватает (хоть она иногда тоже и с государственной политикой пересекается, типа WADA), так что не нужно всё смешивать.
Roman73
Roman73
   41 / 845
сегодня в 01:20
Нас интересует поступок Озила и вопрос вправе ли футболист , спортсмен высказываться о происходящем безобразии ?
Когда Пиночёт ( а Пиночёта уважают в Чили )расстреливал чилийцев в Сантьяго,
в Союзе ( СССР ) стоял тарарам по этому поводу, деятели искусства , писатели поэты массово высказывали осуждение , в стихах , публикациях, поэмах .
Наверняка были собрания и демонстрации по этому поводу.
По крайней мере в школе на классных часах мы требовали свободу Анжеле Дэвис, и защищали какую-то уйлмингтонскую девятку.
Если где -то происходит безобразие--надо высказываться , кем бы ты не был ,иначе это безобразие придёт к тебе .
Сегодня прессуют уйгуров, завтра -тебя.
Высказываться против государства , против сильных --требует большого мужества , не все могут. Месут Озил смог.Это его выбор.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   253 / 845
сегодня в 01:09
В этом посте показана вся суть людей, то есть есть геноцид людей, но об этом говорить не стоит, так как потеряют рынок, деньги и тд и тп, проще назвать уйгуров, мятежниками, террористами, и всё! Лицемер на лицемере! Не будь я семейным, бросил бы всё и уехал бы на Аляску, жить среди волков и медведей, даже не против если они меня сожрут, хоть польза от меня будет а не вред, иначе не знаю, я в один день выйду и буду охотится на этих политиканов и прочих тварей...
Roman73
Roman73 ответил Rattlehead
   41 / 845
сегодня в 01:09
По-моему, во-первых, человек создал бога, а не наоборот, а во-вторых, любое государство по своей сути есть репрессивный аппарат в руках господствующего класса со всеми отсюда вытекающими последствиями.
В большей степени ---в меньшей степени.
Существуют государства , которые в большей степени выполняют роль управления, и в меньшей степени репрессивны. Довольно счастливы своим государствами, австрийцы, датчане, чехи , словенцы , хорваты, шведы, португалы, голландцы., и многие в Европе, эти государства не очень мордуют свои народы.
Rattlehead
Rattlehead ответил Roman73
   91 / 845
сегодня в 00:46
Прочитайте как один мужик двух генералов прокормил... По вашему бог сперва создал государство, а потом подумал и сотворил ему народ --в услужение. Государство это всего лишь организация, функция, призванная делать жизнь населения народов, граждан лучше, легче, удобнее. А если государство может существовать только за счёт геноцида своих граждан или одного из своих народов, --такое государство ничего не стоит и с таким государством не стоит дружить.
По-моему, во-первых, человек создал бога, а не наоборот, а во-вторых, любое государство по своей сути есть репрессивный аппарат в руках господствующего класса со всеми отсюда вытекающими последствиями.
GrafDrakula
GrafDrakula
   512 / 845
сегодня в 00:31
Самая наглая страна в мире, всех пугает своими бабками, хитрее евреев стали они, скупают территорию у стран 3 мира, дают бешеные кредиты, которые не в состоянии погасить страны типа Беларуси. Все мы под ними будем, если вовремя не опомнимся ,и ладно если просто смешаемся и ассимилируемся мирно, но под партию как то не хочется, одну пережили и так
Roman73
Roman73 ответил Rattlehead
   41 / 845
сегодня в 00:05
Среди этих студентов были в том числе и родственники членов КПК, что лишний раз говорит о том, что интересы государства там всегда будут превыше интересов отдельных лиц и групп людей. В Китае учли печальный советский опыт времен Меченого, поэтому ни за что не допустят "Парад суверенитетов" на своей территории.
Прочитайте как один мужик двух генералов прокормил...
По вашему бог сперва создал государство, а потом подумал и сотворил ему народ --в услужение.
Государство это всего лишь организация, функция, призванная делать жизнь населения народов, граждан лучше, легче, удобнее.
А если государство может существовать только за счёт геноцида своих граждан или одного из своих народов, --такое государство ничего не стоит и с таким государством не стоит дружить.
Герцог Гога без премода
Герцог Гога без премода ответил mangoх12
   216 / 845
вчера в 23:51
я думаю Турция должна обьявить войну Китаю https://www.youtube.com/watch?v=fBFxcC7X6NI
    Rattlehead
    Rattlehead ответил Roman73
       91 / 845
    вчера в 23:41
    Во время разгона демонстрации танками в Пекине в 1989 году было убито от 300 до 1000 студентов ( по разным данным). Восхищаются экономическим чудом Китая , что на самом деле результат непосильного труда и крепостных отношении . Мы горячо поддерживаем право Крыма, Донбасса на самоопределение , право 100 тыс абхазов или осетин на государственность и , вдруг отказываем 10 миллионам уйгуров в праве на автономию или просто в праве на равное существование в рамках одной страны с китайцами. Озил прав, у человека гражданская позиция по отношению к единоверцам , а это важнее , чем быть футболистом.
    Среди этих студентов были в том числе и родственники членов КПК, что лишний раз говорит о том, что интересы государства там всегда будут превыше интересов отдельных лиц и групп людей. В Китае учли печальный советский опыт времен Меченого, поэтому ни за что не допустят "Парад суверенитетов" на своей территории.
    tuman960
    tuman960 ответил Roman73
       86 / 845
    вчера в 23:18
    Во время разгона демонстрации танками в Пекине в 1989 году было убито от 300 до 1000 студентов ( по разным данным). Восхищаются экономическим чудом Китая , что на самом деле результат непосильного труда и крепостных отношении . Мы горячо поддерживаем право Крыма, Донбасса на самоопределение , право 100 тыс абхазов или осетин на государственность и , вдруг отказываем 10 миллионам уйгуров в праве на автономию или просто в праве на равное существование в рамках одной страны с китайцами. Озил прав, у человека гражданская позиция по отношению к единоверцам , а это важнее , чем быть футболистом.
    лучше пускай занимается тем что он хорошо умеет,а политику оставьте политикам!!А то один свихнулся на правах негров и расизме(которого нет),другой в религию, по уйгурам решил пройтись !!ДЕЛОМ ЗАНИМАЙТЕСЬ ФУТБОЛИСТЫ И НЕ СУЙТЕ СВОЙ НОС ТУДА ,ГДЕ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ ПОНИМАТЬ!!После окончания карьеры занимайтесь чем угодно,хоть тараканов защищайте,хоть яйца чешите!!!!!
    дурман
    дурман
       262 / 845
    вчера в 23:12
    Месут, ты мужик.
    Не отступать, и не сдаваться.
    Roman73
    Roman73
       41 / 845
    вчера в 23:05
    Во время разгона демонстрации танками в Пекине в 1989 году было убито от 300 до 1000 студентов ( по разным данным).
    Восхищаются экономическим чудом Китая , что на самом деле результат непосильного труда и крепостных отношении .
    Мы горячо поддерживаем право Крыма, Донбасса на самоопределение , право 100 тыс абхазов или осетин на государственность и , вдруг отказываем 10 миллионам уйгуров в праве на автономию или просто в праве на равное существование в рамках одной страны с китайцами.
    Озил прав, у человека гражданская позиция по отношению к единоверцам , а это важнее , чем быть футболистом.
    Zimka
    Zimka
       463 / 845
    вчера в 22:47
    Ну сказал бы уже тогда и про Турцию и Курдов или это неудобная тема?(
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Да ладно вам
       532 / 845
    вчера в 22:14
    Скоро половину России китайцам продадут, будем тоже в «лагерях перевоспитания» жить.
    Да и так уже глобальное, массовое перевоспитание идет полным ходом.
    mangoх12
    mangoх12
       24 / 845
    вчера в 22:02
    я думаю Турция должна обьявить войну Китаю

    Да ладно вам
    Да ладно вам
       28 / 845
    вчера в 21:52
    Скоро половину России китайцам продадут, будем тоже в «лагерях перевоспитания» жить.
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