Озил в центре международного скандала. Цена свободы слова

вчера, 20:55

Один человек может остановить колону танков, но большие деньги закрывают рты миллионам? «Соккер.ру» убеждается, что все сложнее.

Что сделал Озил и почему другие молчат?

Месут вступился за единоверцев – упрекнул мусульманам всего мира, что замалчивают проблемы уйгуров. Согласно комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации, минимум 1 из 11 миллионов уйгуров Китая прошли «лагеря перевоспитания».

В Пекине настаивают, что это «центры обучения», и подчеркивают, что среди жителей региона есть вооруженные сепаратисты. Китайская делегация даже брала уроки «борьбы с терроризмом и экстремизмом» у почетного президента «Ахмата».

Положение сложное, область важная для Китая, там есть нефть и газ, регион граничит с Россией – завязана логистика. Стычки не первые, раньше гибли люди, совершались теракты, были аресты и расстрелы. С местным населением власти строги, но заверяют, что ситуация под контролем.

Главные мировые политики активную сторону в конфликте пока не выбрали. Трамп, который ведет торговую войну с китайцами и хочет перемирья, не влезал. Только Конгресс сейчас может заставить президента США ввести персональные санкции против создателей «лагерей перевоспитания».

Месут пошел туда, куда главы Франции, Германии, России, Великобритании, США и арабских стран не суются. Поэтому реакция ФК «Арсенал» читалась – дистанцировались от резкого заявления. Боятся потерять доступ к китайскому рынку.

Почему в Китае так резко отреагировали?

Месут не в курсе исторической правды о Китае – часто хватало скудной армии, чтобы поработить или разделить страну. Не верите – спросите у японцев, или британцев с французами. Следовательно, сейчас в КНР резко реагируют на любое вмешательство во внутренние дела.

Панически боятся смены режима извне или отделения территорий. В МИД Китая заявили, что Озил стал жертвой «фейк ньюс», пригласили посетить регион Синьцзянь, проверить положение уйгуров лично. А вот партия действует жестко – упоминания о Месуте стерли из поисковика, удален фан-клуб, сжигают футболки.

«Арсенал» пока нельзя упоминать на китайских каналах, игру с «Манчестер Сити» уже не показали, Озила удалили из мобильного футбольного симулятора. «Канониров» их хавбек здорово подставил. Если прогнутся под китайцев, думая о бизнесе – получат от своих фанатов, которым стало интересно, хорошо ли обращаются с уйгурами?

Не извинятся – китайцы начнут разрывать рекламные контракты и закроют для клуба рынок. Повторятся угрозы, что были в случае с похожим скандалом в США . Генеральный менеджер бывшего клуба китайца Яо Мина - Дэрил Мори, опубликовал картинку с текстом: «Сражайся за свободу. Будь вместе с Гонконгом».

Дальше начался фарс. Китайцы жутко обижались, угрожали, не показывали игры, представители НБА искали выход на Яо Мина – курирует баскетбол в Китае, а отдельные звезды лиги боялись пикнуть, чтобы не пострадать. Простые американцы возмутились, что их любимцы заткнулись – увидели давление на свободу слова, а это первая поправка к Конституции, священное право.

Но затем ситуацию медленно спустили на тормозах, предсезонные матчи снова показывали. Китайцы скорее пугают, чем реально уходят с интересных рынков. Не верьте диким прогнозам, АПЛ после слов Озила вряд ли что-то угрожает.

Месут Озил сделал уйгурам только хуже?

Немец вроде как взялся за благородное дело – защиту мирных людей, но его могли использовать. Например, Эрдоган встречался с Озилом, а Турция заступалась за мятежных уйгуров. И генеральный секретарь США Помпео подхватил заявление Месута, чтобы получить рычаг влияния на китайцев в торговой войне.

А сам Китай боится, что у радикально настроенных на отделение людей, даже если такие в тотальном меньшинстве, появится оружие массового поражения для превращения северно-западной части страны в Сирию. Одновременно методы, которыми «ассимилируют» миллионы людей, справедливо нужно ставить под сомнение.

Похоже, и Озил не соврал, и китайцы не случайно переживают. А вот если говорим о трусливой реакции отдельных людей в НБА или в АПЛ , то дело строго в деньгах. На фоне «Brexit» в Великобританию заходят китайские инвесторы. ВБА , «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и другие клубы получают восточные деньги. У всей лиги огромный телевизионный контракт.

Но азиаты не хотят инвестировать десятки миллиардов в тех, кто будет поддерживать восстания в КНР и учить их жизни. В принципе, логичная реакция. Например, Гюндоган имеет родню в Крыму. Если бы немец сделал серию резких политических заявлений о крымских татарах, какой была бы реакция в Москве? Матчи «Манчестер Сити» вряд ли убирали из сетки вещания, но хавбек получил бы массу «комплиментов» на ТВ и в комментариях.

Немец выжмет максимум из ситуации?

Озил мог поступить умнее, в интересах самих уйгуров, конечно же. В мире полно звездных футболистов-мусульман. Рибери, Озил, Бензема, Хедира, Шакири, Погба, Мане, Салах, Феллаини, который как раз в Китае играет вместе с Яя Туре – последний уже сделал заявление, что Месут говорит о том, в чем не разбирается.

Стоило всем вместе попросить китайцев помочь разобраться в вопросе. Мол, переживаем за мирных людей. Могли посетить регион, изучить гуманитарное положение с правозащитниками, если судьба единоверцев важна. Превратив все в грамотный диалог, добились бы большего. А так получается, что уйгуров используют для давления на Китай, а тамошние власти это очевидно злит, как фото Винни Пуха.

Персонаж Милна запрещен в КНР, поскольку медвежонка сравнивают с главой государства. Восток – дело тонкое, с ними нельзя работать в лоб, как поступил Месут. Цель благая, но как теперь убедиться, что китайцы после заявления не ужесточили условия в «лагерях перевоспитания»? Когда футболист, а не политик с собственной разведкой, делает резкие заявления, то должен думать о последствиях для тех, кого защищает.

У свободы слова есть цена, и заключается она также в том, что слова надо уметь выбирать. Озил хотел сделать, как лучше, и у него пока не получилось. Но тема очень важная и горячая. Кстати, даже к российскому футболу вопрос ближе, чем кажется. В сборной России есть уйгур – Ильзат Ахметов из ЦСКА . Но хавбек ушел от ответа на вопрос о правах своего народа в Китае.

Теперь, если Озил примет приглашение Пекина, соберет делегацию футболистов и вместе с «Красным полумесяцем» проверит «лагеря перевоспитания» - поможет народу Ахметова. А пока Месут даже регион этот обозначил так, как сами сепаратисты. Нельзя допускать репрессии против невиновных людей по религиозному или национальному признаку, вот только ни одна страна мира не допускает, чтобы сепаратистам подыгрывали извне.

Плохо, что людям затыкают рты деньгами – в АПЛ настолько трусливые, что консультируют клубы и футболистов, чтобы ни слова о Гонконге или Синьцзян больше не сказали. Но раз политики трусливые пошли и двуличные, то пришлось футболисту высказываться. Свой диалог с Китаем Озил может начать с извинений – азиаты это дело любят, и принятия предложения посетить провинцию.

Главное – не подставить уйгуров, чтобы на них сейчас не отыгрались. Легко делать громкие заявления из Лондона, но важно, чтобы не пострадали люди в стране, где разрешены расстрелы. Кстати, обратите внимание, что если в скандале с Гонконгом китайцы прекратили показ всех матче команд НБА , то с футболом персональная реакция на Озила, и рикошетом – на «Арсенал».

Видать, сами понимают, что ситуации скользкие. Например, когда китайцы шантажируют большие спортивные лиги США или Великобритании, куда сами инвестировали, то должны осознавать последствия. Кто их товары покупает? И понравится китайцам, что им не покажут НБА и АПЛ ? В мире все экономики связаны, поэтому будут угрозы, ответные угрозы и мирные соглашения. А важнее всего, чтобы в большой игре не пострадали люди.

Не только уйгуры, в этих лагерях и казахи есть, и представители других национальностей. Мировому сообществу пора озаботиться положением 11 миллионов людей. Раз политики тему предпочитают не замечать, пришлось высказаться футболисту. Резко, необдуманно, но вопрос поднял важный.