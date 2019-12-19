Слуцкий раскачает «Рубин»

вчера, 22:44

Случилось то, о чем говорят несколько дней подряд. Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина» официально. «Соккер.ру» - о реакции на это назначение.

Слухи о том, что Слуцкий станет новым главным тренером «Рубина», развивались стремительно. Информация ворвалась в общее поле, как только стало известно об отставке Романа Шаронова. Стоит отдать должное руководству казанского клуба – оно действовало решительно и быстро, заполучив одного из наиболее интересных российских тренеров современности. Хотя какое-то время казалось, что «Рубин» - это территория застоя и место, где время остановилось – какие уж тут оперативные действия.

Скорее верилось в разговоры о том, что «Локомотив» отправит в отставку вечного Юрия Семина на фоне наметившегося кризиса и обратится к Слуцкому. Однако подсуетился «Рубин», который сумел доказать далеко не самому доверчивому человеку, который склонен принимать очень тщательно взвешенные решения, что с ним стоит подписывать контракт. Разумеется, Слуцкий, который несколько дней раздумывал над предложением, должен был оценить все свои гарантии и возможности. Одного взгляда на то, что происходило с «Рубином» в последние годы, что происходило с ним в нынешнем сезоне, на какой позиции он находится в чемпионате России, достаточно, чтобы иметь аргументы к отказу от предложения. Но Слуцкий согласился.

Различной степени проникновения в тему инсайдеры утверждают, что тренеру лично глава Татарстана Рустам Минниханов дал гарантии предоставления больших полномочий и хорошего финансирования. Кто-то посмотрит со скепсисом в сторону таких обещаний. Но исходят они от главы весьма прогрессивного региона. Да и в истории «Рубина» есть периоды, когда и тренер обладал максимально возможными полномочиями (смотри биографию Курбана Бердыева), и финансирование держалось на приличном уровне.

Если бы такие обещания делало руководство условного «Тамбова», верилось бы с куда большим трудом, конечно. А об уверенности Слуцкого говорит и продолжительный контракт с «Рубином» - аж на пять лет. Следовательно, речь идет об основательном строительстве. Это наводит на несколько традиционных в таких ситуациях мыслях. Во-первых, тренер не гарантирует клубу сиюминутного прорыва. Во-вторых, клуб не гарантирует тренеру баснословных мгновенных вливаний. В-третьих, любые результаты в ближайшие сезон-два будут восприниматься со снисхождением.

Понятно, что речь не идет о вылете из РПЛ , но ближайшие сезон-два явно станут переходными к строительству топовой команды – на что рассчитывают обе стороны, подписывая такое соглашение. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов раскрыл некоторые детали переговоров:

Как только мы узнали, что Леонид Викторович приезжает в Россию, провели с ним переговоры. После них он взял время на размышления, и, как видите, мы всё подписали. Менять свои планы по постройке клуба и работать в короткой перспективе никому не интересно. Все решения у нас происходят с заранее принятым долгосрочным планом развития клуба. И на нашу удачу, Леонид Викторович отлично вписался в эту программу. Приглашать братьев Березуцких или нет, решал сам Леонид Викторович. Комплектацию тренерского штаба отдавали целиком на откуп ему, и никто ничего не рассматривал. Штаб — это полностью его зона ответственности. Задачи Леонида Викторовича на данный момент — стараться выигрывать в каждой игре и стараться показывать результат. Ничего необычного. Полностью рассматривать его работу будем уже в следующем сезоне. Также хочу отметить, что у нас нет разделения на генерального, спортивного директоров или главного тренера, — мы все соратники, единомышленники и делаем общее дело. И самое важное — действуем как единый организм.

Сейчас уже известно, что в тренерский штаб «Рубина» братья Березуцкие не вошли. Зато вместе со Слуцким в клуб пришел Олег Яровинский, который работал с ним в ЦСКА , «Халл Сити» и «Витессе». В «Рубине» он будет спортивным директором. При этом Сесар Навас сохранит пост главы селекционного отдела. А в тренерский штаб Слуцкого вошли Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес, которые ранее работали с Бердыевым и Шароновым. Вот что о контракте и амбициях говорит сам Слуцкий:

«Рубин» - клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола. Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем (Саймановым) проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее.

Зная Слуцкого, можно не сомневаться, что у него уже готово огромное досье на всех футболистов команды, и почти месяц он будет тщательно изучать матчи «Рубина», проведенные в этом сезоне, чтобы оценить потенциал каждого футболиста. Безусловно, в Казани есть очень интересные игроки, но команде не хватало баланса и уверенности в оборонительных и атакующих действиях – забито всего 11 мячей. И если кто-то вдруг стал утрачивать интерес к чемпионату России, то с возобновлением турнира к нему стоит присмотреться внимательнее – появились весьма интригующие обстоятельства.