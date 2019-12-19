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Слуцкий раскачает «Рубин»

вчера, 22:44

Случилось то, о чем говорят несколько дней подряд. Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина» официально. «Соккер.ру» - о реакции на это назначение.

Слухи о том, что Слуцкий станет новым главным тренером «Рубина», развивались стремительно. Информация ворвалась в общее поле, как только стало известно об отставке Романа Шаронова. Стоит отдать должное руководству казанского клуба – оно действовало решительно и быстро, заполучив одного из наиболее интересных российских тренеров современности. Хотя какое-то время казалось, что «Рубин» - это территория застоя и место, где время остановилось – какие уж тут оперативные действия.

Скорее верилось в разговоры о том, что «Локомотив» отправит в отставку вечного Юрия Семина на фоне наметившегося кризиса и обратится к Слуцкому. Однако подсуетился «Рубин», который сумел доказать далеко не самому доверчивому человеку, который склонен принимать очень тщательно взвешенные решения, что с ним стоит подписывать контракт. Разумеется, Слуцкий, который несколько дней раздумывал над предложением, должен был оценить все свои гарантии и возможности. Одного взгляда на то, что происходило с «Рубином» в последние годы, что происходило с ним в нынешнем сезоне, на какой позиции он находится в чемпионате России, достаточно, чтобы иметь аргументы к отказу от предложения. Но Слуцкий согласился.

Различной степени проникновения в тему инсайдеры утверждают, что тренеру лично глава Татарстана Рустам Минниханов дал гарантии предоставления больших полномочий и хорошего финансирования. Кто-то посмотрит со скепсисом в сторону таких обещаний. Но исходят они от главы весьма прогрессивного региона. Да и в истории «Рубина» есть периоды, когда и тренер обладал максимально возможными полномочиями (смотри биографию Курбана Бердыева), и финансирование держалось на приличном уровне.

Если бы такие обещания делало руководство условного «Тамбова», верилось бы с куда большим трудом, конечно. А об уверенности Слуцкого говорит и продолжительный контракт с «Рубином» - аж на пять лет. Следовательно, речь идет об основательном строительстве. Это наводит на несколько традиционных в таких ситуациях мыслях. Во-первых, тренер не гарантирует клубу сиюминутного прорыва. Во-вторых, клуб не гарантирует тренеру баснословных мгновенных вливаний. В-третьих, любые результаты в ближайшие сезон-два будут восприниматься со снисхождением.

Понятно, что речь не идет о вылете из РПЛ, но ближайшие сезон-два явно станут переходными к строительству топовой команды – на что рассчитывают обе стороны, подписывая такое соглашение. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов раскрыл некоторые детали переговоров:

Как только мы узнали, что Леонид Викторович приезжает в Россию, провели с ним переговоры. После них он взял время на размышления, и, как видите, мы всё подписали.

Менять свои планы по постройке клуба и работать в короткой перспективе никому не интересно. Все решения у нас происходят с заранее принятым долгосрочным планом развития клуба. И на нашу удачу, Леонид Викторович отлично вписался в эту программу.

Приглашать братьев Березуцких или нет, решал сам Леонид Викторович. Комплектацию тренерского штаба отдавали целиком на откуп ему, и никто ничего не рассматривал. Штаб — это полностью его зона ответственности.

Задачи Леонида Викторовича на данный момент — стараться выигрывать в каждой игре и стараться показывать результат. Ничего необычного. Полностью рассматривать его работу будем уже в следующем сезоне. Также хочу отметить, что у нас нет разделения на генерального, спортивного директоров или главного тренера, — мы все соратники, единомышленники и делаем общее дело. И самое важное — действуем как единый организм.

Сейчас уже известно, что в тренерский штаб «Рубина» братья Березуцкие не вошли. Зато вместе со Слуцким в клуб пришел Олег Яровинский, который работал с ним в ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессе». В «Рубине» он будет спортивным директором. При этом Сесар Навас сохранит пост главы селекционного отдела. А в тренерский штаб Слуцкого вошли Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес, которые ранее работали с Бердыевым и Шароновым. Вот что о контракте и амбициях говорит сам Слуцкий:

«Рубин» - клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола.

Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем (Саймановым) проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее.

Зная Слуцкого, можно не сомневаться, что у него уже готово огромное досье на всех футболистов команды, и почти месяц он будет тщательно изучать матчи «Рубина», проведенные в этом сезоне, чтобы оценить потенциал каждого футболиста. Безусловно, в Казани есть очень интересные игроки, но команде не хватало баланса и уверенности в оборонительных и атакующих действиях – забито всего 11 мячей. И если кто-то вдруг стал утрачивать интерес к чемпионату России, то с возобновлением турнира к нему стоит присмотреться внимательнее – появились весьма интригующие обстоятельства.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 08:10
Раскачает он кресло
nubom
nubom
сегодня в 07:50
"...хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах" - Глубоко копает!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 07:44
Охмурили таки Викторыча казанские ксёндзы... 😜
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 07:00
А если без раскачки? С места в карьер?
maldalik
maldalik ответил mangoх12
сегодня в 06:54
а че он в прошлом году удердивал а не чемптонство брал ? Теперь состав виноват а вто чемпоинском звезды играли что ли ?) Как че он чемпионство брал а как чуть не вылетел то игроки плохие)) ахах
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил mangoх12
    сегодня в 05:55
      mangoх12
      mangoх12 ответил maldalik
      сегодня в 05:11
      Серьезно? " чемпионство кубки бронза - это развалил??? Интересно хоть один провинциальный клуб так разваливали. Вас в прошлом году в РПЛ удержал с никакущим составом. Развалил блин. Вы состав чуток усилили, но теперь в зоне стыков идете. Это видимо тоже Бердыев виноват?
      а че он в прошлом году удердивал а не чемптонство брал ? Теперь состав виноват а вто чемпоинском звезды играли что ли ?) Как че он чемпионство брал а как чуть не вылетел то игроки плохие)) ахах
      112910415
      112910415
      сегодня в 05:02
      ура
      maldalik
      maldalik ответил mangoх12
      сегодня в 04:45
      Колян , Бердый развалили клуб и свалил. Не зваться теперь тебе казанским))
      Серьезно? " чемпионство кубки бронза - это развалил??? Интересно хоть один провинциальный клуб так разваливали. Вас в прошлом году в РПЛ удержал с никакущим составом. Развалил блин. Вы состав чуток усилили, но теперь в зоне стыков идете. Это видимо тоже Бердыев виноват?
      maldalik
      maldalik
      сегодня в 04:41
      Чуть не прочитал ФНЛ Рубин на фотке.
      kamelot
      kamelot
      сегодня в 01:14
      Чемпион договорняков, конечно раскачает и спасёт
      mangoх12
      mangoх12 ответил Сергеевич вернулся1
      сегодня в 01:05
      У Леонида черви в булках. Не усидит он на кресле качалке 5 лет, да и глупо на это расчитывать, тем более в контракте он оставил себе лазейку, свалить, если что. Я конечно желаю, чтобы Рубин стал тем, кем был в бытность Бердыева. Прежде всего его болельщикам, чтобы вернулась вера, чтобы болельщик повернулся к футболу, к Рубину. Всего этого могло не быть, если 6 лет назад дали довести бывшему тренеру задуманного им до конца. И не падали бы на колени перед космонавтом, по большому, временщиком для меня. Очередное приключение с возможностью уйти в любое время. Ну, что же глянем на парк Казанского периода Слуцкого. Руководство сразу ухватились за него, как на единственного спасителя, не оставив выбора.. Получится вывести Рубин на новую орбиту, флаг ему в руки. Опустит ниже казанских каналлизаций...будет 3.14, как космонавту, так и руководству. Права на ошибку нет у них.
      Колян , Бердый развалили клуб и свалил. Не зваться теперь тебе казанским))
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 00:53
      Слуцкий:"Никогда бы не возглавил спартак."

      Правильно, конь свинье не товарищ и не брат.
      EAGinLE
      EAGinLE ответил ildar_3871
      сегодня в 00:15
      Звиняй, телефон глючит.
      До новых встреч .
      Удачи.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил EAGinLE
      сегодня в 00:12
      За счёт моего новогоднего пожелания....... :)
      не надо мне 2 раза повторять , я услышал тебя с 1 раза !)
      EAGinLE
      EAGinLE ответил ildar_3871
      сегодня в 00:11
      За счёт моего новогоднего пожелания....... :)
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил EAGinLE
      сегодня в 00:09
      За счёт моего новогоднего пожелания....... :)
      Так у них нет Слуцкого !)
      EAGinLE
      EAGinLE ответил ildar_3871
      сегодня в 00:07
      За счёт моего новогоднего пожелания....... :)
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил EAGinLE
      сегодня в 00:05
      Тогда...... Хочу чтобы Арсенал Т был всегда выше Рубина..... :) :)) :)))
      за счет чего ?
      EAGinLE
      EAGinLE ответил ildar_3871
      сегодня в 00:05
      Тогда...... Хочу чтобы Арсенал Т был всегда выше Рубина.....

      :) :)) :)))
      EAGinLE
      EAGinLE ответил ildar_3871
      сегодня в 00:03
      Тогда...... Хочу чтобы Арсенал Т был всегда выше Рубина.....

      :) :)) :)))
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил EAGinLE
      вчера в 23:54
      У Фратрии на Дзюбу старые детсадовские обиды.Хорошо что Тула их порыв не поддержала.
      Я половину твоих слов не понял , кто такие фратия , что за детсад ... Давай лучше о футболе поговорим )
      EAGinLE
      EAGinLE ответил ildar_3871
      вчера в 23:50
      У Фратрии на Дзюбу старые детсадовские обиды.Хорошо что Тула их порыв не поддержала.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил EAGinLE
      вчера в 23:49
      Табуретка треснет , при таком раскачивании.
      Да пусть качается , табуретку жалко ?
      EAGinLE
      EAGinLE
      вчера в 23:48
      Табуретка треснет , при таком раскачивании.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил spartach n1
      вчера в 23:47
      Ну этож не на дзюбу ругался !
      А чё сейчас на дзюбу нельзя ругаться , могут посадить ???
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил spartach n1
      вчера в 23:46
      Лёнька тёртый калач,а теперь он и по англицки матом ругаться умеет,лишь бы акинфеева с собой не приволок !)
      У нас есть Сайманов , он заведует покупками , жесткий человек , отсидевший , думаю Лене он не по зубам ) Я за Дзагоева боюсь , лишь бы его не притащили )
      spartach n1
      spartach n1 ответил ildar_3871
      вчера в 23:39
      Вот и хорошие новости : РФС не будет заводить дело против Слуцкого за слова о судьях
      Ну этож не на дзюбу ругался !
      spartach n1
      spartach n1 ответил ildar_3871
      вчера в 23:39
      Нам такие нужны ! ) А кресло не дорого стоит , Бердыев миллиарды увез из Казани , на кресло найдем деньги ) Тут и местная власть за Леню , лишь бы он не подкачал !)
      Лёнька тёртый калач,а теперь он и по англицки матом ругаться умеет,лишь бы акинфеева с собой не приволок !)
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 23:38
      Вот и хорошие новости : РФС не будет заводить дело против Слуцкого за слова о судьях
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