«Барселона» против «Реала»: плохие монстры

вчера, 12:45

Умеют всё, а показывают лишь часть этого. «Соккер.ру» интересно, есть ли сейчас в Эль Класико реальный фаворит?

Матчи «Барселоны» и «Реала» стали хуже по качеству. И когда каталонцы в гостях побеждают 1:0, и когда взбивают «сливочных» в масло дома 5:1, или если сами кастильцы одерживают в Мадриде победу 2:0, эти поединки не получается назвать знаковыми и эталонными, как раньше.

Дело не в том, что Эль Класико приелись, а именно в действиях двух команд. У «Барселоны» были проблемы в игре против «Славии» – тер Штегена взбесили действия напарников, у «Реала» Куртуа пошел к чужим воротам, чтобы не проиграли «Валенсии» накануне матча в Барселоне.

Вальверде потерял очки в пяти матчах Примеры из 16, Зидан – в шести. Но в этом и прелесть конкретного поединка. Все понимают, кто такие «Барселона» и «Реал», но одновременно каждый знает, насколько у них больше минусов, чем раньше. Но кто сильнее и готов к победе?

Поединки между собой

Начнем со всегда важного на таком уровне сочетания стилей, моральной готовности оказаться лучше, чем соперник. В пяти последних матчах на любом поле расклад явно в пользу «Барселоны» – три победы, по одной ничьей и поражению. А если говорим об играх на «Камп Ноу», то получите серию из пяти матчей, в которых у каталонцев только одна победа – над кризисным «Реалом» без Месси, но с Суаресом. Погром 5:1 сегодня в теории возможен, а на практике отдаем должное умению именно тренера Зидана сыграть на «Камп Ноу». Но за счет свежих матчей есть фаворит в этом пункте.

Результат: победа «Барселоны».

Атакующие показатели

Не удивительно, что «Барселона» опережает «Реал» строго по голам – 43:33, но важны нюансы. Каталонцы забили 43 мяча, создав качественных моментов всего на 30. Как такое возможно? Ответ в двух фамилиях – Месси и Суарес. У Лионеля шансов на 5-6 мячей, а забил 12, у Луиса – на 7 штук, а забил 9. Минимум 8 голов получили строго на классе двух исполнителей. А вот «Реал» как команда лидирует в Ла Лиге по xG, сильно опережает «Барселону» по количеству ударов, впереди по пасам под удары. Проще говоря, каталонцы «отскакивают» на классе. У Вальверде нет поставленной игры в атаке, но есть 8 голов после стандартов (у «Реала» – 3).

Результат: победа «Реала».

Культура работы с мячом

«Барселона» остается первой по владению мячом, у нее примерно на сто пасов за игру в среднем больше, чем у «Реала». Но есть серия нюансов, которые не позволяют заявлять, что сегодня каталонцы обязательно выиграют, если смогут чаще катать мяч поперек поля. Во-первых, по точности передач команды равны. Во-вторых, «Реал» занимает второе место в Ла Лиге по владению, Зидан тоже требует, чтобы давили и играли первым номером. В-третьих, каталонцы не выжимают из своих позиционных атак больше ударов. В-четвертых, у «Реала» лучше поставлен быстрый выход в атаку длинными пасами, количественно меньше ошибок при коротком пасе. У «Барселоны» нет преимущества по владению мячом, ведь каталонцы далеки от пика формы.

Результат: ничья.

Параметры игры в защите

Хотя в воротах «Реала» – Куртуа, а «Барселону» тащит тер Штеген – вратари совершенно разного уровня формы в 2019 году, бельгиец вступает в игру не чаще, чем немец. Если смотреть на опасные моменты соперников, то «Реал» – третья команда Ла Лиги, уступают «Атлетико» и «Хетафе». А вот «Барселона» – седьмая. Забить каталонцам нетрудно, ведь в 7 последних матчах их не огорчил только коллектив Симеоне. Конечно же, учитываем, что лишь «Реал Сосьедад» по ходу серии отобрал у «блаугранас» очки, но «Реал» сильнее тезки. И если анализировать игру в защите, то пропустил в Ла Лиге меньше – 12 голов против 20, ведут борьбу на том же уровне, перехватывают мяч лучше. У команды Вальверде больше нет сказочного высокого прессинга, нет оснований считать, что одна из защитных линий сильнее другой. «Реал» играет аккуратнее, но в семи последних матчах всего 2 «сухаря» – не густо.

Результат: ничья.

Кадровый потенциал и форма

Вылет из обоймы Зидана двух игроков левого фланга – Марсело и Азара, заставляет француза нахваливать Бэйла, ведь Гарет нужен сегодня в основе. Скорее всего, «Реал» проведет встречу по схеме «4-3-1-2» (или «4-4-2» с ромбом), ведь таким образом и сможет навязать борьбу тройке хавбеков «Барселоны», и Бензема получит пусть одного, но опытного напарника – Бэйла. Впрочем, если у Вальверде одна задача – правильно подобрать третьего центрального хавбека к де Йонгу и Бускетсу, то у Зидана возможностей для маневров больше. Есть молодые вингеры для «4-3-3», есть свой Вальверде в центре поля, а у соперника травмирован Артур – опция в центре, и Дембеле – человек для выхода на замену в атаку. У «Барселоны» главный козырь – Месси, у «Реала» – Бензема. Но если суммировать, то проблемы каталонцев в защите и неумение доверять Ракитичу сочетаются с перепадами в игре Бэйла и Модрича, или ляпами защиты «сливочных» в сложных матчах. Минус на минус обнуляется.

Результат: ничья.

Общий счет баттла. «Барселона» - «Реал» - 4:4

За каждую ничью обе команды получили по баллу, за победы – аналогично. В результате мировая, которая есть в этой паре далеко не всегда. Но это не зафиксированная прочно ничья. Можно представить, что «Барселона» снова за счет уверенности переиграет соперника – «Реал» часто морально ломался в Эль Класико в последние годы. Но и поверить в успех Зидана в гостях не сложно.

Не так страшна сейчас «Барселона», как имена ее футболистов. Сами по себе Гризманн, Суарес, Месси, Бускетс, де Йонг, Пике, Альба и тер Штеген – великолепные мастера, но им не хватает крепкой тренерской руки. Вальверде потерянный, Эрнесто ставит строго на мастерство исполнителей, у «Барселоны» объективно были проблемы не только против «Реала Сосьедад».

Одновременно речь о команде, что может выиграть благодаря одному штрафному от Месси. А вот «Реал», хотя в целом скорее набрал форму, чем растерял – последний раз Зидан проигрывал «Мальорке» во второй половине октября, должен приложить именно командные усилия, чтобы набрать очки на чужом поле. Вальверде последний раз уступал «Леванте» в начале ноября, и хотя структурно в игре каталонцев с того матча ничего не изменилось, можем выделить слабость двух соперников.

И «Барселона», и «Реал» существенно хуже играют, когда им создают неудобные условия даже середняки. Раньше каталонцы с пониманием относились к ловушкам команд уровня «Славии», «Леванте» или «Гранады», а сейчас ошибаются. «Реал» мог обыграть «Валенсию», а теперь ждали подключения Куртуа в атаку и нового гола Бензема, чтобы получить ничью. Существует риск, что сегодня лидеры Примеры раскатают мировую, боясь действовать смело. Месси вот уверен, что на «Камп Ноу» Эль Класико более закрытые, сложные.

Впрочем, Вальверде прав, заявляя, что победа сегодня позволит расслабиться и сыграть с позиции силы в будущем. Но если «Барселона» захочет привычно обыграть «Реал», а «сливочные» пожертвуют качеством ради результата – будет равный счет на табло. Обе стороны согласятся, что плохой мир лучше хорошей войны. Выбрать фаворита Эль Класико стало сложнее еще и потому, что на большую драку в старом стиле эти команды часто не способны.

Тот случай, когда хочется ошибиться и увидеть такой футбол, чтобы все в мире остались в восторге, но лучше не завышать ожидания – «Барселона» и «Реал» не те, что раньше.