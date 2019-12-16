Плей-офф Лиги Европы: конкуренты РПЛ и приключения грандов

вчера, 19:47

«Соккер.ру» находит интригу для российских поклонников футбола в плей-офф, где не будет клубов РПЛ и явного фаворита.

Сильнейшие пары плей-офф Лиги Европы

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

«Хетафе» - «Аякс»

«Байер» – «Порту»

«Олимпиакос» – «Арсенал»

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

«Шахтер» – «Бенфика»

«Рома» – «Гент»

«Айнтрахт» – «Зальцбург»

Хотя в числе участников было много клубов из топ-5, создали только одну пару из Англии и Испании – стран, делегировавших в плей-офф ЛЕ и ЛЧ по семь клубов. «Эспаньол» будет аутсайдером против крепкого и играющего в португальский футбол «Вулверхэмптона», ведь Нуну Эшпириту Санту поставил своей команде хорошую игру, и денег у «волков» немало.

Самой любопытной из всех кажется пара «Хетафе» и «Аякса», ведь голландцы уступили конкуренту бывшего соперника «Краснодара» – «Валенсии», а испанцы играют в такой футбол, который как раз и нужно проверять против смелого и атакующего коллектива из Амстердама. Классика «нашла коса на камень», причем не спешите хоронить «Хетафе».

У других команд из топ-5 тоже серьезные соперники. «Порту» может выбить «Байер» – сыграют два клуба, которых опережал в плей-офф в этом году «Краснодар». «Олимпиакос» даст бой «Арсеналу», МЮ вряд ли проиграет «Брюгге», но это тоже интересная пара, как и «Рома» - «Гент». Бельгийцы опаснее, чем многим кажется, хотя Сульшер и Фонсека, разумеется, остаются фаворитами пар.

Еще одна интересная связка – немецко-австрийская. «Айнтрахт» играл в полуфинале Лиги Европы – есть опыт, «Зальцбург» красиво воевал в группе с «Ливерпулем» и «Наполи» – перспективный коллектив, пусть может потерять парочку лидеров зимой. А пара «Шахтера» и «Бенфики» вообще похожа на связку из плей-офф ЛЧ . Команды, не допускай они глупых ошибок по ходу группового этапа, могли занять вторые места вместо третьих.

Остальные дуэли первого раунда

«Спортинг» – «Истанбул»

«Копенгаген» – «Селтик»

АПОЭЛ – «Базель»

«ЧФР Клуж» – «Севилья»

АЗ – ЛАСК

«Лудогорец» – «Интер»

«Вольфсбург» – «Мальме»

«Рейнджерс» - «Брага»

В отличие от первых восьми дуэлей, эти скромнее, хотя порой даже менее предсказуемые. «Севилья», «Базель», «Интер» и «Вольфсбург», если сыграют в свою силу, пройдут дальше – нет сомнений, поскольку их соперники точно не относятся к элитным.

Но остальные четыре пары – сложнее. «Селтик» не может заведомо знать, что неуступчивый «Копенгаген» им проиграет. У «Спортинга» не хватит сил для выноса «Истанбула», если турецкий клуб сыграет на максимуме. У «Рейнджерс» и «Браги» равные шансы на успех, а АЗ и ЛАСК – самая скромная, но при этом равная пара.

Кстати, если бы «Спартак» вышел в группу ЛЕ и сыграл, как «Брага» – могли бы попасть на «Рейнджерс», как в 2018 году. У ЦСКА сорвалась встреча с «Интером» – нужно было занимать то место, что «Лудогорец». А у «Краснодара» не будет двух игр против самого «Аякса» – хватало выездной победы над «Хетафе», чтобы иметь возможность оказаться на их месте в плей-офф.

Еще раз профилактически ругаем клубы РПЛ – лишили встреч с тремя клубами с невероятной историей. Кстати, если бы тульский «Арсенал» прошел свой путь в квалификации и потом вышел из группы, то мог стать соперником для того же «Вольфсбурга». Во втором еврокубке тоже можно найти крутых оппонентов!

Что важно для фанатов из РПЛ в ЛЕ ?

Российские клубы вылетели, «Монако» Головина в плей-офф турнира нет, «Валенсия» Черышева играет в ЛЧ , так что наблюдать за Лигой Европы подстегивает строго футбольный интерес, желание получить общие знания. Но это не единственный важный нюанс, ведь надо болеть за «Байер», «Шахтер», «Рейнджерс» и «Истанбул».

Речь о соперниках четырех португальских клубов. Если немцы, украинцы, шотландцы и турки подведут – к сожалению, ни в одной из пар упомянутые клубы не являются однозначными фаворитами, то у РПЛ будут большие проблемы. Отрыв Португалии и так вырос, но может увеличиться – тем сложнее будет воевать за три путевки в Лигу чемпионов.

Будет и третий еврокубок, сократится представительство России в Лиге Европы – путевки перейдут на Лигу конференций, поэтому надо не желать португальцам поражений – неспортивный подход, а просто поддержать их соперников. Удачи Джеррарду и компании!

У Лиги Европы-2019/20 есть фаворит?

Даже в Лиге чемпионов в этом году нельзя заявлять, что ПСЖ или «Манчестер Сити» обязательно будут в финале – хотя есть такие прогнозы, и букмекеры доверяют клубам без опыта побед в кубке, зато с составом, желанием и деньгами. А в Лиге Европы, которую англичане использовали для попадания в Лигу чемпионов и ради получения трофея, еще сложнее найти фаворита.

Если верить мастерам ставок, то самые высокие шансы у «Манчестер Юнайтед» – видать, многие прогнозисты верят в победу молодой команды Сульшера. Дальше идут «Севилья», «Арсенал», «Интер», «Аякс», «Вулверхэмптон» и «Рома». В принципе, предсказуемый список. Наличие «Зальцбурга» в качестве команды, замыкающей первую восьмерку фаворитов, тоже можно понять.

С другой стороны, чем это МЮ завоевал право на новый еврокубок? У них не все получается на поле, пускай собрали парочку побед в последнее время в АПЛ . Но ведь забирают очки у грандов, а отдают – середнякам. Может, в Лиге Европы тоже нарвутся на соперника без громкого имени, но смелого? Также очевидно, что «Севилья» или «Арсенал» лишь формальные фавориты, а «Интер» будет занят Серией А.

Поэтому, если делать прогноз на красивый исход, то хочется увидеть в победном финале в Гданьске команду Тен Хага. «Аякс» после поражения от «Ростова» в квалификации ЛЧ многое сделал, чтобы иначе играть в Европе. Был финал Лиги Европы, где не хватило опыта против Моуриньо. Голландцы остались в шаге от заслуженного финала ЛЧ – есть мнение, что «Ливерпулю» против «Аякса» было бы даже сложнее в Мадриде.