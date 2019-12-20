Глас народа. Любимцы десятилетия в АПЛ

вчера, 19:00

Фанаты активно голосовали, а потом авторитетный источник представил результаты выборов, которые обсудим на «Соккер.ру».

Хотя математически это неверно, но традиционно десятилетием именуют отрезок, который заканчивается на девять - 1999-й, 2009-й или 2019-й. Не было нулевого года, чтобы девятый по счету стал десятым, и на самом деле 2010-е закончатся в 2020-м, но сейчас популярно подбивать итоги десятилетий.

В Великобритании не отстают от мира, сайт ВВС предложил читателям проголосовать за лучших футболистов последних десяти лет в АПЛ на своих позициях. Поскольку есть подробности, а не просто победители, а еще и кандидаты, то вы сможете, не отвлекаясь на уточнения, составить свой вариант такой команды. Поехали!

Вратари

Уступившие кандидаты: Чех, Куртуа, Эдерсон, Харт, Льорис, К. Шмейхель.

Выиграл испанец, но у Чеха были все основания на победу – Петр в 2010 и 2015 был чемпионом Англии, обновил рекорд по «сухим» матчам в АПЛ , очень неплохо дрался за «Арсенал». Но Давид Де Хеа зарекомендовал себя спасителем, и хотя есть сильные и слабые отрезки, его выбрали в свои составы 57 % респондентов, а Чеха – 30 %.

Защитники

Уступившие кандидаты справа: Уокер, Иванович, Аспиликуэта, Сабалета.

Уступившие кандидаты в центр: Р. Фердинанд, Давид Луис, Морган, Терри, Вертонген, Видич.

Уступившие кандидаты слева: Робертсон, Алонсо, Бейнс, Клиши, Милнер, Коларов.

Справедливо, что парень, который дебютировал в 2016 году, победил? Наверное, тут важны детали. Тренту отдали голоса всего 19 % респондентов, за Уокера проголосовало 16 %. Но Иванович как правый бек, Аспиликуэта или Сабалета не убедили фанатов АПЛ сильнее. После ухода Невилла в 2011-м образовался вакуум, который никто до мастера ассистов из «Ливерпуля» не заполнил? Ну, или просто Уокера не любят так, как его коллегу.

За Ван Дейка сработала его репутация безупречного борца за мяч. Вирджил очень мощно действует в составе «Ливерпуля», вырос в цене в «Саутгемптоне», поэтому сумел обойти двух легенд лиги и сборной Англии. Ван Дейка выбрало 50 % голосовавших – много, поэтому он выше, чем Фердинанд или Терри.

Ожидаемая победа – 64 % респондентов его выбрали. Но, например, Вертонген банально меньше матчей пропускал, и Терри немало поиграл в 2010-х годах. Впрочем, Компани, когда здоров, был хорош. Давид Луис и Морган тут сморятся бедными родственниками на празднике богачей, а Видич уехал в Милан в 2014-м – не лучший защитник этого десятилетия в АПЛ .

Эвра уехал в Турин еще в 2014-м году, то есть показал себя лишь на старте десятилетия. Но англичане не проголосовали за Робертсона – лучшего здесь и сейчас, не отдали достаточно симпатий Бейнсу, Алонсо или Клиши. Не выиграл также Милнер – он и в полузащите в кандидатах был, универсал. Эвра – легенда АПЛ , никто не спорит, но в новом десятилетии заканчивал английский путь. Впрочем, набрал 23 % - победа без явного преимущества.

Полузащитники

Уступившие кандидаты в тройку полузащитников: Фабрегас, Лэмпард, Каррик, Фернандиньо, Давид Силва, Эриксен, Озил, Гиггз, Коутиньо, Милнер, Погба, Яя Туре.

Стивен играл до 2015 года, но его любят, поэтому с радостью проголосовали – 42 % выбрали лидера и капитана «Ливерпуля» в свой состав. В принципе, с чем тут спорить? Джеррард – один из символов АПЛ своей эпохи, пускай ни разу в качестве футболиста кубок чемпиона над головой так и не поднял. Зато по душе фанатам лиги сильнее, чем Фабрегас, Эриксен или Озил.

Пусть Канте – крошка Йода от футбола, улыбчивый, скромный и прекрасный игрок, но стоит признать, что не наиграл француз так долго и успешно в АПЛ , чтобы игнорировали того же Каррика, ведь Майкл закончил играть в основе МЮ в 2017 году. Можно вспомнить Лэмпарда – играл до 2015 года, если учитывать сезон в «Манчестер Сити». Фернандиньо – легенда «горожан», как и Яя Туре. Но Канте взял 37 % голосов – борьба была жаркой.

Жаль Давида Силву, оказался вне основы, поскольку 72 % респондентов выбрали схему «4-3-3», а значит определялись лишь с тремя полузащитниками. Испанец оказался лишним, собрав 34 % голосов в своей номинации. Но у Де Брюйне сразу 52 % попаданий в основы конкретных людей. К кандидатуре тяжело придраться, поскольку бельгиец и чемпион Англии, и прекрасный мастер ассистов, и голы порой забивает. Другое дело, что Кевин стал звездой АПЛ лишь после возвращения, не впечатлял в составе «Челси» в юности. Но рывок удался!

Нападающие

Уступившие кандидаты в тройку атаки: Бэйл, Коста, Дрогба, Фирмино, Лукаку, Мане, Санчес, Салах, Стерлинг, Суарес, Тевес, Ван Перси, Варди.

Сразу 69 % респондентов выбрали Агуэро в свой состав – абсолютный рекордсмен. В принципе, логично. В АПЛ Агуэро славится не только умением забить по четыре гола за вечер, не только чемпионский гол за «Манчестер Сити» позволил ему стать звездой лиги первой величины. Много лет аргентинец, как может, служит «горожанам», у него отличная статистика, немало трофеев. Агуэро – легенда АПЛ .

Харри Кейн

Если бы организаторы масштабного опроса развели кандидатов по четким позициям, то Харри с 28 % попаданий в сборные не взял бы место в основе. Пожалуй, так было бы даже справедливее, ведь Давид Силва для АПЛ сделал многое за последние годы, а Кейн может уступить в статусе звезды десятилетия Агуэро, невзирая на персональные показатели. Англичанин еще может играть много лет, но уже обошел звезд прошлого – Дрогба, Ван Перси или Руни.

Не удивительно, что 54 % опрошенных выбрали Азара. У Эдена репутация большой звезды АПЛ , и хотя в этой команде в итоге бельгийцев столько же, как англичан – по три человека, такое равенство тоже отражает тенденцию последних десяти лет. Азар умел очаровать футбольную Англию, и не случайно уже заговорил, что после «Реала» хотел бы вернуться в «Челси». Понял, что в Лондоне было комфортнее. Голы случались, ассисты и обводки – собирались, трофеи были. В Мадриде все сложнее.

А какой ваш состав сборной десятилетия?

Лично заменил бы Де Хеа на Чеха – все-таки легенда АПЛ по «сухарям», и играл немало за аналог МЮ по нагрузке на вратаря – за «Арсенал». Также логично не спешить с Трентом в основе десятилетия, Уокер часто был лучшим справа, и в сборные сезона по версии коллег-футболистов попадал.

Также жаль, что не нашлось места Давиду Силве – прекрасный футболист. Но кандидатов, которых хочется отметить, вправду предостаточно. Это непростая, но увлекательная задача, ведь Компани может быть заменен на Вертонгена, и даже Кейна можно убрать из состава, заменив еще одним вингером.