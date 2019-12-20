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Глас народа. Любимцы десятилетия в АПЛ

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Де Хеа Давид
Де Хеа Давид
Вратарь
Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
Нападающий

Фанаты активно голосовали, а потом авторитетный источник представил результаты выборов, которые обсудим на «Соккер.ру». 

Хотя математически это неверно, но традиционно десятилетием именуют отрезок, который заканчивается на девять - 1999-й, 2009-й или 2019-й. Не было нулевого года, чтобы девятый по счету стал десятым, и на самом деле 2010-е закончатся в 2020-м, но сейчас популярно подбивать итоги десятилетий.

В Великобритании не отстают от мира, сайт ВВС предложил читателям проголосовать за лучших футболистов последних десяти лет в АПЛ на своих позициях. Поскольку есть подробности, а не просто победители, а еще и кандидаты, то вы сможете, не отвлекаясь на уточнения, составить свой вариант такой команды. Поехали! 

Вратари

Уступившие кандидаты: Чех, Куртуа, Эдерсон, Харт, Льорис, К. Шмейхель. 

Давид Де Хеа

Выиграл испанец, но у Чеха были все основания на победу – Петр в 2010 и 2015 был чемпионом Англии, обновил рекорд по «сухим» матчам в АПЛ, очень неплохо дрался за «Арсенал». Но Давид Де Хеа зарекомендовал себя спасителем, и хотя есть сильные и слабые отрезки, его выбрали в свои составы 57 % респондентов, а Чеха – 30 %. 

Защитники

Уступившие кандидаты справа: Уокер, Иванович, Аспиликуэта, Сабалета.  

Уступившие кандидаты в центр: Р. Фердинанд, Давид Луис, Морган, Терри, Вертонген, Видич. 

Уступившие кандидаты слева: Робертсон, Алонсо, Бейнс, Клиши, Милнер, Коларов. 

Трент Александер-Арнольд

Справедливо, что парень, который дебютировал в 2016 году, победил? Наверное, тут важны детали. Тренту отдали голоса всего 19 % респондентов, за Уокера проголосовало 16 %. Но Иванович как правый бек, Аспиликуэта или Сабалета не убедили фанатов АПЛ сильнее. После ухода Невилла в 2011-м образовался вакуум, который никто до мастера ассистов из «Ливерпуля» не заполнил? Ну, или просто Уокера не любят так, как его коллегу. 

Вирджил Ван Дейк

За Ван Дейка сработала его репутация безупречного борца за мяч. Вирджил очень мощно действует в составе «Ливерпуля», вырос в цене в «Саутгемптоне», поэтому сумел обойти двух легенд лиги и сборной Англии. Ван Дейка выбрало 50 % голосовавших – много, поэтому он выше, чем Фердинанд или Терри. 

Венсан Компани

Ожидаемая победа – 64 % респондентов его выбрали. Но, например, Вертонген банально меньше матчей пропускал, и Терри немало поиграл в 2010-х годах. Впрочем, Компани, когда здоров, был хорош. Давид Луис и Морган тут сморятся бедными родственниками на празднике богачей, а Видич уехал в Милан в 2014-м – не лучший защитник этого десятилетия в АПЛ

Патрис Эвра

Эвра уехал в Турин еще в 2014-м году, то есть показал себя лишь на старте десятилетия. Но англичане не проголосовали за Робертсона – лучшего здесь и сейчас, не отдали достаточно симпатий Бейнсу, Алонсо или Клиши. Не выиграл также Милнер – он и в полузащите в кандидатах был, универсал. Эвра – легенда АПЛ, никто не спорит, но в новом десятилетии заканчивал английский путь. Впрочем, набрал 23 % - победа без явного преимущества. 

Полузащитники

Уступившие кандидаты в тройку полузащитников: Фабрегас, Лэмпард, Каррик, Фернандиньо, Давид Силва, Эриксен, Озил, Гиггз, Коутиньо, Милнер, Погба, Яя Туре. 

Стивен Джеррард

Стивен играл до 2015 года, но его любят, поэтому с радостью проголосовали – 42 % выбрали лидера и капитана «Ливерпуля» в свой состав. В принципе, с чем тут спорить? Джеррард – один из символов АПЛ своей эпохи, пускай ни разу в качестве футболиста кубок чемпиона над головой так и не поднял. Зато по душе фанатам лиги сильнее, чем Фабрегас, Эриксен или Озил. 

Нголо Канте

Пусть Канте – крошка Йода от футбола, улыбчивый, скромный и прекрасный игрок, но стоит признать, что не наиграл француз так долго и успешно в АПЛ, чтобы игнорировали того же Каррика, ведь Майкл закончил играть в основе МЮ в 2017 году. Можно вспомнить Лэмпарда – играл до 2015 года, если учитывать сезон в «Манчестер Сити». Фернандиньо – легенда «горожан», как и Яя Туре. Но Канте взял 37 % голосов – борьба была жаркой. 

Кевин Де Брюйне

Жаль Давида Силву, оказался вне основы, поскольку 72 % респондентов выбрали схему «4-3-3», а значит определялись лишь с тремя полузащитниками. Испанец оказался лишним, собрав 34 % голосов в своей номинации. Но у Де Брюйне сразу 52 % попаданий в основы конкретных людей. К кандидатуре тяжело придраться, поскольку бельгиец и чемпион Англии, и прекрасный мастер ассистов, и голы порой забивает. Другое дело, что Кевин стал звездой АПЛ лишь после возвращения, не впечатлял в составе «Челси» в юности. Но рывок удался! 

Нападающие

Уступившие кандидаты в тройку атаки: Бэйл, Коста, Дрогба, Фирмино, Лукаку, Мане, Санчес, Салах, Стерлинг, Суарес, Тевес, Ван Перси, Варди. 

Серхио Агуэро

Сразу 69 % респондентов выбрали Агуэро в свой состав – абсолютный рекордсмен. В принципе, логично. В АПЛ Агуэро славится не только умением забить по четыре гола за вечер, не только чемпионский гол за «Манчестер Сити» позволил ему стать звездой лиги первой величины. Много лет аргентинец, как может, служит «горожанам», у него отличная статистика, немало трофеев. Агуэро – легенда АПЛ

Харри Кейн

Если бы организаторы масштабного опроса развели кандидатов по четким позициям, то Харри с 28 % попаданий в сборные не взял бы место в основе. Пожалуй, так было бы даже справедливее, ведь Давид Силва для АПЛ сделал многое за последние годы, а Кейн может уступить в статусе звезды десятилетия Агуэро, невзирая на персональные показатели. Англичанин еще может играть много лет, но уже обошел звезд прошлого – Дрогба, Ван Перси или Руни. 

Эден Азар

Не удивительно, что 54 % опрошенных выбрали Азара. У Эдена репутация большой звезды АПЛ, и хотя в этой команде в итоге бельгийцев столько же, как англичан – по три человека, такое равенство тоже отражает тенденцию последних десяти лет. Азар умел очаровать футбольную Англию, и не случайно уже заговорил, что после «Реала» хотел бы вернуться в «Челси». Понял, что в Лондоне было комфортнее. Голы случались, ассисты и обводки – собирались, трофеи были. В Мадриде все сложнее. 

А какой ваш состав сборной десятилетия?

Лично заменил бы Де Хеа на Чеха – все-таки легенда АПЛ по «сухарям», и играл немало за аналог МЮ по нагрузке на вратаря – за «Арсенал». Также логично не спешить с Трентом в основе десятилетия, Уокер часто был лучшим справа, и в сборные сезона по версии коллег-футболистов попадал. 

Также жаль, что не нашлось места Давиду Силве – прекрасный футболист. Но кандидатов, которых хочется отметить, вправду предостаточно. Это непростая, но увлекательная задача, ведь Компани может быть заменен на Вертонгена, и даже Кейна можно убрать из состава, заменив еще одним вингером. 

Многие кандидаты - легенды, вроде Чеха, Терри, Фердинанда, Лэмпарда, Ван Перси, Руни или Дрогба. Но проголосовавшие фанаты АПЛ выбрали настоящее, сразу семь человек из основы сейчас выступают в высшем английском дивизионе, так что большинство считает – лучшие мастера десятилетия никуда не ушли, остаются и продолжают радовать.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:59
Лучший защитник десятилетия на своей позиции, это Александр-Арнольд ???? Е п т я чего-то не понимаю
You will never walk alone
You will never walk alone ответил Migelito
сегодня в 00:38
Он думает, что играет на опережение подобным ником, а на самом деле сам себя опускает)
You will never walk alone
You will never walk alone ответил 25процентный клоун
сегодня в 00:37
Почти все. А вот у спартачей много к., которые и себя и клуб позорят.
Migelito
Migelito ответил You will never walk alone
вчера в 23:51
0:7, до сих пор не отпустило? Ахах
Ну клоун же)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил You will never walk alone
вчера в 22:39
А есть у колбасы уважаемые пользователи на этом ресурсе?))))))))))
You will never walk alone
You will never walk alone ответил 25процентный клоун
вчера в 22:33
0:7, до сих пор не отпустило? Ахах
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:21
Варди, Кейн отдыхает с Азаром
Viduka
Viduka ответил Igo0rek
вчера в 22:03
Давида Сильву не включили? Серьезно?!
Тоже удивило. Ключевой игрок МС последнего десятилетия.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DXTK
вчера в 20:46
Милнер без вопросов, Ван Дейк каким боком? 70 млн?
Ливер это команда а не Трент и ни Ван Дейк, это скорее Скамина нежели футбольная культура.
Так что безтрофейным не место, как и домыслам и рейтингам
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:40
Давида Сильву не включили? Серьезно?!
DXTK
DXTK ответил 25процентный клоун
вчера в 20:21
Вопросы к игрокам ливера, что они выиграли
Милнер играл не только в ливере, он играл за последние 10 лет Вилле, Ман Сити, а сейчас на эфнилде, у него есть трофеи с Сити два титула АПЛ .... плюс он универсальный игрок может закрыть практически любую позицию на поле, боец, сегодня таких в апл мало + воспитанник Лидса....

Ван Дейк сегодня сильнейший защитник АПЛ, Европы, второе место на ЗМ 2019, он играет не первый сезон до этого блестяще выступал и в Саутгемптоне.

- еще вопросы?
simon_3d
simon_3d
вчера в 20:09
Если выбирать из предложенных, то:
Чех - Иванович, Видич, Компани, Бэйнс - Джеррард, Лэмпард, Давид Силва - Агуэро, Суарес, Азар
DVL
DVL
вчера в 20:01
Давида Силву и вправду надо включить, заслужил
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DXTK
вчера в 19:42
Вопросы к игрокам ливера, что они выиграли
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:41
Позор тем кто такие голоса отдал, тогда и Скамину сюда.
Ливерпуль ни одной апл не взял))))))
рус фан
рус фан
вчера в 19:41
Чех
Эвра, Терри, Ван Дейк, Милнер
Де Брюнье, Канте, Яя Туре, Азар
Дрогба, Агуэро.
DXTK
DXTK
вчера в 19:11
чето не так во вчерашнем новости там вроде тактика была 3-4-3 где трент был в полузащите.

все же справедливости ради и Джеррард и Лэмпард игроки начала 2000-х

а здесь как раз Силва, Канте, Де Брюйне

Нападающие Агуэро Кейн и Азар в самый раз

какие вопросы к Кейн? три сезона подряд был лучшим бомбардиром АПЛ а в 2017 году обошел и Месси и Роналду по голам за год также забил 30 голов и вошел в элитный дивизион снайперов в 2018 году, те кто 30+ забивал. Какие ваши Ван Перси Дрогба и Руни?

по мне так будет лучше

Гк: Де хея/Чех

Защ: Терри Компани Ван Дейк

Полуз: Силва, Канте, Милнер ( он может и в защите сыграть если 4-3-3 тактика), Де Брюйне

Нап: Агуэро Кейн Азар

лучший тренер Гвардиола за последние 10 лет в АПЛ. поясню для особо отсталых единственный кто собрал 4 трофея внутри (АПЛ, КА, КЛ, Суперкубок 2019).
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