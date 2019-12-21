Новогоднее желание фаворитов РПЛ

вчера, 16:15

«Соккер.ру» обращает внимание, что у всех – от «Зенита» до «Спартака», общая зимняя задача и мечта.

Очевидно, что линии атаки самых богатых клубов РПЛ слабее, чем сильнейших команд топ-5. Но ведь и аутсайдеры в России не такие сложные, как их коллеги по несчастью из ведущих лиг!

При этом в РПЛ средняя результативность всего 2.38. Во Франции – 2.44, в Испании – 2.59, в Италии – 2.87, Англии – 2.90, а в Германии – 3.27. Как это перевести на человеческий язык с языка цифр?

Самые богатые команды чемпионата России жестко недобрали голов, а xG помогает это показать. «Зенит» мог забить на три мяча больше, «Локомотив» - на четыре, «Динамо» - на восемь, «Спартак» - на десять. Это минимум!

А тем же «Краснодару» и «Ростову» важно создавать больше качественных моментов, ведь только эти две команды из группы лидеров «отскочили», ведь голов у них больше, чем качественных шансов.

«Зенит»

Кокорин и Малком – усиление атаки в команде Семака. Но также важно, чтобы прогрессировал Караваев, ведь атакующий правый латераль тоже может усилить нападение, особенно если справа появится техничный бразилец. Одновременно проблемой является зависимость от Дзюбы.

Какой будет атака Семака, если Артем травмируется? И что случится, если не сможет играть Азмун? Пожалуй, с учетом выбора людей на фланги атаки – там Мак, Шатов, Ерохин, Кузяев, Малком, Кокорин, Жирков, Дриусси и Сутормин, можно подумать, кого из них логично сменить на резервного форварда.

В ЛЧ четко увидели – запасного плана результативной игры у «Зенита» нет. А минимальные поражения в РПЛ , пускай были редкими, напоминают – если не работает стандартный метод игры по схеме «4-4-2», где Дзюба и Азмун многое делают сами, то позиционно удивить соперников Семак не может.

«Краснодар»

Нужны голевые атаки, ведь пропускают наравне со «Спартаком». «Быки» интересуются форвардом «Янг Бойз»? Нсаме – 26-летний камерунец, неплохо смотрится в чемпионате Швейцарии, где в 17 турах забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи. Но разве «горожанам» больше не мешают финансовые правила УЕФА ?

Чтобы не подписывать еще одного свободного агента, вроде Берга, команде Мусаева нужно расстаться с одним из серьезных легионеров. Возможно, речь о Рамиресе. Тогда покупка форварда – особенно если безалаберность Ари утомила клуб, будет логичной, ведь «горожане» на удивление слабо создавали моменты.

Или закономерно вяло? Часто «быкам» не хватает одного мяча, чтобы ничью сделать победой. Но причина скорее в качестве пасов, не в ударах. Три лучших поставщика последних передач – Газинский, Классон и Кабелья, вылетели из-за травм. Игнатьев не добавил, Сулейманов не внедрен в стабильное трио. Мусаеву остается ждать Классона из лазарета в начале 2020 года и просить о трансфере форварда.

ЦСКА

Результативности в 1.37 гола за матч для борьбы за место в ЛЧ мало. Ганчаренко ждет форварда под елку годами! И сейчас, когда в ВЭБ обещали подкинуть деньжат после перехода клуба под контроль государственной структуры, стало больше новостей о еще одном нападающем. И здесь мотив знаем – Чалову нужна подмога.

«Армейцы» на пятом месте по количеству голов – лишь на два удара выше, чем «Урал», и в девяти турах из девятнадцати теряли очки. Где-то не по своей вине, но часто атака строилась на эмоциях – то Обляков жахнет, то Влашич сыграет. Солидности молодой команде не хватало, поэтому слухи о нападающих – то словацких, то белорусских, не удивляют.

Вот только ЦСКА обычно так выбирает игрока, что до последнего все отрицают. Быть может, в этот раз не стоит ставить на молодого и без опыта, а скорее нужно найти бывалого? Уже не пойти за детьми лейтенанта Гинера – Вагнер слишком старый, а Муса в Саудовской Аравии хорошо платят. Но лучше поставить на опыт рядом с молодостью Чалова, Влашича и Облякова.

«Ростов»

Карпин создал трио. Не допущение, а факт, ведь у «Зенита» и «Краснодара», хотя эти команды чаще владеют мячом и контролируют игры, по 22 гола в позиционных атаках, а у «Ростова» рекорд первой части – 26 мячей. При этом у южан также довольно результативные контратаки – второе место.

Но на пенальти «Ростов» ставить не может – один реализованный приговор, предпоследнее место в РПЛ . Со стандартами все добротно, но не так хорошо, как у «Зенита». Вот и получается, что маленький «Ливерпуль» Карпина – а Байрамян, Ионов и Шомуродов старались запутывать чужие защитные линии, как это делают Мане, Салах и Фирмино, успешен, но ограничен и изучен.

Проблема «Ростова» - некому подержать атаку, если изначальный план не сработал. Разбили «Спартак» 4:1, но до этого в трех поединках вымучили 2 мяча. Команде Карпина удобно, если соперник открытый, как «Краснодар» или «Спартак». А когда Долгов вышел ломать оборону «Динамо», было видно – классные резервисты нужны словно воздух. Опять же, не знаем, останется ли Шомуродов. Одна потеря – вся тактика развалена.

«Локомотив»

«Железнодорожники» не совсем уверены в Эдере и Смолове, что подписали Джорджевича? Вот только Лука серьезно травмировался, у Фарфана – сложное повреждение, перуанский живчик вылетел надолго. Миранчуки прошли через лазарет, Жоау Мариу до сих пор на лечении.

Но даже в сложных кадровых условиях за счет стандартов, пенальти и автогола – 11 мячей из 28 забиты именно так, «Локомотив» остался в группе лидеров. Но если посмотреть на создание моментов, то им занимался один человек – Алексей Миранчук. При этом атакующий полузащитник не преуспел, отдал 2 ассиста, как Жемалетдинов.

У «Локомотива» плохо выступила защита, но атака была не лучше. Смолов и Рыбус забили по 3 мяча, но у Жиго больше – центрбека провалившего старт сезона «Спартака». Сёмину очевидно не помешает подписание форварда, но вряд ли получит такой подарок, ведь в заявке три форварда, не считая Фарфана. Может, вспомнят о Комличенко?

«Динамо»

Шестой по бюджету клуб РПЛ летом набрал футболистов на разные полевые позиции. Но забыли о человеке, которого требовали многие. Центрального форварда с высокой результативностью у «Динамо» нет. Странно, что нет!

Пусть Филипп с номером Зидана на спине взялся за голы, против «Зенита» увидели – немца можно закрыть. Игбун – не центральный форвард. Панченко коллекционирует удары, но не самый быстрый. Слева у Новикова в атаке вообще Рауш выходил. Шимански или Н'Жие пригодятся, но снова группа поддержки, а не каратели из штрафной.

Пятого элемента в атаке, куда подключается обычно тройка поддержки, а еще или центрхав – Юсупов, или один из латералей, остро не хватает. Тут все очевидно. Или мечтать, что за зиму Шейдаев станет Шомуродовым, или верить в пасы Жоаозиньо, Кардозу и всех названных выше на Слая. Или третий вариант – купить Новикову аналог Кураньи.

«Спартак»

Фанаты раскатали губу, а потом Цорн пошел и дал интервью, в котором или соврал, чтобы не перечить начальству, ведь совет директоров на публику играет в «состав у нас хороший», или сказал правду – не будет зимой в команде ни центрального форварда, ни правого латераля.

Один новичок может быть, но не обязательно форвард. Есть Понсе и Ларссон. А еще Шюррле, если в форме, вроде как может играть в паре нападающих при «3-5-2». Понятно нежелание Цорна злить начальников, если учесть, что часть его ставок пока не сыграли - тот же Тиль. Но есть ведь интересы самого «Спартака».

Команда по голам ниже в таблице «Крыльев Советов», хотя по качеству созданных моментов – третья, по количеству точных ударов – вторая. В чем причина? Слабые позиционные атаки. После контратак 4 гола, после обычных – 8. А если игра в нападении поставлена, то разница между этими видами голов в 10 и больше раз!

Кому хватит внутренних резервов?

Щекотливость ситуации – все понимают потребность в усилении именно атаки, но заявки достаточно длинные. «Зенит», конечно, справится, если не будет серии травм. «Краснодар» может вырулить, если Игнатьев, Берг и Ари за зиму прибавят, а Классон и Газинский весной порадуют ассистами.

Но «Локомотиву» надо держать в уме желание Алексея Миранчука уехать. «Динамо» - помнить, что у них перебор на всех позициях, кроме центрального форварда. «Ростову» наоборот стоит искоренить дефицит резерва. Практически нереально улучшить атаку ЦСКА , если не приедет крутой нападающий в пару к Чалову. По «Спартаку» тот же вывод – Шомуродова или Соболева не планируют покупать, но забивать-то часто некому.

Тут низкая результативность в лиге, где есть очень бедные клубы, где одну из команд собрали за лето, где неважно выступили коллективы, что пытались козырнуть финтами, где середнякам в 2020 году обещают урезать финансирование. Причина строго в том, как играют фавориты. Даже «Зенит», хотя он лидирует по количеству голов, при более разнообразном подходе легко перешел бы отметку в два гола за матч.

Про «Спартак», у которого на четыре гола меньше, чем у «Тамбова» - а разница в бюджетах в 17 раз, можно не начинать. На всю РПЛ , если учитывать возможности, стиль игры, подход к владению и построению атак, довольными результатами линии нападения могут быть разве что в «Ростове», и то – не во всех матчах. А вот результативность в целом у фаворитов слабая, хотя сейчас даже в Италии забивают много.