Недооцененные герои футбольного года

вчера, 19:00

«Соккер.ру» докажет, что в мире настолько много невероятных игроков, что в тени оказались исключительные мастера.

Разумеется, для знатоков футбола все перечисленные – полноправные герои года. Однако далеко не у каждого из списка получилось прогреть в лучах славы столько, как общепризнанных Геркулесов – Месси, Ван Дейка, Александера-Арнольда, Роналду, Салаха, Мбаппе, Алиссона или Левандовски.

Не на втором плане, а по сторонам в первом ряду в 2019 году тоже артисты невероятного класса. Но их немножко недолюбили по разным причинам. Героев собралось немало, и все отчасти застряли в очереди к похвале.

Тимо Вернер («Лейпциг», Германия)

Почему недооценен? Бундеслига на втором плане, и о Холанде больше говорят. Роналду, Неймар, Мбаппе, Месси и звезды АПЛ – послы своих лиг. А у кого стопроцентная узнаваемость из актуальных героев Бундеслиги, кроме Левандовски? Вернер заслужил, чтобы его силу признали, а получает внимание по остаточному принципу.

Почему красавец? Вернер забил 18 мячей в 16 матчах Бундеслиги, а еще добавил 5 ассистов. Не будучи классическим центральным форвардом, нападающий «Лейпцига» делает шаги к признанию и мечтает раскрыться новым Клозе в сборной. По системе «гол плюс пас» в топ-5 за год выше только Месси, Левандовски и Бензема.

Джейми Варди («Лестер», Англия)

Почему недооценен? В прошлом сезоне АПЛ ярко сыграл Обамеянг, в сборной капитаном служит Кейн. А в мировом масштабе есть эталон центрфорварда - Левандовски. «Лестер» не играет в ЛЧ , «лисы» удивили рывком в АПЛ , но Варди любят, как актера комедийных сериалов, на «Оскар» не номинируют.

Почему красавец? Варди мог весить под 100 кг и смотреть футбол по телевизору. Возможно, дорос бы до регионального менеджера в фирме, где раньше торговал протезами. Жил бы в Шеффилде, и в худшем случае успел бы спиться. Но оторвался от любимого дивана и стал звездой футбола – 28 голов и 6 ассистов за год за «Лестер».

Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Шотландия)

Почему недооценен? Клопп, Ван Дейк, Мане, Салах, Александер-Арнольд, Фирмино, для кого-то еще Фабиньо, Вейналдум и даже Ориги являются первыми в шеренге героев «Ливерпуля», и только затем могут учесть Робертсона. Трента чтят, муралы в его честь рисуют, а шотландец за бортом.

Почему красавец? Стал зеркальным отражением крутости Александера-Арнольда, только на левом фланге. Робертсон не мог спасти мертвую сборную Шотландии, но для «Ливерпуля» такой же важный, как коллега с правого фланга. Создает много голов с помощью передач и влияет на скорость игры «красных».

Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды)

Почему недооценен? Есть Де Лигт, Де Йонг, Тадич, Зийех, и далее по списку. В сборной - Депай и Ван Дейк. А ведь Донни все умеет, и забивать, и пасы раздавать, и мячи отбирать. Осталось добавить игру на перехватах – получится кандидат в основу гранда из топ-5.

Почему красавец? Зажигал в плей-офф ЛЧ , пробивается в основу сборной Голландии, не покинул «Аякс», как многие, хотя к нему явно присматривался «Реал». Донни всего 22 года, а он самобытный и невероятно сложно скроенный хавбек. В его игре оживают великие голландцы 70-х.

Карим Бензема («Реал», Франция)

Почему недооценен? За клуб за год Роналду забил 23 мяча, Бензема – 35. Но Криштиану – герой года, а Карим – нет? Француза явно недооценивают, ведь «Реал» провалился в Ла Лиге и ЛЧ весной. Плюс Бензема не играет в сборной Франции много лет - Гризманн, Погба, Канте и Мбаппе забирают у Карима любовь французов.

Почему красавец? Форвард забивает много мячей, тащит команду вперед наравне с Кроссом. Но к Кариму всегда будет немного прохладное отношение. Скорее вспомнят отношения с несовершеннолетней и протекцию Зидана, чем назовут легендой «Реала». Но в этом году Бензема играл прекрасно.

Бруну Фернандеш («Спортинг», Португалия)

Почему недооценен? Пока есть Роналду – в Португалии может быть один лучший футболист, даже если Бруну сделал все, чтобы обойти Роналду. Например, у хавбека, а не форварда, за «Спортинг» - в котором зажигать сложнее, чем в «Ювентусе», 29 голов и 20 ассистов, у Криштиану – 24 гола и 6 ассистов.

Почему красавец? Не перешел в АПЛ , но сохранил мотивацию. Результативнее, чем Жоау Фелиш, за которого заплатили рекордные для португальского футбола деньги. И о ком чаще говорят? Но так устроен современный футбольный мир – Фернандеша заметят, только если начнет собирать голы и ассисты у всех на виду.

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Почему недооценен? В составе сборной есть Нойер, а в клубе – Месси, Суарес, Гризманн, Бускетс, Пике и так далее. Конечно, пиар Марку-Андре делают голевые передачи – их больше, чем у Эдена Азара, но в воротах Алиссон затмил прекрасного немца, выиграв «Трофей Яшина».

Почему красавец? Не благодаря голевым передачам, а из-за спасений на линии ворот. «Барселона» весь год слабо держит удар, и хотя Облак, Льорис, Онана и Ханданович тоже хорошо потрудились, справедливо отметить именно немца. Возможно, по состоянию на сегодня тер Штеген наравне с Алиссоном.

Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

Почему недооценен? Силву выбрали лучшим игроком Лиги Наций, а напарники по МС – главным в чемпионском составе весной. При этом Роналду выигрывает индивидуальную награду «Игрок года» в Португалии, а в опросе на «Золотой мяч» выше на шесть позиций, чем Бернарду.

Почему красавец? Силва – Иньеста своего времени? Если спрашивать прямо, уважают ли таланты португальца, то получите утвердительный ответ. Но если предложите без подсказок собрать героев года, то Бернарду не все вспомнят. А ведь создал за год в клубе столько голов, как Гризманн в «Атлетико» и «Барселоне», часто играя ниже по схеме.

Чиро Иммобиле («Лацио», Италия)

Почему недооценен? Италия так плохо играла в последние годы, что за ее прорывом не следили хотя бы так, как за возвращением Нидерландов. Не все заметили, что Чиро забивал и за сборную, и за «Лацио», причем немало. При этом Иммобиле набрался опыта и действует лучше, чем в молодости.

Почему красавец? У Кейна за год по системе «гол плюс пас» 26 результативных действий на клубном уровне, у Иммобиле – 40. Один играет за финалиста ЛЧ , пускай провалившего дебют нового сезона, но второй представляет «Лацио», не «Ювентус». Иммобиле заслужил комплименты – по результативности за год наравне с Суаресом.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Почему недооценен? Опять же, игрок, который сделал больше голевых действий, чем Роналду. Но о Де Брюйне говорят по остаточному принципу. Конечно, в первой части года Кевин играл после травмы, но ведь теперь набрал невероятную форму и постоянно радует. Радует и остается в тени.

Почему красавец? Кроме 30 результативных действий за клуб, провел немало крутых матчей за сборную – в том числе, огорчал команду России. Его национальная команда на первом месте в рейтинге ФИФА , а сам Кевин только осенью сумел выбраться из тени Азара, который выиграл Лигу Европы, но в «Реале» дебютировал слабо.

Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия)

Почему недооценен? Скорее лишь тактические гики в восторге от работы Фирмино в атаке – как уступает место Мане и Салаху, как уверенно работает в критических моментах. Но есть герой «Копа» - Ориги, есть более результативные форварды в мире, и Фирмино уверенно уходит в тень.

Почему красавец? Сочетает рациональность и классические бразильские фокусы – те самые удары не глядя. Фирмино играет с хорошим настроением, научился быть форвардом, хотя таковым изначально не являлся. «Ливерпуль» боится потерять игрока, даже подстраховались покупкой Минамино, но пока Бобби – важнейший игрок для Клоппа.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

Почему недооценен? Стерлинга в Англии не очень любят, чему способствует как бытовой расизм британцев, так и создание образа аля-Погба желтой прессой. Но как может мир игнорировать футбол от вингера, который с годами и под руководством Гвардиолы стал куда умнее? Стерлинг – топ-футболист.

Почему красава? Только на клубном уровне за год у Рахима 29 голов и 12 ассисов. В топ-10 по «гол плюс» пас в Европе, но ему нет места в списках лучших из лучших? Отчасти потому, что сейчас в мире полно героев, которых тоже нельзя выбросить из десятки. С другой стороны – Рахим не расположил к себе толпу, как умеют другие.

Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

Почему недооценен? Роналду не сыграл в 2019-м круче, чем Садио, а опередил африканца в опросе на «Золотой мяч». Лигу Наций португальцы взяли не строго благодаря Криштиану, а у сенегальца были свои финалы –КАН, ЛЧ и Суперкубка УЕФА , а сегодня – четвертый КЧМ . Это’О, наверное, прав: Африка зря отдавала голоса Роналду, прокатив родного Мане.

Почему красавец? Помог «Ливерпулю» выиграть ЛЧ , помогает множить невероятную серию без поражений в АПЛ , бывал в финале КАН-2019, впечатлил игрой не только Лионеля Месси. Единственный грех Мане – выступает в команде, где полно героев, и в чемпионате, где хватает суперзвезд. Клопп в 2019 получил больше восхищений, чем четвертый в опросе на «Золотой мяч».

Странная ситуация. Вроде как всех признают героями, но одновременно недооценили. Лишней похвала для этих крутых футболистов точно не будет.