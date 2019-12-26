Беги, Юлиан, беги

26 декабря 2019, 16:45

«Соккер.ру» рассказывает о предстоящих переменах в карьере Юлиана Дракслера.

Полузащитник Юлиан Дракслер близок к уходу из «Пари Сен-Жермен». Чемпиона мира готова принять в свои ряды берлинская «Герта». Инициатором приглашения выступает тренер «пожилой дамы» Юрген Клинсманн.

Сделка ещё не завершена, и ещё не факт, что в январе Дракслер займётся поисками квартиры в Берлине. Но, как говорится, скорее да, чем нет. «Пари Сен-Жермен» не собирается удерживать 26-летнего футболиста. Юлиан и в предыдущих сезонах не был ключевым футболистом чемпионов Франции, а в нынешнем тем более. Даром что парижан тренирует немецкий тренер Томас Тухель. Конечно, можно остаться на вторых ролях и уже приниматься за написание мемуаров «Как я был чемпионом мира». Но в футболисте взыграло самолюбие, и он решил уйти.

Из рядов чемпиона Франции и участника Лиги чемпионов, а, может быть, и её потенциального победителя, Юлиан готов перебраться в не самый сильный клуб Германии, который ведёт поиск своей игры. Не станет ли титулованному игру скучно? Вот выйдет он пару раз, блеснёт мастерством, а потом задумается: «а что я тут забыл»? Нечто подобное происходило с другим игроком той чемпионской команды - Андре Шюррле. И не раз.

Юлиан - игрок огромного таланта. Ещё 17-летним юношей он проявил себя незаурядным мастером. Что скорость, что умение обращаться с мячом, что удар, а главное - мышление. «Вот это футболист появился», - говорили сначала в Гельзенкирхене, а потом и по всей Германии. Через полгода после своего дебюта во взрослом футболе Дракслер вышел на поле в составе Манншафт. А в 20 лет Юлиан уже примерил капитанскую повязку в главной команде страны.

Он мог стать лидером «Шальке» на долгие годы, тащить на себе клуб из Гельзенкирхена и сделать его наконец-то чемпионом. Но нашлись люди, напевшие Юлиану о том, что «Шальке» не достоин такой звезды, как он. Сколько Дракслер играл в составе «горняков», столько его сватали в другие клубы. Но не только в «Баварию». К нему приезжали из «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», солидного в ту пору «Ювентуса». Опять же, «Бавария» рядом. И у парня вырос нимб над головой. Особенно после победного для немцев чемпионата мира, где Юлиан играл хоть и нечасто, но поучаствовал в унижении сборной Бразилии.

«Шальке» не привыкать к потере своих лидеров. Месут Озил, Мануэль Нойер, Сеад Колошинац, Лерой Сане, Леон Горецка, Максимиллиан Майер, вот скоро Александр Нюбель протопает по проторённой дорожке. У всех были разные причины для ухода, однако не последнюю роль сыграл тезис «остаться в „Шальке“ - загубить свою карьеру». Иногда эта причина лежала на поверхности, иногда была задрапирована. Но «горняки» теряли и продолжали терять своих звёзд, работая больше для «больших дядек». А ещё пример Бенедикта Хёведеса. Который отвергал все предложения, хранил верность своему клубу. А потом Бене выставили за дверь, как нечто ненужное. И сама политика клуба, если не спровоцировала Дракслера к уходу, то стала одной из гирек, что легли на чашу весов.

Последний год в Гельзенкирхене Юлиан лечился и капризничал больше, нежели играл. Если выходил на поле, то с видом будто делает сем одолжение. Переговоры о продления контракта зашли в тупик, и за несколько часов до закрытия трансферного окна в августе 2015 года полузащитник был продан «Вольфсбургу».

Первый сезон в «волчьей стае» Дракслер провёл сносно. В Лиге чемпионов смотрелся хорошо, в Бундеслиге - когда как. Тот же Шюррле был куда интереснее. В «Вольфсбурге» Дракслер наигрался быстрее, чем в «Шальке». И довольно скоро превратился в тень того чудо-мальчика, которым восхищалась Германия. Он перестал попадать в состав «волков», а это было чревато потерей места в сборной. Юлиан в открытую пожалел о своём переходе в «Вольфсбург». Теперь его терпеть не могли не только на «Фелтинс Арене», но и на «Фольксвагене». Сильный футболист захандрил очень не вовремя, когда «волки» вели борьбу за выживание. За поражение своей тогдашней команды от бывшей Юлиан сидел на скамейке «Фольксваген-Арена» и всю игру слушал, как гостевой сектор склонял вдоль и поперёк его имя. А потом группа фанатов «Шальке» подошла к футболисту и задала ему несколько вопросов. Самый безобидный из них - «ну, что, Юлик, помогли тебе твои „волки“»?

Вскоре после наступления нового 2017 года Дракслер сдал в «каптёрку» зелёную футболку с большой буквой W, после чего уехал в Париж. Очень скоро он стал игроком «Пари Сен-Жермен». Надо сказать, что смена клуба и обстановки помогли Юлиану. Ярко проявил себя, забил несколько важных мячей. Чемпионом Франции тогда не стал - титул как раз достался «Монако». Но взял и Кубок Лиги, и Кубок Франции. После чего Дракслер не только отправился в Россию на Кубок Конфедераций, но и был назначен капитаном сборной Германии.

Кубок Конфедераций Юлиан отыграл превосходно. Забил мяч австралийцам, вёл команду за сборной и привёл к победе в соревновании, выигрывать которое - плохая примета. Более того, капитан Манншафт стал лучшим игроком турнира, проходившего в нашей стране. Было ощущение, что Париж положительно на него влияет. Вернул прежнего Юлиана. Но наступил новый футбольный год, и весь эффект сошёл на нет. Дракслер не выпал из обоймы. Просто эффективность его действий стала снижаться, а полезность - стремиться к нулю. На чемпионат мира Йоахим Лёв взял полузащитника ПСЖ скорее по старой памяти. Но после провала немцев в России Юлиан разочаровал и тренера. В сборную он не вызывается с марта уходящего года.

Томас Тухель так и не нашёл, где у соотечественника кнопка, хотя давал Юлиану несколько шансов проявить себя. Были яркие эпизоды, но не более того. Ещё и травмы какие-то стали возникать на ровном месте. Ещё и ссора с Неймаром, едва не расколовшая коллектив. В текущем сезоне Дракслер превратился в чемодан без ручки. Нести неудобно, выбросить жалко. ПСЖ всё время хочет его куда-то пристроить, включает в разные потенциальные сделки. Но пока он игрок ПСЖ .

Юлиану всего 26 лет. Ему играть и играть. И смена обстановки могла бы помочь ему разжечь угасающую карьеру. Для этого можно не только в «Герту» уйти, но и в «Падерборн». Лишь бы у самого футболиста было желание снова играть. А если нет, то Юлиану можно уже садиться за написание мемуаров.