Вспомним Игроки Чемпионского состава «Ливерпуля» 1990 года.

вчера, 16:52

Почти тридцать лет спустя все складывается сегодня так, что «Ливерпуль» при немецком коуче Юргене Клоппе сможет оформит долгожданный титул. На кануне нового года, давайте вспомним игроков «Ливерпуля» последнего чемпионского сезона 1990 года.

Вратарь:

Брюс Глоббелар - этот вратарь пришел в команду в самый пик ее успеха, и стал неотъемлемой частью сильнейшей команды туманного Альбиона в 80-х годах, выиграв все возможные трофеи в составе «красных». В сезоне 1989/1990 считался безоговорочным номером один на своей позиции, в чемпионате провел 38 матчей пропустив всего 37 голов, в том числе 12 сухарей.

Майк Хуппер - считался вторым номером команды, подменяя ветерана Брюса Глобеллара, ему так и не удалось закрепится не во время Далглиша не после его ухода, уступив затем ворота и запас Дэвиду Джеймсу.

Защитники:

Дэвид Барроуз - был одним из самых молодых в том чемпионском составе «Ливерпуля», когда ему исполнился 21 год. По началу, когда перешел из ВБА за 550 тысч фунтов он не был основным защитником, но постепенно стал выходить в основе клуба, это как раз совпало с чемпионским сезоном 1989/1990, когда Далглиш решался на перемены в составе, провел тогда 26 матчей. После он еще выиграет вместе с командой в 92 и кубок Англии. После того как Суннес стал новым тренером футболист перестал выходить на постоянной основе и был вынужден уйти.

Алан Хансен (защитник) - шотладнец провел 14 лет на «энфилде» за это время провел много игр, считается лучшим игроком 80-х годов в составе клуба, многие считают его по сей день лучшим в истории на своей позиции, выиграл множество трофеев. Для 35-летнего футболиста сезон 1989/1990 стал предпоследним в его карьере проведя на поле 31 игру внесет еще один вклад в последний чемпионский сезон клуба, ведь в следующем году он пропустит много времени из-за травмы, это скажется на результатах клуба, они ничего не выиграют, и после того как Далглиш в 91-ом уйдет, объявит о завершении карьеры по окончанию сезона.

Глен Хюсен - шведский защитник перебрался в «Ливерпуль», когда ему было 30 лет, его переход состоялся перед началом чемпионского сезона из «Фиорентины». Быстро стал игроком основы, в сезоне 1989/1990 провел 35 матчей и забил один мяч. Но после того, как Далглиш ушел оказался не нужен команде, и в 1992 году принял решение вернуться в шведский чемпионат, так как не нашлось ему места в команде Суннеса.

Стив Никол (защитник) - очередной шотладнец, также в команде провел четырнадцать лет добился многих ярких побед, был неотъемлемой частью успеха клуба в 80-х годах. Поиграл поду руководством четырех тренеров Пейсли, Фегана, Далглиша а после и Суннеса. В сезон 1989/1990 внес свой вклад в успех клуба на поле провел 23 матча в них забил 6 мячей.

Стив Стонтон (защитник) - ирландский футболист поиграл в команде два раза с перерывом перехода в «Астон Виллу», в общей сложности провел за «Ливерпуль» 7 лет, выиграв все внутренние трофеи с командой. В чемпионсом сезоне футболист провел 20 игр. Пока Далглиш был у руля клуба, ему находилось место на поле, в итоге перешел в «Астон Виллу» с которой вел борьбу в последнем чемпионском сезоне клуба.

Барри Венисон (защитник) - англичанин, он был фланговым футболистом, и мог сыграть как на левом так и на правом фланге защиты, он как и многие был частью успеха клуба при Далглише. В чемпионском сезоне провел двадцать пять матчей, голами не отметился.

Гари Аблет (защитник) - англичанин, как и многие футболисты обороны, является частью последней чемпионской команды при Далглише. Является воспитанником клубной академии, в том сезоне провел не так много игр - всего пятнадцать, и является одним из недооцененных футболистов тех лет.

Гари Гиллеспи (защитник) - еще один шотландец был приглашен в команду Феганом, но по настоящему стал часто попадать в основу только, когда на тренерский мостик пришел его соотечественник Далглиш. В том сезоне 90-го года провел всего 13 матчей, но отметился 3 голами, и как многие из клуба ушел, когда Суннес стал тренером. Может как раз это и сказалось на успехах клуба, так как Грэм отказался от многих игроков чемпионской команды, в том числе от молодых, возможно заменить не получилось и перестроить, что привело к худшим результатам в том числе и на старте АПЛ .

Алекс Уотсон (защитник) - воспитанник клубной академии, провел мало игр за все время, не смог закрепится при Далглише, а после его ухода в 91 году, и во все был продан в клуб низшей лиги «Борнмут». Алекс является младшим братом Дэйва Уотсона легенды другого мерсисайдского клуба «Эвертона».

Ник Таннер (защитник) - футболист прибыл из «Бристоля», где играл на позиции полузащитника, однако после того как стал игроком «красных» стал выполнять функции защитника. В победном сезоне провел на поле не так много матчей всего четыре, а постоянное место получил только, когда тренером стал Сунесс. Вообще свою карьеру футболист завершил рано из-за травмы в 94-ом.

Полузащитники:

Джон Барнс - футболист является одной из легенд клуба играл на фланге забивал выдавал пасы, именно сезон 1989/1990 считается одним из лучших его карьеры на «Энфилде» провел 36 матчей забив в них 22 раза потрясающий показатель. До того как футболист перебрался в стан «мерсисайдцев» уже был на первых ролях в «Уотфорде», но именно переход в команду Далглиша является его пиком футбольной карьеры.

Стив МакМэхон - выпускник другой академии из синей части города «Эвертона», но по настоящему успех в его карьере получился, когда он перебрался после «Астон Виллы» в 85 году в красную часть, где через год сразу оформил золотой дубль в борьбе «Ливерпуля» и «Эвертона», как в чемпионате так и в кубке Англии. Был основным игроком на протяжении 6 сезонов, в том числе и победного, сыграв в нем 38 матчей и забил 5 голов. Но как и многие был эпохой команды времен Далглиша, ушел Кенни как и многие из той чемпионской команды Макмахон последовал на выход вслед за тренером.

Ронни Уиллан - один из долгожителей в составе этой чемпионской команды, по праву можно считать легендой, защищал цвета клуба на протяжении 15 лет, выиграв кучу трофеев, поиграл под руководством Пейсли, Фегана, Далглиша, Суннеса и даже сменившего его Роя Эванса. В последнем чемпионском сезоне 1989/1990 ирландец провел 34 игры и отметился одним голом.

Ян Молбси - датский футболист, который перешел из «Аякса» в 1984 году и провел 12 лет в стане «красных», став одним из ключевых игроков на годы вперед, он был необычаено талантлив, а также лучше всех исполнял пенальти с точки в истории клуба из 45 подходов 42 приговора были реализованы, так что Салаху еще нырять и нырять для того, чтобы превзойти его достижение. В чемпионском сезоне 1989/1990 Молби потерял место в основе , и присел на скамейку, однако он иногда показывал хорошие матчи и сумел тогда провести 17 игр, в которых отметился одним голом.

Рэй Хаутон - ирландец пришел в 1987 году, и сразу стал основным игроком, хорошо вписался в команду выиграв с ними пару трофеев. В чемпионском сезоне 1989/19990 провел всего 19 матчей и забил один гол, ему помешала провести полноценный сезоне травма, однако его товарищи по команде за него это сделали, выиграв в итоге с ними второй и последний на данный момент титул высшего дивизиона. Также футболист поиграл и после эпохи Далглиша при Сунессе выиграв кубок Англии в 1992 году.

Майк Марш - считался в свое время молодым талантливым футболистом, его заметили скауты клуба и сказали Далглишу, чтобы он обратил внимание на молодого и перспективного игрока, с ним подписали контракт. Однако он долго не играл за первую команду, проведя больше времени за резерв клуба, хотя в чемпионском сезоне вышел на поле всего два раза. Но его карьера так и не задалась, и после ухода Далглиша, кстати он был помощником шотландца, когда Кенни вернулся на «Энфилд» в 2011 году.

Джим Маджилтон - воспитанник клуба, который так и не получил шанса за два сезона, но был в постоянном запасе шанса не получил, и в конце 90-го года ушел.

Найджел Спекман - футболист до этого выступал в команде, однако не играл практически в чемпионском сезоне, вскоре перешел на правах аренды в КПР , а после в ноябре перешел в шотландский «Рейнджерс».

Нападающие:

Питер Бирдсли (нападающий) - англичанин появился в команде в 1987 году, уже до этого его знали по выступлениям за родной «Ньюкасл Юнайтед», где поиграл с другим прославленным ливерпульцем Кевином Киганом. Из стана «сорок» за кругленькую сумму перешел в стан «красных». Футболист играл в основном нападающего, и считался отличным бомбардиром, но иногда он мог сыграть и в полузащите. Его подписал Далглиш, и это был еще один игрок его чемпионской команды, жаль, что в те годы его пребывания на «Энфилде» прошли без еврокубков, так как «Ливерпуль» был отстраннен как и все клубы Англии, а то бы в его карьере мог появится и евротрофей. Когда ушел Далглиш, футболист тоже был продан в стан соперника «Эвертон». В чемпионском сезоне 1989/1990 года он провел 29 матчей в которых отметился 10 забитыми голами.

Иан Раш (нападающий) - легендарный валлийский футболист для «Ливерпуля» умел всегда и много забивать, играл в команде два раза с годичным переездом в Турин в стан «Ювентуса». Вернувшись обратно продолжал демонстрировать свои бомбардирские способности, вернувшись сразу помог вернуть титул, а в последнем чемпионском сезоне 1989\1990 провел на поле 36 матчей забив 18 мячей, став вторым лучшим бомбардиром того сезона после Джона Барнса. Также поиграл и в первых сезона премьер-лиги, ему до сих пор принадлежит рекорд 346 голов в списках лучших бомбардиров клуба.

Ронни Розенталь (нападающий) - израильский футболист, в сезон 1989/1990 был взят в аренду, чтобы немного разбавить атаку, так как Олдридж ушел, и нужна была свежая кровь, так посчитал Далглиш. Футболист сразу вписался в команду забив в оставшихся матчах сезона 7 голов выйдя в 8 матчах, в том числе даже хет-трик в дебютной встречи, чем в последствии помог оформить «Ливерпулю» последний на сегодня день чемпионский титул. А затем футболист подписал полноценный контракт переехав на «Энфилд».

Джон Олдридж (нападающий) - ирландец провел в победном сезоне всего две игры, но успел отметится одним голом, мастерство есть мастерство, так как перебрался в испанский чемпионат сразу на старте сезона. Да он не является членом победной команды последнего чемпионского состава, однако Олдридж одна из ключевых фигура «Ливерпуля» конца 80-х.

Тренер:

- играющий тренер. В его карьере существует только два клуба это «Селтик» и «Ливерпуль», там и тут стал легендой а для «Энфилда» ключевая фигура, и как футболист и как тренер. Все выиграл, и на поле и на бровке, стал последним кто оформил с ними чемпионский титул в 1990 году. И последний кто из тренеров выиграл английский трофей - кубок Лиги в 2012 году рекордный восьмой, после того как вернулся на год в команду. В то время он был играющим тренером, его последнее появление на поле, когда шотландец одел в последний раз футболку «красных» было 5 мая 1990 года. Это было его первое появление за два года, он помог клубу одержать важную победу. Также он один из тренеров, кто выиграл титул и в АПЛ с «Блэкберном», который он же и поднял из второго дивизиона.

Так что в этом сезоне у «Ливерпуля» все шансы, чтобы выиграть долгожданный титул, а если и получится то оформит даже требл, а почему бы и нет, команда на ходу, отличный состав, прекрасный тренер Юрген Клопп, пожелаем удачи.