«Спартак» без бразильцев. Конец эпохи

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» отмечает, что впервые в новом веке московский клуб может остаться без бразильцев на поле.

«Спартак» - команда бразильцев?

1 июля 1997 года президент «Спартака» Олег Романцев одобрил предложение тренера клуба, тоже Олега Романцева, и подписал форварда Луиса Робсона – первый пошел.

Всего было 25 бразильцев за почти четверть века. И много, и мало – примерно по одному за сезон в среднем. Зато дольше Робсона до сих пор никто не продержался – 148 матчей.

Кариока провел 139 игр? У нестабильного хавбека Карвальо за ЦСКА 140 поединков. А вот по голам рекордсменом «Спартака» стал Веллитон – 61 гол против 41 у Робсона. Впечатляющий рекорд? У Вагнера Лава за ЦСКА 124 гола, у Халка за «Зенит» - 77 мячей.

В «Спартаке» всего пять бразильцев – еще Моцарт и Ари, кроме тройки упомянутых, сыграли более ста матчей за клуб. Даже близко не рекорды для легионеров в России. Также важно знать, что сразу 11 из 25 бразильцев сыграли менее 30 матчей.

«Спартак» не назвать бразильским клубом, разве в шутку. Всегда искали в этой стране лидеров, но Алекс быстро уехал, а Моцарта, Адриано, Ромуло или Ибсона не назвать главными легендами клуба. Миф о бразильском «Спартаке» раскрутили в начале века, но лишь 9 бразильцев сыграли более 60 матчей – на два полных сезон в РПЛ .

«Избранные» были важнее всех?

Бразильцы были всегда, но иногда оставались фоном – как Маурисио, иногда оказывались в центре внимания не благодаря игре – Педро Роша стал центральной фигурой из-за стоимости контракта. Вложили деньги, а голы и ассисты не получили.

Иногда хотелось, чтобы в «Спартаке» оказался тезка игрока – от Луизао, что играл за «Бенфику», не отказались бы, но играл за «красно-белых» другой. Порой хотелось, как в случаях с Маркао или Алексом, чтобы задержались на пике формы в футболках «Спартака» дольше. Но чаще видели классических бразильцев – нестабильных.

Луис Адриано, Моцарт, Фернандо или Ари - совершенно разные люди, все немного Кариоки. Не родились в родном штате приемного сына Валерия Карпина, а играли как Рафаэль – с перепадами. Ни один бразилец «Спартака» не был постоянно растущим примерным профессионалом.

Представителей страны «избранных» всегда замечали в Москве: Веллитон, Робсон, Алекс – прекрасные мастера, из списка главных легионеров «Спартака». Но никто не задержался надолго. Например, Джано сыграл лишь на 2 матча меньше, чем Робсон, Ковач обошел Кариоку, Промес – Веллитона. Бразильцы – яркие вспышки, но собой «Спартак» не подменяют.

«Спартак» Тедеско - без бразильцев?

Роша вернулся из аренды в «Крузейро», которому помог вылететь из бразильской Серии А, и отправился в аренду во «Фламенго», где уже играет Витиньо из ЦСКА . Может, Жорже Жезуш воспользуется талантами Педро, но в Москве вингер разочаровал. Другое дело – Фернандо, один из творцов чемпионства.

Китайцы урезали легионерам зарплаты, а это значит, что нынешний клуб бразильца, куда отправился в аренду с гарантированным выкупом после завершения, может обратиться в «Спартак» с просьбой пересмотреть условия. В контракте могли учесть возможную смену регламента китайского чемпионата, как форс-мажор.

Но это вряд ли. Скорее китайцы сами выкупят контракт Фернандо, как обязались, и найдут ему новую команду. А у «Спартака» Зобнин может вернуться с фланга в центр, есть Крал и Умяров. Еще инсайдеры орут, что Федун против продажи Гулиева. У москвичей достаточно хавбеков, пусть никто не играет в пас, как это делает Фернандо.

Но и у бразильца были и есть минусы. Мартинс – футбольный Винни-Пух, любитель простых углеводов. Следовательно, не всегда в идеальной физической форме. Другое дело – Айртон. Зачем продавать одного из лучших левых латералей лиги? Разве что в УЕФА не отстают от «Спартака» и просят учитывать, что покупать можно, только если зарабатывают.

Но самая главная причина, почему Айртон может улететь из Москвы во «Фламенго» - сильнейший клуб Южной Америки и Бразилии, кроется в конфликте вокруг сборной. Айртона включили в заявку олимпийской команды на отборочный турнир Олимпиады – пройдет с 18 января по 9 февраля. Но «Спартак» не хочет, чтобы защитник пропускал два сбора из трех.

Вот только кого Айртон выберет: москвичей или олимпийскую сборную? Впервые за два десятилетия в 2020 году «красно-белые» могут остаться без бразильцев. Слух о Фернандо не значит, даже если китайцы хитро сочинили контракт и вернут бразильца, что он останется в «Спартаке».

Педро Роша не будет играть в Москве весной – 100 % его зарплаты на шее «Фламенго». Осталось определиться с Айртоном. Нет футбольных причин отпускать левого латераля. Зато у бразильцев с ностальгией полный порядок – масштабов Тарковского. Если 22-летний парень хочет домой, а потом на Олимпиаду – с июля по август, то «Спартак» его не остановит силой.

А остановит – получит тень Айртона на поле. Пожалуй, это общий итог на двадцать третьем году общения московского клуба с бразильцами. Ни одного из 25 легионеров работодатель не контролировал. Если Робсон хотел получить красную карточку – получал. Когда Кариока, Моцарт или Веллитон хватали лишние желтые – дисциплинарные меры не помогали.

Легендарный Рафаэль не играл качественно – Карпин не мог заставить. Фернандо налегал на калорийную еду – входил в сезон с пузом. Маркао надоело играть после одного сезона? Прекратил сразу же, мотивация голами в Лиге чемпионов не спасла. А Луис Адриано вообще «Спартаку» не по зубам – любит развлекаться и славянок, футбол - лишь способ заработать на роскошную жизнь.

Мыльная опера с участием бразильских любовников и команды «Спартак» в роли богатой барышни, которую обожают альфонсы, неглубокая по сюжету, не смогла принести москвичам гору титулов. Ни для одного из бразильцев клуб из России не был на первом месте. У части веские причины – Алекс уехал, поскольку так сложились семейные обстоятельства – сын родился быстрее срока.

Но даже в уважительном случае мог остаться в Москве, Федун может себе позволить привезти лучших врачей-акушеров мира, малыша бы выходили, раз бразильцы справились. Но нет, бразильцы в «Спартаке» все-таки зарабатывают. А поскольку ни один не получил главную футбольную сатисфакцию – не стали звездами «Реала» и «Барселоны» после Москвы, то не удивляйтесь уходу Айртона.

«Фламенго» - чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес, а «красно-белые» - десятые в РПЛ . За кого играть увлекательнее, из чьего состава проще 22-летнему зайти в топ-5 и через пару лет в основную сборную Бразилии? Москвичам Айртон нужен, а футболисту нынешний клуб вряд ли важнее сборной. Не исключено, что «Спартак» впервые с 1997 года будет на сто процентов не бразильской командой.

Разве что Айртон уедет, а на его место привезут на тот же левый фланг бразильца. Но если подводить итог, то и бразильцам было мало «Спартака» для мотивации – команда не самая успешная, а москвичи минимум не всегда были довольны легионерами. Это брак без любви, по расчету.