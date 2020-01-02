Чалов – запасной вариант для «Челси»

вчера, 22:45

ЦСКА невыгодно терять Федора зимой, но и для Лэмпарда это засватанный вариант. О трансферной интриге – на «Соккер.ру».

Почему англичане заладили о Чалове?

Федор подписал контракт с лондонским агентством, посредники работают – о форварде говорят британские СМИ , инсайды не из России, а из Англии. И обратите внимание на две детали.

Первая – о Федоре говорят как о запасном варианте для «Челси», о переходе в МЮ не сочиняют. Вторая деталь – переговоры с «Кристал Пэлас» прошлым летом были, но «орлов» не устроила цена.

Но интерес остается. Например, поскольку в декабре досрочно сняли трансферный бан с «Челси», то Лэмпард волен распоряжаться деньгами Абрамовича, которые не смогли потратить летом. И с ЦСКА британцы на прямой связи, Бабаев и Грановская говорят на одном языке – на русском.

Лондонцы не нашли никого сильнее?

Нашли, в разных СМИ фигурируют две фамилии – Вернер и Дембеле. Нападающие «Лейпцига» и «Лиона» играли против «Зенита» в ЛЧ , выиграли группу, хотя как раз против российского клуба центральные форварды не зажгли – не забивали.

Но Лэмпарду нападающий французской команды напоминает Дрогба. Дембеле дерется, хотя по габаритам скромнее, чем Дидье. Мусса – молодой, 23 года, напористый. В дебютном сезоне на британской земле в «Селтике» наколотил 32 мяча, и «Лион» радует.

А у Вернера только в Бундеслиге 18 голов. Вот только есть две причины, почему Тимо и Мусса не спешат в «Челси». Для начала их не отпускают «Лейпциг» и «Лион». А потом включается вопрос риска зимнего трансфера.

Дембеле вряд ли верит в место в заявке Франции на Евро – конкуренция дикая. А вот для Вернера стабильная весна в Бундеслиге важна, ведь должен стать одним из лидеров сборной Германии. Тимо незачем бросать «Лейпциг» и бежать в «Челси». У него будут варианты еще интереснее.

Чалов может стать новым Жирковым?

Смертин, Иванович, Ярошик, Виллиан, Это'О и Жирков играли и в РПЛ , и в «Челси». Но в их времена конкуренция в Лондоне была выше. А Лэмпард ищет нападающего, поскольку Абрахам – молодой, а Жиру и Батшуайи тренер не доверяет.

Легко поверить, что молодого результативного нападающего Чалова – не забывайте, что всего 21 год, хотят заманить клубы АПЛ . Вот только Федор последний раз хорошо играл в начале ноября, и то против последней команды в таблице РПЛ .

Гол «Лудогорцу», учитывая четвертое место ЦСКА в группе ЛЕ – бессмысленный, хоть и принес домашнюю ничью. У Чалова были крутые матчи в первой части сезона – показал себя в важных играх, но дальше последовал такой спад, что даже от Черчесова все отстали.

Чалов не лучше Дзюбы для сборной, «армеец» словно скис, когда сорвался переезд в «Кристал Пэлас» – девятую команду сезона в АПЛ , соседа «Арсенала» в таблице. Но если Чалов не зажигает в РПЛ , как справится в АПЛ ? Пока вопрос без ответа, но риск увидеть историю, как у Жиркова, остается.

ЦСКА выгодно расставание с Чаловым?

ЦСКА отдали под контроль ВЭБ , но золотые горы новый владелец контрольного пакета акций не обещал. Хотят найти некоего спонсора, отдать коммерческую недвижимость в аренду, но о существенных вливаниях государственных денег речь не идет.

Долг простили, но ЦСКА нужно зарабатывать, чтобы жить. Представители ВЭБ заявили о задаче вернуться в ЛЧ – повод не терять Чалова. Одновременно именно продажа контракта Головина позволила выиграть время и найти временных владельцев вместо банкротства из-за долговой ямы.

Представители ВЭБ говорили о желании позже продать клуб частному инвестору, но такому человеку нужен и финансово здоровый проект, и команда с приличным составом. Видим перекресток, где нет правильного пути, но есть трудный выбор. Не исключено, что в ЦСКА уже решили, что попрощаются с Чаловым зимой.

А Федору переход в момент, когда на пике личной игровой деградации – осенью в 14 играх забил 2 мяча, поможет перезагрузиться морально. Впрочем, если из основы ЦСКА попасть на скамейку «Челси» – не исключено, что Абрахам банально сильнее, то ничего Чалов не выиграет.

Чем форвард ЦСКА хуже Мопе или Айю?

Возможно, агенты Федора просто рекламируют его с помощью «Челси». И если нашлись покупатели из середины таблицы АПЛ , то зимой ждите трансфера Федора. Сам форвард недвусмысленно заявлял о желании уйти, а после того, как переход сорвался, заскучал и сбавил.

Бурлящий кипяток АПЛ ему в помощь? Вероятность обварить амбиции существует, но и более слабые нападающие себя в Англии показывали. «Челси» – вариант-мечта, но с оговоркой о конкуренции, о которой Федор понятия не имеет. Но тот же «Брайтон» – рабочий вариант для начала.

Не ужасная команда, вчера сыграли 1:1 как раз с «Челси», и Лэмпарду их действия понравились сильнее. У «чаек» не старый тренер – Грэм Поттер в команде менее года, и пока в этого наставника верят. Но тут и Чалову нужно быть решительным.

Сам должен мотивировать лондонских агентов искать лучший вариант, передать Лэмпарду весточку, что если Дембеле и Вернер откажутся играть за «Челси», то Федор готов на всё, чтобы породниться со «Стэмфорд Бридж». Жирков поехал в Англию, поскольку все поехали, а выбор Чалова должен быть осознанным.

Осенью речь шла о талантливом форварде в ужасной форме, но теперь новый год и новые вызовы. Федор поможет ЦСКА и если заиграет результативно в РПЛ , а «армейцы» вернутся в Лигу чемпионов, где любимые клубом премиальные, и если уйдет сейчас за 23-24 млн евро, ведь деньги москвичам нужны, как обычно.

Чалов должен понять, чего ему хочется? Если нового вызова – вперед. В атаке у «Кристал Пэлас» играет Жордан Айю – переученный атакующий хавбек с 5 голами в 19 играх. У «Брайтона» аргентинский француз Мопе – 7 мячей, и снова не суперфорвард. Против «Челси» бисиклетой порадовал иранский хавбек Джаханбахш.

Не нужно быть Варди, Обамеянгом, Кейном или Агуэро, чтобы забивать в чемпионате Англии. Ингс или Пукки – свежие примеры, а результативность Абрахама одновременно и причина для Чалова не идти в «Челси», если не уверен в себе, и ориентир – не боги горшки обжигают в Англии, рядом с бывалыми мастерами есть успешные середняки.

Сам Абрахам далеко не всегда идеален, форвард «Челси» забил трижды в десяти последних матчах, то есть Лэмпарду нужно разнообразие в атаке, чтобы не терять очки против «Борнмута», «Саутгемптона» или «Брайтона». В этом списке нет тех, кого Чалов не огорчит, если передачи ему будут выдавать Виллиан, Маунт, Аспиликуэта, Жоржиньо или Канте.

Чалов ужасно сыграл осенью, но это лучший снайпер прошлого чемпионата России, которому всего 21 год. А Лэмпарду нужно усиление. Моуриньо и Сульшер пока прощают лондонской команде осечки, но война за четвертое место не исключена. Чалов, который по формату и стилю игры отличается от Абрахама, Жиру и Батшуайи – не худший запасной вариант.