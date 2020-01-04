Крутые трансферы, которые вы могли пропустить из-за Нового года

сегодня, 22:36

«Соккер.ру» восполняет пробелы и освежает память.

Позади четыре дня нового, 2020 года. Они вобрали в себя уже несколько любопытных сделок на зимнем трансферном рынке, который не всегда радует заслуживающими пристального внимания переходами.

Златан Ибрагимович (Швеция) — свободный агент в «Милан»

Ну, уж мимо возвращения Златана в «Милан» трудно было пройти, поэтому о финте 38-летнего Ибрагимовича, который на старости лет вернулся в Европу и снова сыграет за «россонери», напоминаем бегущей строкой. Тем более, сегодня на эту тему выходил подробный материал.

Эрлинг Холанд (Норвегия) — из «Зальцбурга» в «Боруссию» (Дортмунд) за 20 млн евро

Рядом с аксакалом Златаном совсем молодой, годящийся ему в сыновья по возрасту Холанд, который всего после года в «Зальцбурге» пошел на повышение и призван под знамена дортмундской «Боруссии», где планирует достичь новых высот и покорить сердца 80 тысяч преданных фанатов на «Сигнал Идуна Парк». «Шмели» заплатили всего лишь 20 миллионов евро «Зальцбургу» за перспективного нападающего, но чеки также были выписаны на имя отца Эрлинга и предприимчивого Мино Райолы, который сообщил, что на его клиента претендовали 12 клубов. Казалось, Холанд окажется в МЮ , но «красные дьяволы» не смогли заполучить лакомый кусочек трансферного пирога как раз из-за натянутых отношений с Райолой.

Юлиан Вайгль (Германия) — из «Боруссии» (Дортмунд) в «Бенфику» за 20 млн евро

Кого-то находишь, а кого-то теряешь. Впрочем, потеряла Вайгля «Боруссия» не в день продажи в «Бенфику», а раньше — когда немецкий суперталант, которому прочили блестящее будущее, перестал прогрессировать. В этом сезоне Юлиан считанное количество раз сыграл за «Боруссию» на позиции центрального защитника, будучи по основному амплуа опорником. Настало время что-то менять, и Вайгль отправился в Португалию, потому что «Бенфика» не пожалела 20 миллионов евро на реанимацию его карьеры. «Орлы» не отличаются наивностью, а их философия известна всему миру: португальский клуб рассчитывает не просто вернуть Юлиану футбольную силу, но и продать его через годик-другой с солидной выгодой. Для того и прописали в контракте Вайгля минимальную сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Деян Кулушевски (Швеция) — из «Аталанты» в «Ювентус» за 35 млн евро

Самый крупный по сумме сделки трансфер зимы-2020! Впрочем, не спешите искать в составе «Ювентуса» талантливого полузащитника: остаток сезоны он проведет в «Парме» на правах аренды. В 17 матчах нынешнего сезона Серии A Кулушевски забил 4 гола и сделал 7 «ассистов», а еще он говорит на пяти языках (шведский, македонский, английский, итальянский и немецкий), что упрощает адаптацию в любом коллективе. Кто-то не слишком интересующийся итальянским футболом сейчас впервые слышит это имя. Что ж, повторим еще раз: Деян Кулушевски. Парень уже немало сделал, чтобы его запомнили!

Эксекьель Паласиос (Аргентина) — из «Ривер Плейта» в «Байер» за 17 млн евро

А это и вовсе новое лицо в европейском футболе! Наконец, решился перемахнуть через океан Паласиос, который выиграл с «Ривер Плейтом» Кубок Либертадорес и сыграл в еще одном финале, где сильнее оказался «Фламенго», дебютировал и уже принял участие в нескольких матчах за сборную Аргентины. Талант Эксекьеля был виден через океан, большие клубы манили его обещаниями сладкой жизни, в частности, планы на шустрого хавбека имелись у «Реала» и ПСЖ , но мальчик оказался умником и выбрал правильную команду для старта европейской карьеры. В «Байере» многочисленная южноамериканская диаспора, так что Паласиосу будет не скучно, да и цели интересные: сходу предстоит включиться в борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Трансфер Эксекьеля — это повод лишний раз включить матч «Байера», даже если до этого не грешили подобным.

Такуми Минамино (Япония) — из «Зальцбурга» в «Ливерпуль» за 10 млн евро

А этот трансфер вы могли упустить, потому что «Ливерпуль» объявил о сделке еще в середине декабря, хотя на «Соккер.ру» появление первого японца в рядах «красных» подробно освещалось. Такуми — универсальный атакующий игрок, который должен подменять то Мане, то Салаха, то Фирмино в составе мерсисайдцев. По всем параметрам Минамино — идеальный кандидат для внедрения в футбол Клоппа, контрпрессинг прописан в его личном кодексе самурая, а прогресс японца в «Зальцбурге» выглядел впечатляюще.

Карлес Аленья (Испания) — из «Барселоны» в «Бетис» на правах аренды

Аленья — талантливый полузащитник, но ему завтра исполнится 22 года, а величина таланта не как у Хави с Иньестой. А может быть, Карлесу просто нужно взять разгон в клубе, где ему будут доверять? Вторую часть сезона Аленья, которого часто обвиняют в нерасторопности и медлительности, проведет в «Бетисе», где конкуренция в полузащите куда ниже, чем в «Барселоне», где он окончательно проиграл борьбу за место под солнцем, хотя было несколько шансов заявить своих амбициях.