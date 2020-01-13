ПСЖ получил нагоняй

сегодня, 11:00

«Монако» начал огрызаться. Сумасшедший матч выдали монегаски в Париже, где гегемон французского футбола не смог победить. «Соккер.ру» - о перестрелке на «Парк де Пренс».

«Монако» потерял страх. Так можно было охарактеризовать то, что происходило с самого начала в матче ПСЖ с монегасками в столице Франции. Парижане в предыдущих шести матчах меньше четырех за игру не забивали – можно себе представить, с каким ужасом на «Парк де Пренс» ехала бы любая команда. А уж особенно «Монако», который испытывает давление больших ожиданий и неудачных результатов.

Тут не позавидуешь Роберту Морено, который принял «Монако» совсем недавно, сразу был брошен в сражение с «Реймсом» в Кубке Франции, а теперь ему предстояло сыграть дважды за три дня с ПСЖ – скоро предстоит второй матч, перенесенная игра первого круга. К тому же у монегасков уже должен был сложиться «комплекс ПСЖ », поскольку парижанам «Монако» проиграл девять матчей подряд до этого. И пропускал очень много.

В общем, не было ни одного аргумента в пользу того, что для «Монако» вечер завершится удачно. Только у Морено на этот счет было свое мнение. Решив, что нет смысла играть с таким невероятно атакующим ПСЖ от обороны и пытаться что-то выцепить в редких контратаках, Морено дал указание своим ребятам зарубиться в открытом стиле. Первые шаги показали, что идея неудачная, поскольку уже на третьей минуте Неймар открыл счет.

Запахло вроде как очередным разгромом на «Парк де Пренс». Но уже спустя десять минут «Монако» вел в счете после голов Желсона Мартинша и Виссама Бен Йеддера. ПСЖ впервые с 2012 года пропустил два мяча в течение первых 15 минут встречи. В последний раз такое случалось 6 мая 2012 года – в игре с «Валенсьеном», в которой парижане все равно победили со счетом 4:3.

Не зря у монегасков одна из самых дорогих атак в Лиге 1 – дороже только у ПСЖ . Этот потенциал почему-то не реализовывался при Леонарду Жардиме, а Морено сделал на этом акцент. Грамотно гости использовали и новую схему соперника. Мы уже рассказывали о том, в чем прелесть схемы 4-4-2 у ПСЖ с одновременным использованием Мауро Икарди, Неймара, Анхеля Ди Марии и Килиана Мбаппе. Например, несколько дней назад удалось разбить «Сент-Этьен» со счетом 6:1. Теперь же схема показала и свой изъян, о чем не забыли журналисты спросить Томаса Тухеля после игры:

Мы дали сопернику слишком много места. Это очевидно. Если мы большими силами атакуем, то должны защищать пространство. Мы этого не сделали. «Монако» имеет качественных игроков, чтобы выходить из-под давления. Если мы теряем мячи в опасных зонах и не возвращаем их, то у «Монако» появится шанс. Это была слишком открытая игра. Но я не рассержен, потому что мы тоже были очень опасны. К сожалению, случилась ничья. После 6:1 с «Сент-Этьеном» все говорили: «Он нашел идеальную схему». Фантастическая четверка! Я всегда отвечал, что важна не схема, а то, как ты играешь. Вопрос не в схеме. Когда мы атакуем, нужно сосредоточиться на прикрытии и прессинге. Я отсмотрю этот матч и все проанализирую. Мы должны использовать этот результат для улучшения игры. Это был матч уровня Лиги чемпионов».

Действительно, лидерство «Монако», захваченное на 13-й минуте, долго не продержалось. В режиме яростного обмена наскоками ПСЖ еще до конца первого тайма успел забить дважды. Причем дубль оформил Неймар, еще один мяч стал следствием автогола. Кстати, одним из положительных моментов для ПСЖ точно должно стать возвращение мотивации Неймару. Видимо, его задело, что основными звездами парижан стали Икарди и Мбаппе. Теперь он чаще снова выходит на первые роли и вовлечен реально в результат.

«Это был очень сложный матч, - сказал Неймар. – Мы знали, что у нас будут трудности. Это было хорошее испытание. Это была не лучшая наша игра, но мы старались. Почему не сработала схема с четырьмя игроками атаки? Мы же забили три мяча. Думаю, мы хорошо отработали. Считаю, что такой вопрос неуместен».

Надо снова отдать должное реакции Морено и его команды. Во втором тайме «Монако» сумел обострить игру и стабилизировать работу в обороне. Да, моменты возникали. Но в решающей фазе Морено не постеснялся выпустить в нападение Ислама Слимани, убрав из центра поля Сеска Фабрегаса. Он определенно рисковал, перестраивая на очень атакующие рельсы игру команды. С другой стороны, терять ему было нечего, и риск оправдался. Именно Слимани сравнял счет, установив окончательный итог – 3:3. Причем до конца матча монегаски еще и забить могли, но не повезло. Стоит отметить, что ПСЖ за всю катарскую эпоху не пропускал дома три мяча никогда. В последний раз это случилось в октябре 2010 года, когда ПСЖ проиграл дома «Осеру» со счетом 2:3. Но это был совсем другой клуб.