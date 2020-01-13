Оправданная жестокость. Вальверде и другие удаленные герои

сегодня, 18:00

В матче за Суперкубок Испании Федерико Вальверде пожертвовал собой ради успеха команды. «Соккер.ру» - о красных карточках и их достойных обладателях.

Начинаем с поздравлений

И поздравлять мы будем не «Реал» и не Федерико Вальверде, ведь обладатели Суперкубка Испании и лучший игрок финального матча по версии организаторов уже получили свои кубки и лавровые венки. Поздравления получает… красная карточка. Как-никак в этом году у нее юбилей — 50 лет.

Повод для появления визуальных и всем понятным сигналов в футболе дал четвертьфинальный матч ЧМ -1966 между Англией и Аргентиной. Искры летели во все стороны, в одном из эпизодов аргентинский игрок Антонио Раттин заработал удаление, но не пожелал уходить с поля после устного требования арбитра и оставался на поле еще 9 минут. Из-за этого началась потасовка, матч плей-офф чемпионата мира превратился обернулся бедламом и к следующему мундиалю арбитров вооружили цветными прямоугольниками.

Автором идеи стал английский рефери Кен Астон, предложивший ввести всем понятные сигналы на основе международной схемы цветов светофора:

Красный свет — проезда нет, желтый — будь готов к пути, а зеленый цвет — кати.

Зеленый цвет обеспечивает газон, а два других спрятаны в кармане арбитра. На ЧМ -1970 карточки впервые пошли в дело, а уж потом стали неотъемлемой частью футбольных спектаклей. Таким образом, в этом году красная карточка (а заодно и желтая) отмечают свой 50-й день рождения.

Стандартные и нестандартные удаления

Подавляющее большинство красных карточек в футболе — за грубость и за глупость. Чаще происходят удаления за две желтые карточки, то есть по совокупности совершенных правонарушений, а чтобы получить прямое изгнание, нужно сделать нечто из ряда вон выходящее: явным образом помешать противнику забить гол или совершить действие вне рамок спортивной борьбы, несущее очевидную угрозу здоровью оппонента.

Чаще всего красные карточки добываются в пылу борьбы, регулярно мы с вами, сидя на диване, говорим о «необязательных» фолах и, соответственно, «необязательных» удалениях. Но футболистам свойственно увлекаться и заигрываться, хотя умные и опытные ребята умеют контролировать эмоции и понижать уровень агрессии, если уже обзавелись «горчичником».

А иногда нарушения правил и санкции от арбитров способны даже проложить путь к победе, хотя, казалось бы, это извилистая дорожка. Зато такие случаи запоминаются надолго, и Федерике Вальверде, пожертвовавший собой ради победы «Реала» в матче за Суперкубок Испании, один из тех редких людей, кто может гордиться своим удалением с поля, да еще и в важном матче.

Федерико Вальверде («Реал» - «Атлетико», 2020)

На 115-й минуте финала Суперкубка Испании Дани Карвахаль допустил оплошность, и форвард «Атлетико» Альваро Мората получил возможность убежать на рандеву с Тибо Куртуа. Впрочем, нанести удар по воротам экс-футболисту «Реала» не удалось, ведь настигший его Федерико Вальверде совершил осознанный фол последней надежды, увидел перед собой красный свет и ушел с поля досрочно, чтобы через несколько минут вновь появиться на газоне ради приза лучшему игроку матча и, собственно, Суперкубка Испании, который достался «Реалу» после серии пенальти. Молодой игрок правильно оценил ситуацию и фолом на Морате выиграл для «Реала» трофей. Даже тренер соперников Диего Симеоне полностью разделяет это мнение:

Что касается фола Вальверде, то решением грубо остановить Морату он выиграл матч. Это был важный момент в игре для Вальверде. Я сказал ему: «Не волнуйся, любой бы сделал то же самое на твоем месте».

Луис Суарес (Уругвай — Гана, 2010)

Феде Вальверде — не первый уругваец, который пожертвовал собой ради команды. Видимо, у них это в крови. На ЧМ -2010 отличился Луис Суарес. Драматичный эпизод произошел в четвертьфинальном матче против Ганы: основное время матча завершилось вничью 1:1, овертайм уже был близок к завершению, когда «черные звезды» устроили осаду ворот Муслеры, а в одном из моментов по-вратарски спасать свою команду пришлось форварду Суаресу, потому что кроме него никто не успевал к мячу.

Луис покидал поле в слезах, сборная Ганы получила роскошный шанс выиграть матч и стать первой африканской командой в полуфиналах чемпионатов мира, но Асамоа Гьян попал в перекладину с одиннадцатиметровой отметки, а в серии послематчевых пенальти лучше били уругвайцы. Таким образом, совершивший отчаянный поступок Суарес превратился в героя национального масштаба. Жаль только, что полуфинал пришлось пропустить из-за удаления.

Хавьер Маскерано («Барселона» - «Севилья», 2016)

Решение Хавьера Маскерано в финале Кубка Короля против «Севильи» изначально не выглядело бесспорным, ведь аргентинец лишил форварда Гамейро явной возможности забить и увидел перед собой красную карточку уже на 36-й минуте встречи. Однако в конечном итоге все закончилось удачно для каталонцев, которые не пропустили и забили два мяча в дополнительное время. Неизвестно, как сложилась бы игра, забей «Севилья» первой.

Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл», 1998)