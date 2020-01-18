Символическая сборная Иностранных игроков в истории АПЛ.

18 января 2020, 22:46

Сегодня давайте поговорим о иностранных игроках, которые вписали себя или продолжают вписывать в историю чемпионата. С момента основания АПЛ сезона 1992/1993 из всех футболистов, вышедших на поле в стартовых составах в матчах первого тура, лишь 11 игроков были иностранцами (то есть не являлись гражданами Великобритании или Ирландии). К началу сезона 2000/01 число футболистов с иностранным гражданством выросло до 36 %. Например в 1999 году «Челси» стал первым клубом лиги, выставившим в стартовом составе 11 иностранных футболистов. В 2005 году лондонский «Арсенал» стал первым кто выставил на матч полностью иностранный состав. С тех пор иностранцы все больше и больше приезжают в АПЛ , и зачастую в большей степени выигрывают позиции у местных игроков. А тренеры уже подавно стали доминировать в лиге. По этому давайте создадим символическую сборную лучших иностранных футболистов за всю историю АПЛ .

Вратарь.

Петер Чех (Челси, Арсенал) - да, в истории АПЛ было много прекрасных иностранных голкиперов, но я выделю именно его. Чех отлично стоял на воротах, является рекордсменом по сухим матчам в истории лиги, также за его отважную игру в воротах, когда он получил травму, а после все равно продолжил стоять на воротах, одев специальный защитный шлем, заслужил свое место тут. Сегодня он играет в хоккей, и является техническим советником в стане «Челси».

Защитники.

Вирджил Ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль») - начал свой путь в стане «святых», где уже тогда отличался надежностью игры в обороне, это помогло клубу играть в первой десятке. Сегодня очень трудно представить защиту «Ливерпуля» он ключевой игрок обороны, и сильнейший центральный защитник мира. В прошлом году Ван Дейк был признан игроком сезона в АПЛ , лучшим защитником года по версии УЕФА , и занял второе место на золотом мяче, помог выиграть ЛЧ со второй попытки. Сегодня клуб без поражений идет в АПЛ , и конечно во многом это его заслуга.

Немани Видич («Манчестер Юнайтед») - бывший игрок «Спартака», и один из лучших защитников в истории лиги и МЮ . Классно играл в паре с Фердинандом, благодаря им МЮ продолжал побеждать в Лиге и собирать трофеи, в том числе выиграв ЛЧ 2008 года, а также еще дважды 2009 и 2011 доходил до финала. Всегда был надежен на втором этаже, обладал лидерскими качествами, и носил капитанскую повязку.

Винсан Компани («Манчестер Сити») - именно бельгиец был главным ключом в надежности обороны «горожан» в 21 веке, именно его игра позволило клубу выиграть многие трофеи, был капитаном. Прошлый сезоне стал для него последним в стане клуба, он им подарил на последок внутренний требл, а также был частью команды которая набрала рекордные 100 пунктов в АПЛ .

Полузащитники.

Клод Макелеле («Челси») - француз стал первым кого подписали при новом владельце Романе Абрамовиче, один из последних трансферов Клаудио Раньери, и ключевой футболист новой эпохи «Челси» и их будущих побед. До этого он выступал за «Реал», а президент сливочных высказал следующее, когда его продали: «Клубу он не нужен, игрок средний, навыки и техника не выдающиеся, общий вклад в успех клуба вторичен. Вместо него придут другие качественные исполнители „калактикос“, это поможет нам побеждать». В итоге следующие пять лет с приходом еще на тренерский мостик Жозе Моуриньо, а также наличаи на поле француза клуб выиграл два титула АПЛ подряд, Кубок Англии и два Кубка Лиги, а «Реал» провалил все. Его потрясающая игра, и помощь защитникам в сезоне 2004/2005 позволило тогда набрать рекордные 95 очков в чемпионате. Помог добраться до финала ЛЧ в 2008 году в котором проиграли МЮ , это стал его последний большой матч за «синих».

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») - думаю он был самым ярким, и ключевым футболистом в начале 21 века в истории АПЛ и «красных дьяволов», Именно португалец позволил МЮ снова вернуться на вершину в АПЛ и Европы. Да и сегодня он продолжает демонстрировать атакующий футбол, сегодня он нападающий, однако начинал за МЮ , как полузащитник.

Давид Сильва («Манчестер Сити») - как и многие его соотечественники вписали себя в историю АПЛ и сегодняшнюю «Манчестера Сити», футболист играет универсальную роль в команде, и представляет собой ключевое звено клуба, вместе с «горожанами» в прошлом году выиграл внутренний требл, и при любом тренере всегда был важным игроком на поле, и имеет железное место в основе.

Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэм») - французский полузащитник прибыл в АПЛ в 95 году в команду тренировавшую тогда Киганом, и был не отъемлемой частью успеха «сорок», которые в те времена соперничали с МЮ за титул в АПЛ . Но у них получилось занять лишь вторые места два года подряд. Бесспорно то, что когда Жинола находится на поле и владеет мячом, его следует называть не иначе, как кудесник и творец. После он перебрался в «шпоры», где отыграл несколько лет, а в 1999 году был признан лучший футболист АПЛ по опросу Ассоциации профессиональных футболистов, и помог выиграть кубок лиги,затем была и «Астон Вилла».

Нападающие.

Дэннис Бергкамп («Арсенал») - нелетучий голландец. Деннис был одаренным игроком, техничным, футболист одного касания, его навыки обращения с мячом стоят на самом высоком уровне, посмотрите нарезку его лучших голов, и вы поймете, кто является ключевой фигурой Арсенала, и если есть целая эпоха от Райта до Анри в нападении, то это безусловно Бергкамп. Именно с его приходом Канониры в 98-ом году завоевали свой первый из трех титулов в АПЛ . Был неотъемлемой частью непобедимой команды в истории АПЛ , и в истории «пушкарей» в 2004 году, а также дошел и до финала кубка УЕФА 2000-ом, и до финала ЛЧ 2006.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - совсем недавно аргентинец побил рекорд по хет-трикам в истории АПЛ обойдя великого Алана Ширера. Ключевая фигура современного «Ман Сити» завоевав кучу трофеев, один из лучших действующих нападающих лиги, который может побить и рекорд Ширера по голам в истории АПЛ , и возможно у него это получиться.

Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед) - именно он та фигура, благодаря которой началась славная эпоха побед «Манчестер Юнайтеда» и выигранных титулов сэром Алексом Фергюсоном. Гениальный футболист, и лучший иностранный игрок в первом десятилетии лиги.

Тренер:

Хосеп Гвардиола - один из самых титулованных тренеров современности, изобретатель своего неповторимого стиля тики-таки. Сегодня входит в пятерку лучших тренеров за вс историю с момента основания УЕФА в 54 году. Все свои команды он доводит до совершенства, и они собирают кучу трофеев. В прошлом сезоне они выиграли внутренний требл, а также еще и супекубок Англии, полное доминирование в АПЛ , такого никому, и не снилось, даже Арсену Венгеру с его непобедимой командой 2004 года, да и сегодня Клопп может о таком лишь мечтать.

Вот как-то так и получилась сборная лучших по моему мнению иностранных игроков. А каков ваш выбор?



