Первое восхождение

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Барселоне» Йохана Кройфа. Новая глава посвящена сезону 1991/92.

В 1991 году «Барселона» наконец-то порадовала своих болельщиков, выиграв чемпионат Испании. Главный тренер Йохан Кройф заплатил за эту победу своим здоровьем – за два месяца до финиша он перенёс инфаркт, и команда доигрывала сезон под командованием Карлеса Решака.

Кройф успешно преодолел недуг, избавился от неумеренного курения (но никотин всё же его догнал и погубил) и с новыми силами включился готовить команду к новому сезону. «Барселоне» предстояли не только битвы на домашних фронтах. «Сине-гранатовые» получили возможность сыграть в Кубке чемпионов, а стало быть и выиграть его впервые в истории. Этим шансом нужно было воспользоваться.

На этот раз изменений в составе было немного. Хулио Альберто завершил выступления, Луис Рекарте уехал в Ла-Корунью и укрепил состав «Депортиво», а Мигель Солер стал футболистом «Атлетико». Из Мадрида в обмен перешёл другой защитник - Хуан Карлос Родригес. Двух футболистов – защитника Серхи Лопеса и полузащитника Себастьяна Эрреру отдали «Мальорке» в обмен на игрока обороны Мигеля Надаля. Четвёртым легионером «Барсы» стал соотечественник главного тренера - Рихард Витчхе из «Аякса», способный усилить среднюю линию. Из «Логроньоса» вернулся защитник Кристобаль.

В воротах по-прежнему были незыблемы позиции Андони Субисарреты. В запасе – Карлес Бускетс, третий вратарь – Хесус Ангой. Правый защитник - Альберт Феррер, левый - Хуан Карлос. В центре обороны напарником Рональда Кумана был либо Мигель Надаль, либо Нандо. Запасные - Кристобаль, Рикардо Хесус Серна и постаревший Хосе Рамон Алешанко. Хосеп Гвардиола застолбил за собой место в опорной зоне. Справа - Хосе Бакеро, слева - Гильермо Амор (обоих мог заменить Эйсебио Сакристайн), атакующий полузащитник - Микаэль Лаудруп. Запасные - Рихард Витчхе и Урбано Ортега. В нападении - Христо Стоичков, ставший любимцем «Камп Ноу». Второго нападающего играл либо Айтор «Чики» Бегиристайн, либо Хон Гойкоэчеа. Хулио Салинас попустил полсезона из-за травмы. Был ещё и Антонио Пинилья.

Сезон начинался в последний день лета домашним матчем с «Реалом Сосьедад». Стоичков забил в первом тайме, Куман незадолго до конца с пенальти закрепил успех чемпиона. Но уже во втором туре с «Барсой» произошла небольшая катастрофа. «Севилья» к перерыву отправила три мяча в ворота Суби, два из которых пришлось на долю Ивана Саморано. Во втором тайме гости несколько смягчили проигрыш, но спасти игру не смогли и проиграли 2:4. Зато в третьем туре была добыта победа над «Сарагосой» 3:1.

В Кубке чемпионов «Барсе» достался последний чемпион ГДР - ростокская «Ганза», включённая в состав западногерманской Бундеслиги. На «Камп Ноу» хозяева не испытали особых затруднений. Лаудруп сделал дубль, а Гойкоэчеа подвёл черту – 3:0. Полдела было сделано.

А потом последовал спад - три поражения подряд. От проигрыша «Ганзе» с результатом 0:1 барселонцам было ни холодно, ни жарко. А вот два раза по 1:2 – в Хихионе и дома с «Овьедо» были весьма некстати. Команда Кройфа вдруг оказалась на не совсем свойственном для себя десятом месте. «Реал» и «Атлетико» шли впереди со стопроцентными результатами. Но прошло только пять туров.

Пришла пора решать судьбу Суперкубка Испании. В первом матче, проходившем на «Висенте Кальдерон», каталонцы выиграли благодаря голу Амора. «Барса» задержалась в столице, так как следующей в календаре значилась встреча с «Реалом». От первого Эль-Класико зависело, какими будут контуры сезона. «Сливочные» очень хотели выиграть, но гола Роберта Просинечки оказалось мало. Во втором тайме мадридцы нарушили правила в собственной штрафной. Пенальти в исполнении Кумана были приговором. Мирный исход на «Сантьяго Бернабеу» оказался на руку «Атлетико», выигравшему шестую встречу на старте.

«Барселоне» предстояло сыграть в 1/8 финала Кубка чемпионов. Формула главного клубного турнира Европы претерпела изменения. Прошедшие в одну восьмую клубы образовывали две группы по четыре команды в каждой, а затем определяли финалистов. Экспериментальный сезон. Ещё не Лига чемпионов, но уже не совсем традиционный формат. Это облегчало и осложняло задачу одновременно.

Но сначала нужно было пройти других немцев, на этот раз западных, а именно - «Кайзерслаутерн». «Чики» Бегиристайн забил на «Камп Ноу» по мячу в каждом из таймов, чем создал хороший задел перед поездкой в Германию. А в промежутке нужно было многое успеть. Например, дважды встретиться дома с «Атлетико» – в Ла Лиге и Суперкубке. Гол Стоичкова принёс «Барсе» два очка, а заодно и остановил победное шествие «матрасников». Для выигрыша Суперкубка хватило ничьей 1:1. Первый трофей из четырёх возможных был взят. Но потом последовала ничья с «Логроньосом» 2:2. На этот раз ситуацией воспользовался «Реал», выскочивший вперёд. «Барса» шла только седьмой.

Очень тяжёлым выдался ответный матч с «Кайзерслаутерном». «Красные черти» забили один мяч, второй, третий. За минуту до конца основного времени они вели 3:0 и уже видели себя в групповом турнире. Но Бакеро своим голом перевернул сценарий с ног на голову. Счёт 3:1 уже устроил «Барселону». «Барса» попала в группу В, где её соперниками оказали «Бенфика», киевское «Динамо» и пражская «Спарта».

Перед матчем с чемпионами единой ещё Чехословакии «Барселона» принялась поправлять дела домашние. Обыграла «Осасуну» 2:0, «Депортиво» в гостях 4:0 и «Валенсию» 3:1. Но эти три победы позволили подняться лишь на две ступеньки – на пятое место. Отставание от «Реала» составляло 7 очков, что было очень много.

«Спарта» дала бой в Барселоне и уступила с почётным счётом 2:3. Во многом сломал игру «сине-гранатовых» Гильермо Амор. Забил первый мяч на 16-й минуте, а на 17-й схлопотал красную карточку. Десять барселонцев обыграли одиннадцать чехов.

В чемпионате Испании после ничьей с «Альбасете» и фееричной победы над «Тенерифе» 5:3 «Барса» вышла на третье место. Но отставание от «Реала» выросло до восьми очков. В Лиге чемпионов - 0:0 в Лиссабоне. И перерыв до весны.

«Реал» потерпел первое поражение только в 16-м туре. «Атлетико» постарался, выиграл 2:0 на «Висенте Кальдерон». «Барселона» в пяти очках от лидера. Сначала третья, потом, после осечки «матрасников» в Логроньо, – вторая. «Валенсия» притормозила «королевский клуб», и вот уже минус три. Так и закончили первый круг. Согласитесь, три очка - это не восемь. Можно догнать.

В Кубке короля команда Кройфа закончила поход в одной восьмой. Проиграла «Валенсии» на «Месталье» 0:2, на «Камп Ноу» выиграла 4:2. В формате еврокубков дальше бы пошла «Валенсия». Но Кубок Испании имеет собственный регламент. Тут голы, забитые в гостях, не дают выгоды. Поэтому было назначено дополнительное время, потом серия пенальти, в которой Los Ches оказались удачливей 5:4.

В чемпионате же «Реал» захромал – проиграл «Вальядолиду», через тур - «Севилье». «Барселона» тоже вернулась ни с чем из Сан-Себастьяна, но всё же была более успешной в феврале. Разрыв сократился до одного очка. Завершился перерыв в Лиге чемпионов. «Сине-гранатовые» посетили славный город Киев, где Стоичков с Салинасом забили по мячу. С корабля и на бал. Точнее - на ответный матч с «Реалом». Победа выводила бы «сине-гранатовых» на первое место. Но те же 1:1, что и в первом круге. На гол Рональда Кумана возразил Фернандо Йерро. Каждый из соперников остался на своей позиции.

А потом добро пожаловать в Мадрид. «Атлетико» за счёт дубля Маноло вел 2:0 и предвкушал победу. Но Надаль и Бакеро лишили столичную публику праздника - 2:2. «Реал» же проиграл «Логроньосу», и в таблице установилось двоевластие. По 37 очков.

С киевлянами «сине-гранатовые» дома расправились 3:0, чем укрепили своё лидерство в группе. Финал Кубка чемпионов становился всё ближе и ближе. В чемпионате «Реал» снова выскочил вперёд. Пусть на одно очко, но вперёд.

«Спарта» всё же осложнила «Барселоне» жизнь. Взяла и выиграла в Праге. Перед последним туром у «Барсы» – 7 очков, у пражан - 6. Чемпион Испании завершал турнир дома с «Бенфикой», чехословакам предстояло сыграть в Киеве. «Валенсия» второй раз за сезон подложила свинью, за восемь туров до финиша «Реал» был впереди на два очка.

Выиграла «Барселона» у «Бенфики». Стоичков и Бакеро не стали тянуть с голами, забили по мячу в первые 23 минуты. Бриту вскоре один гол отыграл. Концовка выдалась нервной, но в протокол был внесён результат 2:1. А это означало, что команда Кройфа шагнула в финал. Вторым финалистом стала «Сампдория», таким образом повторился состав финала Кубка Кубков трёхлетней давности. До решающего матча на «Уэмбли» оставался целый месяц, а стало быть можно было сражаться с «Реалом» за чемпионскую корону.

«Барса» разнесла дома «Альбасете» 7:1. Стоичков забил четыре гола. «Реал» ответил семью безответными мячами в ворота «Эспаньола». Достижение Стоичкова повторил Йерро. 46 очков у мадридцев, 44 – у барселонцев. «Реал Сосьедад» и «Реал» забили по два мяча. Но «сине-гранатовые» не воспользовались ситуацией и проиграли на Канарах «Тенерифе». Уже плюс три очка отрыва. А потом после ничьей команды Кройфа с «Бургосом» и все четыре.

Но скромный «Овьедо», который официально тоже «Реал», взял да обыграл именитых одноклубников. А «Барселона» взяла два очка в Кадисе. Снова претендентов на титул разделяло два очка. До финиша четыре тура. Не изменилась ситуация и через неделю. Близился финал Кубка чемпионов.

Тяжёлая, изнурительная игра в Лондоне. Полтора часа игрового времени не принесли успеха ни одной из сторон. Соперникам пришлось задержаться на газоне «Уэмбли» ещё на полчаса. И вот на седьмой минуте второго из дополнительных таймов в сторону ворот «Сампа» был назначен штрафной за снос Эйсебио. Рональд Куман пробил в обвод стенки в притирку со штангой. Напрасно прыгал Джанлука Пальюка. Спасти чемпионов Италии он уже не мог. Так Куман забил важнейший из своих ста с лишним голов. Символично, что «Барса» играла в финале в запасной оранжевой форме под руководством голландского тренера. И победный гол забил тоже голландец. Впервые в истории «Барселона» выиграла Кубок чемпионов.

После такого грандиозного успеха «Барса» могла бы проиграть «Реалу» чемпионскую гонку. Никто бы её в этом не упрекнул. Но после европейского триумфа у футболистов словно выросли крылья. Шесть безответных мячей положили в ворота «Вальядолида», причём в гостях. А «Реал» притормозил в Памплоне – 1:1. Одно очко составляло преимущество «сливочных». До финиша два тура.

«Барселона» не заметила сопротивления соседей из «Эспаньола» – 4:0. «Реал» удержал победу над «Валенсией» 2:1. Судьба чемпионского титула решалась в последний день. «Тенерифе», скромный клуб с Канарских островов, - вот кто рассудил двух грандов. 2:0 вёл «Реал» после ударов Фернандо Йерро и Георге Хаджи. Забей мадридцы третий гол своему бывшему вратарю Агустину и всё, победа. Не забили. А островитяне отыграли один мяч до перерыва, а во втором тайме дважды заставили капитулировать Пако Буйо – 3:2. А Христо Стоичков оформил дубль в ворота «Атлетика» – 2:0. Так «Барселона» в первый раз за весь сезон возглавила таблицу. И осталась первой. Потому что чемпионат кончился столь драматичной развязкой.