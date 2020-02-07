Реинкарнация Далина

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сегодня, 19:01

«Соккер.ру» знакомит читателей с нападающим «Реал Сосьедад» Александером Исаком.

Мадридский «Реал» завершил свой поход за Кубком короля, проиграв дома одноклубникам из Сан-Себастьяна со счётом 3:4. Три из четырёх мячей в ворота мадридцев положили юные скандинавы - норвежец Мартин Эдегор и швед Александер Исак. Не чужие люди для «Сантьяго Бернабеу». Первого «Реал» в своё время купил, выиграв весьма представительный конкурс. Второго скауты «королевского клуба» вели несколько лет, но до покупки не дошло. Вот два молодых игрока и напомнили «Реалу» о своём существовании.

Александер Исак заявил о себе ещё шестнадцатилетним, когда вышел в составе АИКа и сразу же забил. Потом ещё вышел и забил. И сразу посыпались авансы, сравнения. Наследником Златана Ибрагимовича Александера не называли, уж слишком разные они и внешне, и по манере игры. Зато вспоминали Мартина Далина, который до выхода на сцену Златана считался сильнейшим нападающим Швеции второй половины ХХ века.

Отдалённое сходство имелось. И внешнее, и по манере игры. Скоростной, с хорошим контролем мяча и сильным ударом. Но эти характеристики подошли бы не только Далину, но любому другому сильному нападающему. Мартин никогда не играл за АИК , у себя на родине он выступал за «Мальме». Видеть игру «оригинала» его копия могла только в видеороликах. Александер родился 21 сентября 1999 года. Когда измученный травмами Далин собирался уходить из «Гамбурга», да и из футбола вообще. Внешнее сходство? Весьма отдалённое. Оба темнокожие, рослые, плечистые. Александр заметно крупнее - 190 сантиметров против 184. И такая деталь. Своей не самой типичной для скандинава внешностью Мартин Далин обязан своему отцу - музыканту из Венесуэлы. Александер Исак - сын мигрантов из Эритреи, - страны, расположенной на Африканском роге, не так давно отделившейся от Эфиопии. Если их поставить рядом, то ничего общего. Но журналисты любят допускать некие условности, поэтому изрядно притянутое прозвище «новый Далин» худо-бедно приклеилось к молодому шведскому нападающему.

Но чтобы стать вторым Далином мало быть похожим на знаменитого футболиста. И мало ярко блеснуть в чемпионате Швеции. Мартин Далин был не только хорош в домашнем чемпионате (а уровень шведского первенства в конце 80-х и начале 90-х был заметно выше), но и доказал свою состоятельность в Бундеслиге. Мартин успешно играл за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Звёздный час Далина - чемпионат мира 1994 года пришёлся как раз на то время выступлений шведа за «Боруссию». И хотя в середине 90-х «жеребцы» были не те, что раньше, темнокожий скандинав считался видной фигурой в Бундеслиге. Вот и Александеру, сильно смотревшемуся в шведской лиге, нужно было проявить себя в элитном первенстве.

И Исак ушёл в «Боруссию». Правда, не в мёнхенгладбахскую, а в дортмундскую. У 18-летнего футболиста был выбор. Его звали в мадридский «Реал». Но Александер посчитал, что в «королевский клуб» ему рановато. Во многом пример Андерса Эдегора, не сумевшего заиграть на «Сантьяго Бернабеу», остановил. «Боруссия» же выглядела вполне подходящим вариантом для стартовой площадки. Конечно, были и те, кто советовал Исаку не спешить с отъездом, поиграть ещё пару лет в Стокгольме, возмужать, а потом уже паковать чемоданы. Но Александер дал своё согласие на переход. АИК получил свои девять миллионов.

Но на новом месте Александер заиграть не смог. Проиграл конкуренцию и нынешнему спартаковцу Андре Шюррле, и динамовцу Максимиллиану Филиппу. Вышел на замену, потерялся на поле и сел в запас. Посидел, снова получил шанс проявить себя и снова им не воспользовался. А у «Боруссии» были иные дела помимо раскрутки молодого шведского футболиста. Во втором составе дортмундской команды Александер тоже как-то быстро скис. В «Реале», наверное, тихонько радовались, что не купили шведа. А может и вообще не вспоминали. В поле зрения «королевского клуба» находится не один десяток юных дарований. Одним больше, одним меньше.

Исак повторял во многом путь Эдегора. Разве что шума вокруг персоны шведа было меньше. И неизвестно, как бы сложились карьеры двух молодых игроков, не попади они в Голландию. Мартин получил столь нужную игровую практику в «Херенвене». Нельзя сказать, что подтвердил репутацию вундеркинда, но лишним не был. В «Витессе» же, получив доверие Леонида Слуцкого, норвежец заметно расцвёл. И получил второй шанс заиграть в Ла Лиге. Пусть не в мадридском «Реале», но в весьма приличной команде, которой является «Реал Сосьедад». Баски брали Мартина как игрока основы. И не ошиблись. Эдегор стал одним из лидеров сан-себастьянцев.

Но вернёмся к Исаку. Год назад «Виллем II» вытащил из Дортмунда совсем заскучавшего Александера. И как же расцвёл швед в Тилбурге. Тринадцать голов в шестнадцати встречах. Двенадцать мячей в двенадцати стартовых встречах - рекорд для иностранных футболистов в Эредевизие.

И действительно в ряде матчей он напоминал знаменитого Мартина Далина. И в сборной Швеции вспомнили о существовании Исака, стали приглашать в сборную. И в том, что шведы будут среди участников чемпионата Европы, есть и заслуга 20-летнего темнокожего форварда.

«Боруссия» не стала удерживать Исака у себя. После того, как Александр отслужил положенный арендой год в Тилбурге и вернулся домой, дортмундцы продали шведа в «Реал Сосьедад» за 8 миллионов евро. Александер хорошо проявил себя в новом клубе во время предсезонке, но в первом круге выходил только на замены.

Исаку помог интерес нескольких английских клубов к центральному нападающему Виллиану Жозе. В какой-то момент у бразильца закружилась голова, и он уже видел себя в «Тоттенхэме». Тут-то тренер Иманол Альгуасил и бросил в бой шведского футболиста. Александер отплатил за доверие несколькими голами. И в чемпионате, и в Кубке. В январских матчах Исак был едва ли не лучшим в составе баскской команды. Февраль тоже хорошо начался. Гол «Леганесу», парочка «Реалу». Напомнил Александер мадридцам о давнем интересе, который только остался интересом. А заодно заставил задуматься. А может он и есть тот самый футболист, который должен прийти на смену Кариму Бензема.

Станет ли Исак вторым Далином? Пусть лучше остаётся первым Исаком и займёт место в числе выдающихся шведских нападающих рядом с Мартином. Далин возражать не будет.