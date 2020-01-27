Шкурин опережает Месси в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг лидеров гонки за «Золотую бутсу».
Итоговый балл получается путем умножения числа забитых мячей футболистом на коэффициент чемпионата. Коэффициентов всего три: «2» для первых пяти первенств из таблицы коэффициентов УЕФА, «1.5» для мест с 6-го по 21-е и «1» для всех остальных турниров. В случае если игроки набирают одинаковое число очков, места в рейтинге ранжируются по среднему числу голов на матч.
1. Чиро Иммобиле («Лацио»), 23 гола × коэффициент 2.0 = 46 очков
2. Роберт Левандовски («Бавария»), 21×2.0 = 42
3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), 20×2.0 = 40
4. Криштиану Роналду («Ювентус»), 17 × 2.0 = 34
5. Джейми Варди («Лестер»), 17 × 2.0 = 34
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), 16 × 2.0 = 32
7. Эрик Сорга («Флора»), 31 × 1.0 = 31
8. Илья Шкурин (ЦСКА и «Энергетик-БГУ»), 19 × 1.5 = 28.5
9. Лионель Месси («Барселона»), 14 × 2.0 = 28
10. Виссам Бен-Йеддер («Монако»), 14 × 2.0 = 28
11. Ромелу Лукаку («Интер»), 14 × 2.0 = 28
12. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), 14 × 2.0 = 28
13. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 14 × 2.0 = 28
14. Дэнни Ингс («Саутгемптон»), 14 × 2.0 = 28