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Шкурин опережает Месси в гонке за «Золотую бутсу»

сегодня, 13:23

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг лидеров гонки за «Золотую бутсу».

Итоговый балл получается путем умножения числа забитых мячей футболистом на коэффициент чемпионата. Коэффициентов всего три: «2» для первых пяти первенств из таблицы коэффициентов УЕФА, «1.5» для мест с 6-го по 21-е и «1» для всех остальных турниров. В случае если игроки набирают одинаковое число очков, места в рейтинге ранжируются по среднему числу голов на матч.

1. Чиро Иммобиле («Лацио»), 23 гола × коэффициент 2.0 = 46 очков

2. Роберт Левандовски («Бавария»), 21×2.0 = 42

3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), 20×2.0 = 40

4. Криштиану Роналду («Ювентус»), 17 × 2.0 = 34

5. Джейми Варди («Лестер»), 17 × 2.0 = 34

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), 16 × 2.0 = 32

7. Эрик Сорга («Флора»), 31 × 1.0 = 31

8. Илья Шкурин (ЦСКА и «Энергетик-БГУ»), 19 × 1.5 = 28.5

9. Лионель Месси («Барселона»), 14 × 2.0 = 28

10. Виссам Бен-Йеддер («Монако»), 14 × 2.0 = 28

11. Ромелу Лукаку («Интер»), 14 × 2.0 = 28

12. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), 14 × 2.0 = 28

13. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 14 × 2.0 = 28

14. Дэнни Ингс («Саутгемптон»), 14 × 2.0 = 28

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 13:29
Лео, возможно, об этом даже и не знает, но Варди и Агуэро, скорее всего, тревожно поднапряглись от такого преследования..:))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:26
Он и Роналду опережал неделю назад, просто сейчас в РПЛ нет официальных матчей, а так бы может шел сейчас вровень с Чиро Иммобиле))
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:25
О как.
Boytser
Boytser
сегодня в 13:24
Чушь какая-то.
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