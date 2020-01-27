Шкурин опережает Месси в гонке за «Золотую бутсу»

сегодня, 13:23

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг лидеров гонки за «Золотую бутсу».

Итоговый балл получается путем умножения числа забитых мячей футболистом на коэффициент чемпионата. Коэффициентов всего три: «2» для первых пяти первенств из таблицы коэффициентов УЕФА , «1.5» для мест с 6-го по 21-е и «1» для всех остальных турниров. В случае если игроки набирают одинаковое число очков, места в рейтинге ранжируются по среднему числу голов на матч.

1. («Лацио»), 23 гола × коэффициент 2.0 = 46 очков

2. («Бавария»), 21×2.0 = 42

3. («РБ Лейпциг»), 20×2.0 = 40

4. («Ювентус»), 17 × 2.0 = 34

5. («Лестер»), 17 × 2.0 = 34

6. («Манчестер Сити»), 16 × 2.0 = 32

7. («Флора»), 31 × 1.0 = 31

8. ( ЦСКА и «Энергетик-БГУ»), 19 × 1.5 = 28.5

9. («Барселона»), 14 × 2.0 = 28

10. («Монако»), 14 × 2.0 = 28

11. («Интер»), 14 × 2.0 = 28

12. («Арсенал»), 14 × 2.0 = 28

13. («Манчестер Юнайтед»), 14 × 2.0 = 28

14. («Саутгемптон»), 14 × 2.0 = 28