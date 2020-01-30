Вратари на экспорт

сегодня, 15:10

«Соккер.ру» рассказывает о немецких голкиперах, выступающих за пределами Бундеслиги.

Материал о Лорисе Кариусе, чья зарубежная карьера складывается неудачно, вызвал живой отклик у читателей. Были просьбы привести более успешные примеры выступления германских вратарей на чужбине. Охотно их выполняем. Первая часть материала посвящена современным стражам ворот. Во второй будут представлены немецкие голкиперы, игравшие за пределами своей страны в былые годы.

Марк-Андре Тер Штеген. 27 лет. «Барселона»

Ни у кого нет вопросов, почему страж ворот «Барсы» – первый в этом списке? На сегодняшний день, Марк – сильнейший немецкий вратарь, играющий за пределами Германии. А может, и сильнейший из немецких голкиперов вообще. А может, и не только среди немецких. Тер Штеген превосходно защищает ворота «сине-гранатовых», да и в сборной он выглядит убедительнее Ману Нойера. Хотя когда-то дебют Тер Штегена в воротах Манншафт был кошмарным – пять пропущенных мячей в игре со швейцарцами, да и в «Барселоне» пришедший из мёнхенгладбахской «Боруссии» голкипер два года сидел на лавке и смотрел за игрой Клаудио Браво.

Сейчас всё изменилось. Тер Штеген считается одним из лучших вратарей мира. Марк – бесспорный первый номер «Барселоны», да и в сборной Германии, скорее всего, станет таковым.

Бернд Лено. 27 лет. «Арсенал»

Бернд довольно безболезненно перешёл из «Байера» в «Арсенал», где в течение нескольких месяцев смог потеснить Петра Чеха. «Канониры» играют так себе, но вряд ли в этом виноват Лено. К его игре претензий меньше всего. Другое дело, что другой немец – Йенс Леманн смотрелся в воротах «Арсенала» куда роскошнее. Так и команда была другой.

Бернд, будучи сыном выходцев из СССР , а если быть точным – из Анапы, при желании мог играть и за сборную России. Но такого желания у него не обнаружилось, и он защищает ворота сборной Германии. Защищает – громко сказано. Всего 6 встреч. На Кубке конфедераций Лено получил свой шанс и не воспользовался им. Поэтому он только третий в очереди – после Нойера и Тер Штегена.

Ральф Ферманн. 31 год. «Норвич»

На протяжении шести лет Ральф был основным вратарём «Шальке», дослужился до капитана. Но в прошлом, провальном для «горняков» сезоне Ферманн уступил пост номер один Александеру Нюбелю. Не желая сидеть в запасе, уроженец ГДР отправился в аренду в «Норвич». Где также не играет. Всего один матч в основном составе слабейшего клуба Премьер-Лиги. Не исключено, что Ральф вернётся в «Шальке», причём уже скоро. После того как Нюбель собрался в «Баварию», в Гельзенкирхене снова возникла потребность в страже ворот. Не факт, что Ферманн снова станет основным, на эту роль наигрывается Маркус Шуберт. Но лучше сидеть на лавочке дома, в одном из сильнейших клубов Бундеслиги, чем страдать от безделья в слабейшем клубе чемпионата Англии.

Лорис Кариус. 26 лет. «Бешикташ»

У себя на родине Лорис вполне прилично играл за «Майнц», за что и был приглашён в «Ливерпуль». Изначально Юрген Клопп хотел видеть в команде рыжеволосого Тимо Хорна из «Кёльна», но согласился и на Кариуса. Тем более что в юности Лорис получал футбольное образование в «Манчестер Сити». Но в Англии дела у немца пошли без особого блеска. Основным вратарём он стал, однако игра Кариуса вызывала нарекания. Это было до финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, когда грубые ошибки Лориса обернулись проигрышем «Реалу».

Кариус не только подвергся обструкции, он стал получать угрозы и нехорошие пожелания. «Ливерпуль» тем временем приобрёл бразильского немца Алиссона Бекера и перестал нуждаться в услугах Кариуса. Лорис был отдан в двухгодичную аренду в турецкий «Бешикташ». Но и там ему нет житья от фанатов. Виной тому грубые ошибки немца, приведшие к неудачам в Суперлиге, вылету из Кубка Турции и отставке тренера Абдуллы Авджи. «Соккер.ру» подробно рассказывал о ситуации вокруг Кариуса.

Ларс Уннершталь. 29 лет. ПСВ

В далёком уже сезоне-2011/12 воспитанник «Шальке» успешно заменил в воротах травмированного Ферманна. Ларс справился с неожиданно свалившейся на него ролью основного вратаря. Но во втором сезоне Ларса словно подменили. Несколько грубых ошибок стоили ему потерей места в основе. Да и отношения с болельщиками были испорчены.

Уннершталю не удалось заиграть ни в швейцарском «Арау», ни в «Фортуне». Только отъезд в Голландию реанимировал его карьеру. Два года в воротах не самого сильного «Венло» помогли Ларсу брести уверенность в своих силах и наконец-то раскрыться. Летом Уннершталь ушёл в ПСВ . Этот шаг был оценён неоднозначно. Ведь ворота брабантцев находились в ведение Йеруна Зута, игрока сборной Голландии. Ларс просидел старт чемпионата на лавочке, но осенью занял пост номер один и теперь его никому не отдаёт. Зут признал, что проиграл конкуренцию немцу. Подтверждение тому – аренда Йеруна в «Утрехте». А Ларс такими темпами может попасть на заметку Йоахиму Лёву. Если вдруг остальных вратарей сборной постигнут какие-то неприятности.

Тимон Велленройтер. 24 года. «Виллем II»

Успешное выступление «Виллема Второго» в текущем первенстве было бы немыслимо без отличной игры Велленройтера на последнем рубеже. Бывший вратарь немецкой молодёжки долго искал свою команду, пока не обрёл счастье в Тилбурге. Тимон в неполные двадцать успел сыграть около десятка встреч в основе «Шальке», стал самым юным немецким вратарём в Лиге чемпионов. Но после очередного выздоровления Ферманна Велленройтер плотно присел на лавочку.

Но смотреть за игрой Ферманна Тимону было неинтересно. Поэтому он покинул Гельзенкирхен и отправился искать применение своим силам. Очутился аж в Пальме-де-Мальорке, где отыграл сезон в воротах местного клуба. Но «Мальорка» не стала продлевать аренду молодого немца.

Контракт с «Шальке» истёк, Велленройтер получил вольную и уехал в Нидерланды. Где устроился в «королевскую гвардию» – прозвище «Виллема II». В первом сезоне Тимо пропускал довольно много, часто ошибался, но вытащил брабантцев в финал Кубка, отбив три пенальти в послематчевой серии. В нынешнем чемпионате Велленройтер выглядит более чем прилично. Вряд ли ему стоит рассчитывать на приглашение в сборную, но перейти в более именитый клуб вполне по силам.

Торстен Киршбаум. 32 года. «Венло»

После того как Ларс Уннершталль отбыл в Эйндховен, «Венло» пригласил другого немца – довольно опытного баварца Торстена Киршбаума. К своим 32 годам Торстен много где побывал, даже в столице Лихтенштейна. Где-то играл в основе – в «Энерги», «Нюрнберге», немножко в «Хоффенхайме». Где-то больше сидел в запасе – в «Штутгарте» и «Байере». Конечно, Киршбаум – далеко не Уннершталль. «Венло» много пропускает, едва ли не больше всех в Эредивизие. Но в недавнем матче с ПСВ Торстен выглядел превосходно и помог своей команде заработать очко в игре с одним из грандов.

Янис Бласвих. 28 лет. «Хераклес»

Не самый известный у себя на родине футболист. В мёнхенгладбахской «Боруссии», воспитанником которой Янис является, поиграть не довелось. Провёл по сезону в дрезденском «Динамо» и «Ганзе», а потом проследовал в «Хераклес». В Алмело хорошо помнят, как героически защищал ворота другой немец – Мартин Пикенхаген, поэтому и пригласили его соотечественника. И пока Янис не разочаровал. Особенно в текущем сезоне. Пропускает Бласвих немало, но оборона «Геракла» прочностью не отличается. Но и выручает – будь здоров.

Александр Вальке. 36 лет. «Ред Булл Зальцбург»

Воспитанник «Вердера» так и не сыграл за родной клуб. Зато был востребован во «Фрайбурге» и «Ганзе». Но лучшие свои годы Вальке провёл в Зальцбурге, где до недавних пор был основным стражем ворот и носил капитанскую повязку. Семикратный чемпион Австрии и шестикратный обладатель Кубка страны, достойно защищавший ворота «красных быков» в еврокубках. Затем Александр спокойно передал ворота в ведение Чичана Станковича. Сам же остался в клубе и готов помочь в сложный момент.

Марвин Швебе. 24 года. «Брондбю»

Воспитанник франкфуртского «Айнтрахта» не дождался дебюта в родном клубе. И за основу «Хоффенхайма» вратарю молодёжки поиграть не довелось. Уходил в аренду в «Оснабрюк», затем в дрезденское «Динамо». А потом уехал в Данию, где обосновался в «Брондбю» и стал одним из лучших вратарей датской лиги. «Брондбю» предложил Швебе новый контракт, но Марвин пока не принял окончательное решение.

Себастьян Милиц. 30 лет. «Сённерйюск»

Себастьян на протяжении нескольких лет был дублёром Тима Визе в «Вердере», потом, после ухода напарника в «Хоффенхайм», пробовался в роли основного. Хватило на полтора сезона. Потом Милиц проиграл борьбу за место в воротах Рафаэлю Вольфу.

Заиграть во «Фрайбурге» не получилось, зато Себастьян пригодился «Гройтер Фюрт». А уже оттуда он уехал в датский клуб с труднопроизносимым названием, где играет по сей день.

Мариус Мюллер. 26 лет. «Люцерн»

Воспитанник «Кайзерслаутерна» пробовался в «РБ Лейпциг», но так и не сыграл. Вернулся в свой именитый, но слабенький ныне клуб. А потом уехал в Швейцарию, где нашёл применение своим силам в «Люцерне».

Одиссеас Влаходимос. 25 лет. «Бенфика»

Кто-то воскликнет: «Постойте – он же грек». Да, грек, но родился и вырос в Германии, был вратарём юношеской сборной. Одиссеас, которому «Соккер.ру» посвятил целую статью, довольно долго не соглашался играть за сорную своей исторической родины. Рассчитывал, что его дар будет востребован в Германии. Но потом понял, что можно и не дождаться и принял приглашение греческой федерации футбола.