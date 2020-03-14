«Зенит» — «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1584167748

сегодня, 09:35

В поединке 22-го тура РПЛ «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет «Урал». Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на этот матч.

«Зенит»

Команда Сергея Семака после зимней паузы еще не побеждала в российской Премьер-лиге. Домашние поединки лидера чемпионата с «Локомотивом» и «Уфой» завершились без голов. Потери очков питерцами позволили «Краснодару» сократить отставание от действующего чемпиона до семи зачетных пунктов.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» проиграл только дважды, добыв четырнадцать побед, и пять раз сыграв вничью.

«Урал»

В активе «Урала» после 21 сыгранного тура 25 набранных очков и 9 позиция в турнирной таблице чемпионата России. Выйдя из отпуска команда отобрала очки у ЦСКА в Москве (1:1), а в прошлом туре уступила в гостях «Сочи» (0:2).

Последняя победа «Урала» дотирована декабрьским матчем против «Крыльев Советов» в Самаре (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» — 1.200

Ничья – 6.580

Победит «Урал» — 17.570

Статистика

«Зенит» выиграл 4 предыдущих поединка против «Урала».

В 3 из 5 последних домашних матчах «Зенита» в РПЛ фиксировался ничейный результат.

фиксировался ничейный результат. «Урал» проиграл только 1 из 5 последних выездных поединков в чемпионате России.

Прогноз

«Зенит» после зимней паузы откровенно не впечатляет. У команды Сергея Семака не клеится игра в атаке, что подтверждает отсутствие забитых голов, даже на домашней арене. «Урал» в этой встрече попытается сыграть в свой футбол, с оглядкой на собственную оборону.