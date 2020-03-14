«Зенит» — «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В поединке 22-го тура РПЛ «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет «Урал». Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на этот матч.
«Зенит»
Команда Сергея Семака после зимней паузы еще не побеждала в российской Премьер-лиге. Домашние поединки лидера чемпионата с «Локомотивом» и «Уфой» завершились без голов. Потери очков питерцами позволили «Краснодару» сократить отставание от действующего чемпиона до семи зачетных пунктов.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» проиграл только дважды, добыв четырнадцать побед, и пять раз сыграв вничью.
«Урал»
В активе «Урала» после 21 сыгранного тура 25 набранных очков и 9 позиция в турнирной таблице чемпионата России. Выйдя из отпуска команда отобрала очки у ЦСКА в Москве (1:1), а в прошлом туре уступила в гостях «Сочи» (0:2).
Последняя победа «Урала» дотирована декабрьским матчем против «Крыльев Советов» в Самаре (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» — 1.200
- Ничья – 6.580
- Победит «Урал» — 17.570
Статистика
- «Зенит» выиграл 4 предыдущих поединка против «Урала».
- В 3 из 5 последних домашних матчах «Зенита» в РПЛ фиксировался ничейный результат.
- «Урал» проиграл только 1 из 5 последних выездных поединков в чемпионате России.
Прогноз
«Зенит» после зимней паузы откровенно не впечатляет. У команды Сергея Семака не клеится игра в атаке, что подтверждает отсутствие забитых голов, даже на домашней арене. «Урал» в этой встрече попытается сыграть в свой футбол, с оглядкой на собственную оборону.
Полагаем, что если лидер РПЛ и победит в этой встрече, то не слишком крупно. В БК Pinnacle ставку на Ф2(+2) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.675.