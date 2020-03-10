«Уфа» ударила «Зенит» по больному

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вчера, 12:30

И эта команда защитит титул? «Соккер.ру» возмущен, что футболисты Семака топчутся на месте, хотя им создали идеальные условия.

Некоторые фанаты «Зенита» обозвали игру «Уфы» антифутболом? Антифутбол случается, если играют клубы равных финансовых, кадровых и других возможностей, а один из участников матча грубит и работает на вынос. Но даже тогда спрос с атакующей стороны – им отдают мяч.

Нет никакого антифутбола, если «Зенит», который в 12 раз богаче, чем «Уфа», проваливает домашний матч, причем второй подряд. Тренеру «Уфы» платят за то, чтобы команда осталась в РПЛ , и свою задачу выполняет – 4 очка в двух матчах с «Зенитом». Вчера снова проиграл Семак, а не Евсеев.

Нашлись люди, упрекающие «Уфу» за то, что она не создала сопернику комфортные условия и не атаковала после перерыва? Если в РПЛ будут только «Оренбурги» и «Сочи», то «Зенит» не научится играть разнообразно. Евсееву нужно сказать спасибо за очередной урок.

Команда с низкой результативностью

Низкой, низкой. В очередной раз убедились, что цифровое сопровождение в футболе нуждается в контексте. Числа нужно объяснять, связывать в логические цепочки, нужен анализ. «Зенит» по объему качественных моментов – первый в РПЛ . И по владению мячом в лидерах, и по точности передач, уровень лиги позволяет им играть первым номером. А соперники, вроде «Уфы», часто отдают «Зениту» мяч. Но тут важно различать объем и качество.

У команды Семака пятое место по ударам по воротам, они хуже ЦСКА . У чемпионов не так уж много точных выстрелов. А откуда у «Зенита» 37 голов в 21 матче? Забили 5 раз «Рубину», 6 раз – «Ростову», в оставшихся 19 матчах средняя результативность равна всего 1.37 гола за игру. Кроме того, из 37 мячей 20 штук – авторства пасов и ударов Дзюбы. Классический пример коллектива, у которого нет поставленной командной атаки. Есть лидер, которому успешно подпевает Азмун (7 голов и 5 ассистов). Но провал в нападении возможен и без выезда в Лиссабон.

Чемпион без позиционных атак

Успешных, разумеется. «Уфа» обезоружила Семака, почти не касаясь мяча. Евсеев показал, что «Зенит» для него – открытая книга, но настолько скучная, что ее не нужно читать до конца, чтобы понять суть. У гостей нет сил для побед над командами, которые мастеровитее, потому «Зенит» владел мячом 80 % игрового времени. Но «Уфа» спокойно играла на отбой, поскольку ее безликость стала комплиментом.

Удручает, что чемпион России может получить в четыре раза больше времени, а Беленов лишь трижды встретится с точными ударами. «Уфа» имела две попытки, была куда эффективнее. Примитивность уровня «Хетафе», только кадры слабее. Подопечные Евсеева знали, что делают, и даже промахи игроков «Зенита» вписываются в сценарий, написанный не Семаком. Сергей Богданович должен быть участником таких матчей, а он обычный зритель. Но футболисты – еще хуже.

Состав наполовину из середняков

У Ракицкого, Ивановича, который против «Уфы» не играл, Сантоса, Барриоса, Жиркова, Азмуна и Дзюбы есть определенный футбольный класс. Но даже Артем большую часть карьеры прошел под грифом «парень без таланта, но с физическими данными». В принципе, его и в «Зените» долго эксплуатировали в качестве столба для приема длинных передач. Но куда хуже, что в команде критически много людей с недоказанной эффективностью.

Круто, что в РФ каждый год падает объем продажи гомеопатических препаратов – пустышек, но по-прежнему речь о миллиардах рублей. Миллиарды рублей «Зенит» тратит на Лунева, Ерохина, Кузяева, Осорио, Шатова, Смольникова, Сутормина, Дриусси, Оздоева, Ригони или Малкома. Но где там однозначно высококлассные мастера? От половины команды часто мало толку. Проверку в лаборатории ЛЧ этот «Зенит» уже не прошел.

Компания игроков без амбиций

Семака отчасти подводит характер подопечных, хотя за моральную готовность отвечает тоже тренер. Их всегда все устраивает. Кто у «Зенита» с амбициями? Не Азмун, ведь из «Ростова» в «Боруссию» Д не уехал. Барриос не пытался сбежать прошлым летом. Дриусси остался, хотя мог уехать в Италию и цепляться за место в сборной Манчини – предлагали натурализацию. Какой футболист согласится на трансфер за 50 тысяч рублей? Профи ценит репутацию. Иванович и Ракицкий сейчас на заработках, а рвали жилы в Лондоне и Донецке.

Кокорин тоже не про амбиции, как и Дзюба. Артем должен был раздавать интервью и умолять отпустить его в «Тоттенхэм» на полгода. У «шпор» теперь травмы у Кейна, Сона и Бергвейна, Дзюба мог стать спасителем для Моуриньо. Лунев? Не профессионал и нестабилен. На весь состав у одного Караваева, наверное, есть амбиции. Не сидел под Фернандесом в ЦСКА и набирался опыта за рубежом. Но Вячеслав не того уровня игрок, чтобы всё в «Зените» изменить. А остальные — Ригони с Ерохиным. Про Малкома можно не начинать, чего ждать, если в «Барселоне» недорабатывал?

Сборище людей без фантазии

«Зенит» правильно искал плеймейкера, но использовать в этой роли Ракицкого, как вчера в концовке — смешно. В составе пустое место, причем схема «4-4-2» еще и мешает найти «десятке» место. Дайте бестолковому Малкому роль попроще – на фланге, подай-принеси, а в центре поставьте умного волка с пасом Де Брюйне – «Зенит» преобразится? Не исключено, ведь есть пример Бруну Фернандеша в МЮ . У Семака такого футболиста нет, и дефицит сказывается.

Последних пасов в атаке у «Зенита» меньше, чем у «Спартака». Москвичи молодые и неэффективные – все понятно, но петербуржцы ведь опытные чемпионы. Не то чтобы раньше трава была зеленее, но за «Зенит» играли люди со смекалкой. И такие не обязательно стоят много. Посмотрите на Еременко. Никогда не бегал больше всех, но в его каждом действии с места видна футбольная порода. А где тонкий мастер у «Зенита»? Дзюбу не предлагать, выделяется в созидании на фоне своей команды. А раньше были Широков, Зырянов, Данни. Даже Жулиано мыслил ярче, даже Кокорин в «Сочи» режет чужую защиту интереснее.

Однотипные ошибки ставят диагноз

«Зенит» не смог переиграть «Локомотив», «Ахмат» или «Уфу», которые против него использовали похожий подход, поскольку у Семака сильная команда строго для своей песочницы. По фантазии в атаке ничем не лучше «Спартака», просто одни давят массой, другие — контратакуют. А по классу «Зенит» примерно как «Краснодар» — сильный по меркам РПЛ , где атаковал во времена Классона. Но в еврокубках и против «Байера», и против «Порту» южане отбивались так же отчаянно, как «Зенит» — в Лиссабоне. Но у «быков» нет таких проблем с фантазией в атаке, а у Семака – есть.

Российская команда могла сейчас готовиться к матчам против «Ювентуса» вместо «Лиона», и если бы в таком состоянии встретили Роналду – проиграли бы оба матча. В Кубке России дошли до овертайма, в чемпионате потеряли четыре очка форы за два тура. «Зенит» не готов ни к «Уфе», ни к «Ювентусу». Дважды уступил «Лейпцигу» и был уничтожен «Бенфикой», которая не прошла донецкий «Шахтер». А худшая новость для Семака и его футболистов – никакого кризиса нет, да и не было. Заняли последнее место в группе ЛЧ , показав все, на что способны.

Вот такой у чемпиона России прямо сейчас уровень. Всегда ждут, что Дзюба сыграет за всех. А если Артем не может, то получите пять потерянных очков в двух играх с «Уфой» Евсеева. Повезло еще, что «Краснодар» влюбился в ничьи и нарвался на серию травм важных для игры футболистов. Если бы Классон, Кабелья и Газинский провели весь сезон от звонка до звонка, вряд ли бы «Зенит», полностью лишенный фантазии в атаке, пользующийся строго характером Дзюбы, хитростью Азмуна и ошибками соперника, шел бы первым с отрывом в шесть очков.

Но у побед за счет осечек конкурентов есть огромный минус – собственный уровень не растет. Сезон показывает, что «Зенит» был и остается командой уровня первых раундов плей-офф Лиги Европы. Не выше, к сожалению. Семак, скорее всего, снова будет чемпионом, поскольку конкуренты не играют против него на победу – это их большая ошибка. Но Семак за зиму не придумал запасной план ведения игры, а его базовые «4-4-2» давно изучили. В начале своего пути главным тренером «Зенита» Сергей Богданович постоянно был недоволен командой и критиковал.

А вчера был слишком спокоен. С учетом, что впереди у лидера игры против ЦСКА , «Краснодара», «Ахмата» и «Ростова» в гостях. Побед над удобными соперниками, вроде «Урала» (с ними сыграют в субботу), может оказаться мало. Зрители РПЛ от этого выиграют – будет шанс на чемпионскую интригу, но качество футбола первой команды лиги удручает. Настолько примитивно играют, если Дзюба ничего не выдумывает, что остается развести руками. И вот эти ребята за два года проедят 333 миллиона евро?

Руководству клуба пора быть строже к Семаку и футболистам, треть миллиарда дарят предсказуемой команде с одним характерным игроком, далеким от статуса любимца публики и легенды всех времен.