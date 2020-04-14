Игроки «Арсенала»: за зарплату, против клуба

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сегодня, 11:28

Футболисты лондонского «Арсенала» решили поставить свое благосостояние выше блага клуба и отказались от сокращения зарплаты. «Соккер.ру» — о том, что предлагалось «канонирам».

Игроки «Барселоны» согласились сократить зарплату на 70 процентов, игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты на несколько месяцев, футболисты «Спартака» решили отказаться от 40 процентов зарплаты. Складывается ощущение, что во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и затронувшего футбольную жизнь, клубы и игроки словно соревнуются в том, кто благороднее и жертвеннее поступит.

Не только по отношению к различным благотворительным акциям и пожертвованиям, а и по отношению к самим клубам. Ведь в условиях кризиса доходы клубов стремительно падают, само существование некоторых из них оказывается под вопросом. И тогда наступает момент, когда нужно показать единение и осознание того, что означает команда. Но на фоне всех этих громких поступков выделяется то, что придумали футболисты «Арсенала» — отказаться от сокращения зарплаты.

Надо начать с того, что Профсоюз футболистов, который в Англии очень силен, не очень-то хотел, чтобы игроки несли какие-то финансовые потери. Его можно понять – для защиты интересов футболистов он и существует. Профсоюз в итоге принял решение рекомендовать клубам и игрокам договариваться в индивидуальном порядке, что логично, поскольку у каждого клуба своя ситуация с финансами в связи с кризисом, да и у игроков могут быть разные позиции на этот счет.

Профсоюз лишь советовал не отказываться от зарплаты, а соглашаться на ее отсрочку. Вариант, который может показаться компромиссным, однако несет за собой много нюансов, среди которых, например, необходимость перегружать зарплатную ведомость после окончания кризиса, что в свою очередь может нанести такой же серьезный удар по финансам клуба – когда всем придется выплачивать валом их отсроченные зарплаты и бонусы. Тоже удовольствия мало.

Поэтому руководство «Арсенала» предложило футболистам сократить зарплату, но на небольшую часть – всего на 12,5 процента. Зато на период с апреля 2020 года по март 2021-го. То есть на достаточно большой отрезок. При этом боссы «канониров» вполне логично обещали все потери компенсировать в случае попадания в Лигу чемпионов.

Такие меры позволили бы «Арсеналу», чей зарплатный годовой фонд составляет 230 миллионов фунтов, сэкономить около 25 миллионов. Кстати, большую часть денег «съедает» полузащитник Месут Озил, получающий около 350 тысяч фунтов в неделю. Это больше, чем у Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта, которые зарабатывают в неделю около 200 тысяч фунтов. И что же ответили футболисты на предложение клуба? Они проголосовали против.

Если верить английским СМИ , игроки мотивировали свой отказ тем, что они и так понесут потери в случае непопадания «Арсенала» в еврокубки, поскольку их зарплаты завязаны на бонусах. К тому же футболистов смутила продолжительность мер по сокращению оклада – на год. То есть попытка «Арсенала» размазать меры на подольше для сокращения единоразового эффекта сыграла против самой идеи. Другие клубы, принявшие даже более жесткие меры по сокращению зарплат, сделали это на более короткий срок, хотя, возможно, еще продлят их.

Иронично в этой истории то, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который, кстати, сам переболел коронавирусом, как раз перед голосованием по зарплатному сокращению высказался достаточно пафосно о том, что в кризис как раз и проверяются качества игроков:

Это хорошая возможность, когда всем непросто, когда все немного больше открыты, узнать их лучше, понять, как обстоят дела у их семей, что они делают, чтобы позаботиться о родственниках, как они чувствуют себя в клубе и в общении с партнерами по команде. Я хочу, чтобы они чувствовали близость в общении со мной, чтобы они знали, что могут доверять мне и высказывать свои чувства.

Безусловно, основной реакцией на такое решение футболистов «Арсенала» стала критика. Она вызвана несколькими факторами.

Во-первых, это контрастирует с решениями, которые приняли футболисты во многих других топ-клубах, причем в некоторых из них даже сами игроки были чуть ли не инициаторами сокращения зарплат. То есть игроки прочно ассоциируют себя с клубом, с его успехом и благосостоянием. А к нынешнему составу «Арсенала» у болельщиков давно есть претензии, касающиеся того, что никто из футболистов не проявляет должной лояльности и преданности эмблеме «канониров». Это как бы новое доказательство.

Во-вторых, это просто воспринимается как беспринципная жадность. Ведь футболисты, особенно в топ-клубах, зарабатывают огромные деньги. Со стороны кажется, что ничего не стоит отказаться от малой доли своих гигантских доходов, заработав при этом себе положительную репутацию и оказав помощь своему клубу. К тому же игроки, по сути, получают зарплату, ничего не делая совершенно. Не участвуя в маркетинговых мероприятиях, не тренируясь, не играя в футбол.

Безусловно, это все обстоятельства, в которых они оказались невольно, и это не повод не платить им вовсе. Но и довольно странно с их стороны не вставать на место клубов, которые несут потери. С другой стороны, существуют контракты, в которых подобные истории уж точно не прописаны. И вопрос смена контракта, указания в нем каких-то дополнительных соглашений – это дело добровольное. Терять доходы, даже малую часть из большой суммы, никто бы не захотел.

Очень вероятно, что руководство «Арсенала» и игроки все же договорятся, найдут какую-нибудь схему взаимодействия. Возможно, когда будет более понятно, какие конкретно потери понесет клуб – чтобы урезание зарплат было обоснованно в цифровом значении, а не как следствие некого абстрактного кризиса.