«Динамо» Минск – «Неман»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:41

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок пятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Минск и «Неман».

«Динамо» Минск

Столичный клуб крайне неудачно начал новый сезон Высшей Лиги, набрав всего три очка после четырех сыгранных туров.

На минувших выходных «Динамо» потерпело третье поражение в чемпионате, уступив в гостях «Городее» (0:1). Перед этим «Бело-голубые» отметились дебютной победой, обыграв дома «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

С тремя очками в активе хозяева предстоящего матча находятся на четырнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата.

«Неман»

В активе «Немана» после четырех туров пять набранных очков и одиннадцатая позиция в рейтинге. Команда проиграла только один матч в стартовом туре, уступи в гостях «Ислочи» (0:1).

В прошлом туре чемпионата «Неман» поделил очки дома с «Белшиной» (1:1), а перед этим обыграл «Витебск» (2:0) и разошелся миром с «Шахтером» из Солигорска (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Минск – 1.689

Ничья – 3.420

Победит «Неман» — 5.690

Статистика

В прошлом сезоне Высшей Лиги команды обменялись гостевыми победами (1:0).

«Динамо» проиграло 5 из 6 сыгранных матчей в текущем сезоне.

«Неман» не проигрывает в трех матчах кряду – 2 ничьи и 1 победа.

Прогноз

Несмотря на явный кризис, «Динамо» считается фаворитом предстоящего поединка. Минский клуб во чтобы то не стало попытается исправить трудное положение и пойдет в атаку с первых минут матча.