«Динамо» Минск – «Неман»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок пятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Минск и «Неман».
«Динамо» Минск
Столичный клуб крайне неудачно начал новый сезон Высшей Лиги, набрав всего три очка после четырех сыгранных туров.
На минувших выходных «Динамо» потерпело третье поражение в чемпионате, уступив в гостях «Городее» (0:1). Перед этим «Бело-голубые» отметились дебютной победой, обыграв дома «Торпедо-БелАЗ» (2:0).
С тремя очками в активе хозяева предстоящего матча находятся на четырнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата.
«Неман»
В активе «Немана» после четырех туров пять набранных очков и одиннадцатая позиция в рейтинге. Команда проиграла только один матч в стартовом туре, уступи в гостях «Ислочи» (0:1).
В прошлом туре чемпионата «Неман» поделил очки дома с «Белшиной» (1:1), а перед этим обыграл «Витебск» (2:0) и разошелся миром с «Шахтером» из Солигорска (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Минск – 1.689
- Ничья – 3.420
- Победит «Неман» — 5.690
Статистика
- В прошлом сезоне Высшей Лиги команды обменялись гостевыми победами (1:0).
- «Динамо» проиграло 5 из 6 сыгранных матчей в текущем сезоне.
- «Неман» не проигрывает в трех матчах кряду – 2 ничьи и 1 победа.
Прогноз
Несмотря на явный кризис, «Динамо» считается фаворитом предстоящего поединка. Минский клуб во чтобы то не стало попытается исправить трудное положение и пойдет в атаку с первых минут матча.
«Неман» отлично себя чувствует в игре на контратаках, чем гости попытаются воспользоваться. Полагаем, что минимум два гола в этом матче команды забьют. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.840.