ТОП 10 лучших хет-триков в Истории АПЛ

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вчера, 16:13

Всегда приятно вспомнить вот такие матчи, когда один игрок творит чудеса, я же вспоминаю лучшие хет-трики в истории АПЛ на мой взгляд. Первый хет-трик в чемпионате в 92 году оформил Эрик Кантона выступая за «Лидс». Главный бомбардир МС Серхио Агуэро сегодня лидер по ним — оформил 12 в чемпионате, опередив совсем недавно лучшего бомбардира чемпионата Алана Ширера у которого было долгое время 11 таких. И давайте начнем, сегодня мой ТОП открывает:

10. «Саутгемптон» 6:1 «Астон Вилла» — 16.05.2015

(хет-трик Садио Мане)

Сенегалец классно до сих пор выступает в АПЛ , один из главных бомбардиров последних сезонов и ключевой игрок в команде Клоппа. Однако тут Мане еще в составе «святых», где он сотворил самый быстрый хет-трик всего чемпионата, когда в течении 2 минут 56 секунд забил три гола в ворота «Астон вилы», положив начала разгрома, а довершили его дублем отличился Грациано Пелле, и еще один вкатил Шейн Лонг. Да все же классная команда тогда была, сегодня об этом остается только вспомниать.

9. «Мидлсбро» 3:3 «Ливерпуль» — 17.08.1996

(хет-трик Фабрицио Раванели)

Итальянец прибыл в АПЛ на пике своей популярности в чемпионате Италии выступал за «Ювентус» и выиграл там Титул, кубок УЕФА и ЛЧ . Правда выступать он решил за скромный «Мидлсбро», и в первом своем матче на старте сезона они принимали «Ливерпуль», в котором Раванелли отличился хет-триком. При этом все три раза ему удавалось сравнивать счет в игре. В том сезоне он забил 16 голов, также отличился по ходу того сезона еще одним хет-триком на этот раз расстреливал «Дерби Каунти». Правда не смотря на то, что тогда за них выступал и бразилец Жуниньо, не удалось им удержать «боро» в элите, хотя команда Брайана Робсона была очень интересна.

8. «Тоттенхэм» 5:2 «Саутгемптон» — 26.12.2017

(хет-трик Харри Кейна)

Сначала Кейн оформил хет-трик, первый свой гол забил после розыгрыша штрафного и с подачи Эриксена замкнул мяч головой, второй после прострела вдоль ворот от Сона англичанин подставив ногу забивает дубль, а третий выдали пас мимо защитников и выйдя практически 1 на 1 переиграл вратаря оформив уже хет-трик. Также Делли Алли и Сон Мин также расписались в тот вечер в воротах «святых». Благодаря этим трем мячам англичанин в итоге в 2017 году стал лучшим бомбардиром в Европе, забив 56 голов в 52 матчах за один календарный год, обогнав Месси и Роналду. «Ураган» обошел за один год результат Алана Ширера 95 года (42 матча 36 мячей) у Кейна (34 матча 39 голов).

7. «Фулхэм» 5:0 «Вулверхэмптон» — 04.03.2012

(хет-трик Павла Погребняка)

Еще один российский футболист в моем списке. Погребняк выступал в германии за «Штутгарт», но по середине сезона был отдан в аренду английскому «Фулхэму», где в дебютной игре сразу забил гол в ворота «Стока». А матч с «волками» является лучшим в его карьере в АПЛ , Павел и начал разгром соперника, в конце первого тайма оформив дубль. После перерыва, когда счет был уже в три гола он оформляет свой хет-трик, еще два гола в той игре забил другой лидер «дачников» американец Клинт Демси, такой американо-российский альянс устроил казнь гостям, закончив расстрел в пять безответных голов. За «Фулхэм» он отметился шесть раз, и когда его контракт со «Штутгартом» подошел к концу, с ним не стали заключать контракт, и ему пришлось выбрать «Рединг».

6. «Саутгемптон» 4:2 «Ливерпуль» — 14.02.1994

(хет-трик Мэтта Ле Тиссье)

Уже на 1 минуте Мэтт забивает гол нанеся хлесткий удар, вратарь оказался бессилен перед такой пушкой, еще два мяча он забьет с 11 метровой отметки. Первый удар он забьет не побоявшись пробив в левую от вратаря девятку, а потом пробив рядом со штангой, естественно что в обоих случая у Гроббелара не было шансов спасти «Ливерпуль». Вообще Мэтт всегда умел пробивать с точки, по этому он имеет наилучший показатель среди игроков 48 из 49 реализованных за карьеру. Возвращаясь к этой игре «святые» к этому моменту разрывали «мерсисайдцев» дома 4:0. Стоит сказать, что в том сезоне Ле Тисс забил Ливерпулю — 5 голов в чемпионате. И только благодаря усилиям других звезд английского футбола Иян Раша и с пенальти Джулиана Дикса, который тоже частенько исполнял стандарты, гостям удается сократить отрыв — 4:2.

5. «Блэкберн Роверс» 4:3 «Манчестер Юнайтед» — 01.02.2006

(хет-трик Дэвида Бентли)

Дэвида Бенли называли вторым Бекхэмом, и играл футболист с правой стороны, где всегда выступал знаменитый его соотечественник. Но его карьера не получилась такой же головокружительной, однако в истории АПЛ он оставил о себе хорошее впечатление. В феврале 2006 на «Ивуд Парк» домашний стадион «Роверс» приехал МЮ Фергюсона, и почти до конца первого тайма была ничья, пока не назначили штрафной. Мяч после мощнейшего выстрела и отскока от перчаток Ван Дер Сара попал в штангу, а на добивание быстрее всех оказался Бентли, который с пары метров заталкал мяч в сетку, правда через пару минут Луи Саа уравновесил шансы — 1:1. Однако еще до перерыва за 5 минут до конца хозяева поля угостили двумя голами приезжих. Сначала Фердинанд и Ван Дер Сар не разобрались с мячом, Рио сыграл головой зачем то назад, а голландец уже покинул ворота и вышел вперед, и Бентли получил еще один подарок судьбы сделав дубль. Третий с пенальти оформил Лукас Нил и на перерыв они ушли при счете — 3:1. Уже во втором тайме фланговая атака игроков «Блэкберна» и выданный пас, Бентли оформляет в тот день свой хет-трик, на этот раз уложив круглого точно в дальний угол. После этого дубль оформил и Ван Нистелрой сократив отставание до одного пункта — 4:3, но на большее МЮ не хватило, Бентли оставил последнее слово и добыл важные три очка для своей команды.

4.«Лестер Сити» 3:3 «Арсенал» — 27.08.1997

(хет-трик Дэниса Бергкампа)

Голландец не заиграл в итальянском чемпионате, а прибыв на туманный Альбион благодаря своей классной технике полностью подошел игре «Арсенала». «Канониры» прибыли в гости к местному «Лестеру», и Деннис забил еще в первом тайме два гола, при чем каждый из них был уникальным. На 25 минуте он получив пас с углового и точным ударом в девятку поразил ворота Кейси Келлера, а второй на 41 минуте успех на выходе 1 на 1 перебросить вышедшего вратаря. И до 84 минуты счет был — 2:0 в пользу подопечных Арсена Венгера. Затем «Лестер» отыгрался, за них забил Эмил Хески и капитан Мэтт Эллиотт, но Бергкамп и тут показал класс. Когда Дэвид Плат точным пасом из глубины поля нашел голландца прямо возле ворот соперника, и Деннис снова продемонстрировал технику приняв мяч и обработав его уложив круглого в сетку ворот — хет-трик был великолепен. Но соперник сумел отыграться, а сам «Арсенал» в конце сезона оформил свое первое чемпионство в АПЛ .

3. «Манчестер Юнайтед» 5:0 «Манчестер Сити» -

(хет-трик Андрея Канчельскиса)

Андрей Канчельскис оказался в клубе в 1991 году и провел несколько сезонов, собрав несколько трофеев два Титула АПЛ , и кубок Лиги и Англии. Данная игра была очень памятна для многих фанатов МЮ , а также стала символической для российского полузащитника Андрея Канчельскиса. Он сотворил в той игре свой первый хет-трик в чемпионате Англии, это также был первым хет-триком и для команды в турнире. В той игре по голу забили и другие лидеры, такие как Эрик Кантона и Марк Хьюз. Команда Фергюсона в той игре была неудержима, и казалось они способны забить столько, сколько они захотят, даже не спрашивая мнения поверженного соперника. К сожалению тот сезон «Юнайтед» закончил на втором местом в чемпионате пропустив вперед «Блэкберн Роверс», да, и для самого российского футболиста этот сезон окажется последним, когда он надевал майку «красных дьяволов». Также получил награду «приз Мэтта Басби» лучшему игроку в 1995 году.

«Эвертон» 5:2 «Шеффилд Уэнсдей» — 27.04.1996

(хет-трик Андрея Канчельскиса)

В 1995 году российский футболист покинул «Олд Траффорд» и переехал на «Гудисон Парк» подписав контракт с «Ирисками». В первом же сезоне он забьет 16 голов, среди них можно вспомнить голы «Ливерпулю», Канчельскис единственный футболист «Эвертона» в истории АПЛ кто в «мерсисайдском дерби» забивал «красным» голы дома и на выезде в одном сезоне. Но отдельным стоит его второй хет-трик в истории АПЛ , когда в конце первого сезона прибывания Андрея в новом клубе ему удалось настрелять в ворота «Шеффилда Уэнсдей» три мяча, в конце сезона помог клубу разгромить соперника со счетом — 5:2. После он получил награду "лучший игрок графства «Мерсисайд».

2. «Челси» 2:3 «Арсенал» — 23.10.1999

(хет-трик Нванкво Кану)

Подопечные Арсена Венгера прибыли на «Стенфорд Бридж» и их сразу «тепло» встретила местная команда. «Челси» в лондонском дерби вышел вперед усилиями Туре Андре Фло в первом тайме и вначале второго расписался ворота Дэвида Симена и Дан Петреску — 2:0 в пользу хозяев. Нужно было что-то менять, и Венгер делает замену выпуская нигерийца на игру. Кану хорошо держал мяч, мог выдать пас или как произошло дальше забить гол. Да и вообще футболист вышел на матч с явным желание забить гол, что он и начал делать забив сначала два гола, а после оформил и хет-трик. При чем третий гол получился красивым, Кану успел к мячу, обыграл вышедшего на него из ворот Де Гуя и отправил с острого угла точно в дальний верхний угол. Защитники «Челси» ничего не смогли поделать и с этим голом и с нигерийцом, который за 25 минут перевернул матч с ног на голову — 2:3.

1. «Ливерпуль» 4:4 «Арсенал» — 21.04.2009

(покер Андрея Аршавина)

Это матч бенефис Аршавина, он забил 4 мяча на «энфилде», думаю это один из лучших его матчей на клубном уровне, возможно самый лучший, поскольку не каждый сможет оформить покер в АПЛ ворота «Ливерпуля», да еще и в их логове. В той игре хозяева поля начали более активно игру, опасность исходила от Фернандо Торреса, который не уйдет с поля без гола, он в этой игре оформит дубль. Но счет в матче открывает Андрей после того как ему выдали пас находясь по центру положил мяч под перекладину, так что вратарь просто не успевал его накрыть. Затем «Ливерпуль» выходит снова вперед отличился Йосси Бенаюн, которому также в этой игре отметился двумя голами. Сравнял как раз Аршавин, с мячом приблизился к штрафной не стал входить и мощным ударом отправил мяч точно в дальний нижний угол — 2:2.

Затем уже в игре повели подопечные Венгера, снова оставили одного нашего парня, плюс еще подарок судьбы, прилетел мяч от ноги защитника, а он не стал стесняться и вколотил хет-трик. Матч обещал быть жарким, буквально кипели страсти и на этот раз футболисты Бенитеса сравнивают. Затем удалась атака гостям, где футболисты «Арсенала» вышли два в два, пас и Аршавин пробил мощно мимо вышедшего на него из ворот Пепе Рейны — оформив классический покер. Жаль, что "Арсенал тогда не победил, так как «Ливерпуль» обладал всегда качествами отыграться, при чем дома, но Покер российского футболиста остался навсегда. Андрей оформил больше трех голов, однако четвертый — это как приятный бонус.

Кстати в ворота «Ливерпуля» российские футболисты любят забивать, на сколько я помню точно наказывал их Канчельскис, Павлюченко, а тут и Аршавин преуспел. Так, что у российских футболистов должен быть стимул и девиз — оказался в Англии забей «Ливерпулю» гол.

Бонус

«Лидс Юнайтед» 4:3 «Ливерпуль» — 04.11.2000

(Покер Марка Видуки)

В 2000 году Марк Видука подписал контракт с командой Дэвида О'Лири. На старте сезона у «Лидса» дела шли не так хорошо, прошло всего 11 туров, а «Павлины» находились лишь на 10-ой строчке, набрав всего 15 очков. А их оппонент в этой игре «Ливерпуль» напротив, уверенно шагал по турнирной таблице одержав 5 побед подряд, и располагались на 3-ей строчке. Игру «красные» начали уверенно, уже к 18 минуте они вели в матче со счетом — 2:0. И казалось бы, разогнавшийся поезд никто не сможет остановить, и все были уверенны, что они уверенно доведут победу до логичного конца. Однако в «Лидсе» был свой герой в тот вечер, который был не согласен с этим, Марк Видука показал, на что способен, отыграв для начала два гола. Потом Шмицер вывел опять «Ливерпуль» вперед — 2:3. Но в тот вечер Видука явно был в форме, и его просто почаще нужно было снабжать мячом. Он сначала сделал хет-трик, а потом и покер, а игра завершилась на «Элланд Роуд» победой хозяев — 4:3. Это был день австралийца Марка Видуки. Ребята О'Лири переиграла команду Жерара Улье в классной битве.