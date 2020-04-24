Аттестат зрелости

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вчера, 19:46

«Соккер.ру» продолжает рассказ о битве за знание чемпиона Испании. На очереди сезон 1983-84.

В предыдущей серии вы могли прочитать об удивительной развязке в мае 1983 года. «Реал» неожиданно проиграл слабенькой в ту пору «Валенсии» и пропустил на первое место «Атлетик». В третий раз подряд чемпионат Испании выиграл клуб из Страны Басков.

Стремительный взлёт «львов» стал неожиданностью. Молодой тренер Хавьер Клементе, футболисты, имена большинства которых были известны разве что в Бильбао. «Атлетик» виделся выскочкой, который воспользовался осечкой «Реала», проблемами «Барселоны» и увяданием «Реал Сосьедад». Чтобы опровергнуть скептиков, баскам нужно было достойно провести новый сезон. А именно — не рухнуть.

Перед защитой диплома

«Сан-Мамес» покинули несколько человек, не проходивших в основу — защитники Агустин Гисасола, Теодоро Растрохо, Оскар Виванко, полузащитник Фернандо Тирапу и нападающий Рикардо Арриен. После годичной аренды в «Сеуте» вернулся нападающий Эндика Гуарротчена. Влились несколько собственных воспитанник, среди которых выделялся в основном фамилией защитник Рубен Бильбао.

Андони Субисаррета сохранил пост номер один, а Андони Седрун — место на лавочке. Линия обороны не претерпела изменений — справа налево — Сантьяго Уркиага, Хесус Лисерансу, Андони Гойкоэчеа, Луис да ла Фуэнте. Запасные: Пачи Салинас, Рубен Бильбао, Эдорта Мунуа и Хенар Адринуа. Средняя линия: Исмаэль Уртуби, Хосе Рамон Гальего и Мигель Де Андрес. В ближайшем резерве: Хосе Мария Нуньес, Мигель Сола, Хосе Антонио «Писо» Гомес, Хуан Эльгесабаль, Хон Испиасу. Тройка основных нападающих: Мануэль Сарабиа, Хосе Мария Норьега и Эстанислао Арготе. Один из героев чемпионского сезона Дани Руис-Басан чаще начинал матчи на скамейке запасных, так же как Хулио Салинас и Эндика.

Великий Альфредо Ди Стефано по-прежнему тренировал «Реал», состав которого пополнила La Quinta del Buitre. – «пятёрка стервятников» — защитник Маноло Санчис, полузащитники Рафаэль Мартин Васкес, Мигель Гонсалес, он же Мичел, нападающие Эмилио Бутрагеньо и Мигель Пардеса. Но эти юноши только делали первые шаги во взрослом футболе, их время ещё не пришло. На первых ролях в «королевском клубе» были Хуанито, Сантильяна, Гордильо, Ули Штилике.

«Барселоной» командовал другой знаменитый аргентинец — Сесар Луис Менотти. Ожидалось, что второй испанский сезон Диего Марадоны окажется успешней, чем первый. Давно вылечился после травмы, нанесённой Гойкоэчеа, Бернд Шустер. Им помогали Перико Алонсо и Маркос Алонсо, Франсиско Хосе Карраско, Хосе Рамон Алешанко.

«Реал Сосьедад» сохранил свой состав. Но блестящая команда Альберто Ормаэчеа увядала и уже не входила в первый круг ниспровергателей нового чемпиона. «Чури-урдин» котировались на одном уровне с «Атлетико», «Бетисом» и «Сарагосой». Большинство специалистов сходились во мнении, что главная борьба развернётся между «Реалом» и «Барселоной». А «львы» и так прыгнули выше головы.

Сборная Испании, которую теперь возглавлял Мигель Муньос, вела борьбу за попадание на чемпионат Европы. На единственную путёвку претендовала также команда Голландии. Уркиага был уже не единственным делегатом из Бильбао в национальной команде. Вызывались в команду Андони Гойкоэчеа и Ману Сарабиа.

Плечом к плечу

«Атлетик» начал защиту титула с победы в Сарагосе 2:1. Решающий гол на счету Эндики. А потом «львы» отправились в город Познань на встречу с «Лехом», которая принесли лишь огорчения. Чемпион Польши праздновал победу 2:0. Сразу вспомнились вылет «Сосьедада» двухлетней давности и прошлогодняя неудача самих «львов» в матче Кубка УЕФА с «Ференцварошем». Но на этот раз всё обернулось иначе. В ответной игре разъярённый чемпион Испании сокрушил «Лех». Почему разъярённый? В перерыве между играми с «Лехом», «Атлетик» красиво раскатал «Саламанку», а потом отправился в Барселону. Как выяснилось, на экзекуцию. Уже в первом тайме в воротах Суби побывало два мяча. А на 59-й минуте Гойкоэчеа грубо сзади атаковал Марадону, сломав тому ногу. Диего покинул «Камп Ноу» в карете скорой помощи. Самый дорогой футболист планеты угодил в лазарет на три месяца. «Барселона» добила чемпионов — 4:0. А заодно и рассердила их перед ответной встречей с «Лехом».

В следующий раунд Кубка чемпионов «Атлетик» прошёл, а в чемпионате дела шли неважно. «Львы» упустили победу над «матрасниками» — вели 2:0, но сыграли 2:2. Потом попали под раздачу «Севилье» 1:4 и откатились на седьмое место. «Реал» начал ещё хуже и шёл восьмым. А во главе таблицы устроился другой столичный клуб — «Атлетико».

Вымученная победа над «Осасуной» чуточку подняла настроение. В одной восьмой финала Кубка Кубков «Атлетик» выстоял на «Энфилде» против «Ливерпуля» 0:0, но на «Сан-Мамесе» не уследил за Йаном Рашем и уступил 0:1. В промежутке нулевая ничья с «Майоркой» и первая встреча за Суперкубок Испании с «Барселоной». Которая продолжала мстить за Марадону и выиграла в Бильбао 3:1. Гойкоэчеа к тому времени объявили врагом всего живого и дисквалифицировали на десять встреч. Место в центре обороны занял 19-летний Пачи Салинас.

Завершив дела европейские, «Атлетик» вдруг взялся за ум. Чемпион стал играть по-чемпионски, обыгрывая одного соперника за другим. Иногда случались ничьи, например, в Хихоне со «Спортингом» или с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» — 0:0. Мадридцы тоже поймали ветер в паруса и в ноябре два сильнейших клуба прошлого сезона шли во главе таблицы. «Реал» всё же был выше благодаря разнице мячей — 11 против 4. «Барса» и «Сарагоса» двигались по пятам. В ответной игре за Суперкубок «львы» выиграли на «Камп Ноу», но всего лишь 1:0. Трофей остался в Каталонии.

Двоевластие в чемпионате пошатнулось после мира «Атлетика» с «Малагой». «Реал» был сильнее «Спортинга» и остался единоличным лидером. И остался им до конца первого круга. Действующий чемпион отставал на очко, а «Барса» с «Сарагосой» стали тормозить.

Но первый матч 1984 года обернулся для «Реала» кошмаром — 1:4 в Севилье от «Бетиса». «Атлетик» выиграл в Кадисе и совершил обгон. И хотя при разном количестве очков разница мячей не имеет значения, просто справки ради. +13 у Мадрида и +10 у Бильбао.

«Атлетик» во второй раз за чемпионат победил «Сарагосу», потом «Саламанку». «Реал» на этот раз сгонял вничью в Валенсии и уже отставал на два очка. Тем временем пришла пора второй встречи с «Барселоной». Диего Марадона уже выздоровел и горел желанием лично поквитаться с басками. Гойкоэчеа тоже отсидел положенный срок и вышел на поле с чистой совестью. «Мясник из Бильбао» держался подальше от своей жертвы, чем воспользовался Диего, забивший два мяча, один из которых стал победным. «Реал» же упустил возможность догнать лидера, сыграв дома вничью с одноклубниками из Сосьедада. Но у же в следующем туре «королевский клуб» вырвался вперёд. «Атлетик» проиграл второй раз подряд в Мадриде своим почти тёзкам.

В 23-м туре «львы» снова рассвирепели и разгромили «Севилью» 5:0. «Реал» скромно обыграл «Сарагосу» 1:0. Разница мячей тем временем сократилась до минимума — +15 и +16. Но уже после следующего игрового дня мадридцы увеличили отрыв до двух очков. Затем «королевский клуб» выиграл Эль-Классико 2:1. «Атлетик» же не пожалел «Майорку» 4:0. Чемпион по-прежнему отставал на два очка, но сумел обойти по дополнительному показателю — +19 против +18. Другое дело, что в конце февраля разница мячей мало кого тревожила.

«Реал» проиграл в столичном дерби. «Атлетик» разделил очки с «Эспаньолом» и приблизился к лидеру. А в следующем туре соперники сравнялись. По очкам. Но тут мадридцы, обнаружив себя на втором месте, поняли, что второй по важности показатель теперь был не на их стороне — +17 против +20. «Реал» продолжал хромать, — ничья с «Осасуной», и баски оказались на вершине в одиночестве. Затем их снова стало двое.

Загадка с тремя неизвестными

В тридцатом туре два претендента играли в Бильбао. В городе, где «Реал» любят ещё меньше, чем в Барселоне. И когда Штилике забил мяч в ворота Субисарреты трибуны «Сан-Мамеса» погнали своих любимцев вперёд. И через 9 минут Гойкоэчеа восстановил равновесие, которое держалось долго. Вплоть до 83-й минуты, пока вышедший на замену Дани не забил второй мяч. «Атлетик» снова вырвался вперёд на два очка. Но всего на неделю. А потом «Бетис» выиграл у басков 2:0 на «Бенито Вильямарин». «Реал» дожал дома «Мурсию» 3:2 и догнал «львов». Опять же по очкам. Разница мячей оставалась лучше у команды Хавьера Клементе — +20 против +19. И совсем рядом, на расстоянии одного очка, пристроилась «Барселона». Финиш, до которого оставалось три тура, обещал быть горячим.

В 32-м туре все трое выиграли. «Атлетик» дома победил «Малагу» 2:1, «Реал» с тем же счётом обыграл «Спортинг» в гостях, «Барселона» забила два безответных мяча в ворота «Саламанки». Также синхронно с результатом 2:1 два лидера выступили в предпоследний игровой день. «Барса» разгромила соседей из «Эспаньола» 5:2.

Цена одного гола

«Атлетик» завершал чемпионат домашним «Эускаль дербия». «Реал Сосьедад» вёл с «Бетисом» спор за пятое место, поэтому был заряжен на борьбу. «Реал» гостил в Барселоне у «Эспаньола», а «Барса» отправилась в Мадрид на свидание с «Атлетико». Кстати, разница мячей у «сине-гранатовых» была +33, и при равенстве очков именно им доставался джек-пот.

«Барселона» вышла вперёд в матче и в чемпионате на седьмой минуте после гола Хуана Карлоса Рохо. 11 минут длилось лидерство команды Менотти и Марадоны, пока защитник «львов» Хесус Лисерансу не отличился в баскском дерби. Примерно в это же время «Атлетико» сравнял счёт, отодвинув барселонцев на третье место. «Реал» безуспешно штурмовал ворота Тома Н’Коно, но оставался пока вторым. А когда Франсиско Карраско снова вывел «Барсу» вперёд, то третьим.

Закончились первые таймы, команды отдохнули и продолжили заочный спор за чемпионство. Изменился счёт в Барселоне. Это полузащитник «Эспаньола» Хесус Орехуэла нанёс точный удар по воротам «Реала». Но прошло минут 15-ть, и праздник заглянул на мадридскую улицу. Во-первых, в ворота «попугаев» был назначен пенальти, который реализовал Эмилио Бутрагеньо. Во вторых, форвард «чури-урдин» Педро Уральде заставил «Атлетик» начать с центра поля. «Реал» сравнялся с «Атлетиком» по очкам. Но этого было мало. Разница мячей голосовала за басков. Но её ещё можно было улучшить. Оставалось ещё двадцать минут.

И снова в Бильбао забил защитник Лисерансу. Такой нужный дубль. Интернета тогда не было, как и сотовых телефонов, но новость о втором голе «Атлетика» долетела до Барселоны. «Реал» обрушил всю мощь на ворота Н’Коно. И вот снова мяч был установлен на точку. Бутрагеньо снова точен — 2:1. Снова равенство по очкам, но у «львов» +23, а у «королевского клуба» — +22. Даже третий гол не помог бы мадридцам. При одинаковой разнице вход вступали личные встречи. А тут преимущество на стороне басков — 0:0 и 2:1. «Реал» мог стать чемпионом при победе 4:1 и больше.

Но голы в тот майский вечер кончились. «Реал» выиграл 2:1, «Атлетик» тоже сохранил за собой чемпионство. Снова несколько неожиданное, но вовсе не случайное. Альфредо Ди Стефано прокручивал весь сезон, вспоминал, где пропустили ненужный гол, где наоборот не забили. Знали бы где упасть, соломку бы постелили. Но было поздно махать кулаками после драки. Тем более что по окончании чемпионата Ди Стефано покинул свой пост. Новым тренером «Реала» стал другой легендарный футболист «сливочных» Амансио Амаро.

Но оставался ещё Кубок короля, в котором чемпион встречался с третьей командой Ла Лиги «Барселоной». Розыгрыш получился интересным. Сначала «Атлетик» в серии пенальти обыграл «Реал Сосьедад». Молодой Андони Субисаррета превзошёл Луиса Арконаду, первого вратаря Испании. В четвертьфинале «львы» сначала проиграли в Хихоне 1:2. Но в ответной игре команда Клементе взяла верх 2:0. В полуфинале басков ожидал «Реал». Соперники обменялись победами по 1:0. Снова пришлось бить пенальти, и опять Субисаррета вытащил серию. «Барселоне» достались не столь серьёзные оппоненты. «Эркулес», «Осасуна», «Лас-Пальмас», правда в полуфинале дело дошло до 11-метровых. «Барса» превзошла клуб сегунды и стала соискательницей трофея.

Стотысячная аудитория, собравшаяся на «Сантьяго Бернабеу», увидела только один гол. Отличился Эндика, заменивший в стартовом составе «Атлетика» Ману Сарабиа. Матч завершился массовой дракой двух команд. Марадона решил отомстить Гойкоэчеа за ту травму и полез с кулаками. Но получил удар в грудь и упал на газон. А потом пошла стенка на стенку. Неважно, кто преуспел в этой баталии. А Кубок уехал в Бильбао. «Атлетик» не только подтвердил чемпионские полномочия, но и сделал дубль.

Однако двойной успех «Атлетика» подвёл черту под баскским периодом в испанском футболе. Выиграв по два титула в начале восьмидесятых, два сильнейших представителя Эускади отошли в сторону. Чемпионами больше не становились, ограничивались локальными успехами. «Чури-урдин» взяли в 1987-м Кубок короля, «Атлетик» пять лет назад выиграл Суперкубок. «Реал Сосьедад» отошёл от этнического принципа комплектования, «Атлетик» придерживается, хотя уже не столь строго. Но в этом сезоне, если он будет доигран, Кубок достанется кому-то из этой пары.