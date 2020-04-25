В воротах «Зенита». Белорусский партизан в Санкт-Петербурге

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вчера, 12:39

Новая глава посвящена четырём вратарям новейшей истории клуба, которые в силу разных причин не заиграли в основном составе. Впрочем, некоторые из них ещё не сказали своего последнего слова.

Алексей и Аркадий Ларионовы, Сергей и Олег Кузнецовы, Сергей и Вячеслав Малафеевы. Один из братьев был полевым игроком, второй – вратарем. Примечательно, но заиграть в «Зените» получилось только у одного. Два раза это были полевые игроки, а в семейном дуэте Малафеевых больше преуспел вратарь. В четвёртой братской паре – Александр и Михаил Кержаковы, солидное преимущество на стороне нападающего Александра. Когда его брат-голкипер (разница в возрасте – шесть лет) был зачислен во взрослую команду, Кержаков-старший был вполне состоявшейся звездой отечественного футбола. И Михаил был обречён на то, чтобы быть братом того самого Кержакова.

Увы, он пока таковым и остается. Заиграть в основном составе родного клуба у Михаила пока не получается, поэтому приходится уезжать туда, где дают играть – в Ульяновск, Астрахань, Владикавказ, Нижний Новгород. Сезон-2010 оказался довольно удачным для Михаила Кержакова, несмотря на вылет «Алании» из Премьер-Лиги. Он играл наравне с опытным Дмитрием Хомичем и выглядел вполне достойно. Взял два пенальти, причем оба в играх со «Спартаком» – от Веллитона и Ибсона. И вошел в историю как первый в нашем футболе вратарь, пострадавший от родного брата. Александр забил Михаилу два мяча, а мог забить и больше.

Хождения Михаила Кержакова по арендам продолжались вплоть до 2017 года. Возвращался в «Зенит», снова уходил. Нижний Новгород, Махачкала, Оренбург. С одной стороны, получалось неплохо, а с другой...Например, в «Оренбурге» он проиграл конкуренцию совсем молодому и неопытному Александру Руденко. Кержаков вернулся в «Зенит», когда старший брат уже завершил карьеру, стал вторым вратарём. И проявил себя вполне зрелым, состоявшимся вратарём. Михаилу доводилось подменять ставшего основным Андрея Лунёва, в том числе и в международных матчах. Особых нареканий его игра не вызывала. Сейчас Михаилу тридцать три года, и он ещё способен долго приносить пользу команде.

В «Зените» Юрий Жевнов оказался после того, как «Москва» приказала долго жить. У вратаря сборной Беларуси было немало вариантов для продолжения карьеры, но он выбрал «Зенит», отдавая себе отчет, что там придется соперничать с Малафеевым, и шансы Вячеслава изначально были выше. Тем не менее, Юрий сел на скамейку и стал ждать своего часа, который пробил осенью.

Игра Жевнова оставила двоякое впечатление. С одной стороны, он довольно уверенно смотрелся в зенитовских воротах, выручал, грамотно руководил обороной, за время вынужденного простоя квалификации не утратил. Но именно при Жевнове «Зенит» оступился в Махачкале и потерпел оба поражения в чемпионате, чем едва не поставил под сомнение свое чемпионство. Да и в Новосибирске Юрий сыграл неважно, пропустив мяч от Ивана Нагибина. И если по игре со «Спартаком» Юрию нечего предъявить, то встречу с ЦСКА вратарь должен занести себе в пассив. Особенно гол от Марка Гонсалеса, ставший результатом неудачного ввода мяча вратарем. После этой встречи Лучано Спаллетти оказался перед выбором — дать Юрию исправиться и подвергнуть команду риску, либо вернуть Малафеева в ворота и усугубить психологическое состояние самого Жевнова. Ведь ничто так не ранит вратаря, как утрата доверия. Как поступил тренер «Зенита», вы уже знаете. Наверное, он был прав.

В сезоне-2011 Юрий играл крайне редко. При том, что Малафеев был не совсем безупречен, а еще у Жевнова, в отличие от Чонтофальски, имеется российское гражданство. Но было Спаллетти виднее. В чемпионате Юрий сыграл три неполных матча. В домашней игре с «Локомотивом» он заменил Малафеева во втором тайме, допустил ошибку в эпизоде с голом Майкона. Зато Жевнов хорошо вошел в игру с «Рубином», где «Зенит» после первого тайма «горел» 0:2. Итог матча — 2:0. Да и в игре с «Томью» (4:0) претензий к Жевнову не было.

Дело в другом. Вряд ли Юрия удовлетворяло положение в «Зените». Ведь до прихода в «Зенит» он имел постоянную игровую практику. В Питере же он больше сидел на лавочке и превращался во второго Приходько, при всем уважении к Сергею Александровичу. Так длилось три года. А в 2014-м Жевнов вернулся в Москву. «Торпедо» получило возможность сыграть в Премьер-Лиге, и «чёрно-белым» понадобился опытный страж ворот. Юрий понимал, что сам торпедовский проект очень сырой, там ему предстоит тяжёлая работа. Но желание играть взяло верх.

Но «Торпедо» явно поторопилось с возвращением. Уже в первом матче автозаводцы были разгромлены ЦСКА 1:4. А во втором Юрий Жевнов пропустил от недавних одноклубников восемь штук — «Зенит» просто уничтожил торпедовцев. «Торпедо» не удержалось и провалилось сразу в ПФЛ . Жевнов, конечно, сражался как мог, но так много он никогда не пропускал.

Юрий перешёл в «Урал», но там заиграть не получилось. Опытный вратарь проиграл конкуренцию другому бывшему зенитовцу — Николую Заболотному. В 35 лет Жевнов завершил карьеру. Юрий Владимирович стал тренером вратарей. Сначала в сборной Беларуси, а с 2018 года он трудится в «Зените».

Воспитанник «Смены» Николай Заболотный помог «Зениту» выиграть чемпионат среди молодежных команд 2009 года, после чего ушел в «Спартак». В составе «красно-белых» Николай провёл несколько матчей, в том числе и встречу с «Зенитом» на «Петровском». Хозяева поля победили 3:0, но в вину Николаю можно поставить лишь один из голов Александра Кержакова, забитый ударом в ближний угол. Но за «Спартак» он так и не заиграл. Только за «Спартак-2». Уходил в «Ростов» — бесполезно. Зато в «Урале» играл стабильно. Но потом клуб не стал продлевать контракт с основным вратарём и предпочёл тому Ярослава Годзюра из «Ахмата». Заболотный какое-то время оставался без клуба. Потом было недолгое пребывание в «Роторе».

Когда питерское «Динамо» перекочевало в Сочи, в клубе было решено укрепить последний рубеж. Вот тут и пригодился опыт Заболотного. Николай помог южанам завоевать путёвку в Премьер-Лигу. Начав сезон основным, Заболотный уступил место в воротах Сослану Джанаеву. На момент приостановки чемпионата России Николай был вторым вратарём сочинцев.

Уроженец Чернигова и воспитанник «Зенита» Егор Бабурин довольно быстро завоевал место в воротах молодёжной команды. Играл прилично, однако известность получил после неудачной игры с резервистами «Спартака», в которой пропустил шесть мячей. Но эта неудача Егора не сломала. Он продолжал оставаться первым номером дубля и, конечно же, мечтал об основе. И сыграл шесть матчей за основной состав «Зенита», в которых не пропустил ни одного мяча. Осенью 2018 года Бабурин, отданный в аренду казанскому «Рубину», и спартаковец Александр Максименко, пошли на штурм одного достижения.

В нашем футболе имеется один давний рекорд, установленный в 1950 году Владимиром Сухоставским из «Крыльев Советов». Фронтовой разведчик и самый молодой кавалер ордена Александра Невского, защищавший ворота «волжской защепки», отыграл на ноль в семи первых матчах своей карьеры, пропустив первый мяч только в восьмом. Или на 667-й минуте. Это, казалось бы, вечное достижение могло не устоять. Сначала на него замахнулся Максименко. Но гол динамовца Владимира Рыкова оборвал серию юного спартаковца на 444-й минуте.

Но оставался Егор Бабурин, сменивший летом «Зенит» на «Рубин». В шести матчах за основной состав «Зенита» Егор сыграл шесть встреч и в них ничего не пропустил. Правда, если перевести эти 6 встреч в минуты, то получится не 630, а всего 397. Не все матчи Бабурина были полными. Уже будучи голкипером «Рубина», Егор приехал в родной город, помог казанцам обыграть «Зенит». Бабурин пропустил один мяч, да и тот с пенальти, на 50-й минуте. Таким образом, сухая серия Егора составила 456 минут. Больше, чем у Максименко, но рекорд Сухоставского устоял. И по количеству минут, и по количеству встреч.

Летом 2019 года Егор оставил (может на время) мечту стать первым номером «Зенита». Он перешёл в «Ростов», где сумел потеснить из ворот опытного Сергея Песьякова. Бабурин очень прилично смотрелся в воротах дончан. По некоторым данным, помощник Станислава Черчесова в сборной России Гинтарас Стауче собирался просмотреть Егора. Но как и другие герои этой главы Бабурин пострадал от «Зенита». Шесть мячей, три из которых лично от Артёма Дзюбы, побывали в воротах «Ростова». Егор старался, даже взял пенальти от Дзюбы (потом его заставили перебить), но допустил ошибки. Стало ясно, что в сборную ему рановато. Надо в «Ростове» хорошенько обжиться. Однако во время зимнего турнира в Катаре Бабурин, сыграв менее минуты со «Спартаком», получил травму и был заменён. До вынужденного перерыва в чемпионате страны он пока не играл. Что будет потом? Пока неясно. Но хотелось бы, чтобы весьма одарённый вратарь не потерялся, а сослужил бы добрую службу нашему футболу. Бабурину двадцать шесть лет. Ещё не возраст.

Это предпоследняя глава серии «В воротах „Зенита“». Завтра ждите заключительный материал. Наверняка вы догадались кому он будет посвящён.