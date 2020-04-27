«Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:20

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на ответный матч ½ финала Кубка Беларуси, в котором сыграют «Шахтер» Солигорск и «Динамо» Брест.

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» уступили «Динамо» в первом полуфинальном поединке Кубке Беларуси со счетом 0:2. Теперь «Шахтеру» предстоит отыгрываться в родных стенах и предпосылки к этому весьма солидные.

В минувшую субботу команда Юрия Вернидуба обыграла соперника в Бресте в поединке чемпионата страны (2:0).

«Динамо» Брест

«Динамовцы» очень неуверенно выступают в Высшей Лиге, где в шести сыгранных турах действующий чемпион одержал только две победы.

Подтверждением неоднозначной формы «Динамо» стало поражение от «Шахтера» в прошлом туре и отсутствие забитых голов в двух предыдущих поединках.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 1.943

Ничья – 3.360

Победит «Динамо» — 4.110

Статистика

В 6 последних очных встречах «Шахтера» и «Динамо» прошла ставка на ТМ(2,5).

В 3 предыдущих встречах команд в Солигорске фиксировался ничейный результат.

«Шахтер» не проигрывал «Динамо» в 6 последних домашних матчах.

Прогноз

В предыдущей встрече команд, которая состоялась четыре дня назад, наблюдалась равная игра, но максимум из нее выжили игроки из Солигорска.

Необходимость отыгрываться и ликвидировать гандикап обязует «Шахтер» сыграть на атаку в предстоящем матче. У «Динамо» наблюдаются проблемы, как в защите, так и в созидании. Предлагаем заиграть ставку на победу хозяев, которую БК Pinnacle оценивает солидным коэффициентом 1.943.