Даешь жесткий футбол «Лидс Юнайтед» Дона Реви сезон 1968/1969

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вчера, 11:41

Многие смотрели фильм «Проклятый Юнайтед», где Дон Реви перед нами предстает холодным человеком и воплощением зла, как и его «Лидс Юнайтед», проповедовавший агрессивный и грубый футбол, они могли уничтожить соперника прямо на поле, иногда прибегали к ударам исподтишка, провоцировали оппонентов, постоянно апеллировали к судьям и занимались симулированием на поле, победа любой ценной, с которым борется Брайан Клаф. А если нам взглянуть с другой стороны. Ведь Реви сделал для «Лидса» все то, что делали другие тренеры, и что будут делать многие в будущем.

Реви родился в «Мидлсбро» в обычной рабочей семье, но в то время была депрессия в 20-х годах, и не смотря на то, что город являлся центром промышленности работы не хватало. Главным, тогда занятием было посещать пивные бары и ходить на футбол. Футбол и был главным составляющим маленького Дональда. В Юности забросил школу устроился каменщиком, и играл в местной любительской детской команде, откуда в возрасте 16 лет перешел в «Лестер Сити», который тогда играл во второй лиге. Тут началась его футбольная карьера игрока. Дальше был «Халл», а после и «Манчестер Сити» с которым ему удалось выиграть кубок Англии в 56-ом, а также был признан лучшим игроком чемпионата выступая за клуб. Затем был недолгий заход в «Сандерленд», а после он перебрался в «Лидс». За свою профессиональную карьеру игрока Реви выступал на позиции нападающего, но превратится в игрока экстра-класса у него не получилось. В начале 60-х «Лидс» остался без тренера, тут случилась такая неожиданность. Реви хотел покинуть клуб, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру, и выбрать для этого скромный «Борнмут». Пришел к директору клуба Гарри Рейнолдсу, и попросил отпустить его изложив суть. Рейнолдс ответил примерно так «Зачем тебе „Борнмут“, оставайся у нас получишь шанс быть главным», тем более тогда «павлины» уже вылетели из высшего дивизиона, были на грани вылета в третий, и испытывал денежные затруднения. Как окажется дальше они нашли друг друга.

Главные успехи Реви в работе с «Лидсом».

В 1961 году Реви стал играющим тренером «Лидса», тогда никто не хотел тренировать клуб, который тонул все ниже и ниже в английском футболе. Во-первых он спас «Лидс» от вылета в третий дивизион. Во-вторых Реви, когда стал главным тренером сменил синие цвета формы, на белые, которые он позаимствовал у сильнейшего клуба Европы «Реал Мадрида», чтобы сделать «павлинов» сильнейшем клубом в Англии и вывести в Европу. В-третьих поднял «Павлинов» из второго дивизиона в 64-ом, окончательно закрепил команду в первом, и превратил в лидера чемпионской гонки (после своего возвращения в элиту «Лидс» сразу в 65-ом занял второе место, вслед за МЮ и параллельно вышел в финал кубка Англии).

В-четвертых создал по настоящему «семью» из клуба, с которым добился многого, выиграл все национальные трофеи, а также пару кубков Европы. В-пятых началась глубокая чистка рядов, за первые два года команду покинула почти 30 футболистов. Одной из лучших его качеств была умение раскрывать молодые таланты таких как Джоннни Джайлз, Билли Бремнер, Питер Лоример, Норман Хантер и т.д.. Именно Реви можно в какой-то степени сравнить с Арсеном Венгером в будущем, в подборе молодых талантов и превращения их в звезд. В-шестых перед каждым матчем он собирал досье на каждого соперника и их игроков, чтобы сделать понимание более четким, как его футболисты должны действовать на поле против тех или иных команд, ведь до этого четкого сбора информации по тому или иному сопернику никто не вел. В-седьмых пристально следил за рационом питания, организовывал вечеринки, где футболисты могли расслабится, делал все во блага клуба. В-восьмых всегда был в курсе событий из жизни его футболистов, был для них «отцом» в прямом смысле слова.

Никто не видит положительных моментов то, что он сделал в-девятых«Лидс» стал самым крутым клубом, лидером, который за почти 10 лет в элите при нем не опускался ниже 4 места в чемпионате (менялись лидеры и чемпионы, но «Лидс» был доминирующей силой английского футбола — 1969 и 1974 чемпион, в 1965,1966, 1970,1971, 1972 вице-чемпион).

Заявка на сезон.

В команде играли вратари: Гари Спрейк - весь сезон валлийский голкипер будет строго занимать первый номер страж ворот клуба, именно благодаря его надежной игре клуб проиграет всего две встречи в чемпионате. Дэвид Харви - у шотландца не будет шанса блеснуть, однако он позже станет одним из лидеров клуба в 70-х, став надежным сменщиком многолетнего стража ворот в лице Спрейка. Защитники: Джек Чарльтон — он как всегда символ «Лидса», уже Чемпион Мира в составе национальной сборной в 1966 году, многолетний старожила клуба, также прекрасно играл головой и нередко забивал. Найджел Дэйви - практически весь сезон проведет в роли запасного, потому что выиграть конкуренцию у лидеров той защиты будет сложно. Норман Хантер - еще один центральный защитник клуба, и партнер Джека Чарльтона. Железнобетонный игрок основы. Хантер получил прозвище «откуси ноги», поскольку жестко действовал в подкатах, обычно он подчищал снизу, Чарльтон был хорош на втором этаже, по этому они отлично дополняли друг друга. Пол Медли, Пол Рини и Терри Купер - эта троица играла обычно на фланге, Медли и Рини действовали на правом фланге, Куппер строго слева. Хотя Пол Медли мог сыграть и в центре. Каждый из этих игроков обороны тоже отличался жесткостью и был неуступчивым футболистом, и доставляли неприятности соперникам.

Полузащитники: Майк Батс - англичанин выступал на позиции центрального игрока, и был хорошим сменщиком для основных игроков, если Джайлз или Бремнер не играли или им нужна была замена, он легко мог сменить одного из них в данном амплуа. Джонни Джайлз, Билли Бремнер - ирландец и шотландец играли обычно в центре, составляя костяк костоломов, также нередко провоцировали соперников и были основой клуба. Бремнер — его роль была опорная зона, он действовал помогая защитникам, а при необходимости поддерживал атаку. В конце 60-х стал капитаном клуба, и душой команды, сменив Бобби Коллинза в этом амплуа. Джайлз — когда-то молодой парень оказался не нужен МЮ Басби, но вскоре попал в «Лидс» к Реви сколотив мощный кулак в центре полузащиты с Бремнером. В игре помогал атаке, выдавал пасы на фланги, и также не стеснялся в жестких приемах против соперников. Джимми Лумсден, Терри Теренс Йорат, Терри Хиббет. - они выполняли также роль подменщиков основной компании игроков. Питер Лоример и Эдди Грей - эта парочка действовала обычно на флангах и ближе к атаке, часто в проходах хитрили и падали, зарабатывая спорные пенальти и штрафные, также забивали голы принося важные очки.

Нападающие: Род Белфитт — в юности футболист попал в команду к Реви, не часто выполнял роль основного нападающего, но в чемпионском сезоне забьет парочку нужных голов, которые принесут важные победы, Джимм Гринхофф - игрок второго плана в команде, Мик Джонс - бесспорно он был настоящим лидером атаки, благодаря ему удалось выиграть несколько значимых трофеев, забивал достаточно, но не редко страдал травматизмом. После в 69-ом ему в помощники купят Алана Кларка, и это действительно будет великолепный тандем нападения в Англии. Альберт Йоханнсон — родился в ЮАР , однако темнокожий футболист попал в академию «Павлинов», где прошли его лучшие год карьеры игрока, играл с левой стороны и выполнял роль атакующего футболиста, и составлял хорошую конкуренцию Энди Грею слева. Майкл О'Грэйди - уроженец «Лидса», начинал в «Хаддерсфилде» но в середине 60-х попал в команду, где мог выполнять роль атакующего полузащитника и нападающего. Уилльям Уодделл — в этом сезоне был игроком запаса не сыграл ни одного матча в лиге, играл лишь в кубке .

«Лидс Юнайтед» доминирующая сила в английском футбола.

До старта сезона 1968/1969 «Лидс Юнайтед» уже заработал репутацию лидера английского футбола, после своего возвращения в 1964 году в первом своем сезоне клуб занял второе место в элите это позволило им принять участие в кубке Ярмарок 1965 года, где они сходу прошли в полуфинал турнира, но проиграли испанской «Сарагосе». В 1966 году они повторно оказались на втором месте, и снова приняли участие в розыгрыше турнира, однако в 1967 вышли в финал, но на этот раз уступили загребскому «Динамо». Рано или поздно они должны были выиграть какой-то Еврокубок, и в 1968 году приняв снова участие в этом турнире стали первой английской командой, которая выиграла Кубок Ярмарок. На этот раз сумели сломить сопротивление «Ференцвароша» по сумме двух матчей — 1:0. Также выиграли кубок Лиги 68-го года переиграв в финале — 1:0 лондонский «Арсенал». Так что ребята Дона Реви начали сезон в ранге победителя европейских кубков.

Данный сезон прошлогодние лидеры провели по разному, например два «Манчестера» прошлогодний чемпион «Сити» и вице-чемпион «Юнайтед» в этом розыгрыше провалились. Голубая часть под руководством Джо Мерсера закончила на 13 позиции, но квалифицировались в КОК, а Красная часть под руководством Мэтта Басби чуть выше на 11 строчке. Вся борьба прошла между бронзовым призером «Ливерпулем» под руководством Билла Шенкли и «Лидсом» Дональда Реви, которые сезоном ранее были четвертыми.

«Павлины» удачно стартовали одержав сразу четыре победы последовательно победив «Саутгемптон», КПР , «Сток» и «Ипсвич», а вот «Мерсисайдцы» выиграв в первом туре у «Ман Сити» уже во втором потерпели первое поражение уступив «Саутгемптону» в гостях — 0:2. «Лидс» теряет очки с «Сандерлендом», но добывает ничью, «Ливерпуль» катает ничьи с соседями и «Арсеналом», но побеждает «Сток» и крупно «Сандерленд». Практически ноздря в ноздрю лидеры подходят к своему матчу между друг другом, матч состоялся на «Элланд Роуд» единственный гол встречи забил за хозяев Мик Джонс, позволив «белым» одержать победу. В 10 туре «Лидс» в гостях играет у чемпиона на Мейн Роуд против Ребят Мерсера, и проигрывает свой первый матч — 1:3. «Ливерпуль» продолжает погоню громя своих оппонентов два раза по — 0:4 были повержаны «Лестер» и «Бернли», втоптали в газон — 0:6 «Вулверхэмптон», одолели МЮ .

Однако в середине октября 19 числа оба клуба проигрывают свои матчи подопечные Реви едут в гости к «Бернли», где им сполна накидывает — 1:5 местная команда, а дружина Шенкли проигрывает уже третий матч в сезоне на этот раз уступив «Тоттенхэму» Билла Николсона всего в один мяч — 1:2. Но с тех пор «Лидс» больше не проигрывает, но вылетает из обоих внутренних кубков в 4 раунде из кубка Лиги уступив «Кристал Пэласу», а в начале января из ФА кап уступив в первом же матче 3-го раунда «Шеффилду Уэнсдей», «Ливерпуль», тоже проигрывает в обоих кубках ,лишь чуть дольше продержавшись в кубке Англии вылетев в 5 раунде. Также клубы сыграют в Европе на очередном кубке Ярмарок «Лидс» дойдет до четвертьфинала уступив будущему финалисту венгерскому «Уйпешту», а «красные» еще в первом раунде в дополнительное время уступят «Атлетику» из Бильбао. Как поимаем кубками эти клубы нас не побалуют и сосредоточатся на внутреннем чемпионате.

В оставшейся части сезона «Лидс» не слишком сильно громил оппонентов лишь взяли реванш дома в декабре у «Бернли» — 6:1, одолели в феврале «Ковентри» — 3:0, и в начале весны «Сток» — 5:1. В остальных играх было небольшое преимущество в основном в один мяч. «Ливерпуль» тоже подостынет, будут продолжать терять очки, играя иногда вничью, и проиграв еще пару матчей в декабре от МЮ , а в середине февраля от «Ноттингема», а в ответной игре против «Лидса» дома сыграют безголевую ничью. Это и определит окончательно расстановку сил в чемпионской гонке. В итоге "Лидс"одержит 27 побед, 13 раз сыграют вничью и всего 2 поражения за сезон обеспечат им 67 набранных очков, и оторвутся на шесть пунктов от второго «Ливерпуля» выиграв свой первый в истории Титул высшего дивизиона по окончанию сезона 1968/1969. Дона Реви назовут тренером года, и он получит персональную награду. В итоге «Лидс Юнайтед» превратил из завсегдатого середняка и аутсайдера в чемпиона.

В следующем сезоне 1969/1970 на старте купят в пару к Мику Джонсу Алана Кларка, эта парочка будет очень эффективна, и сходу выйдут в полуфинал Кубка Европейских Чемпионов уступив «Селтику», станут вице-чемпионом лиги, а также станут финалистами кубока Англии проиграв, тогда «Челси». «Лидс» по прежнему оставался в числе лидеров, и вообще в истории клуба, Дон до сих пор остается самым эффективном тренером в их истории. Но в положительном, всегда кто-то найдет и отрицательное. Кто-то из историков английского футбола считает, что именно «Лидс» Реви спровоцировал последующую эпоху насилия на трибунах, будто ту грубость, которая демонстрировала та команда передалась и болельщикам, не только местным, но и по всему Туманному Альбиону. Многие в открытую называли их «Костоломы с севера» или «Грязные ублюдки из Йоркшера». В ответ на эту критику футболисты «Лидса» говорили, почему вы не смотрите на итальянский футбол, который всегда играл подло и занимался грязными приемами. По одной из версии именно после игры с итальянским «Торино», в арсенале клуба появились эти штучки.