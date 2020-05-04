Рейтинг! Топ-10 белорусов в РПЛ

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сегодня, 16:23

«Соккер.ру» — о самых успешных представителях братского народа в чемпионате России.

10 место. Юрий Жевнов («Москва», «Зенит», «Торпедо», «Урал») — 212 матчей

Свои лучшие годы и лучшие матчи Жевнов провел в составе ФК «Москва», на протяжении пяти сезонов белорус завоевывал статус одного из самых надежных стражей ворот РПЛ , стал капитаном «горожан», а после распада столичного клуба собрал свою репутацию в чемодан и отправился в Санкт-Петербург, чтобы конкурировать с Вячеславом Малафеевым. Эта затея провалилась, в «Зените» Юрий стал профессиональным запасным, зато завоевал трофеи: выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок.

9 место. Мирослав Ромащенко («Урал», «Спартак») — 126 матчей, 21 гол

Правая рука Станислава Черчесова в тренерском штабе сборной России ногами играть в футбол тоже умел. В 20 лет Мирослав перебрался в Екатеринбург, где показал себя настолько умелым защитником, что привлек внимание Олега Романцева, который забрал Ромащенко в «Спартак», с которым белорус дважды выиграл чемпионат России. Мирослав только выходил на пик карьеры, когда в матче за сборную получил роковую травму мениска: перенес шесть операций за три года, на поле так и не вернулся. Последний матч в профессиональной карьере Ромащенко сыграл в 25 лет.

8 место. Максим Ромащенко («Динамо», «Химки») — 160 матчей, 30 голов

Младший брат Мирослава в чемпионате России выступал в основном за «Динамо», Максим, в отличие от брата-разрушителя, играл на позиции атакующего полузащитника и на левом фланге нападения. Запомнился хлестким ударом и классным исполнением стандартов. Болельщики «бело-голубых», заставшие Ромащенко-младшего на поле, точно не забыли футболиста, который однажды в матче с КАМАЗом оформил покер за 27 минут. Кстати, Максим — лучший бомбардир в истории сборной Белоруссии.

7 место. Сергей Штанюк («Динамо», «Шинник», «Луч») — 264 матча, 14 голов

Мощный центральный защитник сменил в России пять клубов, за три из них играл в РПЛ , также отметился в «Ростове» и «Алании», когда те выступали в ФНЛ . Большую часть российской карьеры Штанюк провел в «Динамо», боролся вместе с москвичами за призовые места во второй половине 1990-х. Сергей претендовал на статус «Короля воздуха» российского чемпионата, на втором этаже он был настоящим маэстро с суперспособностью «зависание в воздухе», а вот на земле форварды побаивались встреч с белорусским защитником: недостаток маневренности Штанюк компенсировал грубостью.

6 место. Сергей Корниленко («Томь», «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов») — 206 матчей, 57 голов

Самый результативный белорусский футболист в РПЛ , но Сергей занимает место только в середине нашей десятки, потому что результативно действовал в составах маленьких клубов — «Томи» и «Крыльев Советов», а вот закрепиться в «Рубине» и «Зените» не сумел, хотя за петербуржцев забил в своем дебютном матче. Этот гол так и остался для Корниленко единственным в составе «сине-бело-голубых».

5 место. Александр Мартынович («Краснодар», «Урал») — 247 матчей, 6 голов

Скоро Мартынович отметит 10-летний юбилей со дня подписания первого контракта с «Краснодаром». Александр приехал в Россию 22-летним юнцом и вырос в солидного защитника на наших глазах. В середине своей российской карьеры Александру пришлось поиграть годик в «Урале» на правах аренды, но по возвращении в «Краснодар» он застолбил за собой место в центре обороны и больше никуда не отлучался.

4 место. Александр Кульчий («Динамо», «Шинник», «Томь», «Ростов», «Краснодар») — 317 матчей, 17 голов

Рекордсмен сборной Белоруссии по количеству матчей (102 игры) большую часть своей карьеры провел в России. В середине 1990-х молодого полузащитника ждали в ЦСКА , он даже подписал контракт с армейцами, но договаривавшийся с ним Александр Тарханов покинул клуб, и Кульчий поехал в «Динамо», с которым выиграл бронзу РПЛ и дважды доходил до финалов Кубка России. Потом была пятилетка в «Шиннике», выступления за «Томь», белорусское братство с Калачевым и Амельченко в «Ростове», а еще Александр играл за «Краснодар» в первом сезоне «быков» в РПЛ .

3 место. Василий Баранов («Балтика», «Спартак», «Алания») — 253 матча, 27 голов

Самый титулованный белорусский футболист в наших краях: Баранов выиграл со «Спартаком» четыре чемпионских титула и Кубок России, играл за «красно-белых» в Лиге чемпионов, где забивал в ворота «Баварии», когда мюнхенцы были действующими обладателями «ушастого». Главное оружие Василия — страшной силы удар, белорус иногда забивал вместе с руками вратарей. Несмотря на это, спустя годы Олег Романцев признавался, что Баранов был одним из тех, кто не усилил «Спартак» «ни по игре, ни внутренне». Легендарный тренер имел в виду непростой характер Василия и его не вполне здоровое пристрастие к одному пенному напитку.

2 место. Сергей Гуренко («Локомотив») — 331 матч, 7 голов

Во второй половине 90-х белорус мощно проявил себя в составе «Локомотива», который два года подряд добирался до полуфинала Кубка Кубков. Гуренко заметила «Рома», и Сергей укатил в странствия по Италии и Испании: закрепиться в «Роме» не смог, перешел в «Сарагосу», с которой выиграл Кубок Короля, потом поиграл за «Парму» и «Пьяченцу», пока не вернулся в «Локомотив», чтобы в 2004 году выиграть с железнодорожниками чемпионство. В общей сложности Гуренко посвятил «Локо» почти 10 лет жизни, помимо титула 2004 года, трижды завоевывал Кубок России под руководством Юрия Семина.

1 место. Тимофей Калачев («Ростов» и «Крылья Советов») — 329 матчей, 30 голов