Рейтинг! Все смелые итальянцы в РПЛ

1588672202

сегодня, 12:50

«Соккер.ру» продолжает рассказ о легионерах РПЛ , на очереди — итальянцы. Вспомним их всех!

Итальянцы не слишком любят уезжать из своей страны, даже в топ-чемпионатах за пределами Серии A кандидатов в «Скуадра Адзурру» можно пересчитать по пальцам, что уж говорить о путешествии в далекую и холодную Россию, где кормят борщом вместо пасты и пиццы. За все время в РПЛ успели поиграть только девять итальянских футболистов, еще пять тренеров из Италии работали в России, но о них отдельный разговор, просто напомним имена «алленаторе»: Невио Скала («Спартак»), Лучано Спаллетти («Зенит»), Фабио Капелло (сборная России), Массимо Каррера («Спартак»), Роберто Манчини («Зенит»). А вот о футболистах — подробнее.

9 место. Клаудио Маркизио («Зенит») — 15 матчей, 2 гола

Статистика у Маркизио такая же, как и у «ноунейма» Руополо, о котором ниже, вот только Клаудио приехал в Санкт-Петербург в статусе семикратного чемпиона Италии и на царскую зарплату, следовательно, надежды и ожидания были большими. Увы, подписание Маркизио обернулось для «Зенита» только финансовыми и репутационными потерями: на поле полузащитник не показывал запредельное мастерство, в раздевалке держался особняком, а на одной из пробежек к банкомату получил травму и превратился в совершенно бесполезную обузу. Статусный игрок, но абсолютно худший среди своих соотечественников в РПЛ по соотношению «цена-качество».

8 место. Франческо Руополо («Локомотив») — 15 матчей, 2 гола

Это было короткое знакомство. В середине «нулевых» «Парма» пыталась запустить карьеру молодого форварда с помощью командировок. И вот после двух поездок Руополо в «Про Патрию» и «Читаделлу» — клубов из итальянской футбольной «трясины», в авантюру решил вмешаться «Локомотив», пригласивший Франческо в Россию также на правах аренды. В РПЛ форвард из Италии сыграл 7 матчей и не смог отличиться ни разу, зато отметился двумя голами за железнодорожников в Кубке УЕФА . Не убедил. Руополо пылил в Москве всего полгода, после чего отправился восвояси.

7 место. Иван Пелиццоли («Локомотив») — 29 матчей

Пелиццоли попал в «Локо» в 2007-м, как и Гильерме. И как же по-разному сложились судьбы двух голкиперов в России! Иван высоко котировался в Италии по молодости: у него под сотню матчей в составе «Ромы» и даже два выхода в составе «Скуадры Адзурры». Но уже в 25 карьера Пелиццоли пошла на спад. Вратарь потерял место в основе «Ромы», отправился в «Реджану», а оттуда — в «Локомотив», о чем потом крепко сожалел:

Переход в «Локомотив» сломал мою карьеру. Мне было всего 27 лет, зря я поехал в Россию! Нужно было выбрать Англию, Францию, любую другую страну, только не этот слабенький чемпионатик.

6 место. Алессандро Даль Канто («Уралан») — 22 матча

На заре карьеры Сандро Даль Канто даже сыграл 4 матча за «Ювентус», но Дель Канто не Дель Пьеро, так что впоследствии защитник пошел по средненьким и слабеньким итальянским клубам, а в 2003-м году его занесло в «Уралан», который арендовал Алессандро у «Виченцы». Уговаривал итальянца лично Игорь Шалимов, тогдашний тренер клуба из Элисты. Между прочим, Даль Канто — первый итальянец в РПЛ , отнеситесь к нему с уважением, тем более Алессандро еще планирует приехать к нам в качестве тренера. Сейчас он тренирует «Сиену» в Серии C1.

5 место. Дарио Пассони («Уралан») — 28 матчей, 3 гола

Собственно, Пассони тоже может считать себя первым итальянцем в России наравне с Даль Канто: оба дебютировали за «Уралан» 15-го марта 2003-го в матче против «Локомотива». А всего через неделю Пассони забил первый итальянский гол в РПЛ — в ворота новороссийского «Черноморца».

4 место. Кристиан Паскуато («Крылья Советов») — 28 матчей, 5 голов

Воспитанник «Ювентуса» Паскуато — возможно, мировой рекордсмен по количеству командировок. В 18 лет Паскуато несколько раз попадал в заявку «Старой Синьоры» и даже сыграл одну минуту против «Катании» в Серии A, а потом началась одна бесконечная аренда. «Ювентус» отдавал Кристиана в аренду 11 (!) раз подряд, последней в этом ряду стала поездка в Россию, где форвард себя неплохо проявил: забил 5 голов и отдал 8 результативных передач за «Крылья». Ходили даже слухи о том, что Паскуато может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените», но продолжения в РПЛ не последовало.

3 место. Алессандро Розина («Зенит») — 48 матчей, 9 голов

Розина — еще один итальянский первопроходец в РПЛ , он первый из троих ребят с Апеннин, кому покорялся наш чемпионат. Алессандро выиграл два титула с «Зенитом» под руководством своего соотечественника Спаллетти в 2010-м и 2012-м. Добиться личной славы в составе «сине-бело-голубых» Розиналду не удалось: он так и не смог вылезти из шкуры игрока подмены.

2 место. Сальваторе Боккетти («Рубин» и «Спартак») — 196 матчей, 16 голов

Боккетти обрел в России счастье — и не только футбольное! Карьера же в РПЛ резделилась на две части разрывом крестообразных связок в начале сезона 2013/14. Будем откровенны, после этого Сальва уже не был прежним, хотя до роковой травмы был в числе сильнейших защитников чемпионата. Боккетти — полный кавалер российских футбольных трофеев, он выиграл по Суперкубку с «Рубином» и «Спартаком», завоевал Кубок России под руководством Курбана Бердыева и стал чемпионом с «красно-белыми».

1 место. Доменико Кришито («Зенит») — 225 матчей, 20 голов