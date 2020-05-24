В воротах «Спартака». Пан-товарищ Войцех

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сегодня, 12:42

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о спартаковских вратарях. На очереди один из самых любимых болельщиками легионеров «красно-белых».

Признаюсь, долго думал, какое же слово — пан или товарищ вынести в заголовок. С одной стороны, в Польше даже и во времена социализма было обращение пан. С другой стороны, для спартаковских игроков и болельщиков Войцех был и остаётся верным товарищем. Уже минуло двенадцать с лишним лет, как этот улыбчивый и бритоголовый поляк не играет в «Спартаке». Но его до сих пор помнят и любят в нашей стране.

Войцех располагал к себе тем, что был человеком из той Польши, которую мы все любили. За сериал о танкистах и собаке Шарике, за мультики о Болеке и Лёлике, за героев «Кабачка 13 стульев». Такой вот Янек или Густлик, только не в танковом шлеме, а во вратарских перчатках. Войцех был идеалом легионера. Человек, который приехал в другую страну, в совершенстве овладел языком, проникся её традициями. И при этом остался самим собой. И он приезжал к нам не только для того, чтобы заработать. Вернувшись в Польшу, Ковалевски не сказал ни одного худого слова о нашей стране, хотя, наверное, нашлись бы желающие от него услышать что-то жареное. Учитывая непростые отношения двух стран. Но Войцех оказался в высшей степени порядочным человеком. И во время пребывания в Польше на чемпионате Европы 2012 года я знал, к кому можно будет обратиться за помощью в случае возникновения проблем. К счастью, не пришлось. Но во время чемпионата Войцех активно и бескорыстно помогал российским журналистам. В том числе и как переводчик.

Войцех Ковалевски — не просто замечательный человек, он и вратарём был хорошим. Заработал себе репутацию в «Дискоболии» (Гроклин) и варшавской «Легии», а потом был приглашён в донецкий «Шахтёр». И помог горнякам выиграть первый в истории титул чемпиона Украины. В Донецке Войцех довёл до совершенства свой русский язык, который начал изучать ещё в школе.

Но осенью 2002-го «Шахтёр» неудачно выступил в еврокубках. Сначала проиграл в серии пенальти бельгийскому «Брюгге», не прошёл в групповой этап Лиги чемпионов. Потом проигрыш «Аустрии» 1:5 и конец европейской кампании. Виноватым оказался вратарь. Конечно, Войцех неудачно сыграл в Вене, но не настолько, чтобы всё взять и перечеркнуть. Тем более что осенью Ковалевски получил сотрясение мозга, спасая дончан от гола. Опала оказалась довольно долгой. А зимой «Шахтёр» приобрёл Стипе Плетикосу. Войцех оказался ненужным.

Зимой 2003 года, когда «Спартак» искал нового голкипера, в Москве проходил Кубок Содружества, на который приехал донецкий «Шахтёр». Если быть точным, то молодёжный состав чемпиона Украины. Ковалевски и тут не играл, всё больше грустно созерцал за происходящим на поле с трибуны. Мы пересеклись в буфете «Олимпийского», взяли кофе, присели побеседовать, благо русский у Ковалевски уже тогда был безупречен. Говорили на разные темы, затронули и возможное появление Войцеха в «Спартаке». «Было бы неплохо», — обронил поляк. Он ещё не знал, что через полгода окажется в воротах «красно-белых».

Среди этой вратарской смуты появился человек, который если не решил вратарскую проблему, то сделал ее менее острой. А еще он стал символом «красно-белых» и любимцем публики. Два «Золотых кабана» от спартаковских болельщиков дорогого стоит. А еще он был награжден руководством клуба персональным «Хаммером».

Летом Войцех прибыл на смотрины в «Тор-Мет», но в итоге оказался в «Спартаке». Как Филимонов когда-то. Вообще у этих брутальных бритоголовых атлетов было немало общего. И в манере игры, и в умении руководить обороной. Правда, с Войцехом «красно-белые» ничего не выиграли. Были близки к чемпионству, но потеряли важные очки, в том числе из-за ошибок «Воя» на последних минутах. Но обвинять Ковалевски в том, что «Спартак» не стал чемпионом, было бы верхом несправедливости. С его приходом приостановились затянувшиеся поиски голкипера. Появилась стабильность на последнем рубеже. Да и выручал поляк куда больше, нежели ошибался.

Дебют Ковалевски в спартаковских воротах оказался неважным. «Красно-белые» проиграли динамовцам в Петровском парке, а новичок пропустил три мяча. Некоторые болельщики поспешили поставить Войцеха в один ряд с Абельилой Баги и Саболчем Шафаром. Но Владимир Григорьевич Федотов, вскоре сменивший Андрея Чернышова на посту тренера «Спартака», увидел, что это вратарь не сломался, поэтому следующего нести не надо. Спартаковцы доиграли с Войцехом конец сезона. Заканчивали слабо — десятое место, выбыли из Кубка России. Зато прошли в весеннюю стадию Кубка УЕФА . А Войцех к концу сезона освоился в воротах и уже слышал «заряды» с трибун.

В декабре в «Спартак» пришёл новый тренер — итальянец Невио Скала. Тот самый, что выиграл с «Шахтёром» чемпионский титул. При Скале Ковалевски стал первым номером горняков, при нём же угодил в опалу. Были опасения, что история получит продолжение. Тем более что на сборах итальянец наигрывал Георгия Ломаю. В матчах Кубка УЕФА он тоже отдавал предпочтение грузину. Но в игре за Суперкубок против ЦСКА в воротах появился Ковалевски. Уже на четвёртой минуте спартаковский вратарь отбил пенальти в исполнении Сергея Игнашевича, одного из лучших исполнителей 11-метровых. А там и Максим Калиниченко забил. Но «Спартак» не удержал победный счёт, а в дополнительное время пропустил ещё два мяча. Однако вины Войцеха в этом не было.

Весь 2004 год «Спартак» лихорадило. Были яркие матчи, была и серия из шести проигрышей, и вылет из Кубка России от липецкого «Металлурга». Сказывалось отсутствие дисквалифицированного Егора Титова. Летом Скалу уволили. Сменилось и руководство. Покинул клуб президент Андрей Червиченко. Новое руководство пригласило тренера Александра Старкова, приобрело ряд сильных игроков. Вернулся из «Порту» Дмитрий Аленичев. Но позиции Войцеха Ковалевски оставались неизменными. Болельщики же признали поляка лучшим игроком этого смутного времени, а по окончании сезона ему был вручён приз «Золотой кабан».

Своего второго «кабана» Войцех взял в 2005 году, когда «Спартак» поднялся на второе место и завоевал право выступать в Лиге чемпионов. В том сезоне немало спартаковцев выглядели превосходно, но сайт болельщиков снова отдал предпочтение Ковалевски. Через год «Спартак» снова выиграл серебро. Однако на этот раз некоторые горячие головы посчитали, что это Войцех виноват, что не золото. Так как пропустил на финише несколько необязательных мячей. Пошли разговоры, что «Спартаку» нужен более классный вратарь. Москвичи вступили в переговоры с итальянским «Ливорно» о переходе Марко Амелии. Когда переход чемпиона мира сорвался, то за считанные дни до начала чемпионата у «Шахтёра» был куплен Стипе Плетикоса. Так хорват невольно во второй раз перебежал дорогу Ковалевски.

Поляк же понял, что в «Спартаке» на него больше не рассчитывают. Ушёл Войцех из «Спартака» с тяжелым сердцем. Руководство не стало продлевать с ним контракт. Ковалевски играл на родине, потом в Греции за «Ираклис». В 2010 году Войцех вернулся в Россию и отправился помогать «Сибири». Увы, в Новосибирске мы видели тень обладателя двух «Золотых кабанов».

Завершив карьеру, Войцех основал в Польше собственную вратарскую академию. А в декабре прошлого года занял пост президента клуба «Стомил» (Олштын). Новый президент поставил задачу — выйти в Экстраклассу.

Две мечты Войцеха — выиграть со «Спартаком» чемпионский титул и сыграть на собственном спартаковском стадионе остались неосуществлёнными. Хотя на «Открытие-Арене» неоднократно побывал, и поздравлял спартаковцев с долгожданным чемпионством. В душе он остался спартаковцем. Зла за свой уход ни на кого не держит. Всё же спартаковский период был, наверное, самым ярким в биографии такого русского поляка.

Нужно упомянуть и Дмитрия Хомича. Воспитанник владикавказской «Алании» Дмитрий Хомич пришёл в «Спартак» в 2005 году, но так и не заиграл. Шансов ему давали немного. Были у Дмитрия очень хорошие матчи, например, с «Зенитом» в 2006 году, когда он подменил дисквалифицированного Ковалевски, с московским «Динамо» – в стартовом туре чемпионата 2007 года. Но стать основным вратарём ему не было суждено, а полировать лавочку не хотелось. После двух сезонов в аренде в нальчикском «Спартаке» Хомич провёл предсезонку в «Спартаке», но перед началом первенства вернулся в «Аланию». Был основным, делил ворота с Михаилом Кержаковым. Уезжал в «Кайрат», едва не заиграл в сборной Казахстана. Потом был пермский «Амкар», где Дмитрия постепенно вытеснил из основы молодой Александр Селихов. С 2018 года Дмитрий выступает за подмосковные «Химки». Может быть, мы увидим его в новом сезоне в Премьер-Лиге, если химчан туда всё же пустят.

Завтра вас ждёт ещё один яркий легионер в воротах «Спартака» — Стипе Плетикоса.