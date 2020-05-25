Десятка с плюсом. Девяностые. Германия. Леманн, Клос и другие

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«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с сильнейшими вратарями Бундеслиги девяностых. На очереди ещё с десяток замечательных голкиперов. Преимущественно немецких.

Штефан Клос (1971). «Боруссия» (Дортмунд) 1990-98, «Рейнджерс» 1998-2007

Кумир дортмундских болельщиков, с которым «Боруссия» покорила свою главную вершину — выиграла Лигу чемпионов, а также Межконтинентальный кубок и две Серебряных салатницы. Один из главных элементов великой «кислотной» команды Оттмара Хитцфельда. Уроженец Дортмунда и воспитанник клуба был надёжен и в меру ярок. Может быть, на фоне Андреаса Кёпке и двух Оливеров — Кана и Река Штефан казался легковесным. Во всяком случае, ни одного предложения из сборной Германии Клос не получал. Хотя в Дортмунде ждали, когда же их любимца позовут в Манншафт. Тем более что Кёпке собирался завершать международную карьеру.

Но в главную команду позвали не Клоса, а того, кого в Дортмунде на дух не переносили. К тому же «Боруссия» после ухода Хитцфельда довольно быстро увядала. Штефан отказался продлевать контракт с родным коллективом и во время зимнего трансферного окна уехал в Глазго, где ещё долго служил «Рейнджерс». Но об этом периоде биографии Клоса в другой главе. Или главах.

Рихард Гольц (1968). «Гамбург» 1987-98, «Фрайбург» 1998-2006.

Если Клос казался тренерам сборной чересчур лёгким, то Гольц, напротив, был весьма тяжёл. Рост под два метра, вес тоже немаленький. Были проблемы, если мяч летел низом. Большой вратарь попросту не успевал сложиться. Однако на помощь Рихарду нередко приходили защитники, принимавшие удары на себя. Гольц хорошо действовал на перехватах, что немудрено — с таким-то ростом.

Рихард — берлинец. Но ещё в юности уехал в Гамбург, где сменил в воротах «красноштанников» самого Ули Штайна. Гольц отыграл за «Гамбург» десять лет. Мог бы послужить и ещё, но ему предпочли Ханс-Йорга Бутта. Рихард же отправился во «Фрайбург», где провёл, возможно, самые яркие сезоны своей биографии. Но это уже следующее десятилетие.

Йенс Леманн (1969). «Шальке» 1989-98, «Милан» 1998, «Боруссия» (Дортмунд) 1999-2003.

Воспитанник «Шальке» помог родному клубу вернуться в Первую Бундеслигу, обосноваться в элите и прогрессировать. Рослый и в то же время подвижный Йенс действовал в современной манере. Перемещался по всей штрафной, уверенно играл ногами. Мануэль Нойер был верным подражателем и последователем своего кумира.

Главным же успехом Леманна в родном клубе стал выигрыш Кубка УЕФА весной 1997-го. В финале клуб из Гельзенкирхена взял верх над миланским «Интером». В серии пенальти, что предусматривает большой вклад вратаря. Йенс взял решающий удар Ивана Саморано и выиграл личный спор у именитого итальянца Джанлуки Пальюки. Йенса после той победы перестали путать со швейцарским однофамильцем Штефаном Леманном. Заметили в сборной Германии, в которой ещё играл Кёпке, однако Оливер Кан чувствовал себя всё увереннее и увереннее на сборах Манншафт. Несложно было спрогнозировать дуэль двух ровесников.

В Гельзенкирхене Йенса обожали. И были очень огорчены, когда его продали в «Милан». Там немец не заиграл и вскоре вернулся. Но не в Гельзенкирхен, а в Дортмунд. Не секрет, что «Шальке» и «Боруссия» — антагонисты. И Леманн, как истинный «горняк», принимал активное участие в этих противостояниях. Однажды даже забил на последней минуте Штефану Клосу, фанаты «чёрно-золотых» потом провели дезинфекцию раздевалки «Шальке». Из-за Йенса. И вот зимой 1999-го «Милан» продал не подошедшего вратаря «Боруссии», которой нужно было срочно заменить Клоса. Ситуация, сравнимая с гипотетическим переходом Сергея Овчинникова или Игоря Акинфеева в «Спартак».

Йенс не стал сочинять истории, что он с детства тайно болел за «Боруссию». Не стал заигрывать с фанатами, искать дешёвой популярности. Это было бы и пошло, и бесполезно. Он повёл себя как профессионал. На совесть трудился в воротах некогда горячо нелюбимой команды. Помог дортмундцам преодолеть кризис, а потом выиграл чемпионат и дошёл с «Боруссией» до финала Кубка УЕФА . И оставил о себе хорошую память. Раздевалки больше никто не дезинфицировал.

Ханс-Йорг Бутт (1974). «Ольденбург» 1994-97, «Гамбург» 1997-2001.

Самые яркие моменты карьеры вратаря-бомбардира пришлись на следующее десятилетие, когда он славно трудился в воротах «Байера». Но Йорг громко заявил о себе в «Гамбурге». Там же и открыл свой бомбардирский счёт.

Йорг и его младший брат Хеннинг начинали играть в футбол в далёкой Австралии, где работали их родители. Уже на родине братья попали в клуб Региональной лиги «Ольденбург». Йорг играл, Хеннинг был готов его подменить. «Ольденбург» проделал путь во Вторую Бундеслигу. В первом же матче новичок проиграл «Вольфсбургу» 1:4. Единственный мяч у проигравших забил вратарь. Это был первый гол в карьере Йорга.

Но внимание клубов Бундеслиги привлекло не умение Бутта бить с точки, а в первую очередь исполнение своих прямых обязанностей. Молодой голкипер и на линии был хорош, и не только. Спор за Йорга выиграл «Гамбург», который ради такого случая отодвинул в сторону великана Гольца. Бутт оправдал доверие «красноштанников», выручал, огорчал коллег-вратарей. Но потом не устоял перед предложением «Байера». Мы ещё встретимся с вратарём-пенальтистом.

Перри Бройтигам (1967). «Карл Цейсс» 1984-94, «Нюрнберг» 1994-95, «Ганза» 1995-2002.

Представитель восточногерманской вратарской школы. Заменил Ганса-Ульриха Грапентина в воротах «Карл Цейсса». Приезжал в составе клуба из Йены на турнир спартаковских команд в Москве в январе 1987-го. Блестяще провёл матч против «Спартака», позволив забить себе лишь раз. Играл за сборную ГДР , не спешил перебираться на запад. Толком не уехал, пробыл год в «Нюрнберге» и вернулся в восточную часть страны. Молчун (это прозвище приклеилось к Перри ещё со времён Оберлиги) нашёл себя в «Ганзе». На протяжении трёх лет Бройтигам помогал ганзейцам выживать в Бундеслиге. А потом отошёл на второй план и дал дорогу Мартину Пикенхагену.

Андреас Райнке (1969). «Гамбург» 1990-93, «Санкт-Паули» 1993-94, «Кайзерслаутерн» 1994-2000.

Германская пресса отчего-то невзлюбила Райнке. Низкие оценки, уничижительные характеристики. Даже когда, вернувшийся в Первую Бундеслигу, «Кайзерслаутерн» стал чемпионом, в некоторых СМИ было написано, что «красные черти» добились успеха «вопреки своему вратарю». В следующем десятилетии «Вердер» выиграл Серебряную салатницу, видимо, тоже «вопреки» Райнке. Крупный, несколько неуклюжий на вид вратарь, обладавший превосходной реакцией. Правда, у Андреаса были некоторые проблемы с фиксацией мяча, да и стабильности ему порою недоставало. Но в чемпионском сезоне «Кайзерслаутерна» он смотрелся в воротах «чертей» роскошно, не дав ни единого шанса вице-чемпиону Европы чеху Петру Коубе.

Клаус Райтмайер (1964). «Винер Спорт Клуб» 1989-91, «Штутгартер Киккерс» 1991-93, «Кайзерслаутерн» 1993-94, «Карлсруэ» 1994-98, «Вольфсбург» 1998-2003.

Главный меломан (в коллекции Клауса несколько тысяч виниловых дисков) среди немецких вратарей прославился тем, что заменил в воротах «Карлсруэ» самого Оливера Кана. Нельзя сказать, что на все сто процентов, но всё же... Команда Винфрида Шефера не знала проблем на последнем рубеже. Спокойный, как удав, весьма подвижный, с хорошим командным голосом. Отыграв в «кастрюле» (извините за слово из жаргона спортивных журналистов 90-х), Клаус перешёл в «Вольфсбург» и помог «волкам» обжиться в Первой Бундеслиге.

Дирк Хайнен (1970). «Байер» 1990-99, «Айнтрахт» 1999-2002.

Очень одарённый вратарь, который мог бы вмешаться в спор Кана и Леманна, и, может быть, преуспеть в нём. Постепенно набирался опыта у Рюдигера Фольборна, а потом сменил его в воротах «аспириновых». В сезоне 1996-97 леверкузенцы заняли второе место вслед за «Баварией». Но потом у Дирка наступило некоторое головокружение от успехов, помешавшее этому таланту раскрыться во всей красе. Дирк затем взялся за ум, но поезд, как говорится, ушёл.

Франц Вольфарт (1964). «Аустрия» 1981-96, «Штутгарт» 1996-2000.

Первый легионер в этом списке. Выиграв шесть чемпионских титулов в родной австрийской Бундеслиге, Франц перебрался в соседний чемпионат, где достойно защищал ворота «швабов». Особенно в те годы, когда «Штутгартом» руководил молодой Йоги Лёв. Выигрывал Кубок Германии, и чуть было не взял Кубок Кубков. Пропустил, правда, однажды девять мячей. Но то было в матче сборной Австрии с испанцами.

Георг Кох (1972) «Фортуна» 1992-97, ПСВ 1997, «Арминия» 1997-2000.

Новая версия Андреаса Кёпке. Отличный вратарь, но чертовски невезучий. Более того, приносящий несчастья. Пять вылетов из Бундеслиги с разными командами. Может, поэтому от услуг Георга отказался ПСВ . Кох немало пропускал, а его команды частенько терпели неудачи. Но при этом Георг был одним из самых выручавших вратарей немецкого чемпионата.

Бернд Майер (1972-2012). «Мюнхен 1860» 1992-99, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 1999-2001.

«Ушастик», как любовно называли Бернда болельщики мюнхенских «львов», в середине девяностых отодвинул в сторонку Райнера Берга и выигрывал конкуренцию у двух почти однофамильцев — Даниэля Гоффманна и Михаэля Гофманна. «У нас есть свой Маейр», — распевали болельщики «Мюнхена». Но карьера Бернда как-то быстро достигла своего пика и пошла на спад.

Габор Кирай (1976). «Халадаш» 1993-97, «Герта» 1997-2004.

И в изумительных штанах. Свои знаменитые треники с мотнёй венгр впервые примерил уже в «Герте», до переезда в Берлин Габор обходился обычными вратарскими трусами. Кирай помог «пожилой фрау» бросить якорь в Бундеслиге, а вскоре пробиться в Лигу чемпионов, впервые в истории столичного коллектива. Уже, будучи игроком «Герты», Габор четырежды признавался лучшим футболистом Венгрии. Несмотря на свою внешнюю грузность, Кирай был довольно подвижным и прыгучим вратарём. А ещё он был чрезвычайно хорош в ближнем бою, особенно при выходах один на один. Его шаровары каким-то магическим способом действовали на соперников.

Мартин Пикенхаген (1971). «Унион» 1991-93, «Теннис-Боруссия»1993-94, «Дуйсбург» 1994-96, «Ганза» 1996-2001.

Родившийся в столице Восточной Германии, Пикенхаген мог сделать блестящую карьеру в ГДР . Но его страна исчезла, когда Мартину было 19 лет. Поиграл в родном «Унионе», провёл хороший год в «Те-Бе», попробовал прибиться к «Дуйсбургу», но в полной мере раскрылся именно в «Ганзе». Сумел обойти Молчуна Перри Бройтигама и застолбил свитер с первым номером. Наряду с Кохом был самым выручающим вратарём Бундеслиги, — первым по числу отражённых ударов. Когда «Пике» наскучило тянуть на себе «Ганзу, он принял предложение „Гамбурга“. Но это уже следующее десятилетие. Но в сборной объединённой Германии Мартин не был замечен ни девяностые, ни в нулевые.

Франк Рост (1974). „Марклеберг“ 1991-93,»Вердер» 1993-2002.

Ещё один уроженец Восточной Германии. Франк вырос в Карл-Маркс-Штадте, в спортивной семье. Папа с мамой — игроки сборной Германии по гандболу. Сын же выбрал футбол. Франк довольно рано попал в «Вердер», где долгое время находился в тени Оливера Река. Молодой вратарь изредка подменял будущего, а потом действительного чемпиона Европы. Когда же Оливер уехал в «Шальке», бременцы не стали искать кого-то на стороне, а доверили пост номер один рослому атлету Франку, который полностью оправдал доверие. Правда, через четыре года Рост проследовал в Гельзенкирхен по протоптанной Реком дорожке.

Можно вспомнить ещё нашего Гинтараса Стауче, отыгравшего три сезона в «Дуйсбурге» и его предшественника датчанина Томаса Гилла, мюнхенских «львов» Даниэля Гоффманна и его почти однофамильца Михаэля Гофманна, Томаса Эрнста и Уве Господарека из «Бохума». Видите сами, сколько мастеров вратарского цеха играла в девяностые годы в Бундеслиге. Поверьте, в новом десятилетии ярких личностей будет не меньше.