Лучшее из соцсетей: Роналду отдохнул на яхте, дети Месси спели гимн Аргентины

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард показывает класс даже в кафе.
В прошлых выпусках мы показывали вам некоторые варианты розыгрышей с участием футболистов, предлагаем посмотреть целую подборку такого веселья:
Бывший нападающий «Зенита» Халк показал, что до сих пор находится в невероятной форме.
А вот так выглядит бывший форвард «Спартака» Луис Робсон. Помните такого?
«Ливерпуль» наконец-то победил в АПЛ! Самое время исполнить гимн клуба.
Футболисты «красных» в восторге!
Фанаты тоже ликуют!
Защитник команды Эндрю Робертсон на радостях даже пропустил несколько звонков от Трента Александера-Арнольда.
Форвард чемпионов Роберто Фирмино решил покрасить волосы в красный цвет.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отдохнул с невестой на своей яхте.
Дома у португальца тоже всё хорошо.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может обвинить жару в последних неудачах команды.
Девушка дня:
Микки, девушка хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.
Милота дня:
Марика, жена полузащитника «Ростова» Романа Еременко с сыном
Дети форварда «Барселоны» Лионеля Месси спели гимн Аргентины.
У голкипера «Баварии» Мануэля Нойера появился новый снаряд для упражнений.
«Бавария» — сильная команда!
Nike презентовал новый мяч для АПЛ и Серии А. Как вам?
На этом наш выпуск подошел к концу. На улице лето, не сидите в телефонах, ходите гулять!
И помните, что главное не победа, а участие!