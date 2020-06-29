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Лучшее из соцсетей: Роналду отдохнул на яхте, дети Месси спели гимн Аргентины

сегодня, 22:15
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Нойер Мануэль
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард показывает класс даже в кафе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

В прошлых выпусках мы показывали вам некоторые варианты розыгрышей с участием футболистов, предлагаем посмотреть целую подборку такого веселья:

Бывший нападающий «Зенита» Халк показал, что до сих пор находится в невероятной форме.

А вот так выглядит бывший форвард «Спартака» Луис Робсон. Помните такого?

«Ливерпуль» наконец-то победил в АПЛ! Самое время исполнить гимн клуба.

Футболисты «красных» в восторге!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Фанаты тоже ликуют!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Защитник команды Эндрю Робертсон на радостях даже пропустил несколько звонков от Трента Александера-Арнольда

Форвард чемпионов Роберто Фирмино решил покрасить волосы в красный цвет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отдохнул с невестой на своей яхте.

Дома у португальца тоже всё хорошо. 

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может обвинить жару в последних неудачах команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Девушка дня:

Микки, девушка хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MIKKY. (@mikkykiemeney)

Милота дня:

Марика, жена полузащитника «Ростова» Романа Еременко с сыном

Дети форварда «Барселоны» Лионеля Месси спели гимн Аргентины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

У голкипера «Баварии» Мануэля Нойера появился новый снаряд для упражнений.

«Бавария» — сильная команда!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Nike презентовал новый мяч для АПЛ и Серии А. Как вам?

На этом наш выпуск подошел к концу. На улице лето, не сидите в телефонах, ходите гулять!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

И помните, что главное не победа, а участие!

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Stilannt
Stilannt
сегодня в 23:42
Ерунда какая-то.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:21
Ну и хорошо
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