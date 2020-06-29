Лучшее из соцсетей: Роналду отдохнул на яхте, дети Месси спели гимн Аргентины

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На этом наш выпуск подошел к концу. На улице лето, не сидите в телефонах, ходите гулять!

И помните, что главное не победа, а участие!