Обходят самого Месси. Два главных героя испанского сезона

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сегодня, 13:00

За Лионеля – гениальность и статистика, за этих ребят – работа над собой и важные голы.

Почему Лионель не главный герой сезона?

К Месси в футбольной Каталонии особое отношение. «Камп Ноу» вряд ли будет освистывать легенду клуба, как это делали фанаты на «Сантьяго Бернабеу» с Роналду. Но в этом сезоне аргентинец не такой, как раньше, да и «Барселона» — тоже.

Лионель первый по голам – 21, и ассистам – 17. Создал 38 голов, 53 % от командных. По цифрам остается королем, но есть нюанс – посмотрите, как Месси играет решающие для «Барселоны» матчи в Примере, где теперь упустили верное лидерство. «Реал» стал первым, ведь Смолов и Аспас постарались накануне.

И Месси в чемпионате забил всего 4 мяча командам из топ-10, остальные 17 – в ворота аутсайдеров. Три из четырех были важными, но намного чаще, если у «Барселоны» проблемы, то даже Лионель не спасает. «Сельта», «Севилья», «Реал» и «Валенсия» не уступили чемпионам Испании.

Никто не спорит, что Месси – футбольный гений. Это как доказывать, что Роналду не великий футболист – пустая трата времени. Но опытный фанат старается найти героя, который проделал определенную работу над собой, эволюционирует. У Месси скорее фаза холостого хода с заходом в стагнацию.

Например, капитан «Барселоны» рискует схватить красную карточку из-за яростных глупых фолов, которые арбитры не замечают. Впрочем, это тема для отдельного разговора, хотя тоже причина, почему Лионеля нельзя слепо короновать в Ла Лиге на основании голов «Эйбару», «Мальорке» и «Леганесу».

Когда «эксперты» заметят опорных хавбеков?

Вратарей редко называют лучшими в мире. И Кан, и Буффон остались без «Золотых мячей», как десятки прекрасных голкиперов после Яшина. А Ван Дейк, обделенный персональными фанатами Месси, напомнил, что центрбеков тоже в основном игнорируют.

Но разве легко найти опорников, которым достается слава более атакующих игроков? Зидан и Фигу получали награды, Кака и Модрича не забывали. А вот опорников отмечают часто по остаточному принципу. Даже Канте приз «Игрок сезона» в АПЛ отдали лишь после второго подряд чемпионства.

У Каземиро тоже мало шансов, даже если опередит «Барселону». Руководство Ла Лиги отдаст приз Месси. Так было в 9 случаях из 11. Только Роналду и Гризманн отбирали у Лионеля стандартную победу. Но Тебас прекрасно понимает, как лиге важен Месси в плане коммерции, а Каземиро для него никто.

И это несправедливо, ведь бразилец настолько ответственный, что отказался от главного бразильского блюда – фейжоада (мясо, рис и бобы). Но посмотрите на ключевое достижение тренера Зидана – «Реал» пропустил всего 21 гол, выше «Атлетико», хотя год назад на том же отрезке Ла Лиги допустили 38 результативных ошибок.

И там дело не только в Куртуа, Варане и Рамосе – хотя они тоже в порядке, но и в том, как в опорной зоне агрессивно и успешно играет Каземиро. Лучший в «Реале» по отборам, по перехватам, а дополнительно радует победными мячами – «Леванте», «Севилье» и «Эспаньолу». Но это уже бонус, а не его прямая задача.

Бензема заработает уважение на старости?

Путь Карима похож на историю Шайи Лабафа – можете помнить парня с французской фамилией по роли в «Трансформерах». Тоже, как и Бензема, рано добился успеха. Но, как и форвард, страдал из-за мух в голове – а Карим допустил десятки ошибок на поле и за его пределами, пока не повзрослел.

Футболисту повезло, что в «Реале» есть Зидан, который публично называл еще одного кабила братом – у них предки из одного берберского племени. Зинедин взял шефство над Бензема и фактически тот ему как пятый сын. Самый старший, набивший шишек – начиная от секса с несовершеннолетней проституткой и заканчивая скандалом с Вальбуэна и секс-видео.

Бензема давно стал изгоем в футбольной Франции, хотя понятно, что Карим по уровню мастерства выше, чем Жиру или любой другой форвард из обоймы Дидье – и стал бы чемпионом мира в России. А вот Зидан верит в Карима, хотя Бензема нередко в прошлом критиковали по делу. Но оказалось, что если убрать Роналду, то тащить «Реал» станет именно француз.

Криштиану закрыл форварду доступ к голевому солнцу и превратил нападающего в человека, что таскает рояль для маэстро. Карим в роли форварда, который вечно уступает, был крут. Вспомните удачные решающие мячи за «Реал», не только Кариуса огорчал. Однако давление сказывалось, мазал из удивительных позиций.

Сильный футболист начинает с психологии, и сейчас Бензема на удивление спокойный. После вчерашнего гениального ассиста объяснял репортеру, что важнее всего победа команды. Хотя Перес терпеть не мог француза и собирался его убрать, здесь и сейчас Бензема – лучший игрок атаки «Реала», тащит вперед к победам.

Кариму до сих пор нужен правильный помощник – Йович не заиграл, и Азар таким пока не стал, а Карим привык, что ему достаточно забить в районе 20 голов за сезон, остальные забьет Роналду, но форму француз набрал крутую. Дубль в ворота «Валенсии», победный мяч «Реал Сосьедаду», единственный ассист вчера в Барселоне — Карим стабильно проносит «Реалу» очки.

Причем если посчитать голы в ворота клубов из верхней части таблицы, то получите 8 мячей. Бензема вдвое чаще забивает солидным соперникам, чем Месси. Конечно, 17 голов и 7 ассистов, как и Лионель, частично собрал, уничтожая «Леганес» с «Эйбаром», но Бензема на взлете. Актер Лабаф подлечил голову и вернулся в профессию, а Карим успокоился и обошел Пушкаша.

Теперь француз в топ-5 лучших снайперов «Реала» в истории, среди величайших легенд клуба. Понятно, что не по количеству голов надо судить форварда его формата, но даже с результативностью проблем сейчас нет. А если бы Азар вырезал идеальные передачи – Бензема забивал еще чаще. Но Карим сейчас собирает нечто более важное, его снова стали уважать как мастера.

Мнение читателей. Месси вне конкуренции, или дуэт из «Реала» круче?

Вопрос дискуссионный, ведь он не об уровне, а о геройском статусе. Месси сам по себе намного лучше, чем его «Барселона» в этом сезоне. А «Реал» монолитнее, как команда, единения больше. Поэтому подвиги разделяют. Винисиус может зажечь, Рамос – вожак, Варан и Куртуа в хорошей форме, Кроос – гениальный хавбек.

У «Барселоны» есть успешный у чужих ворот Суарес, но где Луис в самых сложных матчах? А вот Каземиро и Бензема не просто прибавили после непростых для них отрезков. Они очень стабильные и классно смотрятся. Карим платит за доверие своему брату Зидану, а бразилец — примерный профессионал.

Месси плывет по течению и часто всеми недоволен – начиная от Сетьена и заканчивая Гризманном. Раздраженный гений опасен для аутсайдеров, но у него всего 4 гола топ-10 Ла Лиги. Бензема и Каземиро не равны Лионелю исторически, что понятно, но в куда лучшем настроении.

В ворота «Эспаньола» новый единоличный лидер «Реал» забил один мяч, зато какой! Бензема вспомнил 2010-й, когда Гути гениально отдал мяч себе за спину на француза. Теперь Карим в непростом эпизоде оценил положение защитника, пробросил тому мяч между ног, а Каземиро, словно центральный форвард, ждал такую передачу перед воротами.

Гол может стать символом сезона, если Зидан не упустит лидерство. И создали его именно те, кого можно назвать героями чемпионата Испании 2019/20. Впрочем, тут есть интрига. До конца осталось шесть туров. Месси еще может перестать быть карикатурой на себя самого из описания хейтеров, а игроки «Реала» — потерять первое место.

Но пока Лионель в фазе злобного крошки с кислым выражением лица, что собирает голы и ассисты с аутсайдерами, а Каземиро и Бензема продираются до священного Грааля – редкого чемпионства «Реала». Лучший по умолчанию не станет главным героем, если упустит титул. У Месси и «Барселоны» продолжается крайне противоречивый сезон, внутреннее напряжение в клубе растет.

А вот «Реал» остался собой – крепкая команда с футболистами запредельного уровня. И самое главное – самые высокие оценки именно у Каземиро и Бензема, которые знамениты не только голами, но еще и объемом черновой работы. Отмечаем их, когда создали победный мяч, но герои Ла лиги как раз потому, что не ходят по полю пешком и играют на команду.

Бензема, хотя и результативный форвард, создает много моментов напарникам, а Каземиро лучший во всем чемпионате по отборам и перехватам. Месси — великий игрок, но если уступит «Реалу» чемпионство, то главными героями сезона справедливее назвать трудолюбивых и полезных Карима и Карлоса Энрике – так зовут Каземиро.