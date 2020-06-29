Обходят самого Месси. Два главных героя испанского сезона

За Лионеля – гениальность и статистика, за этих ребят – работа над собой и важные голы.
Почему Лионель не главный герой сезона?
К Месси в футбольной Каталонии особое отношение. «Камп Ноу» вряд ли будет освистывать легенду клуба, как это делали фанаты на «Сантьяго Бернабеу» с Роналду. Но в этом сезоне аргентинец не такой, как раньше, да и «Барселона» — тоже.
Лионель первый по голам – 21, и ассистам – 17. Создал 38 голов, 53 % от командных. По цифрам остается королем, но есть нюанс – посмотрите, как Месси играет решающие для «Барселоны» матчи в Примере, где теперь упустили верное лидерство. «Реал» стал первым, ведь Смолов и Аспас постарались накануне.
И Месси в чемпионате забил всего 4 мяча командам из топ-10, остальные 17 – в ворота аутсайдеров. Три из четырех были важными, но намного чаще, если у «Барселоны» проблемы, то даже Лионель не спасает. «Сельта», «Севилья», «Реал» и «Валенсия» не уступили чемпионам Испании.
Никто не спорит, что Месси – футбольный гений. Это как доказывать, что Роналду не великий футболист – пустая трата времени. Но опытный фанат старается найти героя, который проделал определенную работу над собой, эволюционирует. У Месси скорее фаза холостого хода с заходом в стагнацию.
Например, капитан «Барселоны» рискует схватить красную карточку из-за яростных глупых фолов, которые арбитры не замечают. Впрочем, это тема для отдельного разговора, хотя тоже причина, почему Лионеля нельзя слепо короновать в Ла Лиге на основании голов «Эйбару», «Мальорке» и «Леганесу».
Когда «эксперты» заметят опорных хавбеков?
Вратарей редко называют лучшими в мире. И Кан, и Буффон остались без «Золотых мячей», как десятки прекрасных голкиперов после Яшина. А Ван Дейк, обделенный персональными фанатами Месси, напомнил, что центрбеков тоже в основном игнорируют.
Но разве легко найти опорников, которым достается слава более атакующих игроков? Зидан и Фигу получали награды, Кака и Модрича не забывали. А вот опорников отмечают часто по остаточному принципу. Даже Канте приз «Игрок сезона» в АПЛ отдали лишь после второго подряд чемпионства.
У Каземиро тоже мало шансов, даже если опередит «Барселону». Руководство Ла Лиги отдаст приз Месси. Так было в 9 случаях из 11. Только Роналду и Гризманн отбирали у Лионеля стандартную победу. Но Тебас прекрасно понимает, как лиге важен Месси в плане коммерции, а Каземиро для него никто.
И это несправедливо, ведь бразилец настолько ответственный, что отказался от главного бразильского блюда – фейжоада (мясо, рис и бобы). Но посмотрите на ключевое достижение тренера Зидана – «Реал» пропустил всего 21 гол, выше «Атлетико», хотя год назад на том же отрезке Ла Лиги допустили 38 результативных ошибок.
И там дело не только в Куртуа, Варане и Рамосе – хотя они тоже в порядке, но и в том, как в опорной зоне агрессивно и успешно играет Каземиро. Лучший в «Реале» по отборам, по перехватам, а дополнительно радует победными мячами – «Леванте», «Севилье» и «Эспаньолу». Но это уже бонус, а не его прямая задача.
Бензема заработает уважение на старости?
Путь Карима похож на историю Шайи Лабафа – можете помнить парня с французской фамилией по роли в «Трансформерах». Тоже, как и Бензема, рано добился успеха. Но, как и форвард, страдал из-за мух в голове – а Карим допустил десятки ошибок на поле и за его пределами, пока не повзрослел.
Футболисту повезло, что в «Реале» есть Зидан, который публично называл еще одного кабила братом – у них предки из одного берберского племени. Зинедин взял шефство над Бензема и фактически тот ему как пятый сын. Самый старший, набивший шишек – начиная от секса с несовершеннолетней проституткой и заканчивая скандалом с Вальбуэна и секс-видео.
Бензема давно стал изгоем в футбольной Франции, хотя понятно, что Карим по уровню мастерства выше, чем Жиру или любой другой форвард из обоймы Дидье – и стал бы чемпионом мира в России. А вот Зидан верит в Карима, хотя Бензема нередко в прошлом критиковали по делу. Но оказалось, что если убрать Роналду, то тащить «Реал» станет именно француз.
Криштиану закрыл форварду доступ к голевому солнцу и превратил нападающего в человека, что таскает рояль для маэстро. Карим в роли форварда, который вечно уступает, был крут. Вспомните удачные решающие мячи за «Реал», не только Кариуса огорчал. Однако давление сказывалось, мазал из удивительных позиций.
Сильный футболист начинает с психологии, и сейчас Бензема на удивление спокойный. После вчерашнего гениального ассиста объяснял репортеру, что важнее всего победа команды. Хотя Перес терпеть не мог француза и собирался его убрать, здесь и сейчас Бензема – лучший игрок атаки «Реала», тащит вперед к победам.
Кариму до сих пор нужен правильный помощник – Йович не заиграл, и Азар таким пока не стал, а Карим привык, что ему достаточно забить в районе 20 голов за сезон, остальные забьет Роналду, но форму француз набрал крутую. Дубль в ворота «Валенсии», победный мяч «Реал Сосьедаду», единственный ассист вчера в Барселоне — Карим стабильно проносит «Реалу» очки.
Причем если посчитать голы в ворота клубов из верхней части таблицы, то получите 8 мячей. Бензема вдвое чаще забивает солидным соперникам, чем Месси. Конечно, 17 голов и 7 ассистов, как и Лионель, частично собрал, уничтожая «Леганес» с «Эйбаром», но Бензема на взлете. Актер Лабаф подлечил голову и вернулся в профессию, а Карим успокоился и обошел Пушкаша.
Теперь француз в топ-5 лучших снайперов «Реала» в истории, среди величайших легенд клуба. Понятно, что не по количеству голов надо судить форварда его формата, но даже с результативностью проблем сейчас нет. А если бы Азар вырезал идеальные передачи – Бензема забивал еще чаще. Но Карим сейчас собирает нечто более важное, его снова стали уважать как мастера.
Мнение читателей. Месси вне конкуренции, или дуэт из «Реала» круче?
Вопрос дискуссионный, ведь он не об уровне, а о геройском статусе. Месси сам по себе намного лучше, чем его «Барселона» в этом сезоне. А «Реал» монолитнее, как команда, единения больше. Поэтому подвиги разделяют. Винисиус может зажечь, Рамос – вожак, Варан и Куртуа в хорошей форме, Кроос – гениальный хавбек.
У «Барселоны» есть успешный у чужих ворот Суарес, но где Луис в самых сложных матчах? А вот Каземиро и Бензема не просто прибавили после непростых для них отрезков. Они очень стабильные и классно смотрятся. Карим платит за доверие своему брату Зидану, а бразилец — примерный профессионал.
Месси плывет по течению и часто всеми недоволен – начиная от Сетьена и заканчивая Гризманном. Раздраженный гений опасен для аутсайдеров, но у него всего 4 гола топ-10 Ла Лиги. Бензема и Каземиро не равны Лионелю исторически, что понятно, но в куда лучшем настроении.
В ворота «Эспаньола» новый единоличный лидер «Реал» забил один мяч, зато какой! Бензема вспомнил 2010-й, когда Гути гениально отдал мяч себе за спину на француза. Теперь Карим в непростом эпизоде оценил положение защитника, пробросил тому мяч между ног, а Каземиро, словно центральный форвард, ждал такую передачу перед воротами.
Гол может стать символом сезона, если Зидан не упустит лидерство. И создали его именно те, кого можно назвать героями чемпионата Испании 2019/20. Впрочем, тут есть интрига. До конца осталось шесть туров. Месси еще может перестать быть карикатурой на себя самого из описания хейтеров, а игроки «Реала» — потерять первое место.
Но пока Лионель в фазе злобного крошки с кислым выражением лица, что собирает голы и ассисты с аутсайдерами, а Каземиро и Бензема продираются до священного Грааля – редкого чемпионства «Реала». Лучший по умолчанию не станет главным героем, если упустит титул. У Месси и «Барселоны» продолжается крайне противоречивый сезон, внутреннее напряжение в клубе растет.
А вот «Реал» остался собой – крепкая команда с футболистами запредельного уровня. И самое главное – самые высокие оценки именно у Каземиро и Бензема, которые знамениты не только голами, но еще и объемом черновой работы. Отмечаем их, когда создали победный мяч, но герои Ла лиги как раз потому, что не ходят по полю пешком и играют на команду.
Бензема, хотя и результативный форвард, создает много моментов напарникам, а Каземиро лучший во всем чемпионате по отборам и перехватам. Месси — великий игрок, но если уступит «Реалу» чемпионство, то главными героями сезона справедливее назвать трудолюбивых и полезных Карима и Карлоса Энрике – так зовут Каземиро.
Поэтому нет, не могу я сравнивать Суареса и Лёву...
Поэтому нет, не могу я сравнивать Суареса и Лёву...
Насчёт мало забивает - а что тут удивительного? Гризманн, у которого идеальная позиция напа второй волны с креном на правый фланг, - играет на левом фланге (идиотство)... и как в таких условиях можно ждать от него сильную игру непонятно... Фати в силу возраста ещё мало забивает, Дембеле - из-за частых травм(обое могут вырасти в хороших футболистов если дать время и частую практику).
+ добавь к этому что полузащита мало голевых делает + Альба в этом сезоне не очень(только 2 ассиста).
+ командная игра явно хромает...
Всё вместе конечно приводит к меньшему количеству забитых(меньшему чем могло бы быть).
Насчёт мало забивает - а что тут удивительного? Гризманн, у которого идеальная позиция напа второй волны с креном на правый фланг, - играет на левом фланге (идиотство)... и как в таких условиях можно ждать от него сильную игру непонятно... Фати в силу возраста ещё мало забивает, Дембеле - из-за частых травм(обое могут вырасти в хороших футболистов если дать время и частую практику).
+ добавь к этому что полузащита мало голевых делает + Альба в этом сезоне не очень(только 2 ассиста).
+ командная игра явно хромает...
Всё вместе конечно приводит к меньшему количеству забитых(меньшему чем могло бы быть).
Вот если примерно с чем можно сравнить, и чемпионаты и силу клуба, то это Ла Лигу и Бундеслига с атакующим футболом, то с Левандовским, который тоже в Баварии с 2014 года 0,85 голов у Роберта, оба с Суаресам топовые напы.
Вот если примерно с чем можно сравнить, и чемпионаты и силу клуба, то это Ла Лигу и Бундеслига с атакующим футболом, то с Левандовским, который тоже в Баварии с 2014 года 0,85 голов у Роберта, оба с Суаресам топовые напы.
Суареса можно сравнивать с Роналду, но никак не с Бензема(при всём моём уважении).
Суареса можно сравнивать с Роналду, но никак не с Бензема(при всём моём уважении).
Кстати, о ПРЕДВЗЯТОСТИ и НЕОБЪЕКТИВНОСТИ суждений Горина о том, что "Криштиану закрыл Бензема доступ к голевому солнцу" говорят и цифры:
в сезоне 15-16 Бензема забил 24 гола, при этом сыграв 27 матчей, а после ухода Роналду , Карим максимум забил 21 гол, но для этого ему понадобилось сыграть 36 матчей!
Ты правильно сказал, Бензема не является сверхзабивным ЦН, он топовый нап и не более.
Даже если взять цифры его визави по Барселоне Суареса, то Карим в соотношении голы/ сезон, игры - 165 голов за 11 сезонов, уступает Суаресу у которого 144 за 6 сезонов!
Кстати, о ПРЕДВЗЯТОСТИ и НЕОБЪЕКТИВНОСТИ суждений Горина о том, что "Криштиану закрыл Бензема доступ к голевому солнцу" говорят и цифры:
в сезоне 15-16 Бензема забил 24 гола, при этом сыграв 27 матчей, а после ухода Роналду , Карим максимум забил 21 гол, но для этого ему понадобилось сыграть 36 матчей!
Ты правильно сказал, Бензема не является сверхзабивным ЦН, он топовый нап и не более.
Даже если взять цифры его визави по Барселоне Суареса, то Карим в соотношении голы/ сезон, игры - 165 голов за 11 сезонов, уступает Суаресу у которого 144 за 6 сезонов!
На этом можно ЖИРНУЮ точку ставить о важности его голов для команды и набивания личной статистики!
Далее без комментариев....😂😂😂
На этом можно ЖИРНУЮ точку ставить о важности его голов для команды и набивания личной статистики!
Далее без комментариев....😂😂😂
Но сколько можно... "Криштиану закрыл форварду доступ к голевому солнцу и превратил нападающего в человека, что таскает рояль для маэстро."
У Бенза результативность этого и прошлого сезона не выше чем в сезонах 11/12 и 15/16, когда возле него играл Роналду и якобы обделял. Ну так чем же обосновывается обделение??? Никакого обделения не было, Бенз последние сезоны просто играет на своём максимуме, понимая что после ухода Роналду, кроме него в атаке особо никто не тянет. Вот и всё, но выше своего уровня реализации он так и не смог прыгнуть после ухода основного забивающего.
Это не из-за Роналду Бенз стал таскальщиком рояля, а просто Бенз не является сверхзабивным ЦН, он топовый нап второй волны. Тот тип нападающих который часто недооценивают... и которым комфортнее всего играть в паре с забивным парнером, а не быть основным завершителем.
Но сколько можно... "Криштиану закрыл форварду доступ к голевому солнцу и превратил нападающего в человека, что таскает рояль для маэстро."
У Бенза результативность этого и прошлого сезона не выше чем в сезонах 11/12 и 15/16, когда возле него играл Роналду и якобы обделял. Ну так чем же обосновывается обделение??? Никакого обделения не было, Бенз последние сезоны просто играет на своём максимуме, понимая что после ухода Роналду, кроме него в атаке особо никто не тянет. Вот и всё, но выше своего уровня реализации он так и не смог прыгнуть после ухода основного забивающего.
Это не из-за Роналду Бенз стал таскальщиком рояля, а просто Бенз не является сверхзабивным ЦН, он топовый нап второй волны. Тот тип нападающих который часто недооценивают... и которым комфортнее всего играть в паре с забивным парнером, а не быть основным завершителем.
Месси также во многом виноват, что нет единой команды, взаимопонимания... не надо забывать, что он ещё и капитан Барселоны... Но ни как топ-игрок, ни как капитан, он ничего не делает для того, чтобы объединить, сплотить и повести за собой, так как и положено капитану команды... Постоянно недоволен... всем и всеми... А лидером, в последнее время, он является только в игре с командами среднего и ниже среднего уровня, как правильно и отметил автор статьи, довольно интересной статьи, и вполне объективной...
Месси также во многом виноват, что нет единой команды, взаимопонимания... не надо забывать, что он ещё и капитан Барселоны... Но ни как топ-игрок, ни как капитан, он ничего не делает для того, чтобы объединить, сплотить и повести за собой, так как и положено капитану команды... Постоянно недоволен... всем и всеми... А лидером, в последнее время, он является только в игре с командами среднего и ниже среднего уровня, как правильно и отметил автор статьи, довольно интересной статьи, и вполне объективной...