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Сёмин: «Никакой логики в приглашении Николича я не вижу»

07 июля 2020, 16:00

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об уходе из клуба.

Расставание прошло бы более гладко, если бы руководство назначило на моё место российского тренера (из бывшей плеяды игроков «Локо»).

Кого? Есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир Маминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола.

«Локомотив» – это не Кикнадзе и не Мещеряков, а клуб, который любят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности.

Никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Вероятно, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан. 

Ранее тренер признался, что пока не получал предложений по работе.

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Kuvkil
Kuvkil
08 июля в 10:11
Энергетика Евсеева помогла бы дожать ничьи в победы
112910415
112910415
07 июля в 21:12
там совсем другой вид логики ...
мангo
мангo ответ andrefino13 (раскрыть)
07 июля в 21:08
Берите скорей Ханчаренку он ведь твой кумир ахаха
pomor 445
pomor 445
07 июля в 20:41
И нет никакой логики, потому и не видишь. Есть корыстные интересы.
Kosmos58
Kosmos58
07 июля в 20:13
Балкан, баклан ...
DXTK
DXTK
07 июля в 20:12
надо писать не экс-наставник Локомотив...... а легендарный наставник Локомотива Юрий Семин......... рассказал......
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
07 июля в 19:56
Вот маминова точно не надо. При нём только Спартак обыграли и сливали всем подряд в оба пришествия.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
07 июля в 18:29
Палыч смирись тебя недостойные люди поперли в угоду своим непонятным интересам. Неплохо что бы возглавил бы условный Тамбов и разносил лидеров направо-налево.
andrefino13
andrefino13 ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
07 июля в 18:07
Ну тогда объясни нам неумным, почему Николич, почему вообще смена тренера, логичный ответ никто не дал... И не даст, потому что тренера убрали, Семина, по беспределу.
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 17:56
футбол и логика... это неинтересно
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
07 июля в 17:46
Ну а вот тут вот уже прошли личные обиды высказывать через интервью. Николич не виноват что тебя попёрли из клуба!
andrefino13
andrefino13
07 июля в 17:44
Никто не видит логики... НИКТО. Поэтому справедливо будет, если Локомотив будет мимо Лиги чемпионов для начала, всё пока к этому идёт, а дальше посмотрим....
Gahi
Gahi
07 июля в 17:35
Это бизнес, ничего личного, а страдают к сожалению преданные своему делу люди. Здоровье Вам Палыч и берегите себя.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 16:59
Пустое...Всё равно сейчас размышления ПАлыча иначе,как выражение личной обиды,восприниматься не будут.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 16:39
Правильно. Это просто бизнес)))
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 16:38
Всё алогично
мангo
мангo
07 июля в 16:35
Снова противоставляет болельщиков и руководство - хитрая лиса
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
07 июля в 16:34
Согласен, уж точно те, кого назвал Палыч, были бы не хуже Николича на посту главного тренера Локо.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
07 июля в 16:24
Молодец Палыч, так держать ! Не сдавайся.
particular
particular
07 июля в 16:06
Это - не логика, это - попытка... Причём, наверняка не последняя...
shlomo
shlomo
07 июля в 16:00
Все это видят и знают
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