Сёмин: «Никакой логики в приглашении Николича я не вижу»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об уходе из клуба.
Расставание прошло бы более гладко, если бы руководство назначило на моё место российского тренера (из бывшей плеяды игроков «Локо»).
Кого? Есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир Маминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола.
«Локомотив» – это не Кикнадзе и не Мещеряков, а клуб, который любят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности.
Никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Вероятно, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан.
Ранее тренер признался, что пока не получал предложений по работе.