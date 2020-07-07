Сёмин: «Никакой логики в приглашении Николича я не вижу»

Экс-наставник «Локомотива» рассказал об уходе из клуба.

Расставание прошло бы более гладко, если бы руководство назначило на моё место российского тренера (из бывшей плеяды игроков «Локо»).

Кого? Есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир Маминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола.

«Локомотив» – это не Кикнадзе и не Мещеряков, а клуб, который любят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности.