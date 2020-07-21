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Хаверц согласовал условия контракта с «Челси»

21 июля 2020, 08:36

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в скором времени может стать игроком «Челси».

Как сообщается, немецкий вундеркинд согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. Соглашение Хаверца с «Челси» будет рассчитано на пять лет, а сам игрок будет получать 8 млн евро в год (без учёта бонусов).

Теперь «синие» готовы сделать «Байеру» предложение о трансфере игрока. Ожидается, что первоначальная сумма, которую предложит лондонский клуб, будет около 70 млн евро (плюс бонусы). «Фармацевты» хотят получить за одного из своих лидеров 90 млн евро.

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Все комментарии
azkan
azkan
21 июля в 14:45
Честно говоря меня, как болельщику Челси не волнует, какие деньги тратит Абрамович.
Главное чтобы нужных и полезных игроков купил.
И мне кажется, что покупка надежного топ вратаря, без всяких выкрутасов на данный момент нужнее. Облак, Тер Штеген если конечно продадут)
Да и защиту немного усилить.
Потом уже Хаверца с Санчо вместе и по барабану на фейрплей, как показывает история с МС.
galem72
galem72
21 июля в 11:11
Коля Шир — уровень Сан или Дэйлистар.
Van Vanovich
Van Vanovich
21 июля в 10:56
Теперь ещё Санчо или Траоре будет убойный коктейль.)
sihafazatron
sihafazatron
21 июля в 09:24
Бавария их 3:0 обыграла, а Челси у них хаверца увёл, гениально)))
311
311
21 июля в 09:15
Сомнительный трансфер, вот если бы топ-защитника подписали, другое дело!)
Anton Hohlov
Anton Hohlov
21 июля в 09:14
Челси очень мощно усилился. Зиеш, Вернер, теперь и Хаверц.
Igo0rek
Igo0rek ответ shlomo (раскрыть)
21 июля в 08:57
Трансферы это всегда большой риск. Но если хочешь быть лучшим, нужно рисковать.
shlomo
shlomo
21 июля в 08:41
Это было всегда торговец хочет одну сумму, а покупатель ее пытается снизить...90 конечно многовато, даже 70...да, возраст 21, да подает надежды....но сколько таких уже было и наверняка будет и где они?...надежда надеждами но не факт, что он может заиграть в АПЛ и не факт, что будет показывать хорошие результаты и прогрессировать.....пока это кот в мешке для Челси...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 08:36
Удачи на новом месте.
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