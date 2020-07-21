Хаверц согласовал условия контракта с «Челси»

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21 июля 2020, 08:36

Полузащитник «Байера» в скором времени может стать игроком «Челси».

Как сообщается, немецкий вундеркинд согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. Соглашение Хаверца с «Челси» будет рассчитано на пять лет, а сам игрок будет получать 8 млн евро в год (без учёта бонусов).

Теперь «синие» готовы сделать «Байеру» предложение о трансфере игрока. Ожидается, что первоначальная сумма, которую предложит лондонский клуб, будет около 70 млн евро (плюс бонусы). «Фармацевты» хотят получить за одного из своих лидеров 90 млн евро.