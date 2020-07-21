«Реал» заинтересован в подписании Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Испании.
21-летний хавбек имеет конфликт с главным тренером римского клуба Паулу Фонсекой, что может вынудить игрока покинуть «джаллоросси» этим летом.
Главным претендентом на Дзаньоло является «Реал». Наставник «сливочных» Зинедин Зидан видит в итальянском вундеркинде игрока, который сможет серьезно укрепить полузащиту мадридского клуба.
Однако «Реалу» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Интера», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», которые также заинтересованы в подписании Дзаньоло.