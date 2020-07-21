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«Реал» заинтересован в подписании Дзаньоло

21 июля 2020, 08:57

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Испании.

21-летний хавбек имеет конфликт с главным тренером римского клуба Паулу Фонсекой, что может вынудить игрока покинуть «джаллоросси» этим летом.

Главным претендентом на Дзаньоло является «Реал». Наставник «сливочных» Зинедин Зидан видит в итальянском вундеркинде игрока, который сможет серьезно укрепить полузащиту мадридского клуба.

Однако «Реалу» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Интера», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», которые также заинтересованы в подписании Дзаньоло.

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DEIVID
DEIVID
22 июля в 01:31
Руки прочь от главного таланта Италии.
Рома Олейник
Рома Олейник
21 июля в 12:35
Нет ему в "Реале" места. Фэйковая новость.
Ruslan3132
Ruslan3132
21 июля в 12:25
он опорник? кого он может заменить в Реале?
STVA 1
STVA 1
21 июля в 09:06
А нужен ли..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 09:01
Пусть пробует подписать...
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