«Реал» заинтересован в подписании Дзаньоло

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21 июля 2020, 08:57

Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в Испании.

21-летний хавбек имеет конфликт с главным тренером римского клуба , что может вынудить игрока покинуть «джаллоросси» этим летом.

Главным претендентом на Дзаньоло является «Реал». Наставник «сливочных» видит в итальянском вундеркинде игрока, который сможет серьезно укрепить полузащиту мадридского клуба.

Однако «Реалу» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Интера», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», которые также заинтересованы в подписании Дзаньоло.