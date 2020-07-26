Сборная сезона РПЛ-2019/20: Дзюба, Фернандес и приговор лимиту

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вчера, 13:00

Чемпион доминирует при выборе на «Соккер.ру» футбольных героев чемпионата России.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа») – надежность сезона

Вратари в этом сезоне жестко чудили редко, а спасали – часто. От 75 % сэйвов у представителей 9-ти клубов из 16-ти. Проще всего жилось голкиперам «Зенита», но там статистика искажена позициями бьющих, много простых ударов. А вот Дюпин из «Рубина» и Беленов из «Уфы» — лучшие вратари сезона. Гильерме и Акинфеев – на уровне, Джанаев выдавал роскошные матчи, Максименко сыграл неровно, но неплохо, как и Сафонов. Но игра Беленова это 99 сэйвов, идеальная организация защиты, 14 «сухарей» и 83 % отраженных ударов. Жаль, что сборной не нужен.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ) – рвение сезона

Игнатьев в целом неплох, Караваев задвинул Смольников в запас, но сыграл не так уж много матчей, хотя ярко. Петров и Козлов провели хороший сезон. Но уже по фамилии основного правого латераля сборной России понятно, кто круче по сумме показателей. Фернандес реализовывал моменты – 3 гола после 5 ударов в створ, показал куда более цепкий футбол, чем в юности – 30 фолов и 35 отборов, умело читал игру – 32 перехвата, а самое главное – созидал. Фернандес совершил 76 кроссов, создал 54 момента и отдал 3 ассиста. Может сердиться на напарников, которые могли реализовывать его передачи чаще.

Бранислав Иванович («Зенит») – капитан сезона

Все в курсе, каким хорошим центральным форвардом может быть в концовках матчей Жиго, он способен прилично играть в неважной защите «Спартака», но Бранислав добился результата у своих ворот, а не у чужих, что для защитника куда важнее. Серб был настоящим капитаном «Зенита», его игра это не только цифры, но и роль в раздевалке и на поле. Чемпион собрал 43 % «сухарей», пропустили всего 18 голов (у «Уфы» — 24, а у «Локомотива» — 29). Иванович играл на классе, не спешил «выдергиваться», покидая линию, но благодаря его уровню «Зенит» визуально легко прошел сезон РПЛ в защите. Жаль, что серб уезжает, судя по прощанию Ракицкого.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – лонгболлы сезона

У Ивановича и Ракицкого практически идентичные показатели по отборам, перехватам, совершенным фолам, пойманным в офсайды соперникам или заблокированным ударам. Разница лишь в том, что серб держал на себе организацию защитных процессов, а Ярослав – ключевой футболист команды в построении атак. То, что коротко называют в футболе «билд ап», у Ракицкого получается великолепно. Ярослав раскидывает мячи так удобно, что в команде завелось 11 ассистентов, пускай было двое самых продуктивных. И как раз они прямо связаны с украинским беком. Ракицкий пасовал на Дзюбу, тот – на Азмуна. У Ярослава 265 точных длинных передач, лучший результат сезона среди полевых игроков и второй, если добавить вратарей.

Дуглас Сантос («Зенит») – универсал сезона

Дело не в том, что «Зенит» в целом оборонялся успешнее всех – успешно в защите и «Уфа» держалась. Дело в уровне. К Беленову нельзя набрать толпу из обороны Евсеева, ведь класс тоже имеет значение. Например, в случае с Сантосом ему конкуренцию на позиции левого латераля мог составить Айртон, хотя его «Спартак» неудачно провел чемпионат. Но поскольку Дуглас из «Зенита» успешно сыграл и слева, и в центре, показав стабильность, то его нельзя игнорировать. И Альварес, и Чернов, что соединили удачные матчи с плохими, заслужили лишь упоминания. Сантос усилил «Зенит».

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит») – Канте сезона

У «Зенита» специфическая игра по центру – пропуск хода из-за длинных передач Ракицкого. Но не все голы так начинались, не все атаки соперников затухали на линии Ярослава и Бранислава. Вильмар – один из тех, кого в футболе называют недооцененными, если говорим о внимании. У Вильмара нет такой подачи себя, какая была у Денисова или Тимощука, но колумбиец часто становился ключевым в высоком прессинге. 87.7 % точных пасов, 2.5 отбора и 1.5 перехвата за игру – Барриос стал петербуржским Канте. У Норманна из «Ростова» многое получалось, но у норвежца и неудачных игр хватало.

Гжегож Крыховяк («Локомотив») – вожак сезона

У Гжегожа в России многое получается. Поскольку «Локомотив» плохо атаковал, то поляк начал играть выше, хотя иногда и в опорную зону заглядывал. Но в целом сделал фокус на атакующие показатели в качестве спрятанного в центре снайпера – собрал 9 голов. Моменты другим создавал не так часто, но точно играл в пас, умеет отобрать мяч, речь об одном из самых стабильных футболистов сезона. И об одном из самых важных. Добавьте в РПЛ больше Крыховяков – лига станет сильнее.

Алексей Миранчук («Локомотив») – элегантность сезона

После карантина Алексей словно выдавал концерт на запад – транслировал игру для скаутов клубов из топ-5. Было видно, что старается, заметно, что получается. В его голевой статистике заметно влияние пенальти – хотя их тоже надо уметь бить элегантно, но Алексей не просто задал планку ударным стартом сезона, не только подбрасывал голы время от времени в середине, но и выдал мощную концовку – летом на его счету 7 голов. Всего получилось 12 точных ударов и есть 3 ассиста. Миранчук нашел себя, но РПЛ может его потерять, как и следующего атакующего хавбека в списке.

Никола Влашич ( ЦСКА ) – ударник сезона

Миранчук вытеснил из сборной сезона Бакаева, а вот Никола остался бы в любом случае. У хорвата в 22 года 30 сыгранных матчей, неплохая игра в отборе, 12 голов и 5 результативных передач. А еще много ударов – лучший показатель сезона (103 штуки), причем меткость на уровне – 39.8 %. А реализация вообще сумасшедшая, каждый четвертый точный удар – гол. Будет жаль, если концепция ЦСКА , призванная увеличить доходную часть, приведет к продаже Влашича в ближайшие недели в топ-5. Никола стал звездой РПЛ .

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – игрок сезона

Как и Анне Семак, Артему нужен пиарщик. Лучший игрок сезона подает себя публике бездарно, но мы говорим о футболе. Повторяем то, что твердим со дня, когда в «Зените» появился Азмун – Дзюба нашел себя на новой позиции второго форварда. 17 голов и 12 ассистов позволили стать королем РПЛ . Первый по количеству мячей, первый по числу ассистов, причем лучшим созидателем стал второй сезон подряд. Играет здорово, 31-летний форвард давно заслужил новый контракт.

Сердар Азмун («Зенит») – хитрюга сезона

Луценко – пример того, как форвард с одним талантом (удары головой) реализовал почти все полумоменты. А Шомуродов и Соболев идут под грифом «открытия сезона». Азмун все доказал еще позапрошлой весной, а теперь лишь протоптал путь из чужих штрафных в РПЛ в чужие штрафные в топ-5 с помощью 17 голов и 7 ассистов. Показательно, что в сборной именно Фернандес, Сантос, Влашич, Миранчук, Барриос или Азмун – всех легко представить в топ-5, да и Иванович, Крыховяк и Ракицкий – с международным опытом. Сильный состав у сборной этого сезона, причем уже по новому лимиту – в составе 7 иностранцев, но лишних среди них точно нет.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Ругали Семака много, ругали Семака вкусно. И по делу. Даже руководство «Зенита» сомневалось в Семаке, поэтому так долго возились с контрактом. Но тренер с провинциальным стержнем добавил в игру петербуржцев святую простоту. Так не все умеют, хотя Сергей Богданович точно не великий тактик, подходит именно этому «Зениту». И учится, идеи появляются, а перемены в составе неизбежны – посмотрите на возраст многих в команде.