Месси в составе «Реала». Герои и антигерои Ла Лиги 2019/20

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сегодня, 15:00

Чемпионство Зидана и упущенный «Барселоной» титул – повод поговорить о футбольных подвигах на «Соккер.ру».

Символическая сборная Ла Лиги от «Marca»

Журналисты мадридского издания порой смешат, когда начинают писать об иностранном футболе – форварда легко могут отправить в защиту, мало интересуются другими лигами. Но в испанском футболе разбираются. И вот такая у них получилась символическая сборная сезона:

Версия «Marca» (3-4-3): Тибо Куртуа («Реал») — Диего Карлос («Севилья»), Серхио Рамос («Реал»), Фелипе («Атлетико») — Каземиро («Реал»), Санти Касорла («Вильярреал»), Лукас Окампос («Севилья»), Мартин Эдегор («Реал Сосьедад») — Лионель Месси («Барселона»), Жерар Морено («Вильярреал»), Карим Бензема («Реал»).

«Политизированный» состав, где попытались всем угодить. Убрали крайних беков, взяли схему «3-4-3», чтобы уместить парней из «Реала», «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико», не забыв про Санти Касорлу – за него все рады, вернулся в футбол после жуткой серии травм, и Морено из «Вильярреала».

При этом важно отметить, что испанские СМИ выделили настоящих героев сезона – лишних в составе нет, все отметились с положительной стороны. Тот случай, когда желание никого не обидеть одновременно отражает персональные успехи футболистов. Это неплохой вариант, но не единственный.

Сборная Примеры от алгоритма «Whoscored»

Пока нет идеальной математической модели описания футбола, но фанатам стало удобнее после появления статистических алгоритмов. Да, бездушные машины не смотрят на нюансы, считают цифры, но одновременно получаем любопытные результаты, которые тоже полезно изучить.

Версия «Whoscored» (4-4-2): Айтор Фернандес («Леванте») – Дани Карвахаль («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Регилон («Севилья») — Жерар Морено («Вильярреал»), Каземиро («Реал»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Сауль Ньигес («Атлетико») — Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Сразу видно, что алгоритм не умеет грамотно оценивать работу защиты – Пике с высоким рейтингом из-за пустой статистики, не всегда был хорош. Одновременно к Карвахалю, Регилону, Мерино или Саулю никаких вопросов нет – молодцы. Хотя надо отметить, что сезон ровный – «Реал» никого не уничтожал, поэтому цифровой подход дает средние оценки – от 7.0 до 7.5 из 10. Только у Месси 8.7, ведь за Лионеля говорит количество голов и ассистов – 25 и 21.

Символическая антисборная сезона от «Marca»

Как не рассказать об антигероях? Неудачи тоже часть футбола, справедливо отметить тех, кто не оправдал ожиданий, не отработал вложенные средства или просто разочаровал по тем или иным причинам.

Разочарования сезона (3-4-3): Яспер Силлессен («Валенсия») – Тьерри Коррейя («Валенсия»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Эктор Фирпо («Барселона») – Рони Лопеш («Севилья»), Денис Суарес («Сельта»), Матиас Варгас («Эспаньол»), Жоау Фелиш («Атлетико») – Борха Иглесиас («Бетис»), Лука Йович («Реал»), Антуан Гризманн («Барселона»).

Сюда разве что добавлять игроков хочется – Азара, Бэйла, Диего Косту, Лемара, Гамейро или Систо. Хотя и представленные выше, конечно же, могли выступить намного лучше.

Символическая сборная с упором на статистику

Используем еще один подход, чтобы получить сборную, где окажутся реально важные люди, но только часть из них все заметили и хвалили за полезность – речь о ребятах из «Реала» и «Барселоны». Остальные дополнят ваши представления о героях испанского сезона:

Отличники по цифрам (4-3-3): Айтор Фернандес («Леванте») – Хорхе Мирамон («Леванте»), Леандро Карбера («Хетафе»/«Эспаньол»), Давид Гарсия («Осасуна»), Хосе Коте («Эйбар») – Эвер Банега («Севилья»), Каземиро («Реал»), Тони Кроос («Рал») – Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал»), Лукас Окампос («Севилья»).

У вратаря Айтора 152 сэйва, у защитников перехваты (Мирамон — 2.52 за игру), лучший длинный пас (5.52 — Карбера), игра на втором этаже (5.05 за матч — Гарсия) и частые кроссы (4.78 — Коте). У хавбеков – рекорд по передачам вперед (10.79 за игру у Банеги), по отборам мяча (12.6 за матч у Каземиро) и по пасам (по 65.23 за поединок у Крооса). И с форвардами все ясно – Месси и Бензема результативные, а Окампос – главный технарь (4 обводки за игру).

Символическая команда недооцененных героев

Можно найти и таких ребят, ведь чемпионат Испании богат приличными футболистами. Учитываем только тех, кто не попал во все предыдущие составы:

Невоспетые герои (4-4-2): Ян Облак («Атлетико») – Хесус Навас («Севилья»), Джене Даконам («Хетафе»), Жюль Кунде («Севилья»), Ферлан Менди («Реал») – Рауль Гарсия («Атлетик»), Томас Партей («Атлетико»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Набиль Фекир («Бетис») — Яго Аспас («Сельта»), Луис Суарес («Барселона»).

Тут не у всех однозначный сезон, но кто-то просто на своей позиции встретил жесткую конкуренцию, другие играли недостаточно стабильно. Но, так или иначе, все отметились и с положительной стороны.

Сборная звезд, что доказала класс на поле

Конечно, когда отмечают парня из «Реала Сосьедад», игнорируя Тони Крооса, то не заявляем, что новый герой круче старого и проверенного. Поэтому еще один вариант сборной сезона, что имеет право на существование – основанный на классе игроков. Не слепо набираем звезд, но отмечаем тех, кто реально повлиял на развязку и ход сезона:

Звездная версия (4-4-2): Тибо Куртуа («Реал») – Дани Карвахаль («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»), Серхио Регилон («Севилья») — Каземиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Санти Касорла («Вильярреал»), Сауль Ньигес («Атлетико») — Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Теперь понятно, почему мадридская пресса испугалась схемы «4-4-2», хотя в три защитника в Ла Лиге играет один «Леганес». Если выбирать героев по позициям для классики, то получите слишком много игроков из «Мадрида» – 8 с учетом Регилона, который был в аренде в «Севилье». Фактически Месси перемещаем в состав «Реала», где не все сыграли феноменально и невероятно ярко, но каждый был настоящим чемпионом.

Кого не хватает всем сборным? Только наставников. По выбору лучших тренеров, на этот раз официальному от Ла Лиги – назвали и Зидана, и Лопетеги, вопросов нет. Второй сумел настроить «Севилью» на мощную концовку с попаданием в Лигу чемпионов (хотя жаль «Хетафе», интересные ребята, но карантин их добил), а Зинедина хвалят все и по делу – переломал хребет безвольной «Барселоне» Вальверде и Сетьена, хотя у каталонцев было преимущество по очкам до 30-го тура.

Зидан настроил «Реал» на рациональный футбол. Но раз чемпион потерял пункты в 11 матчах, а вице-чемпион – в 13 играх, то нужно отметить и героев «Севильи», и ребят из «Вильярреала», «Реала Сосьедад» или «Хетафе». Смотреть на Ла Лигу надо комплексно. Есть невоспетые герои, есть заслуженные монстры – Бензема, Месси или Каземиро, есть вожак Рамос, но рядом с ним маленькие геройства многих интересных футболистов.

Испанская лига увлекательная, привычно скандальная, не такая эмоциональная, как можно представить, но мощная. Полуфиналист Лиги Европы «Валенсия» — девятая команда сезона. «Хетафе» выбил «Аякс» из Лиги Европы – лишь восьмые. «Атлетико» прошел «Ливерпуль» — четвертые, до «Реала» целых 17 пунктов в таблице. Хотя у Симеоне всего 4 поражения, не хватило размена ничьих на победы для большего успеха.

Но получилась чемпионская погоня, была смена лидера, есть новый чемпион. А пять сборных, где упомянули 36 футбольных героев, позволяет составить представление о лучших футболистах в Примере длинного сезона 2019/20. Встретимся с ними в середине сентября, а пока звезд испанского чемпионата ждут короткие отпуска и такие же короткие сборы.