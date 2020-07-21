Месси и 4 игрока «Реала» – в символической сборной сезона Ла Лиги

Испанское издание Marca объявило состав символической сборной сезона в чемпионате Испании. Стоит отметить, что капитан «Барселоны» Лионель Месси – единственный представитель своей команды, занявшей 2-е место по итогам сезона.
Символическая сборная сезона-2019/20 в чемпионате Испании
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Диего Карлос («Севилья»), Серхио Рамос («Реал»), Фелипе («Атлетико»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Санти Касорла («Вильярреал»), Лукас Окампос («Севилья»), Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»);
Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).
Ранее Marca объявила имена лучших тренеров сезона. Ими стали Зинедин Зидан и Хулен Лопетеги.