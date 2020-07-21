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Месси и 4 игрока «Реала» – в символической сборной сезона Ла Лиги

21 июля 2020, 07:49

Испанское издание Marca объявило состав символической сборной сезона в чемпионате Испании. Стоит отметить, что капитан «Барселоны» Лионель Месси – единственный представитель своей команды, занявшей 2-е место по итогам сезона.

Символическая сборная сезона-2019/20 в чемпионате Испании

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Диего Карлос («Севилья»), Серхио Рамос («Реал»), Фелипе («Атлетико»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Санти Касорла («Вильярреал»), Лукас Окампос («Севилья»), Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»);

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Ранее Marca объявила имена лучших тренеров сезона. Ими стали Зинедин Зидан и Хулен Лопетеги.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 июля в 08:02
А из всей сборной окажется что самый эффективный, кто создаст гол - это опять Месси =)
BARRRS
BARRRS
21 июля в 19:48
Месси есть Месси , хоть глор убейсии
Raamtvall
Raamtvall
21 июля в 10:52
    greck
    greck
    21 июля в 10:48
    если уесть, что Эдегор тоже принадлежит Реалу, то получается пять...
    Top_gun_
    Top_gun_
    21 июля в 09:39
    Ну хоть здесь мосся есть,за свои ассисты против алавеса )))))))))))))))))))))
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 июля в 09:21
    Без смолова слабовата сборная)
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 08:32
    хоть куда то попал))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 июля в 07:56
    Сливочные составляли...
    shlomo
    shlomo
    21 июля в 07:54
    Раньше в основном были игроки Барсы...:((((
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    21 июля в 07:50
    Это весьма любопытно
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