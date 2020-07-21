Гризманн, Йович и Фелиш – в сборной разочарований сезона Ла Лиги

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21 июля 2020, 07:59

Испанское издание Marca составило сборную главных разочарований сезона в чемпионате Испании.

В неё вошли: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя (оба — «Валенсия»), Эктор Фирпо, Антуан Гризманн (оба — «Барселона»), Фернандо Калеро, Матиас Варгас (оба — «Эспаньол»), Денис Суарес («Сельта»), Рони Лопеш («Севилья»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Борха Иглесиас («Бетис»), Лука Йович («Реал»).

Недавно сообщалось о том, что в услугах заинтересован «Челси».