Гризманн, Йович и Фелиш – в сборной разочарований сезона Ла Лиги

Испанское издание Marca составило сборную главных разочарований сезона в чемпионате Испании.
В неё вошли: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя (оба — «Валенсия»), Эктор Фирпо, Антуан Гризманн (оба — «Барселона»), Фернандо Калеро, Матиас Варгас (оба — «Эспаньол»), Денис Суарес («Сельта»), Рони Лопеш («Севилья»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Борха Иглесиас («Бетис»), Лука Йович («Реал»).
Недавно сообщалось о том, что в услугах Луки Йовича заинтересован «Челси».
Он пол сезона провалил.
Он пол сезона провалил.
Но молодой еще, может и заиграет
Та самая ситуация, когда дебютировавший 16-летний парнишка из Барселоны играет меньше и забил больше) досадно наверное)
Но молодой еще, может и заиграет
Та самая ситуация, когда дебютировавший 16-летний парнишка из Барселоны играет меньше и забил больше) досадно наверное)