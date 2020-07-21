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Гризманн, Йович и Фелиш – в сборной разочарований сезона Ла Лиги

21 июля 2020, 07:59

Испанское издание Marca составило сборную главных разочарований сезона в чемпионате Испании.

В неё вошли: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя (оба — «Валенсия»), Эктор Фирпо, Антуан Гризманн (оба — «Барселона»), Фернандо Калеро, Матиас Варгас (оба — «Эспаньол»), Денис Суарес («Сельта»), Рони Лопеш («Севилья»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Борха Иглесиас («Бетис»), Лука Йович («Реал»).

Недавно сообщалось о том, что в услугах Луки Йовича заинтересован «Челси».

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BARRRS
BARRRS
21 июля в 20:05
Эта пауза вирусная дала шанс стервятникам редкое чемпионство взять за счет феноменальных пенальти в нескольких играх подряд. Барса есть Барса. В новом сезоне реалу покажут их место. Но если Сити проедется катком по Мадриду у себя дома, это реально с учетом того что они с Ливером то сделали, Зидан точно посмертным не станет.
BARRRS
BARRRS ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 июля в 19:58
Как коротка память Мадридцев, как быстро они надевают новый пиджачек))).
BARRRS
BARRRS
21 июля в 19:57
Гризик хоть что то забивал в отличии от этих тел которых мир Испаний не видел.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 12:34
ты вообще смотрел таблицу? графу пропущенные мячи? Количество сухих матчей и прочее? Или ты в 2019году застрял? ))
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 июля в 12:33
Реал на плаву держался только потому что смогли забивать больше чем пропускали. Куртуа в каждом матче в домик пускал. Какой он лучший вратарь?
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 июля в 12:32
Ему дали лучшего вратаря? Бред же.
Он пол сезона провалил.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 12:28
как где? Попивает сок у бассейна глядя на чемпионский кубок и награду лучшего вратаря ЛЛ.
Ruslan3132
Ruslan3132
21 июля в 12:27
можно согласиться
galem72
galem72
21 июля в 11:09
Что Феликс, Что Грызло — очевидно провальные трансферы были ещё на стадиях подписания. Португал — откровенный технарь, который просто не вписывается в симеоновский автобус, а Грызло, наоборот, — типичный контровый игрок на финише, который не будет создавать себе шары, как это на него возложили в Барсе. Им бы обмен замутить. Думаю, идеальный вариант для обоих клубов.
Abverin
Abverin
21 июля в 10:00
Агенство четко определило.
Killofwrath
Killofwrath
21 июля в 09:24
Фелиш Фелиш - а петушится на поле он как зато )
Но молодой еще, может и заиграет
Та самая ситуация, когда дебютировавший 16-летний парнишка из Барселоны играет меньше и забил больше) досадно наверное)
LOpp
LOpp
21 июля в 09:01
Фелиша за 120 млн купили, а он не всегда попадает в основу Атлетико. Похоже с ним сильно ложанулись
Ozabot
Ozabot
21 июля в 08:56
И тренер всей этой команде стоимостью миллиард — Сетьен? ))
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 08:31
Пожалуй главные неудачники года.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июля в 08:30
Влип в барсучью нору
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 08:20
и так тоже бывает))
Legend 6
Legend 6
21 июля в 08:13
А где Куртуа где?
shlomo
shlomo
21 июля в 08:04
Хорошая компания...:)))
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