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«Зенит» против новых друзей «Спартака». Финал Кубка интереснее, чем кажется

вчера, 11:30
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«Соккер.ру» перебрасывает последний мостик к финалу Кубка России.

Когда? Сегодня, 25-го июля, в 17:00.

Где? В Екатеринбурге (на «Екатеринбург-Арене»).

Кто с кем? «Зенит» против «Химок».

Что на кону? Кубок России!

За кого болеть?

После полуфинального матча «Зенит» — «Спартак» (получившего скандальный оттенок из-за ряда судейских решений) бывший врач «красно-белых» Михаил Вартапетов выразил такую мысль:

Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города.

Возможно, на первый взгляд звучит провокационно, но это чистая правда: желать успеха «Химкам» сегодня будут всюду, даже в некоторых оппозиционных парадных Санкт-Петербурга. Во-первых, гегемонов никто не любит, а «Зенит» после двух кряду побед в РПЛ грозит превратиться в «Ювентус» или «Баварию» российского разлива. Это в человеческой природе — радоваться, когда сильный оступается. С этим ничего не поделаешь.

Кроме того, у больших армий поклонников других клубов свои мотивы: спартаковцы считают, что «Зениту» помогли попасть в финал Кубка России судьи; «армейцы» не хотят, чтобы петербуржцы приближались к ЦСКА по количеству завоеванных титулов; у динамовцев с «сине-бело-голубыми» безнадежно испорченные отношения; в Ростове-на-Дону, Казани или Краснодаре среди фанатов местных клубов тоже вряд ли найдется много желающих, чтобы «Зенит» сделал «Золотой дубль».

Против «Зенита» сегодня вся страна, но чтобы завоевать трофей, команде Сергея Семака достаточно переиграть «Химки» на поле.

Предыдущие финалы «Зенита» и «Химок»

«Зенит». «Сине-бело-голубые» в пятый раз вышли в финал Кубка России, в предыдущих четырех схватках за трофей у «Зенита» три победы и одно поражение.

1999. «Зенит» — «Динамо» — 3:1

2002. ЦСКА — «Зенит» — 2:0

2010. «Зенит» — «Сибирь» — 1:0

2016. ЦСКА — «Зенит» — 1:4

- в двух победных финалах футболисты «Зенита» делали дубли: Панов в 1999-м и Халк в 2016-м.

- три из пяти последних голов петербуржцев в решающих схватках Кубка России забиты с пенальти: Широков реализовал одиннадцатиметровый в матче с «Сибирью» в 2010-м, а Халк дважды поразил ворота ЦСКА с «точки» шесть лет спустя.

- из стартового состава на финал четырехлетней давности с ЦСКА в «Зените» остались только Михаил Кержаков, Игорь Смольников и Олег Шатов, причем для двоих последних сегодняшний матч может стать последним в «Зените», ведь их контракты на исходе. Смольникова слухи отправляют в «Краснодар», а Шатова сватают в «Рубин».

«Химки». Подмосковный клуб во второй раз в истории сыграет в финале Кубка России. 15 лет назад «Химки» потрепали нервы фавориту, но остались без трофея.

2005. ЦСКА — «Химки» — 1:0

- единственный гол в финале 2005 года забил 21-летний полузащитник ЦСКА Жирков. Сейчас Юрию Валентиновичу 36 лет, он намерен оставить «Химки» без Кубка России уже в футболке «Зенита».

- в финале 15-летней давности за «Химки» играли Андрей Тихонов, Тимофей Калачев, Олег Иванов и Андрей Ещенко, который вместе со «Спартаком» уступил «Зениту» в полуфинале Кубка России и попал в новостные ленты из-за футболки с медведем.  

Как они оказались в финале?

«Зенит». Чемпионы России на пути к решающему матчу в Екатеринбурге преодолели четыре раунда.

1/16 финала. «Енисей» — «Зенит» — 1:2

1/8 финала. «Зенит» — «Томь» — 4:0

Четвертьфинал. «Ахмат» — «Зенит» — 1:2 (дополнительное время)

Полуфинал. «Зенит» — «Спартак» — 2:1

«Химки». Подмосковный клуб выиграл уже пять дуэлей в нынешнем розыгрыше Кубка России, а путь «Химок» к финалу выстлан сенсациями, разгромами и «трупами» клубов РПЛ. Сами «Химки» завершающийся сегодняшним матчем сезон провели в ФНЛ, а будущую кампанию начнут в элите.    

1/32 финала. «Химки» — «Авангард» — 4:1

1/16 финала. «Химки» — «Рубин» — 3:0

1/8 финала. «Оренбург» — «Химки» — 1:2

Четвертьфинал. «Химки» — «Торпедо» — 5:1

Полуфинал. «Урал» — «Химки» — 1:3

Составы и тактика

Сергей Семак, скорее всего, выберет схему, которая сочетает в себе возможность использования двух форвардов и подразумевает позицию с творческой свободой для Малкома. Не удивит повторение плана на игру против «Спартака», где Дуглас Сантос сыграл в центре поля с Барриосом и Кузяевым, а Малком мог действовать в любой точке фронта атаки. Единственной кадровой потерей «Зенита» остается основной вратарь Андрей Лунев, получивший травму в матче с «Ахматом».

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-1-2): М. Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков — Барриос, Кузяев, Дуглас Сантос — Малком — Азмун, Дзюба.

Ориентировочный состав «Химок» (3-4-3): Лантратов — Тихий, Данилкин, Гапон — Боженов, Трошечкин, Смирнов, Мартусевич— Корян, Полярус, Дядюн.  

А судьи кто?

Назначение арбитра на финал Кубка России трудно назвать однозначным, хотя после недавнего искрометного выступления Виктора Кашшаи на ТВ стало ясно, что только глупец станет искать логику в действиях главы судейского корпуса из Венгрии, который бескорыстно трудится на благо российского футбола за 1.2 млн евро в год.

Так вот, «Зенит» и «Химки» рассудит Владимир Москалев. Этот арбитр уже в первом туре РПЛ-2019/20 допустил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Сочи», засчитав гол Самуэля Жиго, после чего был отстранен от судейства на полгода и вернулся в ряды действующих арбитров только после замены Александра Егорова на Виктора Кашшаи.

После рестарта карьеры Москалев уже успел отметиться неоднозначной работой на игре «Спартак» — «Тамбов», где назначал неочевидные пенальти и отнял у Соболева гол, который следовало засчитать. Дополняет картину маслом тот факт, что за VAR в финале Кубка России будет отвечать Михаил Вилков — пожалуй, самый скандальный российский рефери последних лет.

Прогноз «Соккер.ру»: «Химки» совершили подвиг, выйдя в финал Кубка России, но сегодня «Зенит» одержит легкую победу, например, 3:0.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 15:41
бывший ветеренар -тарасофка это не вся страна !!!
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 15:20
Федун поставил своего Москалёва на поле, а Миллер своего Вилкова на VAR. Кто круче или после матча отстранят от судейства обоих на пол года? Интересно, будем смотреть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:14
Конечно, ведь шансы у Химок есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:24
А как тебе Миша вилков на вар. Думаешь Дюков подстраховаться, решил?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:18
Меня мразила на поаал назначение судеймкой бригады. МОСКАЛЕВ и Вилков это круто и забавно одноаременно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:09
Будучи химчаниным, болеть буду за Химки. Удачи им и нормального судейства..
112910415
112910415
вчера в 13:59
Чудес почти не бывает
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 13:55
Друзей за деньги не покупают.
Gunslinger
Gunslinger ответ denmig (раскрыть)
вчера в 13:49
Вынос химиков в основное время!
ИМХО :)))
Gunslinger
Gunslinger ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 13:48
Вся беда в том, что в ЛЧ с русской стороны смотреть больше не на кого.....
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:31
Гордость называют демонской твердыней и фундаментальной страстью. Она – основание всех грехов. Гордостью согрешил одаренный от Творца величайшими достоинствами бесплотный дух, когда счел себя равным Богу и не захотел смириться перед Ним. Был ангелом, а стал демоном.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 13:29
бред какой то, все Заполярье за Питер!!!
denmig
denmig
вчера в 13:27
Ничья в основное время и победа сбг !
Lukajs
Lukajs
вчера в 12:40
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    вчера в 12:31
    Финал он всегда интересен.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Vredinka_online (раскрыть)
    вчера в 12:30
    Понял, не пристаю.
    Правила футбола знаю лучше любого здесь пользователя, поэтому меня и считают главным экспертом
    swift stream
    swift stream
    вчера в 12:30
    Даже заплaтив опять Москалеву, Федун вряд ли сможет удовлетворить себя.
    МиХаХа
    МиХаХа
    вчера в 12:29
    Страсти накаляются.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Ваш вопрос изначально построен не верно. Судят не против кого, судят по правилам. А в связи с вашей агрессивной позиций и в отсутствие знания правил футбола считаю продолжение диалога бессмысленным.
    Abverin
    Abverin
    вчера в 12:28, ред.
    С судьей Москалевым, отстраненным на полгода за взятку и подсуживание спартаку, Зениту будет тяжело.
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 12:24
    Зениту только победы с крупным счетом!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:24
    Если под борьбой подразумевать завал за майку в штрафной или прямой ногой в кость, то зениту нет равных
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Vredinka_online (раскрыть)
    вчера в 12:22
    А что против зенита судили?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:21
    Ни кому не интересный матч
    blitz
    blitz ответ SSPZ (раскрыть)
    вчера в 12:20
    Особенно смущает, что за VAR в финале Кубка России будет отвечать Михаил Вилков, самый скандальный российский рефери последних лет.
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 12:18, ред.
    ....Во-первых, гегемонов никто не любит...
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1193788/semak-sergey-yuran-sergey

    Посмотрим на этого "гегемона" в ЛЧ, когда не будет Карасёва, Вилкова, который будет в этом матче "на ВАРе"....
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Раз говорите про судейство, то делайте акцент об ошибках в стороны обоих команд. А то получается двусмысленный намёк.
    SSPZ
    SSPZ ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 12:13
    В РПЛ Зенит и честный футбол - понятия несовместимые...
    blitz
    blitz
    вчера в 12:09
    После полуфинального матча Зенит — Спартак получившего скандальный оттенок из-за ряда судейских решений). Ждем честного футбола.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 11:40
    думаю никто не сомневается в победе Зенита.
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