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«Золотой требл» «Зенита» и дебюты. Суперкубок едет в Петербург

вчера, 21:51
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«Зенит» собрал полную коллекцию российских трофеев, добавив к победе в РПЛ и Кубке России Суперкубок. «Соккер.ру» — о победе, новом капитане, дебютах и премьерах.

Дебют Ловрена

В понедельник хорватский защитник провел первую тренировку с «Зенитом» в Удельном парке, а в пятницу Деян уже попал в стартовый состав «сине-бело-голубых» на матч за Суперкубок России. Впрочем, других вариантов особо и не было: Маммана ушел в «Сочи», вопрос с приобретением прав на Осорио не решен, так что из центральных защитников накануне матча с «Локомотивом» в распоряжении Сергея Семака оставались Ловрен, Ракицкий и 19-летний Прохин. Ничуть не удивило, что хорват оказался в старте, тем более времени на раскачку нет, взаимодействия с Ракицким новичок будет оттачивать в матчах.

Премьера нового лимита

В новый сезон — с новым лимитом, и матч за Суперкубок России уже был сыгран по правилам легионерского закона «8+17». И «Зенит» сразу же воспользовался возможностями нового лимита: в прошлом сезоне Сергей Семак не мог поместить в стартовый состав «сине-бело-голубых» одновременно Малкома и Дриусси, а теперь — пожалуйста. Креативные южноамериканцы сыграли на флангах полузащиты, также с первых минут вышли украинец Ракицкий, хорват Ловрен, бразилец Дуглас, колумбиец Барриос и иранец Азмун. Итого, 7 иностранцев и только 4 россиянина в стартовом составе чемпионов России.

Новому капитану «Зенита» потребовалось 14 минут, чтобы забить

Фанаты приняли Артема Дзюбу в команду и уважают его за вклад в победы «Зенита», но знаю, что в Санкт-Петербурге далеко не все хотят видеть воспитанника «Спартака» капитаном любимой команды. Фанаты не станут выносить сор из избы и устраивать публичных акций, но уверен, что инициируют встречу с Дзюбой и попытаются донести свою позицию.

Это будет непростой разговор, потому что после ухода Ивановича, если отбросить спартаковское прошлое Артема, ему нет альтернативы на капитанском мостике. Кроме того, Дзюба трепетно относится к знакам внимания, капитанская повязка его окрыляет, вот и в матче за Суперкубок России форварду потребовалось всего 14 минут в роли капитана «Зенита», чтобы забить гол.

Допускаю, что Артему даже пообещали капитанскую повязку во время переговоров по новому контракту. Поэтому, если сейчас кто-то захочет лишить Дзюбу нового статуса, то это будет действие, направленное против «Зенита». Так что фанатам остается только смириться с тем, что теперь их капитан — воспитанник ненавистного «Спартака». Кстати, сам Артем, несмотря на то, что плохо расстался с «красно-белыми», о своих корнях не забывает и подчеркивает это хотя бы отказом праздновать голы в ворота «Спартака».

Гол Дзюбы сломал план «Локомотива»

Сегодняшним «Локомотиву» и «Зениту» больше всего по душе действовать в ложно-атакующем стиле: это когда позиционные атаки в основном сводятся к доставке мяча с флангов в штрафную верхом, а могут подолгу проходить вообще без обострений, являясь частью контроля над игрой. А вот контратаки — то к чему команды Николича и Семака относятся с большим пиететом. Вот только «Зенит», забив быстрый мяч, лишил «Локомотив» возможности атаковать на скорости.

«Железнодорожники» получили в свое распоряжение мяч, но не знали, что с ним делать. В позиционных атаках продвижение вперед давалось с огромным трудом, проникать в штрафную площадь не получалось, в лучшем случае удавалось пробить с дальней дистанции (помним со слов Алексея Миранчука, что Марко Николич ставит перед своими полузащитниками такую задачу), но эти удары не несли в себе реальных угроз. Гол Дзюбы, хоть и не оказался победным по итогам матча, оказал ключевое влияние на игру и конечный результат. И ведь не был следствием сложной комбинации или футбольной хитрости: Дуглас Сантос подал в центр штрафной площади, опытный Ведран Чорлука допустил грубую позиционную ошибку, а Дзюба наказал.

В середине второго тайма начался футбол

На протяжении трех четвертей матча «Зенит» полностью контролировал игру, а «Локомотив» играл как-то не по-суперкубковски. Зрелище не доставляло удовольствия, но в середине второго тайма игра получила импульс, который заставил смотреть остаток матча, не моргая. Марко Николич повлиял на игру заменами: вернувшийся из «Сельты» Федор Смолов заменил Эдера и мог забить уже первым касанием, чуть позже вместо Магкеева вышел Жемалетдинов, что означало перестроение полузащиты на более атакующую формацию.

«Локомотив» стал генерировать угрозы и заслуженно забил: Ведран Чорлука «извинился» за свою ошибку в эпизоде с голом Дзюбы. Вот только хорватский защитник не сравнял счет, а вернул свою команду в игру, ведь за пару минут до этого Магомед Оздоев украсил игру за Суперкубок России шикарным попаданием в «девятку» метров с двадцати. При счете 1:2 у «Локомотива» был шанс перевести игру в овертайм с помощью, опять же, стандарта, но Федор Смолов не смог нанести акцентированный удар после скидки Чорлуки. Был шанс и у «Зенита», но вышедший на замену Ригони не смог убежать один на один с Гильерме.

А как же Михаил Вилков?

Почти все прогнозы «Соккер.ру» из предматчевого материала сбылись: обе команды забили, Дзюба отметился голом, «Зенит» победил и даже счет 2:1 был обозначен. Была еще ставка на то, что Михаил Вилков отсудит без судьбоносных ошибок, и рефери тоже не подвел. Ну, почти. Просмотрел фол Магкеева, за которую полагалась вторая желтая карточка, но раз «Зенит» выиграл, то об этом быстро забудут.

«Зенит» собрал «Золотой требл»!

Поздравляем петербургский клуб и его болельщиков! Это год «Зенита» в российском футболе, теперь — официально. «Сине-бело-голубые» выиграли и РПЛ, и Кубок России, и Суперкубок, то есть теперь владеют всеми доступными наградами. Прежде «Золотой требл» удавалось делать только ЦСКА, для зенитовцев это первый такой опыт.

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Valeron112
Valeron112 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
сегодня в 14:47
От винта , догоним.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 14:45
С треблом Зенит! Едим дальше .
rawer
rawer
сегодня в 09:37
При чем тут требл по итогам сезона, если суперкубок открывает сезон. У зенита по итогам сезона дубль, и шанс на требл в этом сезоне, во всех чемпионатах так
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ MRHM-1988 (раскрыть)
сегодня в 09:36
Все выиграно за один 2020год...
ekliziast
ekliziast ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:14
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 03:45
    Из выше сказанного, для полной красоты нужно утвердить ещё один трофей переходящий кубок для команд кто выиграл "Золотой требл". Игра между действующим и новым обладателем трёх трофеев. Стало быть на сегодня это Зенит-ЦСКА. Кубок переходящий будет хранится у команды которая выиграет матч, и будет ждать следующего соперника кто выиграет "Золотой требл" может это будет через год,может пять и даже десять лет. Удачи всем в новом сезоне.
    12й игрок
    12й игрок ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Так а че с голом то? Обоснуй правило, я не в теме
    MRHM-1988
    MRHM-1988
    сегодня в 00:49, ред.
    Какой нахрен требл ? Зенит в прошедшем сезоне выиграл только чемпионат и кубок , а суперкубок Локо . Этот суперкубок нового сезона уже , ау !
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 00:11
    Зенит же уже брал требл в 2011м... В 2010м кубок и чемпионат и в Суперкубке победа над вторым местом.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 00:02
    Судейский требл...Вилков-Кукуян-Безбородов...
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 23:28
    Когда то спартачи гнали со своих веток: типа идите на новости своих команд.
    Ну вы поняли, куда вам идти?
    Или совсем тормозные?
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 23:03
    да уж. В 2003-ем титулов не было, а игра была, но чувствовал счастье.
    Сейчас в 2020-ом титулов куча, а игры нет и титулов этих даже не хочется.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:01
    Пожалуй саиый слабый и скандальный чемпион, и обладатель каких-то ещё трофеев
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 22:45, ред.
    Зенита не должно быть в игре за Суперкубок. В полуфинале судья не засчитал чистый гол Спартака и не поставил два пенальти в ворота Зенита. А в финале Ракицкий ногой влетел в игрока Химок, специально влетел, умышленно, а после со злобой набросился на него. За такое обычно красная и дисква, но не в случае с Зенитом. Потом, нп 82-й поставили пендаль Химкам и всё, Миллер обладатель Кубка. Это ж фигня какая-то. Если Зенит чемпион, то Дзюба - это Ибрагимович.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 22:25
    Блатной клуб. Титулы Зенита никакого отношения к спорту не имеют. Могли бы провести хороший чемпионат, разыграть титулы в честной борьбе. А так противно смотреть. В дальнейшем можно сразу Зениту первые места везде отдавать, даже в регламент РПЛ внести такое положение ) Только от этого он всеравно грандом не станет, ни российским, ни европейским. Только хейтеров приобретет.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 22:05, ред.
    Все что нужно знать после прочтения данной статьи. Прежде «Золотой требл» удавалось делать только ЦСКА, для зенитовцев это первый такой опыт.
    Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.
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