«Золотой требл» «Зенита» и дебюты. Суперкубок едет в Петербург

«Зенит» собрал полную коллекцию российских трофеев, добавив к победе в РПЛ и Кубке России Суперкубок. «Соккер.ру» — о победе, новом капитане, дебютах и премьерах.
Дебют Ловрена
В понедельник хорватский защитник провел первую тренировку с «Зенитом» в Удельном парке, а в пятницу Деян уже попал в стартовый состав «сине-бело-голубых» на матч за Суперкубок России. Впрочем, других вариантов особо и не было: Маммана ушел в «Сочи», вопрос с приобретением прав на Осорио не решен, так что из центральных защитников накануне матча с «Локомотивом» в распоряжении Сергея Семака оставались Ловрен, Ракицкий и 19-летний Прохин. Ничуть не удивило, что хорват оказался в старте, тем более времени на раскачку нет, взаимодействия с Ракицким новичок будет оттачивать в матчах.
Премьера нового лимита
В новый сезон — с новым лимитом, и матч за Суперкубок России уже был сыгран по правилам легионерского закона «8+17». И «Зенит» сразу же воспользовался возможностями нового лимита: в прошлом сезоне Сергей Семак не мог поместить в стартовый состав «сине-бело-голубых» одновременно Малкома и Дриусси, а теперь — пожалуйста. Креативные южноамериканцы сыграли на флангах полузащиты, также с первых минут вышли украинец Ракицкий, хорват Ловрен, бразилец Дуглас, колумбиец Барриос и иранец Азмун. Итого, 7 иностранцев и только 4 россиянина в стартовом составе чемпионов России.
Новому капитану «Зенита» потребовалось 14 минут, чтобы забить
Фанаты приняли Артема Дзюбу в команду и уважают его за вклад в победы «Зенита», но знаю, что в Санкт-Петербурге далеко не все хотят видеть воспитанника «Спартака» капитаном любимой команды. Фанаты не станут выносить сор из избы и устраивать публичных акций, но уверен, что инициируют встречу с Дзюбой и попытаются донести свою позицию.
Это будет непростой разговор, потому что после ухода Ивановича, если отбросить спартаковское прошлое Артема, ему нет альтернативы на капитанском мостике. Кроме того, Дзюба трепетно относится к знакам внимания, капитанская повязка его окрыляет, вот и в матче за Суперкубок России форварду потребовалось всего 14 минут в роли капитана «Зенита», чтобы забить гол.
Допускаю, что Артему даже пообещали капитанскую повязку во время переговоров по новому контракту. Поэтому, если сейчас кто-то захочет лишить Дзюбу нового статуса, то это будет действие, направленное против «Зенита». Так что фанатам остается только смириться с тем, что теперь их капитан — воспитанник ненавистного «Спартака». Кстати, сам Артем, несмотря на то, что плохо расстался с «красно-белыми», о своих корнях не забывает и подчеркивает это хотя бы отказом праздновать голы в ворота «Спартака».
Гол Дзюбы сломал план «Локомотива»
Сегодняшним «Локомотиву» и «Зениту» больше всего по душе действовать в ложно-атакующем стиле: это когда позиционные атаки в основном сводятся к доставке мяча с флангов в штрафную верхом, а могут подолгу проходить вообще без обострений, являясь частью контроля над игрой. А вот контратаки — то к чему команды Николича и Семака относятся с большим пиететом. Вот только «Зенит», забив быстрый мяч, лишил «Локомотив» возможности атаковать на скорости.
«Железнодорожники» получили в свое распоряжение мяч, но не знали, что с ним делать. В позиционных атаках продвижение вперед давалось с огромным трудом, проникать в штрафную площадь не получалось, в лучшем случае удавалось пробить с дальней дистанции (помним со слов Алексея Миранчука, что Марко Николич ставит перед своими полузащитниками такую задачу), но эти удары не несли в себе реальных угроз. Гол Дзюбы, хоть и не оказался победным по итогам матча, оказал ключевое влияние на игру и конечный результат. И ведь не был следствием сложной комбинации или футбольной хитрости: Дуглас Сантос подал в центр штрафной площади, опытный Ведран Чорлука допустил грубую позиционную ошибку, а Дзюба наказал.
В середине второго тайма начался футбол
На протяжении трех четвертей матча «Зенит» полностью контролировал игру, а «Локомотив» играл как-то не по-суперкубковски. Зрелище не доставляло удовольствия, но в середине второго тайма игра получила импульс, который заставил смотреть остаток матча, не моргая. Марко Николич повлиял на игру заменами: вернувшийся из «Сельты» Федор Смолов заменил Эдера и мог забить уже первым касанием, чуть позже вместо Магкеева вышел Жемалетдинов, что означало перестроение полузащиты на более атакующую формацию.
«Локомотив» стал генерировать угрозы и заслуженно забил: Ведран Чорлука «извинился» за свою ошибку в эпизоде с голом Дзюбы. Вот только хорватский защитник не сравнял счет, а вернул свою команду в игру, ведь за пару минут до этого Магомед Оздоев украсил игру за Суперкубок России шикарным попаданием в «девятку» метров с двадцати. При счете 1:2 у «Локомотива» был шанс перевести игру в овертайм с помощью, опять же, стандарта, но Федор Смолов не смог нанести акцентированный удар после скидки Чорлуки. Был шанс и у «Зенита», но вышедший на замену Ригони не смог убежать один на один с Гильерме.
А как же Михаил Вилков?
Почти все прогнозы «Соккер.ру» из предматчевого материала сбылись: обе команды забили, Дзюба отметился голом, «Зенит» победил и даже счет 2:1 был обозначен. Была еще ставка на то, что Михаил Вилков отсудит без судьбоносных ошибок, и рефери тоже не подвел. Ну, почти. Просмотрел фол Магкеева, за которую полагалась вторая желтая карточка, но раз «Зенит» выиграл, то об этом быстро забудут.
«Зенит» собрал «Золотой требл»!
Поздравляем петербургский клуб и его болельщиков! Это год «Зенита» в российском футболе, теперь — официально. «Сине-бело-голубые» выиграли и РПЛ, и Кубок России, и Суперкубок, то есть теперь владеют всеми доступными наградами. Прежде «Золотой требл» удавалось делать только ЦСКА, для зенитовцев это первый такой опыт.
Ну вы поняли, куда вам идти?
Или совсем тормозные?
Ну вы поняли, куда вам идти?
Или совсем тормозные?
Сейчас в 2020-ом титулов куча, а игры нет и титулов этих даже не хочется.
Сейчас в 2020-ом титулов куча, а игры нет и титулов этих даже не хочется.
Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.
Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.