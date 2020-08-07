«Золотой требл» «Зенита» и дебюты. Суперкубок едет в Петербург

1596826277

вчера, 21:51

«Зенит» собрал полную коллекцию российских трофеев, добавив к победе в РПЛ и Кубке России Суперкубок. «Соккер.ру» — о победе, новом капитане, дебютах и премьерах.

Дебют Ловрена

В понедельник хорватский защитник провел первую тренировку с «Зенитом» в Удельном парке, а в пятницу Деян уже попал в стартовый состав «сине-бело-голубых» на матч за Суперкубок России. Впрочем, других вариантов особо и не было: Маммана ушел в «Сочи», вопрос с приобретением прав на Осорио не решен, так что из центральных защитников накануне матча с «Локомотивом» в распоряжении Сергея Семака оставались Ловрен, Ракицкий и 19-летний Прохин. Ничуть не удивило, что хорват оказался в старте, тем более времени на раскачку нет, взаимодействия с Ракицким новичок будет оттачивать в матчах.

Премьера нового лимита

В новый сезон — с новым лимитом, и матч за Суперкубок России уже был сыгран по правилам легионерского закона «8+17». И «Зенит» сразу же воспользовался возможностями нового лимита: в прошлом сезоне Сергей Семак не мог поместить в стартовый состав «сине-бело-голубых» одновременно Малкома и Дриусси, а теперь — пожалуйста. Креативные южноамериканцы сыграли на флангах полузащиты, также с первых минут вышли украинец Ракицкий, хорват Ловрен, бразилец Дуглас, колумбиец Барриос и иранец Азмун. Итого, 7 иностранцев и только 4 россиянина в стартовом составе чемпионов России.

Новому капитану «Зенита» потребовалось 14 минут, чтобы забить

Фанаты приняли Артема Дзюбу в команду и уважают его за вклад в победы «Зенита», но знаю, что в Санкт-Петербурге далеко не все хотят видеть воспитанника «Спартака» капитаном любимой команды. Фанаты не станут выносить сор из избы и устраивать публичных акций, но уверен, что инициируют встречу с Дзюбой и попытаются донести свою позицию.

Это будет непростой разговор, потому что после ухода Ивановича, если отбросить спартаковское прошлое Артема, ему нет альтернативы на капитанском мостике. Кроме того, Дзюба трепетно относится к знакам внимания, капитанская повязка его окрыляет, вот и в матче за Суперкубок России форварду потребовалось всего 14 минут в роли капитана «Зенита», чтобы забить гол.

Допускаю, что Артему даже пообещали капитанскую повязку во время переговоров по новому контракту. Поэтому, если сейчас кто-то захочет лишить Дзюбу нового статуса, то это будет действие, направленное против «Зенита». Так что фанатам остается только смириться с тем, что теперь их капитан — воспитанник ненавистного «Спартака». Кстати, сам Артем, несмотря на то, что плохо расстался с «красно-белыми», о своих корнях не забывает и подчеркивает это хотя бы отказом праздновать голы в ворота «Спартака».

Гол Дзюбы сломал план «Локомотива»

Сегодняшним «Локомотиву» и «Зениту» больше всего по душе действовать в ложно-атакующем стиле: это когда позиционные атаки в основном сводятся к доставке мяча с флангов в штрафную верхом, а могут подолгу проходить вообще без обострений, являясь частью контроля над игрой. А вот контратаки — то к чему команды Николича и Семака относятся с большим пиететом. Вот только «Зенит», забив быстрый мяч, лишил «Локомотив» возможности атаковать на скорости.

«Железнодорожники» получили в свое распоряжение мяч, но не знали, что с ним делать. В позиционных атаках продвижение вперед давалось с огромным трудом, проникать в штрафную площадь не получалось, в лучшем случае удавалось пробить с дальней дистанции (помним со слов Алексея Миранчука, что Марко Николич ставит перед своими полузащитниками такую задачу), но эти удары не несли в себе реальных угроз. Гол Дзюбы, хоть и не оказался победным по итогам матча, оказал ключевое влияние на игру и конечный результат. И ведь не был следствием сложной комбинации или футбольной хитрости: Дуглас Сантос подал в центр штрафной площади, опытный Ведран Чорлука допустил грубую позиционную ошибку, а Дзюба наказал.

В середине второго тайма начался футбол

На протяжении трех четвертей матча «Зенит» полностью контролировал игру, а «Локомотив» играл как-то не по-суперкубковски. Зрелище не доставляло удовольствия, но в середине второго тайма игра получила импульс, который заставил смотреть остаток матча, не моргая. Марко Николич повлиял на игру заменами: вернувшийся из «Сельты» Федор Смолов заменил Эдера и мог забить уже первым касанием, чуть позже вместо Магкеева вышел Жемалетдинов, что означало перестроение полузащиты на более атакующую формацию.

«Локомотив» стал генерировать угрозы и заслуженно забил: Ведран Чорлука «извинился» за свою ошибку в эпизоде с голом Дзюбы. Вот только хорватский защитник не сравнял счет, а вернул свою команду в игру, ведь за пару минут до этого Магомед Оздоев украсил игру за Суперкубок России шикарным попаданием в «девятку» метров с двадцати. При счете 1:2 у «Локомотива» был шанс перевести игру в овертайм с помощью, опять же, стандарта, но Федор Смолов не смог нанести акцентированный удар после скидки Чорлуки. Был шанс и у «Зенита», но вышедший на замену Ригони не смог убежать один на один с Гильерме.

А как же Михаил Вилков?

Почти все прогнозы «Соккер.ру» из предматчевого материала сбылись: обе команды забили, Дзюба отметился голом, «Зенит» победил и даже счет 2:1 был обозначен. Была еще ставка на то, что Михаил Вилков отсудит без судьбоносных ошибок, и рефери тоже не подвел. Ну, почти. Просмотрел фол Магкеева, за которую полагалась вторая желтая карточка, но раз «Зенит» выиграл, то об этом быстро забудут.

«Зенит» собрал «Золотой требл»!