ГлавнаяБлогиМагический шар

Лига чемпионов возвращается. Ищем победителя турнира

вчера, 16:30
00:00 / 00:00

Достойные и амбициозные команды совсем скоро соберутся в Лиссабоне, чтобы пройти путь до конца. «Соккер.ру» выясняет, кому достанется Кубок чемпионов.

Пока не сыграны ответные матчи в половине пар 1/8 финала, на победу в Лиге чемпионов де-юре претендуют 12 команд, но расширенный список фактических претендентов можно сократить до девяти команд. Во-первых, «Челси», конечно же, не попадет в «Финал восьми»: «синие» проиграли «Баварии» 0:3 на «Стэмфорд Бридж», отыграть такой гандикап в Мюнхене нереально. Во-вторых, не верим в победу в ЛЧ «Лиона». Даже если «ткачи» пройдут «Ювентус», это не та команда, которая сможет еще три матча выиграть с позиции «андердога». В-третьих, по тому же принципу вычеркиваем «Наполи», несмотря на кубковый характер команды Дженнаро Гаттузо.

Судьбу «Лиона» и «Наполи» предопределило еще и нахождение в мощной половине сетки. Вы верите, что эти команды на пути к финалу могут поочередно выбить «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити»? Или «Ювентус», «Реал» и «Баварию»? А вот в другой половине сетки плей-офф, где уже известны четвертьфиналисты, никого не сбрасываем со счетов: шансы на финал есть у каждого из четырех клубов, а в решающем матче может случиться сенсация. Выбрать победителя трудно, но давайте хотя бы пройдемся по козырям и уязвимостям команд.

«Реал»

- «Реал» может вылететь уже сегодня, ведь в феврале проиграл «Ман Сити» на своем поле и должен отыгрываться, но не будем забывать, что команда Зидана имеет уникальный и многослойный опыт побед в Лиге чемпионов, которого нет ни у одного другого претендента.

- Победа в чемпионате Испании и особенно то, как монолитно «Реал» смотрелся в летних матчах Ла Лиги (10 побед подряд и ничья), придали футболистам дополнительную уверенность, которой «сливочным» и так не занимать.

- Зидан умеет проявлять гибкость, в этом преимущество «Реала», который часто побеждал, опираясь на тактические решения своего тренера.

- Лидеры в порядке, даже Азара с Марсело поставили на ноги к игре против «Манчестер Сити», вот только в Англии не сыграет Серхио Рамос, эта потеря может оказаться роковой.

«Манчестер Сити»

- Еще в середине сезона, когда преимущество «Ливерпуля» в АПЛ стало подавляющим, Гвардиола сконцентрировал свою команду на Лиге чемпионов. В этом турнире у «горожан» не может быть никакой расслабленности, проскальзывавшей в некоторых матчах Премьер-Лиги.

- У «Ман Сити» выдающаяся атака — 102 забитых мяча в АПЛ, лучший результат в топ-5 чемпионатах. Зато оборона в сложных матчах компенсирует эффективность созидателей, не удивительно, что этим летом «горожане» уже подписали Натана Аке и присматриваются к Кулибали.

- Де Брюйне провел гениальный сезон, именно бельгиец накостылял «Реалу» в Мадриде и может стать ключевым игроком в плей-офф Лиги чемпионов. Собственно, успех в ЛЧ может сделать Кевина «Игроком года». А вот «Золотой мяч» он не получит. Никто не получит.

«Барселона»

- Никогда не сбрасывайте со счетов команду с Лионелем Месси в составе, если это не сборная Аргентины. Шутка. А если серьезно, то на короткой дистанции и против соперников, которые не будут «прятаться», каталонцам может хватить голого класса игроков и гения Лео.

- Летом «Барселона» отдала чемпионский трон Ла Лиги «Реалу» и во многих матчах выглядела безыдейно, играя в контроль ради контроля и допуская ошибки в обороне. У «Барсы» Кике Сетьена нет стиля, на который можно было бы опереться, нет и высококлассного оперативного управления командой.

- В быстротечном плей-офф все решат класс и характер. Класс у каталонцев, конечно же, есть, пусть даже об эффективности его применения идут споры, а вот стойкостью «Барса» не наделена. Стоит вспомнить хотя бы вылеты из двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов после домашних побед над «Ромой» и «Ливерпулем» в три мяча.

«Бавария»

- Ханси Флик, по ходу сезона принявший «Баварию» из рук Роберта Ковача, чудесным образом преобразил команду. Весной мюнхенцы выглядели главными фаворитами Лиги чемпионов.

- Великолепный Роберт Левандовски забил 11 голов в нынешнем розыгрыше. Лучший бомбардир турнира с большим отрывом.

- Свой последний официальный матч перед возобновлением Лиги чемпионов «Бавария» провела 4 июля, отсутствие соревновательной практики на протяжении месяца с хвостиком может сказаться.

«Ювентус»

- Для начала нужно пройти «Лион» в 1/8 финала, ведь в первом матче «ткачи» одержали победу со счетом 1:0. Все прогнозы на «Старую Синьору» могут сгореть уже сегодня вечером, если «бьянконери» не переиграют французов с нужным счетом.

- «Ювентус» выиграл Серию A, но во многих летних матчах команда Маурицио Сарри выглядела откровенно неуправляемой. Этот «Ювентус» даже называют слабейшим за годы доминирования в Италии.

- Криштиану Роналду забил в этом розыгрыше всего 2 мяча и еще не сказал своего веского слова. Португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира. Все мы знаем, как он готовится к решающим матчам. Если у «Реала» гигантский командный опыт побед в ЛЧ, то у «Юве» есть футболист, обладающий грандиозным индивидуальным опытом успехов в этом турнире.

«Атлетико»

- Диего Симеоне и «Атлетико» знают, как себя вести в плей-офф еврокубков: за неполные десять лет дважды побеждали в Лиге Европы и дважды заходили в финалы Лиги чемпионов.

- «Атлетико» уже убрал со своего пути едва ли не самого сильного из возможных противников: еще до паузы из-за пандемии «матрасники» выбили из Лиги чемпионов действующего победителя — «Ливерпуль».

- У «матрасников» есть проблемы с атакой, речь не о том, что забивают мало — никогда не славились заоблачной результативностью, а об отсутствии лидера. Фелиш с ходу не стал звездой, Диего Коста скомкал сезон, лучший бомбардир в Ла Лиге Мората забил 12 мячей, но если присмотреться, то там сплошь голы в ворота команд из нижней части турнирной таблицы. Например, в четвертьфинал «Атлетико» затащил Маркос Льоренте дублем на «Энфилде». Но это счастливое стечение обстоятельств и абсолютно дикая карта.

«РБ Лейпциг»

- Пожалуй, наименее вероятный победитель из включенных в «расширенный список». И вот почему. Во-первых, «РБ Лейпциг» продал Тимо Вернера «Челси», остался без ведущего форварда на плей-офф Лиги чемпионов. Это невосполнимая потеря.

- Во-вторых, Юлиану Нагельсманну и его команде банально не хватает опыта на таком уровне. Ближайшие соперники из Мадрида куда более подготовлены к матчам такого накала.

- В-третьих, между заключительным матчем Бундеслиги-2019/20 против «Аугсбурга» и встречей с «Атлетико» в Лиге чемпионов пройдет полтора месяца. У тех же «матрасников» период без регулярной соревновательной практики — три недели.

ПСЖ

- Сложно придумать для ПСЖ сетку плей-офф комфортнее. За выход в финал парижане поборются сначала с «Аталантой», а потом с победителем пары «Атлетико» — «РБ Лейпциг». «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити» — все с другой стороны.

- Думаю, форма ПСЖ на сегодняшний день — загадка даже для ПСЖ. Чемпионат Франции так и не возобновился, так что у команды Томаса Тухеля за последние пять месяцев было только два официальных матча — недавние финалы кубковых французских турниров против «Сент-Этьена» и «Лиона». В обоих случаях ПСЖ выиграл, но в обоих случаях с огромным трудом — 1:0 и 0:0 (6:5 по пенальти).

- Килиан Мбаппе получил травму связок голеностопа в матче с «Сент-Этьеном». Восстановление идет хорошими темпами, но вряд ли француз успеет набрать форму к матчам Лиги чемпионов.

«Аталанта»

- «Аталанта» — дикая карта в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, куда клуб из Бергамо пробился впервые. Сам факт присутствия среди четвертьфиналистов впечатляет, а в отдельно взятом матче команда Гасперини может переиграть любого соперника.

- В Серии A «Аталанта» снова заняла третье место, забив 98 голов. Это на 22 больше, чем у выигравшего очередное скудетто «Ювентуса». В 1/8-й ЛЧ «Аталанта» прошла «Валенсию», обыграв «Лос Чес» с общим счетом 8:4. Атака — ключевой козырь бергамцев.

- Как и любая красивая сказка, история «Аталанты» может закончиться, когда напротив окажется кто-то с опытом или амбициями. Не ПСЖ, так «Атлетико». Даже представить победу симпатичной команды Гасперини в Лиге чемпионов сложно. Но тем больше изумимся, если это все-таки произойдет.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов пять лет подряд побеждали испанские команды, а год назад финал состоял полностью из англичан, причем действующий победитель «Ливерпуль» уже сложил с себя полномочия. Кто поднимет «Большие уши» на этот раз? Интуитивно видится финал «Бавария» — «Атлетико», но у вас может быть другое мнение. Пишите в комментариях, какой клуб считаете главным фаворитом Лиги чемпионов, кто сыграет в финале, кому желаете победы?

Футбольный «Ревизорро». Ищем слабые места у чемпионов России
31 июляАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии9
10 знакомых «за бугром». Печали и радости бывших легионеров РПЛ
31 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Турция удивляет футбольный мир. В Суперлиге новый чемпион и дебютант
21 июляОлег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии7
«Спартак» без еврокубков и без лидеров. Кто выпрыгнет из красно-белой лодки?
20 июляАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии21
Узнаём все ответы. Семь интриг финала российского сезона
19 июляВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии7
Набабкин за руку подвёл «Локомотив» к Лиге чемпионов
16 июляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Crooclin
Crooclin
сегодня в 13:11
Аталанта чемпион!!
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 00:48
ПО МОЕМУ РАЗУМЕНИЮ МАНЧЕСТЕР СИТИ ИЛИ БАРСА！ДРУГИЕ КЛУБЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗЫ！
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:42
надеюсь на кого-то нового, а не испанцев с англичанами.
Q-J-G
Q-J-G ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 20:35
Да и я не претендую, просто высказал своё мнение по этому поводу)
Migelito
Migelito ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:54
Это все мои предположения) Я на истину в последней инстанции не претендую)
DVL
DVL
вчера в 19:24
За Атлетико и Аталанту. Но главный фаворит Бавария
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:56, ред.
Финал, более всего вероятен:Бавария,МС-Атлетико, хотя, возможно всё, это ЛЧ и необычное для всех команд да и для болельщиков, продолжение розыгрыша стадии плей-офф.....
Q-J-G
Q-J-G ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
Атлетико ещё не созрел... Атлетико уже перезрел! Финалист ЛЧ 2015/16; 1/2 финала 2016/17; и это с одним и тем же тренером Д.Симеоне! Проблемы есть у Атлетико, как и других команд, но не дозрел-это явно не относится к Атлетико. Да и не может недозревшая команда выбить такую команду, как Ливерпуль, в противостоянии из двух матчей. В одном матче всякое бывает, но в двух оставить за бортом действующего чемпиона ЛЧ- недозревшая команда не сможет!
Q-J-G
Q-J-G ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 18:24
У Реала проблемы с мотивацией... Какие проблемы с мотивацией могут быть в ЛЧ..? Да ещё у Реала, болельщики которого ожидают от своей команды максимальный результат, что в Примере, что в ЛЧ. Возможно, проблемы в другом, да, есть такие проблемы но только не с мотивацией!
DXTK
DXTK
вчера в 18:05
ой чуя не с проста все дороги ведут в лиссабон, думаю Юве и престарелого португальца будут тащить на финал........... Юве 100% пройдет Лион,
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:56, ред.
100% не выиграет Барселона, Наполи, РБ Лейпциг.

На победу в ЛЧ больше всего шансов у Баварии.
Migelito
Migelito
вчера в 17:24
Сити или Бавария. Манчестерцы костьми должны лечь, но взять ЛЧ, другой результат никого не устроит. Бавария же сама по себе очень сильна. хотя неизвестно, что у них будет с формой после победы в Бундеслиге. Ювентус и Барселона сами на себя не похожи. У Реала проблемы с мотивацией, Атлетико еще не созрел, хотя и выбили Ливерпуль. Остальных даже рассматривать не стоит, при всем к ним уважении
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:23
Сити, пожалуй.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 17:13
В одном взятом матче всё может быть. ...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 17:13
halla Madrid
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:01
Ман сити в финале
BESTJuventus21
BESTJuventus21
вчера в 16:49
Как болельщик Юве, хочу чтобы финал был Псж-Ювентус, но если быть реалистом то скорее будет Атлетико-Бавария.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:46
Невозможно предсказать победителя турнира!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 16:43
Бавария ,Сити ,Атлетико.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100