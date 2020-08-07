Лига чемпионов возвращается. Ищем победителя турнира

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вчера, 16:30

Достойные и амбициозные команды совсем скоро соберутся в Лиссабоне, чтобы пройти путь до конца. «Соккер.ру» выясняет, кому достанется Кубок чемпионов.

Пока не сыграны ответные матчи в половине пар 1/8 финала, на победу в Лиге чемпионов де-юре претендуют 12 команд, но расширенный список фактических претендентов можно сократить до девяти команд. Во-первых, «Челси», конечно же, не попадет в «Финал восьми»: «синие» проиграли «Баварии» 0:3 на «Стэмфорд Бридж», отыграть такой гандикап в Мюнхене нереально. Во-вторых, не верим в победу в ЛЧ «Лиона». Даже если «ткачи» пройдут «Ювентус», это не та команда, которая сможет еще три матча выиграть с позиции «андердога». В-третьих, по тому же принципу вычеркиваем «Наполи», несмотря на кубковый характер команды Дженнаро Гаттузо.

The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9 — 90min (@90min_Football) July 10, 2020

Судьбу «Лиона» и «Наполи» предопределило еще и нахождение в мощной половине сетки. Вы верите, что эти команды на пути к финалу могут поочередно выбить «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити»? Или «Ювентус», «Реал» и «Баварию»? А вот в другой половине сетки плей-офф, где уже известны четвертьфиналисты, никого не сбрасываем со счетов: шансы на финал есть у каждого из четырех клубов, а в решающем матче может случиться сенсация. Выбрать победителя трудно, но давайте хотя бы пройдемся по козырям и уязвимостям команд.

«Реал»

- «Реал» может вылететь уже сегодня, ведь в феврале проиграл «Ман Сити» на своем поле и должен отыгрываться, но не будем забывать, что команда Зидана имеет уникальный и многослойный опыт побед в Лиге чемпионов, которого нет ни у одного другого претендента.

- Победа в чемпионате Испании и особенно то, как монолитно «Реал» смотрелся в летних матчах Ла Лиги (10 побед подряд и ничья), придали футболистам дополнительную уверенность, которой «сливочным» и так не занимать.

- Зидан умеет проявлять гибкость, в этом преимущество «Реала», который часто побеждал, опираясь на тактические решения своего тренера.

- Лидеры в порядке, даже Азара с Марсело поставили на ноги к игре против «Манчестер Сити», вот только в Англии не сыграет Серхио Рамос, эта потеря может оказаться роковой.

«Манчестер Сити»

- Еще в середине сезона, когда преимущество «Ливерпуля» в АПЛ стало подавляющим, Гвардиола сконцентрировал свою команду на Лиге чемпионов. В этом турнире у «горожан» не может быть никакой расслабленности, проскальзывавшей в некоторых матчах Премьер-Лиги.

- У «Ман Сити» выдающаяся атака — 102 забитых мяча в АПЛ , лучший результат в топ-5 чемпионатах. Зато оборона в сложных матчах компенсирует эффективность созидателей, не удивительно, что этим летом «горожане» уже подписали Натана Аке и присматриваются к Кулибали.

- Де Брюйне провел гениальный сезон, именно бельгиец накостылял «Реалу» в Мадриде и может стать ключевым игроком в плей-офф Лиги чемпионов. Собственно, успех в ЛЧ может сделать Кевина «Игроком года». А вот «Золотой мяч» он не получит. Никто не получит.

«Барселона»

- Никогда не сбрасывайте со счетов команду с Лионелем Месси в составе, если это не сборная Аргентины. Шутка. А если серьезно, то на короткой дистанции и против соперников, которые не будут «прятаться», каталонцам может хватить голого класса игроков и гения Лео.

- Летом «Барселона» отдала чемпионский трон Ла Лиги «Реалу» и во многих матчах выглядела безыдейно, играя в контроль ради контроля и допуская ошибки в обороне. У «Барсы» Кике Сетьена нет стиля, на который можно было бы опереться, нет и высококлассного оперативного управления командой.

- В быстротечном плей-офф все решат класс и характер. Класс у каталонцев, конечно же, есть, пусть даже об эффективности его применения идут споры, а вот стойкостью «Барса» не наделена. Стоит вспомнить хотя бы вылеты из двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов после домашних побед над «Ромой» и «Ливерпулем» в три мяча.

«Бавария»

- Ханси Флик, по ходу сезона принявший «Баварию» из рук Роберта Ковача, чудесным образом преобразил команду. Весной мюнхенцы выглядели главными фаворитами Лиги чемпионов.

- Великолепный Роберт Левандовски забил 11 голов в нынешнем розыгрыше. Лучший бомбардир турнира с большим отрывом.

- Свой последний официальный матч перед возобновлением Лиги чемпионов «Бавария» провела 4 июля, отсутствие соревновательной практики на протяжении месяца с хвостиком может сказаться.

«Ювентус»

- Для начала нужно пройти «Лион» в 1/8 финала, ведь в первом матче «ткачи» одержали победу со счетом 1:0. Все прогнозы на «Старую Синьору» могут сгореть уже сегодня вечером, если «бьянконери» не переиграют французов с нужным счетом.

- «Ювентус» выиграл Серию A, но во многих летних матчах команда Маурицио Сарри выглядела откровенно неуправляемой. Этот «Ювентус» даже называют слабейшим за годы доминирования в Италии.

- Криштиану Роналду забил в этом розыгрыше всего 2 мяча и еще не сказал своего веского слова. Португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира. Все мы знаем, как он готовится к решающим матчам. Если у «Реала» гигантский командный опыт побед в ЛЧ , то у «Юве» есть футболист, обладающий грандиозным индивидуальным опытом успехов в этом турнире.

«Атлетико»

- Диего Симеоне и «Атлетико» знают, как себя вести в плей-офф еврокубков: за неполные десять лет дважды побеждали в Лиге Европы и дважды заходили в финалы Лиги чемпионов.

- «Атлетико» уже убрал со своего пути едва ли не самого сильного из возможных противников: еще до паузы из-за пандемии «матрасники» выбили из Лиги чемпионов действующего победителя — «Ливерпуль».

- У «матрасников» есть проблемы с атакой, речь не о том, что забивают мало — никогда не славились заоблачной результативностью, а об отсутствии лидера. Фелиш с ходу не стал звездой, Диего Коста скомкал сезон, лучший бомбардир в Ла Лиге Мората забил 12 мячей, но если присмотреться, то там сплошь голы в ворота команд из нижней части турнирной таблицы. Например, в четвертьфинал «Атлетико» затащил Маркос Льоренте дублем на «Энфилде». Но это счастливое стечение обстоятельств и абсолютно дикая карта.

«РБ Лейпциг»

- Пожалуй, наименее вероятный победитель из включенных в «расширенный список». И вот почему. Во-первых, «РБ Лейпциг» продал Тимо Вернера «Челси», остался без ведущего форварда на плей-офф Лиги чемпионов. Это невосполнимая потеря.

- Во-вторых, Юлиану Нагельсманну и его команде банально не хватает опыта на таком уровне. Ближайшие соперники из Мадрида куда более подготовлены к матчам такого накала.

- В-третьих, между заключительным матчем Бундеслиги-2019/20 против «Аугсбурга» и встречей с «Атлетико» в Лиге чемпионов пройдет полтора месяца. У тех же «матрасников» период без регулярной соревновательной практики — три недели.

ПСЖ

- Сложно придумать для ПСЖ сетку плей-офф комфортнее. За выход в финал парижане поборются сначала с «Аталантой», а потом с победителем пары «Атлетико» — «РБ Лейпциг». «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити» — все с другой стороны.

- Думаю, форма ПСЖ на сегодняшний день — загадка даже для ПСЖ . Чемпионат Франции так и не возобновился, так что у команды Томаса Тухеля за последние пять месяцев было только два официальных матча — недавние финалы кубковых французских турниров против «Сент-Этьена» и «Лиона». В обоих случаях ПСЖ выиграл, но в обоих случаях с огромным трудом — 1:0 и 0:0 (6:5 по пенальти).

- Килиан Мбаппе получил травму связок голеностопа в матче с «Сент-Этьеном». Восстановление идет хорошими темпами, но вряд ли француз успеет набрать форму к матчам Лиги чемпионов.

«Аталанта»

- «Аталанта» — дикая карта в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, куда клуб из Бергамо пробился впервые. Сам факт присутствия среди четвертьфиналистов впечатляет, а в отдельно взятом матче команда Гасперини может переиграть любого соперника.

- В Серии A «Аталанта» снова заняла третье место, забив 98 голов. Это на 22 больше, чем у выигравшего очередное скудетто «Ювентуса». В 1/8-й ЛЧ «Аталанта» прошла «Валенсию», обыграв «Лос Чес» с общим счетом 8:4. Атака — ключевой козырь бергамцев.

- Как и любая красивая сказка, история «Аталанты» может закончиться, когда напротив окажется кто-то с опытом или амбициями. Не ПСЖ , так «Атлетико». Даже представить победу симпатичной команды Гасперини в Лиге чемпионов сложно. Но тем больше изумимся, если это все-таки произойдет.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов пять лет подряд побеждали испанские команды, а год назад финал состоял полностью из англичан, причем действующий победитель «Ливерпуль» уже сложил с себя полномочия. Кто поднимет «Большие уши» на этот раз? Интуитивно видится финал «Бавария» — «Атлетико», но у вас может быть другое мнение. Пишите в комментариях, какой клуб считаете главным фаворитом Лиги чемпионов, кто сыграет в финале, кому желаете победы?