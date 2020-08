Лига чемпионов возвращается. Ищем победителя турнира

Достойные и амбициозные команды совсем скоро соберутся в Лиссабоне, чтобы пройти путь до конца. «Соккер.ру» выясняет, кому достанется Кубок чемпионов.

Пока не сыграны ответные матчи в половине пар 1/8 финала, на победу в Лиге чемпионов де-юре претендуют 12 команд, но расширенный список фактических претендентов можно сократить до девяти команд. Во-первых, «Челси», конечно же, не попадет в «Финал восьми»: «синие» проиграли «Баварии» 0:3 на «Стэмфорд Бридж», отыграть такой гандикап в Мюнхене нереально. Во-вторых, не верим в победу в ЛЧ «Лиона». Даже если «ткачи» пройдут «Ювентус», это не та команда, которая сможет еще три матча выиграть с позиции «андердога». В-третьих, по тому же принципу вычеркиваем «Наполи», несмотря на кубковый характер команды Дженнаро Гаттузо.

The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9