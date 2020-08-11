Сбитый лётчик и бывалые хулиганы. «Ростов» не подведёт РПЛ в Европе

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вчера, 10:02

Непобедимыми в еврокубках не станут, но «Соккер.ру» напоминает о козырях понятной команды Карпина.

Всегда удивляет, когда требования к чиновникам работать называют «войной» с ними. Карпин и «Ростов» требовали от РФС , РПЛ и лично Прядкина ответить на ряд понятных вопросов о футболе во время коронавируса. Но президент испугался прийти на пресс-конференцию, так что пока работаем по старой схеме – как Бог на душу положит. И результатом стал скандал в матче «Спартака» и «Сочи».

«Ростов», если бы ссорился с Дюковым, а не предъявлял справедливые претензии к Прядкину, мог получить в награду вилковщину. Но это вряд ли. И в РПЛ , и в Лиге Европы, если у команды Карпина хватит энергии на сложный сезон, могут выпустить достойно. Есть нюансы, что точно будут мешать, но давайте сконцентрируемся на плюсах, ведь нужен и какой-то позитив на волне объяснимого негатива.

Команда играет для фанатов

У команды «Спартак» потеряна личная связь с трибунами, как и у нового ЦСКА – и это заметно по результатам многих сложных домашних поединков. И это проблема, пускай даже на трибунах будет только часть зрителей. Но народ пустят на стадионы, а «Ростов» прекрасно знает, для кого играет. Клуб, что собирал довольно большие деньги в дни матчей, потеряет доходы, но не потерял связь с фанатами. А поскольку есть повод для умиления – сочинский позор сыграл в пользу привязанности фанатов к клубу, юным ребятам сопереживали, то и взрослые прониклись. У Карпина нет проблем с мотивацией команды в домашних играх. А у других такая проблема есть.

Сбитый летчик повзрослел

Карпину за пятьдесят, хотя гены помогают, а наличие молодой жены с маленькими детьми мотивирует выглядеть моложе. Другого выбора нет – молодой отец, не старый еще тренер. Да, Валерий Георгиевич остался собой. Он по-прежнему – рок-звезда, но сейчас уже знает, когда надо молча сделать свою непростую и в целом неблагодарную работу. Федун, по словам Карпина, часто ретранслирует мысли своего окружения. Учитывая противоречия в заявлениях, так и есть. Но даже владелец «Спартака» вряд ли сейчас назовет наставника «Ростова» «сбитым летчиком». И даже если так, парашют раскрылся, эвакуация к своим удалась. Карпин в Ростове-на-Дону на своем месте. Хотя учтите, что если «Локомотив» уволит Николича, то Валерий Георгиевич будет в списке кандидатов.

На поле много опытных людей

Не нужно учить футболу Песьякова, Козлова, Попова, Ионова или Еременко. И Мамаева учить не нужно. Это упрощает работу, ведь достаточно выдать им интересные задачи – постараются показать максимум. Причем желание выигрывать заметно не только в поведении Алексея Ионова. Этот хавбек, что стал форвардом, необязательно подходит сборной России – хотя у Черчесова, как знаете, было недавно другое мнение. Но «Ростову» бывший «зенитовец» может дать столько же, как бывшие «динамовцы», «армейцы» или «спартаковцы» в составе Карпина. Классический пример создания команды на базе тех, кто имел опыт выступления в клубах с деньгами и амбициями. Но это не единственный козырь.

У ростовчан есть перспективные игроки

Даже Байрамян может расти дальше – хотя ему 28 лет, не так давно начал меняться к лучшему. Поэтому позднее созревание в обновленной роли на поле не исключено. Варди в 31 год стал лучшим снайпером сезона в АПЛ , и хотя у Хорена не такая эгоистичная задача – важнее прессинговать и быть частью правильной атакующей тройки, российский хавбек может еще сильнее прибавить. Особенно с учетом, что его в теории могут подменить Мамаевым, если Павел заиграет. Но есть Хаджикадунич, Норманн и Шомуродов – три человека, которые зарабатывают репутацию. Был еще Чистяков, но получил серьезную травму. Впрочем, скауты «Ростова» работают – понятно, что теперь подвезут иностранного центрального защитника. Впрочем, Осипенко тоже может вырасти в цене и в качестве футбола.

В клубе очень крутой скаутинг

Чтобы попасть в «Ростов», не обязательно обвиняться за глаза в алкоголизме, официально получать дисквалификацию за употребление тяжелых наркотиков, или отбывать срок после судебной ошибки, признанной после апелляции. На днях с Мамаева сняли судимость, то есть признано, что наказание Павла не соответствовало тяжести преступления, о чем писали еще по ходу шумного процесса. Но есть тихие и более важные процессы – поиска новичков. И селекция «Ростова» радовала много раз, поскольку брали футболистов за копейки, платят им немного, судя по официальным данным о бюджете клуба, а получают команду, где не так много слабых мест. Хотя не помешают покупки в защиту (фланги могут быть еще мощнее и в центре теперь нужен игрок основы). А еще нужны варианты подмены Шомуродова (причем срочно, Элдор молодой и второй сезон может быть сложнее первого). В остальном же основа у Карпина есть, и это тоже важно – не исключено, что летом не потеряет ключевых исполнителей.

У «Ростова» есть кубковое начало

Доказано не только тем, что в прошлом другой состав грохнул «Аякс», обыграл «Баварию» или после поражения от МЮ в плей-офф Лиги Европы заслужил персональный приз от Моуриньо – подарил Бердыеву награду, что было мило и уважительно. Этот «Ростов» тоже умеет драться. Да, на длительном отрезке команде Карпина сложно. А вот в одном конкретно взятом матче могут уничтожить многих, например, «Спартак» или ЦСКА – команды уровня группы Лиги Европы. Карпину нужно развивать умение ростовчан играть от соперника и прыгать чуть выше головы, но задатки очевидно есть. «Ростов» может выдать классный матч с любым соперником, особенно в Европе, где его тактика будет для оппонента новой.

У команды современный футбол

Если бы Козлов и Чернов были моложе, то их можно представить в составе аутсайдера Бундеслиги – ребята крепкие. Если бы Ионов был моложе, то это игрок для Ла Лиги. Если бы Попов и Еременко были моложе, то спокойно могли бы играть в Серии А… Впрочем, оба и сейчас подходят по стилю и уровню для этого турнира. Роман в Италии уже играл, кстати. Байрамян – футболист уровня грандов турецкой лиги. Шомуродова можно представить в крепком клубе из Бундеслиги – будет забивать частенько. Норманн вообще многим клубам подойдет, ему надо рвать жилы и отправляться в топ-5 в ближайшее время. Жаль будет терять самых ценных во всех смыслах, но благодаря тому, что у «Ростова» собрались добротные игроки, Карпин поставил современный футбол. И «4-3-3», и «4-1-4-1», и «4-5-1» — симпатичные стратегии. И хотя есть вопросы к работе в защите, слишком короткая скамейка и соперники по РПЛ уже изучили южан – очевидно нужны новые тонкие фишки, даже с «Тамбовом» было непросто, в целом речь о команде, которой логично симпатизировать.

У «Ростова» многое получилось, если бы не сомнительные преграды – парочка судейских решений и пандемия, имели все шансы побороться за путевку в Лигу чемпионов, причем прямую. Но довольствуются Лигой Европы, где тоже будет сложно. Зато интересно. Футбольный август – безумный, но футбольная осень – такая же насыщенная. Уже 1 сентября пройдет жеребьевка европейской квалификации, но до того момента Карпин успеет сыграть против «Зенита», «Динамо», «Уфы» и «Краснодара». Мощная подготовка к возвращению в Европу. Времени для раскачки нет, зато есть сыгранный состав и понимание, что этот состав и его тренер еще не все сказали в чемпионате и еврокубках.