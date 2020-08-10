«Не хотим участвовать в этой клоунаде». Огненные комментарии после матча «Спартак» — «Сочи»

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сегодня, 09:50

Эхо этого футбольного скандала будет звучать еще долго, ведь Федун пообещал уйти из РПЛ вместе со «Спартаком». «Соккер.ру» — о судейском произволе на «Открытие Арене».

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!

Начинаем с самого горячего высказывания, в котором Леонид Федун пообещал снять «Спартак» с чемпионата. Это было сказано вчера после игры на эмоциях, потом у Леонида Арнольдовича была бессонная ночь и наверняка много интересных разговоров, в которых его убеждали не делать опрометчивых шагов. Главная интрига сегодня — пойдет ли Федун до конца, не включит ли «заднюю»?

Учитывая, что роковую ошибку арбитра на 88-й минуте признали все-все-все, даже непробиваемый Виктор Кашшаи, лига и департамент судейства принесут «Спартаку» формальные извинения и пожертвуют пешками в лице Казарцева и Еськова, которые уже отстранены от судейства и должны пройти бесполезный тест на полиграфе. Удовлетворится ли этим остывший Федун или сдержит свое слово? Есть разные мнения.

, бывший форвард «Спартака»:

Это серьезный человек, владелец клуба. Думаю, слово надо держать.

, экс-капитан «Спартака»:

Думаю, слова Федуна — это эмоции. Как можно сняться с чемпионата? Думаю, Леонид Арнольдович просто расстроился, что потеряли очки. На утро встанет, поволнуется до следующего матча. И забудет.

Сергей Прядкин, глава РПЛ :

Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Дмитрий Губерниев, ведущий «Матч ТВ»:

Я хоть и футбольный обозреватель, но события в Беларуси меня волнуют много больше судейства в матче «Спартака»! Леонид Федун – давши слово, держи! Многое будет зависеть от позиции «Спартака», судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить!

Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»!



Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня! 🔴⚪️ pic.twitter.com/tYJ9HlBIVb — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020

, главный тренер «Сочи»:

Сложно говорить. То, что я видел, там всё закономерно. На матче был ВАР. Моменты просмотрели и приняли решение. Знаете, раньше говорили: если судья поставил пенальти, значит, пенальти был; если не поставил — значит, не было.

Забавно сравнить этот комментарий Владимира Федотова в стиле «арбитр свистнул — значит, он прав» с прошлогодними репликами этого специалиста, когда он работал в «Оренбурге», где столкнулся даже с меньшим по масштабам «судейским давлением», чем сейчас «Спартак». Вот слова Федотова после игры с «Ахматом» (1:2):

Не только у меня, но и у вас, и у большей части населения есть вопросы к судейству. На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — это болельщик. То, что они скандировали, является определением качества работы арбитра.

После матча с «Уфой» (0:0):

На последних минутах игры разбили лицо Деспотовичу, это чистое пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там было пенальти, но нам очков это не добавляет. Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство. Опять скажут, что нужно заниматься своими тренировочными делами, мы тренируемся. Может быть, не хватает мастерства мне и футболистам, но, тем не менее, существуют правила игры в футбол.

И после встречи с «Крыльями Советов» (0:1):

Какая-то личная неприязнь этого арбитра к нам. Раньше он половину тренерского штаба нашего удалил, сейчас это снова повторяется. Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен?

А теперь поднимите взгляд выше и перечитайте слова Владимира Федотова после вчерашнего матча «Спартак» — «Сочи». О каких переменах к лучшему можно мечтать, если даже тренеры так ловко «переобуваются»? Так остро чувствовавший несправедливость судей к себе и «Оренбургу» в прошлом году Федотов готов с благодарностью принимать ошибки арбитров в свою пользу. Напоминаем Владимиру Валентиновичу о его собственному «главном показателе качества работы арбитров».

Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака»:

Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не реализовали свои моменты.

А вот главный тренер «Спартака», наконец-то, все понял и подхватил риторику комментаторов «Матч ТВ», которые еще с конца прошлого сезона советуют «красно-белым» отвечать на плохое судейство хорошей игрой и удвоенным количеством голов. Блестящий совет! У нас есть еще несколько, которые помогут вам в жизни:

1. Обманутый вкладчик/дольщик/инвестор должен заработать в два раза больше потерянной суммы денег, чтобы не строить из себя жертву.

2. Пешеход, на которого совершили наезд на «зебре», должен научиться летать, чтобы не давать автомобилистам шанс себя задавить.

3. Комментатор, с чьей позиции видно только половину поля, должен так ярко прокомментировать видимые события, чтобы зрителю было абсолютно не интересно происходящее в его «слепой зоне».

, форвард «Спартака»:

Первый пенальти имел место. Второй вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки. Первые игры скомканные, никто хорошо не играл. Я очень хотел сыграть против «Сочи». Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось. Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю.

Травма? Небольшая, спазм мышц. Я надеюсь, что к 14-му числу буду готов.

, легенда «Спартака»:

Это просто издевательство! Как можно так издеваться над «Спартаком»? С приходом Кашшаи столько негатива стало. Нужно отстранять таких судей, которые допускают подобные ошибки. Жиго лишь хотел остановиться, а форвард бил, и у него нога просто ушла вперед, и он сам воткнулся в спартаковца. Жиго тут вообще ничего противозаконного не делал. Это просто смешно — назначать за такое пенальти.

Сергей Хусаинов, бывший арбитр: