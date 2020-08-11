«Интер» раздавил, МЮ дожал. Как фавориты в полуфинал выходили

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сегодня, 02:00

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» — основные фавориты Лиги Европы. И они продолжают свой победный путь. «Соккер.ру» — о том, как эти команды вышли в полуфинал.

«Интер» (Италия) – «Байер» (Германия) – 2:1 (2:1). Германия. Дюссельдорф

Голы: Барелла, 15 (1:0). Лукаку, 21 (2:0). Хаверц, 24 (2:1).

Первым полуфиналистом необычной Лиги Европы стал «Интер», который на нейтральном поле, но практически в гостях обыграл «Байер». Всё-таки леверкузенцы играли хоть и не на своей территории, но в родной стране – дело было в Дюссельдорфе. Надо заметить, встреча получилась напряжённой, но почти целиком контролировалась миланцами. Даже удивительно, что закончилось всё лишь минимальным перевесом «Интера». Причем всё произошло фактически в первой четверти матча. Только в первом тайме «нерадзурри» могли забивать голов пять, однако ограничились двумя: Барелла и Лукаку поразили цель, задав бодрый голевой ритм и создав еще уйму моментов.

Однако миланцев подводила реализация, а порой «Байер» спасал Градецки, который провел очень хороший матч. Более того, для сохранения интриги вскоре после гола Лукаку леверкузенцы один мяч отыграли усилиями Хаверца. И этот минимальный перевес держал в напряжении всех до последнего. Хотя и помимо этих голов событий во встрече хватало. Чего стоят только два пенальти, которые были назначены в ворота «Байера». Однако судья отменял их, посоветовавшись с видеоассистентами. В этом месте где-то скрипят зубами болельщики «Спартака». Два пенальти. Видеоассистенты. Отмена в одном случае и игнорирование в другом. Но это совсем другая история. К испанцу Карлосу дель Серро, который обслуживал матч в Дюссельдорфе, так же останутся вопросы по ряду решений, по оценке степени жесткости фолов, например.

Хотя, конечно, это не Василий Казарцев. Второй тайм вышел в меньшей степени открытым и богатым на моменты, но в большей степени напряженным и нервным. Обе команды имели возможность забить, изменив судьбу поединка, но всё осталось на прежних местах, определенных стартовым отрезком. Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы. Причем это первый полуфинал «нерадзурри» в еврокубках аж с сезона-2009/10. Тогда, десять лет назад, «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов и в итоге выиграл ее, одолев в финале «Баварию» со счетом 2:0. Интересно, что при этом «Интер» в восьмой раз выходит в полуфинал именно Лиги Европы или Кубка УЕФА . Это рекорд среди клубов.

Кто знает, вдруг нас ждет повторение истории успеха в Лиге чемпионов, но в более младшем еврокубке. Предпосылки есть. Ведь следующим соперником «Интера» станет победитель в паре «Шахтер» — «Базель». Не самые грозные соперники. Особенно когда Лукаку в форме. А этот гигант всё забивает и забивает. Нынешний его гол вывел Ромелу на рекорд. Бельгиец забивал в девяти матчах Лиги Европы подряд, что является рекордом турнира. Хотя для него эти матчи подряд были в разных сезонах. В четырех встречах за «Интер» он забил четыре мяча, а до этого в пяти матчах за «Эвертон» в сезоне-2014/15 забил восемь голов. Но лично для Лукаку получается непрерывно. А если брать чистую его серию, то он забивал в шести последних матчах «Интера» в еврокубках. Кажется, будущий соперник «нерадзурри» должен знать, кого опасаться в первую очередь. Хотя там все опасны. «Интер» выиграл пять последних матчей, не проигрывает уже на протяжении десяти встреч кряду.

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«Интер» показал хорошую эффективность игры. Миланцы пробили по воротам соперника 18 раз, тогда как «Байер» предпринял лишь девять попыток. У одного только Лукаку было шесть ударов. В створ же всего «Интер» нанес семь ударов против двух у «Байера». Превосходство в остроте очевидно. Что касается иных показателей, то они продиктованы ранним лидерством «Интера». Например, «Байер» владел мячом 63 процента времени – миланцы позволяли это делать. По точности передач тоже леверкузенцы оказались лучше – 88 процентов против 82-х, что тоже объяснимо тем, что «Интер» позволял противнику перекатывать мяч, но без особого обострения, а сам отвечал стремительными контратаками, используя более рискованные вертикальные пасы.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0). Германия, Кельн

Гол: Бруну Фернандеш, 95 (пен).

С куда большим трудом, чем «Интер», в полуфинал Лиги Европы пробился «Манчестер Юнайтед», которому там предстоит сыграть либо с «Вулверхэмптоном», либо с «Севильей». Прогнозировалось, что именно «Интер» и МЮ из этого игрового дня выйдут триумфаторами, но как-то более простым путь казался для «Юнайтед». И всё же попотеть с датчанами пришлось. Если первый тайм в Дюссельдорфе был открытым и результативным, то в Кельне все осторожничали. Постепенно «Манчестер» стал всё сильнее прижимать соперника, но «Копенгаген» вкатился в игру и отбивался изо всех сил. Но именно сил и не хватило уже в дополнительное время, до которого датчане дотерпели. Там голова закружилась, концентрация утратилась, и случился фол, который принес МЮ пенальти. А реализовал его Фернандеш. Бруну забил седьмой мяч из 11 за МЮ с пенальти. Причем этот матч был для него 21-м в команде. Несмотря на игровое преимущество МЮ , «Копенгаген» своим упорством создавал сопернику дискомфорт и напрягал его даже без остроты. Порой «Манчестер» выглядел так, словно проводит предсезонные летние матчи – можно подумать о провале в форме, которая доселе была отменной.

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