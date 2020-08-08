Провалы Мальдини, Пуйоля и Рамоса. Худшие матчи великих чемпионов

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вчера, 17:45

Давид Луис чудит и по будням, а «Соккер.ру» вспоминает праздничные грехи футбольных легенд.

Большие защитники – основа основ. Но после того, что приключилось с Вараном в матче с «Манчестер Сити», хочется поговорить о кошмарах на улицах великих чемпионов. Рафа – один из них, ведь речь о вице-чемпионе Европы, чемпионе мира, 4-кратном победителе Лиги чемпионов, обладателе еще 14 трофеев с «Реалом». Но помутнение в Манчестере запомнит надолго, ведь у защитников такого уровня подобные матчи случаются несколько раз за карьеру. Или вообще один раз. Но зато какие это оборонцы и какие матчи!

2020. Варан против «Манчестер Сити» (поражение 2:1)

Судить о классе Рафаэля по игре с «Манчестер Сити» это как судить карьеру чемпиона мира Боатенга по матчу против «Барселоны», когда Месси усадил на пятую точку. Всякое случается, даже с большими защитниками. Теперь у Варана есть матч, который будет сниться в кошмарах, хотя в Ла Лиге француз сыграл на отдельных отрезках прекрасно, и приз Саморы для Куртуа – и его заслуга. Но если говорим о провале, то «Манчестер Сити» забил первый мяч после того, как Варан замешкался, а второй – когда бек скинул мяч сопернику. У Рафы и Серхио были провальные поединки, но чтобы один из них настолько очевидно подарил сопернику три очка – уникальный случай.

2015. Боатенг против «Барселоны» (поражение 3:0)

Только Нойер помог избежать счета 6:0. Еще один чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Боатенг пять лет назад встретил Месси, а подкалывают Джерома до сих пор. Он реагирует зло – огрызается, что сами бы попробовали против Лионеля сыграть. Но это странный ответ. Боатенга всю жизнь готовили к таким матчам, у него есть колоссальный опыт. А когда падал на пятую точку, то совершал не единственную ошибку в матче «Баварии» и «Барселоны». Джером мог привезти пенальти – судья пожалел, упускал Суареса, Неймара и Дани Алвеса. А затем Месси дважды не заметил Боатенга. Эпичная концовка с 77-й по 94-ю минуты:

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2014. Рамос и Пике против Нидерландов (поражение 1:5)

У Серхио в карьере были великие провалы с «Реалом» — «Барселона» побеждала в Эль Класико 5:0, 2:6 и 5:1, но не всегда привозил лично Рамос. Жерар влетал по 4:0 и «Баварии», и ПСЖ , и «Ливерпулю». Но настолько унизительно, как голландцам, две легенды испанского футбола уступали редко. Их просто раскатали. Испания тогда открыла счет, но Ван Гал знал ключи к воротам Касильяса. Сначала Рамос упустил в знаменитый полет Ван Перси – вместе с Пике не создали искусственный офсайд. Потом Роббен их технично обыграл. Затем ошибались не центральные беки, но пятый гол Арьен забил, убежав от Рамоса. Великий матч в истории ЧМ и великий провал двух чемпионов планеты.

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2012. Терри против «Ливерпуля» (поражение 4:1)

У Джона хватало плохих матчей. И против МЮ были поражения в три мяча, что для того «Челси» — редкость. И красную карточку против «Барселоны» в свое время глупую схлопотал, хотя тогда англичан не разгромили. А вот против «Ливерпуля» в мае 2012-го Терри сыграл безобразно. Не страховал напарников, неудачно покидал линию, когда пытался сыграть на перехвате, грубо ошибался при подачах «Ливерпуля» с угла поля. Это был полный провал обороны «Челси», и Терри в ответе, как и подобает капитану.

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2011. Рио Фердинанд против «Манчестер Сити» (поражение 1:6)

Одно из главных унижений в карьере Фергюсона и той великой линии защиты МЮ . Сначала Рио не перехватил прострел с левого фланга, а потом от Фердинанда убегали все игроки группы атаки «Манчестер Сити» в том поединке. Конечно, надо учесть, что МЮ играл в меньшинстве – Эванса удалили, но вина Фердинанда тоже очевидна. На нем должна была держаться защита Де Хеа, но Балотелли и Джеко сделали по дублю, а голы Агуэро и Сильвы подчеркнули унизительность погрома. Рио в тот вечер ползал на поле – необычное зрелище.

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2009. Каннаваро против «Ливерпуля» (поражение 4:0)

Фабио после завершения карьеры смеется, что стер из памяти все ошибки. А раньше выделял скидку на Вильтора в финале Евро-2000. Но в той игре Каннаваро не сыграл ужасно. А вот в отдельных матчах за «Интер», «Ювентус» или «Реал» над ним просто издевались. Если искать персонально худший матч, то можно выделить игру против «Ливерпуля» в гостях в плей-офф ЛЧ . Сначала Каннаваро не смог выбить мяч, потом смешно терял позицию. Тело Фабио было на поле, а футбольный мегамозг обладатель «Золотого мяча» оставил за его пределами.

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2008. Пуйоль против «Реала» (поражение 4:1)

Карлес сам выделяет этот поединок, поскольку в начале матча «Барселона» создала чемпионский коридор для «Реала». А после матча Шустер радовался разгрому – 4:1. У одной команды получалось многое, у второй – ничего. Пуйоль лично виноват в голах, ведь не закрыл удар Рауля, ошибся, когда Игуаин оставил его за спиной, а на десерт Карлес заработал пенальти, сыграв рукой. Кошмарный поединок для испанца. Это был единственный матч «Барселоны» в истории Ла Лиги с Пуйолем на поле, когда пропустили четыре раза. Настоящее унижение в Эль Класико:

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2004. Мальдини против «Депортиво» (поражение 4:0)

Паоло играл целую вечность, был частью заметных разгромов «Милана» в еврокубках или Серии А. Однажды «Верона» обыграла «россонери» 1:6, были погромы от «Ромы», «Пары» и «Лацио». Было стыдное поражение звездного состава 4:0 против «Фиорентины». Также Мальдини неприятно вспоминать Стамбул, где вина всей команды. Но ответный матч с «Депортиво» стоит особняком. «Милан» думал, что победа 4:1 гарантирует успех, что Валерон, Пандиани и Луке не смогут их запутать. Мальдини давал себя обыгрывать, ошибался позиционно и был бесполезен – ужасный матч для легенды из легенд.

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2003. Дзанетти против «Арсенала» (поражение 1:5)

Крайним защитникам проще не быть в центре внимания, когда команда посыпалась. Например, когда «Милан» разгромил «Интер» в дерби 6:0, то Хавьер играл по схеме высоко, и хотя Каладзе утюжил его фланг, антигероями были другие. А вот когда Анри и Пирес взялись за аргентинца в матче Лиги чемпионов в 2003-м, то Трактор заглох. Дзанетти сыграл ужасно, его проходили, обыгрывали, неудачно работал с мячом, его не замечали, над ним издевались. «Арсенал» разнес «Интер» 1:5 на «Сан-Сиро»!

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2002. Неста против «Ромы» (поражение 1:5)

Завершить экскурс в историю футбола 21 века хочется примером игры еще одного великого защитника. Алессандро Неста, если суммировать чистоту мастерства и навыки – один из величайших защитников в истории футбола. Но разбуди его среди ночи – назовет худший матч в карьере. Конечно же, это унижение в дерби «Лацио» и «Ромы» со счетом 1:5. Сандро трижды допускал дикие ошибки в борьбе с Монтеллой. И на старуху бывает проруха – грубоватая, но верная пословица применима, когда защитник с колоссальным опытом, огромной коллекцией трофеев и статусом великого чемпиона проваливает один отдельно взятый поединок. Неста свой позор пережил в молодости, но уже в статусе легенды «орлов»:

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Характерно, что ляпы вратарей мы запоминаем проще и чаще – аналогичный список для голкиперов будет более предсказуемым. Но именитые защитники тоже бывают в центре великих поражений. Варану хватило двух ошибок, «Реал» избежал разгрома, но теперь у Рафы есть личный кошмар, который найдется, если хорошо поискать, в резюме каждого знатного защитника. Но в этом весь футбол – не жалует даже титулованных звезд. Рамоса на поле не было, Варан подвел, а «Реал» второй год подряд покинул Лигу чемпионов в первом раунде плей-офф.