«Шахтер», «Зенит» или «Бенфика». Находим лучшую команду Европы не из топ-5

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вчера, 17:30

У элитных лиг деньги и звезды, но остальные тоже умеют играть в футбол. «Соккер.ру» хвалит лучших.

В финалах еврокубков клубы не из топ-5 светились время от времени, редко. Денежный разрыв, не спасибо дедушке Мишелю Платини с не работающим финансовым «фэйр-плей», за десять лет значительно вырос.

В середине 2000-х победа клуба из России не казалась невероятной в Кубке УЕФА . А Лига Европы – турнир для испанцев или англичан. В Лиге чемпионов португальцы тоже далеки от финала, а голландцы были в шаге, но сами виноваты – не было финала «Аякса» против «Ливерпуля».

Россия потеряла шестую строчку в рейтинге УЕФА , но если судить по клубным достижениям и коэффициентам, то почетного упоминания заслуживают «Динамо» Киев, «Бешикташ», «Зальцбург», «Спортинг», ЦСКА , «Копенгаген», «Брага», «Гент», ПСВ , «Андерлехт», «Краснодар» и «Селтик».

Но только по рейтингу УЕФА судить неправильно. Например, «Локомотив» выше «Аталанты» в списке, но не сильнее. Так что пойдем путем суммирования выступления дома, в Европе и анализа качества игры. Понятно, что в этом сезоне шансы на то, что клуб не из топ-5 выиграет Лигу Европы мизерные – будет один такой полуфиналист.

Но говорить только про АПЛ и Ла Лигу тоже неверно. А идея Лиги конфедераций УЕФА как раз направлена на то, чтобы еще у одного клуба – возможно, не из топ-5, был шанс на победу в Европе каждый сезон. Но пока этот турнир не стартовал, выбираем тех, кто и дома, и в международных матчах показывали себя с лучшей стороны.

Двое прямо сегодня разыграют между собой путевку в полуфинал Лиги Европы, и это будет высшее достижения для клуба не из топ-5 в еврокубках 2019/20.

7 место. «Олимпиакос»

Выиграли чемпионат Греции, причем случилось это после паузы в три года. У Педро Мартинса хорошая команда, которая выбила из Лиги Европы «Арсенал» — одного из фаворитов, победителя Кубка Англии, а потом достойно сражалась с «Вулверхэмптоном», еще одной командой португальского наставника. «Олимпиакос» сейчас в большем порядке, чем был. Команда Вальбуэна, как знаете, вынесла «Краснодар» в квалификации ЛЧ — 6:1 по сумме двух матчей, и хотя в группе с «Баварией» и «Тоттенхэмом» не сумели воспользоваться падением «шпор», в Лиге Европы только опасные «волки» из АПЛ сумели вышибить греков. Попадись другой жребий – могли зайти в полуфинал.

6 место. «Базель»

«Базель» разнес «Краснодар» со счетом 5:0, прямо лакмусовая бумага получается – сравнение с «быками». Также «Базель» вынес «Айнтрахт» в плей-офф Лиги Европы, куда тот же «Зенит» не вышел. Швейцарцы, быть может, даже выше могут быть по итогам этого сезона – если сегодня в четвертьфинале пройдут «Шахтер». Но параллельно с успехами в Европе швейцарцы неудачно выступили в родном чемпионате – третье место, причем отстали от чемпионов из «Янг Бойз» на 14 пунктов. С другой стороны, есть Фрай и Штокер, в составе также результативный форвард Кабрал, а тренером – Марсель Коллер, что долго работал со сборной Австрии. «Базель» не случайно выше «Валенсии» в рейтинге УЕФА .

5 место. «Зенит»

Почему «Зенит» не выше? Пока это продукт для внутреннего пользования – короли РПЛ . Например, футболисты команды не потянул требования Луческу. Когда румын приказал играть на уровне «Шахтера» — по тактике, построению атак, интенсивности и так далее, петербуржцы сломались. А потом с Манчини был провал, и лишь Семак добился чемпионств. Но даже Сергей Богданович заявил, что давненько не было усиления состава, намекнул, что Кокорина не пустили обратно в «Зенит». Когда столько скандалов, основанных, в том числе, на судействе, то чемпионов РПЛ тяжело поставить выше – в Европе, где отношение к команде Дзюбы другое, им намного сложнее доказывать класс. Четвертое место в группе без грандов – слабый результат.

4 место. «Порту»

«Драконы» Консейсау выиграли чемпионат Португалии, хотя начали длинный сезон с вылета от «Краснодара» в Лиге чемпионов. Но в Лиге Европы вылетели от «Байера», а в Кубке Португалии уступили «Бенфике». Не всегда «Порту» играет в полную силу, это команда, которая обожает победы в один мяч, коллектив Зе Луиша громит только тех, кто на это сам нарывается. «Порту» может подняться в этом рейтинге, но он привязан к конкретному моменту. Пока «Драконы» лишь четвертые, но в перспективе могут быть выше, если удачно выступят в Лиге чемпионов этой осенью.

3 место. «Шахтер»

Очень качественно атакуют и странно, хотя старательно защищаются. Зато это зрелищный футбол, смелый и техничный. «Шахтер» не занял место «Аталанты», хотя был близок к плей-офф Лиги чемпионов – это команда настолько высокого класса. Португальский тренер, парочка проверенных украинских и бразильских бойцов создают коллектив, что может достойно выступать в Европе. Сегодня у них матч против «Базеля», который намного сильнее, чем многим кажется, поскольку у них есть опыт международных матчей и тот же статус вечных чемпионов, что у «горняков». «Шахтер» — хорошо организованный клуб со стратегией и трофеями. Поэтому и сражается за полуфинал еврокубка.

2 место. «Аякс»

Если бы Ван Дер Сар и Овермарс могли ставить на лучших, а не прощаться с ними каждый сезон, «Аякс» шел на уверенном первом месте. Одновременно без денег, вырученных за Де Йонга, Де Лигта и Зиеша нельзя было в не самой богатой голландской лиге содержать такую школу и сеть скаутов. Хотя американцы им хорошо платят за права на трансляции, РПЛ о таком контракте может только мечтать, клуб из Амстердама живет отрезками – воспитал, отпустил. Это правильно, лучшие футболисты «Аякса» перерастали уровень Ере. Но одновременно ведет к переменам в составе, что ведут к поражениям от «Хетафе» — сильного соперника, но не вечного в своей крутости, ведь во время пандемии скатились. «Аякс» не скатился по классу, но стал не таким звездным, что мешает поставить их на первое место.

1 место. «Бенфика»

Вылет от «Шахтера» говорит об атакующей природе «Бенфики», как и поражение от «Зенита» в гостях. Хотя после этого последовал разгром российского чемпиона дома – класс есть. Португальцы сильно играют в футбол. И вернули себе после карантина Жорже Жезуса – обладателя Кубка Либертадорес с бразильским «Фламенго». Именно приход знакомого тренера возвращает «орлов» на первое место. У них есть школа – за одного Фелиша выручили половину годового бюджета «Зенита», у них есть скауты, умеют продавать игроков, завоевали немало трофеев в Европе и лишь проклятие Белы Гуттманна отделяет от победы в одном из многочисленных международных финалов.

А если серьезно, то «Бенфика» — великолепный клуб, что заботится о развитии португальского футбола, имеет неплохую репутацию, зарабатывает огромные деньги и нередко побеждает. Всем в списке есть чему поучиться у португальцев.